TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Sát hại nữ hàng xóm, cướp vàng; đâm bạn nhậu tử vong tại chỗ

Sát hại nữ hàng xóm, cướp vàng

Ngày 15/11, Công an TP.HCM đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại ấp 32, xã Vĩnh Lộc.

Sau khi kết thúc khám nghiệm ở nơi phát hiện người phụ nữ tử vong, cảnh sát đưa nghi phạm đến tiệm vàng để điều tra. Ảnh: CH

Nạn nhân được xác định là bà L.H.Q (hơn 60 tuổi), được phát hiện tử vong vào sáng 14/11 trong vườn nhà.

Cảnh sát phong tỏa nơi phát hiện thi thể bà Q. Ảnh: CH

Nguồn tin của phóng viên Dân Việt cho biết: Đối tượng S. đã thừa nhận hành vi giết người, cướp tài sản do túng thiếu nợ nần.

Vụ người phụ nữ tử vong bất thường ở xã Vĩnh Lộc: Đa chấn thương vùng gáy, bị cướp mất vòng, khuyên tai vàng

Sau quá trình điều tra và khoanh vùng đối tượng, cảnh sát đã tạm giữ hai người liên quan, trong đó có ông S. và một người phụ nữ được cho là vợ của ông.

Theo lời khai ban đầu, đối tượng S. đã dùng hung khí, bao gồm đá và cây vòng tông (cùng với vật dụng khác) tấn công mạnh khiến nạn nhân bị vỡ sọ. Sau đó, nghi phạm còn dùng dao đâm khoảng 8 nhát vào vùng cổ họng của nạn nhân.

Mục đích của hành vi tàn độc này là để cướp tài sản, cụ thể là vàng mà bà Q. đang đeo. Sau khi gây án và cướp được số vàng, ông S. đã cùng vợ (chưa xác định danh tính) mang đi tiêu thụ. Quá trình bán vàng diễn ra tại một số địa điểm, trong đó có khu vực liên ấp 2/6 xã Vĩnh Lộc và một địa điểm thuộc quận 10 cũ.

Trước đó, sáng ngày 14/11, con gái bà Q. về nhà và bàng hoàng phát hiện mẹ mình nằm bất động trong vườn.

Kiểm tra tài sản, gia đình nạn nhân xác định mất một vòng và đôi khuyên tai bằng vàng trị giá gần 30 triệu đồng. Trích xuất camera an ninh quanh khu vực, người nhà nạn nhân phát hiện bà Q. đi ra sau vườn vào khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, sau đó ông S. cũng đi theo ra.

Cảnh sát đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ động cơ, toàn bộ hành vi phạm tội của hai nghi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều tra vụ án mạng do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu

Ngày 15/11, Công an xã Tuy An Tây, tỉnh Đắk Lắk đã có báo cáo về vụ việc giết người mới xảy ra trên địa bàn xã.

TP.HCM: Thanh niên bị bạn nhậu dùng dao đâm tử vong

Theo đó, vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 14/11, trong lúc ăn nhậu tại nhà ông N.P.L. (sinh năm 1975, trú thôn Xuân Thành, xã Tuy An Tây, Đắk Lắk) thì xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau giữa ông M.C.N. (sinh năm 1973) và ông Lê Ngọc Sơn (sinh năm 1991) cùng trú tại thôn Xuân Thành.

Sau đó, Lê Ngọc Sơn chạy về nhà mình (cạnh nhà ông L.), lấy một con dao bầu rồi quay lại tìm đánh ông N. Khi thấy nạn nhân đang ở trong nhà, Sơn lập tức cầm dao đâm một nhát trúng ngực, khiến ông N. tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Tuy An Tây đã chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ khẩn trương có mặt tại hiện trường để xác minh vụ việc.

Các cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Đạp đổ xe máy lực lượng 141 để bỏ chạy khiến cảnh sát bị thương, 3 đối tượng bị khống chế

Ngày 15/11, Công an TP.Hà Nội cho biết đang làm rõ vụ 3 đối tượng đi xe máy chống người thi hành công vụ trong đêm.

Khoảng 1h40 cùng ngày, Tổ công tác Y6/141 làm nhiệm vụ trên đường Trường Chinh phát hiện nhóm 4 xe máy nổ pô lớn, có dấu hiệu vi phạm nên ra hiệu dừng kiểm tra. Nhóm thanh niên lập tức tăng ga bỏ chạy.

Nhóm 3 thanh niên đạp vào đầu xe máy lực lượng 141 bị khống chế. Ảnh: CATĐ.

Một người đi xe Honda Air Blade biển số 15AE-100.02 được cho là đã dùng chân đạp vào đầu xe công vụ, khiến thượng úy Nguyễn Minh Thắng và thiếu tá Hoàng Minh Quân ngã xuống đường. Thiếu tá Quân bị tổn thương nội sọ, vỡ đài quay di lệch nhẹ, phù nề khuỷu tay và được đưa vào Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cấp cứu.

Tổ 141 đồng thời truy xét, khống chế 3 người liên quan trước số 10 phố Phương Mai, bàn giao Công an phường Kim Liên làm rõ. Những người này gồm Nguyễn Minh Nghĩa (18 tuổi), Ngô Văn Bắc (16 tuổi) và Vũ Thế Phong (19 tuổi), cùng trú Kiến Thụy, Hải Phòng.

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Triệt phá vụ giao dịch tiền ảo theo mô hình đa cấp

Ngày 15/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên (Phòng Cảnh sát kinh tế) cho biết vừa điều tra, làm rõ một nhóm đối tượng tổ chức giao dịch tiền ảo theo mô hình đa cấp có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản trái quy định pháp luật.

Trước đó, nhận được nguồn tin về nhóm tội phạm trên của Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Thái Nguyên, Phòng Cảnh sát Kinh tế nhanh chóng tổ chức điều tra.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, khoảng tháng 5/2025, Nguyễn Văn X. (trú tại phường Từ Liêm, TP.Hà Nội) biết được trên thị trường giao dịch tiền điện tử xuất hiện mô hình thu hút tiền của người đầu tư. X. nảy sinh ý định tạo ra đồng tiền điện tử SPIN (là đồng tiền do X. nghĩ ra và tự đặt tên), vật phẩm mới (viết tắt là NFT) và lập một website giao dịch tiền điện tử và NFT dưới hình thức mua bán tiền điện tử theo hệ thống kinh doanh đa cấp, với mỗi cấp bậc, người tham gia sẽ được hưởng hoa hồng và tiền thưởng từ chính kết quả đầu tư của mình và của những cấp dưới tối đa lên đến 16 tầng.

Đối tượng X tại thời điểm bị bắt giữ. Nguồn: CAND

Với thủ đoạn trên, nhóm của X đã thu lợi bất chính khoảng 12 tỷ đồng, có dấu hiệu của tội “Sử dụng mạng viễn thông thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về kinh doanh đa cấp”.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành khởi tố vụ án “Sử dụng mạng viễn thông thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về kinh doanh đa cấp” phát hiện ngày 16/10 tại tỉnh Thái Nguyên, đồng thời ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với 6 đối tượng về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và tội “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp” quy định tại Bộ luật Hình sự năm 2015.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Thái Nguyên đang tiến hành điều tra vụ án theo quy định của pháp luật.

Bắt tạm giam người đàn ông cày nát ruộng khoai lang trên đất của chính mình

Ngày 15/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai thi hành lệnh bắt tạm giam Phạm Tài Vụ (SN 1977; trú thôn Ia Peng, xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản.

Cơ quan cảnh sát điều tra thi hành lệnh bắt tạm giam Phạm Tài Vụ (thứ 2 từ phải sang). Nguồn: NLĐO

Vụ việc xảy ra vào ngày 9/9, tại cánh đồng thôn Ia Peng, xã Phú Thiện, khi Phạm Tài Vụ chỉ đạo nhân công sử dụng máy băm phá hủy 2.400m² khoai lang đang chuẩn bị thu hoạch của chị Đinh Thị Nga (SN 1985; trú làng Pan, xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai). Đây là diện tích đất mà chị Nga thuê của Vụ để trồng khoai lang.

Theo lời khai của các bên liên quan, Phạm Tài Vụ nhiều lần yêu cầu chị Nga thu hoạch khoai lang để trả lại đất cho mình canh tác. Tuy nhiên, do thời tiết mưa gió kéo dài, chị Nga chưa kịp thu hoạch. Dù vậy, Vụ đã tự ý đưa nhân công và máy băm đến hủy hoại toàn bộ diện tích khoai lang, gây thiệt hại nặng nề về kinh tế cho chị Nga.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an xã Phú Thiện đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành xác minh, lập biên bản, thu thập chứng cứ để xử lý hành vi vi phạm pháp luật.