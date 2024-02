Khởi tố tài xế vượt ẩu gây tai nạn liên hoàn trên cao tốc ở Thừa Thiên-Huế làm 3 người tử vong

Như Dân Việt đã thông tin: Liên quan đến vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn, chiều 18/2, theo tin từ Công an huyện Phong Điền (Thừa Thiên-Huế), cơ quan này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tài xế điều khiển xe ô tô con biển kiểm soát 36A - 485.67.

Các nạn nhân tử vong và bị thương trong vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn đều là người trong cùng một gia đình đi trên xe ô tô con biển kiểm soát 36A - 485.67. Ảnh: CTV

Theo đó, tài xế Phan Đình Kiều (SN 1959), người điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 36A - 485.67 bị khởi tố về hành vi "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng".

Như tin đã đưa, vào khoảng 10h ngày 18/2, tại km 48+200 của tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn thuộc địa phận xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Vào thời điểm trên, xe ô tô con biển kiểm soát 36A - 485.67 lưu thông theo hướng Nam- Bắc trong lúc vượt ẩu đã va chạm với xe đầu kéo biển số 63C - 136.59 kéo theo rơ-moóc biển số 63R-002.27 lưu thông cùng chiều gây ra tai nạn liên hoàn.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn. Ảnh: CTV

Vụ tai nạn khiến 3 xe bị hư hỏng nặng nằm ngang tuyến, xe ô tô con biển số 36A - 485.67 bị rơi xuống taluy âm bên phải tuyến.

Tại thời điểm xảy ra tai nạn, xe ô tô con biển kiểm soát 36A - 485.67 do ông Phan Đình Kiều điều khiển chở theo 4 người trong gia đình gồm anh Phan Đình Quý (SN 1987), chị Lê Thị Hạnh (SN 1983), cháu Phan Đình Quang (SN 2015) và cháu Phan Lê Khánh Vân (SN 2009, cùng trú phường Đông Tân, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa).

Vụ tai nạn khiến anh Quý bị thương nhẹ, cháu Quang tử vong tại hiện trường, chị Hạnh và cháu Vân tử vong khi đang được cấp cứu tại bệnh viện, riêng ông Kiều may mắn không bị thương.

Theo cơ quan công an, nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn là do ô tô con biển kiểm soát 36A-485.67 vượt bên phải xe đầu kéo rồi tạt sang trái dẫn tới va đầu xe đầu kéo gây ra tai nạn.

Khởi tố đối tượng không chấp hành hiệu lệnh, tông bị thương CSGT

Như Dân Việt đã đưa tin: Thông tin từ Bộ Công an cho biết, ngày 18/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Tuấn Thành (23 tuổi, trú tại thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) về tội "Chống người thi hành công vụ".

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Thọ tống đạt quyết định và lệnh đối với Nguyễn Tuấn Thành. Nguồn: VOV

Trước đó, chiều 15/2, tổ tuần tra kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông Công an huyện Đức Thọ gồm 3 người làm nhiệm vụ trên Quốc lộ 15A.

Đến khoảng 14h20 cùng ngày, đồng chí Trần Đức Thuận ra hiệu lệnh dừng phương tiện đối với xe mô tô biển kiểm soát 38H1-268.10 do Nguyễn Tuấn Thành đang lưu thông theo hướng Đức Thọ - Can Lộc, nhưng Thành không chấp hành, đâm thẳng vào người đồng chí Thuận, làm đồng chí bị thương tích ở vùng đầu, phải cấp cứu tại Bệnh viện 115 Nghệ An.

Phương tiện đối tượng sử dụng khi xảy ra sự việc. Nguồn: VOV

Ngay sau khi sự việc xảy ra, đại tá Đặng Hoài Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo Công an huyện đã trực tiếp thăm hỏi, động viên đồng chí Trần Đức Thuận và gia đình.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Thọ đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Chở giúp khách nước ngoài say xỉn qua chốt CSGT, bị phạt vì dính nồng độ cồn

Như Dân Việt đã thông tin: Tối 17/2, Đội CSGT – trật tự Công an quận 1 (TP.HCM) lập chốt kiểm tra nồng độ cồn tài xế xe máy, ô tô trên đường Hoàng Sa, đoạn qua phường Tân Định.

Đội CSGT quận 1 lập chốt kiểm tra nồng độ cồn trên đường Hoàng Sa, quận 1, TP.HCM. Ảnh: Chinh Hoàng

Để việc kiểm tra hiệu quả, tổ công tác đã nhờ sự hỗ trợ của Công an phường Tân Định chốt chặn các con hẻm tại khu vực để tránh tài xế phát hiện chốt quay đầu bỏ chạy.

Người đàn ông quốc tịch Mỹ nhờ người anh N.M.T. (SN 1992, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM) chở giúp qua chốt CSGT, xe của người đàn ông này bị tạm giữ 7 ngày, còn anh T. bị phạt 4,5 triệu đồng. Ảnh: Chinh Hoàng

Lúc 21h30, người đàn ông quốc tịch Mỹ lái xe máy trên đường Hoàng Sa, hướng về cầu Điện Biên Phủ. Khi đến gần cầu Trần Khánh Dư, ông này phát hiện CSGT kiểm tra nồng độ cồn cách đó 100m nên dừng lại.

Người đàn ông quốc tịch Mỹ liên tục có thái độ xúc phạm phóng viên. Ảnh: Chinh Hoàng

Người đàn ông quốc tịch Mỹ bị lực lượng can thiệp yêu cầu ra khỏi chốt thổi nồng độ cồn. Clip: Chinh Hoàng

Lúc này, người đàn ông ngoại quốc thấy anh N.M.T. (SN 1992, ngụ quận Bình Thạnh) đi bộ trên vỉa hè liền nhờ chở giúp một đoạn. Khi anh T. chở vị khách Tây này đến gần chốt thì phát hiện CSGT nên dừng lại.

Các cán bộ CSGT tiếp cận kiểm tra, phát hiện anh T. có nồng độ cồn mức 0,294mg/lít khí thở, lập biên bản xử phạt 4,5 triệu đồng, tước bằng lái 17 tháng.

Anh T. cho biết bản thân có biết chút ít ngoại ngữ. Khi anh đang đi bộ trên vỉa hè thì vị khách Tây này tiếp cận nhờ chở giúp một đoạn với lý do không biết đường.

"Tối nay tôi có uống một chút bia rồi. Tôi cứ nghĩ ông Tây này lạc đường nên chở giúp. Người chịu phạt bây giờ là tôi, ổng bị tạm giữ xe 7 ngày. Làm ơn mắc oán…", anh T. bày tỏ.

Ghi nhận của phóng viên Dân Việt cho thấy, trong lúc CSGT lập biên bản, người đàn ông ngoại quốc này liên tục đưa ngón tay trỏ lên trời, chửi bới và giật máy ảnh của phóng viên.

Khi tổ công tác can thiệp thì ông này mới chịu rời khỏi chốt.

Người phụ nữ bị 2 tên cướp giật dây chuyền khi đang quét sân

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 18/2, nguồn tin của phóng viên cho biết, Công an TP.Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng) vừa bắt giữ khẩn cấp Đoàn Trọng Nghĩa (30 tuổi) và Lê Thanh Khoa (28 tuổi, cùng ngụ TP.Sóc Trăng) để điều tra về hành vi Cướp giật tài sản.

Lê Thanh Khoa - một trong hai tên cướp vừa bị Công an TP.Sóc Trăng bắt giữ khẩn cấp. Ảnh: CTV

Theo điều tra ban đầu, sáng 17/2, Nghĩa chở theo Khoa dạo quanh các tuyến đường trên địa bàn TP.Sóc Trăng để tìm "con mồi". Khi cả 2 đến đường Dương Minh Quang, thuộc phường 3, TP.Sóc Trăng thì phát hiện một phụ nữ đang quét sân có đeo 2 sợi dây chuyền vàng.

Sau khi quan sát, Nghĩa dừng xe lại để Khoa xông vào cướp giật dây chuyền của nạn nhân rồi tẩu thoát. Sau khi "ăn hàng" thành công, cả 2 đem bán một sợi dây chuyền được 80 triệu đồng rồi chia nhau tiêu xài.

Tiếp nhận tin báo, Công an TP.Sóc Trăng phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vào cuộc điều tra, truy bắt kẻ cướp. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 18h cùng ngày, Nghĩa và Khoa đã bắt giữ.

Khám xét nơi ở của 2 tên cướp, cảnh sát thu hồi 1 sợi dây chuyền vàng, trên 39 triệu đồng, một lắc tay, một đôi bông tai và một xe máy cùng các tang vật.

Làm việc với nhà chức trách, Nghĩa và Khoa khai nhận hành vi cướp giật hai sợi dây chuyền nói trên của người phụ nữ quét sân.

Cầm cố tài sản lấy tiền rồi báo tin giả bị cướp

Như Dân Việt đã đưa tin: Ngày 18/2, Công an xã Tiên Sơn, thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang cho biết đã hoàn thiện hồ sơ xử lý Lê Văn Ph (SN 1991) về hành vi "Báo thông tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền".

Cơ quan công an xử lý trường hợp báo tin giả. Nguồn: ANTĐ

Theo trình báo của Ph, vào khoảng 5h5 ngày 16/2, tại bờ đê sông Cầu thuộc thôn Lương Viên, xã Tiên Sơn, người này bị 2 thanh niên ép xe vào lề đường kề dao vào cổ, cướp đi chiếc xe máy Wave BKS 98A 326… cùng giấy tờ xe. Tất cả giấy tờ đều mang tên Lê Văn Ph.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an thị xã Việt Yên tổ chức xác minh, điều tra làm rõ vụ việc. Qua xác minh, xác định do ăn chơi, nợ nần, Ph đã cắm chiếc xe máy trên cho Nguyễn Văn N, ở huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh lấy 12 triệu đồng rồi chi tiêu hết. Do sợ bị gia đình mắng nên Ph đã báo tin không đúng sự thật là bị cướp xe.

Hiện, Công an xã Tiên Sơn đang hoàn thiện hồ sơ xử lý Lê Văn Ph về hành vi "Báo thông tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền" theo quy định.

Qua vụ việc trên, Công an thị xã Việt Yên khuyến cáo người dân không tùy tiện thực hiện hành vi báo tin, tố giác không đúng sự thật tránh gây thiệt hại cho người khác và có thể bị xử lý trách nhiệm pháp lý theo quy định.