TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Tài xế taxi tông chết người phụ nữ đang mang thai; xét xử vụ công an dùng nhục hình

Bắt giữ tài xế taxi tông chết người phụ nữ đang mang thai rồi bỏ chạy

Chiều 11/3, nguồn tin của phóng viên Dân Việt cho biết, Công an Xã Lộ 25 đang tạm giữ tài xế lái xe dịch vụ tông chết một người phụ nữ đang mang thai.

Theo nguồn tin, sự việc được xác định xảy ra lúc hơn 8h ngày 11/3 tại ấp 4, đường Xã Lộ 25, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai.

Theo hình ảnh camera an ninh nhà dân ghi lại, lúc hơn 8h cùng ngày, dòng xe đang di chuyển trên đường Xã Lộ 25, thuộc ấp 4, bất ngờ ô tô chạy dịch vụ di chuyển với tốc độ cao đâm thẳng vào đít xe đôi nam nữ di chuyển cùng chiều.

Ô tô không dừng lại mà tiếp tục di chuyển, người dân liền đưa người phụ nữ đang mang thai vào Bệnh viện Long Khánh để cấp cứu. Tuy nhiên, người phụ nữ này đã không qua khỏi.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Xã Lộ 25 đã tạm giữ tài xế gây tai nạn để lấy lời khai, làm rõ nguyên nhân.

Điều tra ban đầu cho thấy, người phụ nữ tên Q.V đang mang thai, người chở V. là chồng sắp cưới, anh này bị trầy xước nhẹ sau tai nạn.

Công an đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Vụ dùng nhục hình ở Đồng Nai: Cựu thượng úy công an bị đề nghị mức án 10-12 tháng tù, nghị án kéo dài

Ngày 11/3, TAND huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai) tiếp tục tổ chức xét xử vụ án "Dùng nhục hình" đối với Nguyễn Mạnh Dũng (SN 1992, cựu thượng úy Công an xã Bàu Cạn, huyện Long Thành) và Nguyễn Danh Thiện (SN 2000, cựu dân phòng xã Bàu Cạn, huyện Long Thành).

Nguyễn Mạnh Dũng (SN 1992, cựu thượng úy Công an xã Bàu Cạn, huyện Long Thành) bị VKS đề nghị mức án 10-12 tháng tù. Ảnh: C.H

Sau khi kết thúc phần xét hỏi tại tòa, đại diện VSK đề nghị mức án đối với Nguyễn Mạnh Dũng (SN 1992, cựu thượng úy Công an xã Bàu Cạn, huyện Long Thành) 10-12 tháng tù giam. Với vai trò giúp sức cho Dũng, bị cáo Nguyễn Danh Thiện (SN 2000, cựu dân phòng xã Bàu Cạn, huyện Long Thành), bị đề nghị mức án 7 tháng 25 ngày (bằng với mức đã tạm giam).

Nguyễn Danh Thiện (SN 2000, cựu dân phòng xã Bàu Cạn, huyện Long Thành) bị đề nghị mức án 7 tháng 25 ngày (bằng với mức đã tạm giam. Ảnh: C.H

Đáng chú ý tại phiên tòa, bị cáo Dũng thừa nhận tội như cáo trạng quy kết, khai dùng nhục hình vì cho rằng bị hại Vũ Tuấn Hậu là tội phạm liên quan đến ma túy, bị cáo Hậu không hợp tác điều tra trong quá trình lấy lời khai. "Bị hại Hậu có biểu hiện không bình tĩnh, đòi đập đầu vào tường tự tử nên tôi không còn phương án nào khác bằng cách còng tay bị hại Hậu vào song cửa sổ để hạn chế tình trạng bị hại Hậu tự gây thương tổn cho bản thân", bị cáo Dũng khai tại tòa.

Không đồng tình với lời khai này, HĐXX cho rằng, hành vi còng tay bị hại Hậu vào song cửa càng tạo điều kiện cho Hậu dễ đập đầu vào tường hơn. HĐXX phân tích: "Ai cũng là con người, hành vi của bị cáo Dũng và Thiện đã làm tổn thương đến sức khỏe của bị hại Hậu, cho dù phạm tội ở mức độ nào các bị cáo không được dùng nhục hình để xem đó là phương pháp điều tra…".

Quan điểm của VKS trong vụ án, dù bị cáo Dũng có nhiều tình tiết giảm nhẹ tội, tuy nhiên bị cáo Dũng là cán bộ công an, được đào tạo bài bản, hành vi dùng nhục hình là nghiêm trọng cần phải có bản án đủ sức răn đe. Từ đó, đại diện VKS đề nghị mức án đối với bị cáo Dũng từ 10-12 tháng tù.

Đối với bị cáo Nguyễn Danh Thiện, đại diện VKS cho rằng bị cáo Thiện với vai trò đồng phạm, giúp sức cho bị cáo Dũng còng tay bị hại Hậu lên song cửa. Khi bị bắt, bị cáo Thiện đã nhận thức rõ hành vi, lại có hoàn cảnh gia đình khó khăn, phải nuôi con nhỏ nên VKS đề nghị mức án 7 tháng 25 ngày (bằng với thời gian tạm giam).

Diễn biến sau khi kết thúc phần tranh luận, luật sư của bị hại Vũ Tuấn Hậu cũng như Hậu và người thân đề nghị HĐXX trả hồ sơ, điều tra lại để tránh bỏ lọt tội phạm vì cho rằng: Sau khi Hậu bị bắt, đưa về Công an xã Bàu Cạn, trong quá trình làm việc, do Hậu không thừa nhận hành vi phạm tội nên bị Nguyễn Mạnh Dũng cùng ông Trần Quang Tuyến (Công an huyện Long Thành), ông Trần Văn Hùng (Công an huyện Long Thành) thay nhau dùng gậy cao su, gậy nhựa đánh nhiều cái vào hai bên hông, đùi trái, lưng, dùng dùi cui điện chích vào hai bên hông sườn, cánh tay phải của Hậu nhiều lần. Sau đó, bị cáo Dũng cùng bị cáo Thiện và một người nữa đưa Hậu sang Hội trường UBND xã Bàu Cạn để làm việc tiếp.

Tại đây, Hậu vẫn không thừa nhận hành vi phạm tội thì bị Nguyễn Mạnh Dũng cùng ông Tuyến thay nhau dùng dùi cui điện chích vào hai bên hông, bắp tay phải của Hậu; ông Nguyễn Minh Hiếu (công an viên), ông Trần Văn Hùng cũng thay nhau dùng dùi cui điện chích vào hai bên hông sườn của Hậu.

Sau đó, Hậu tiếp tục bị Dũng cùng ông Tuyến, ông Hùng, ông Nguyễn Chí Tâm (Công an xã Bàu Cạn), ông Nguyễn Văn Minh Dương (công an viên) thay nhau dùng gậy cao su đánh vào đùi trái, đùi phải, lưng và ông Tuyến dùng dép nhựa cứng đánh vào mặt Hậu; ông Vũ Tiến Thịnh (Công an huyện Long Thành) dùng tay đấm vào mặt Hậu vào đêm 31/10/2023.

Như vậy, theo luật sư, từ lời khai của Hậu, Dũng, Tuyến, Hùng, Thiện, Hiếu, Tâm, Dương, Thịnh là những cán bộ công an làm việc và có hành vi dùng nhục hình với Hậu…

Tuy nhiên, những lời khai sau này của ông Tấn (Trưởng Công an xã Bàu Cạn) có sự thay đổi lời là trong đêm 31/10/2023, ông Tấn chỉ phân công bị cáo Dũng làm việc với Hậu. Các biên bản bắt người phạm tội quả tang lập hồi 22h ngày 31/10/2023 tại UBND xã đều có chữ ký của ông Tâm. Bên cạnh đó, video bà Huyền (người tố giác, chị ruột bị hại Hậu) đã cung cấp cho cơ quan điều tra thấy rõ ông Nguyễn Chí Tâm có mặt trong Hội trường UBND khi gia đình kéo vào.

Do đó, luật sư yêu cần phải xác định lại vị trí của ông Tâm tại thời điểm đêm 31/10/2023, rạng sáng 1/11/2023 khi gia đình quay được hình ảnh trong Hội trường, có đúng ông Tâm là người được phân công trực tiếp làm việc với Hậu hay không? Đồng thời, luật sư cũng yêu cầu làm rõ lời khai của ông Tuyến, ông Hùng bởi lẽ lời khai của hai người này không đồng nhất với lời khai của bị cáo Thiện...

Cũng tại phiên tòa, HĐXX thông báo, vụ án có nhiều tình tiết cần được làm rõ, cho nên sẽ nghị án kéo dài. Đúng 8h ngày 14/3, phiên tòa được tổ chức xét xử trở lại.

Theo cáo trạng, khoảng 21h ngày 31/10/2023, Công an xã Bàu Cạn nhận được tin báo của người dân tại nhà Vũ Tuấn Hậu (SN 1998; trú tại ấp Suối Cả, xã Bàu Cạn, huyện Long Thành) có một số đối tượng đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy.

Ông Lê Minh Tấn - Trưởng Công an xã Bàu Cạn đã chỉ đạo tổ tuần tra đến kiểm tra, xác minh gồm: Ông Nguyễn Chí Tâm - công an viên, Tổ trưởng; ông Nguyễn Văn Minh Dương, ông Nguyễn Minh Hiếu - công an viên; ông Lê Trung Tín, ông Hoàng Trọng Nhân - lực lượng dân quân tự vệ; ông Nguyễn Hoàng Giang và Nguyễn Danh Thiện - dân phòng.

Khoảng 21h30 cùng ngày, tổ tuần tra tiến hành kiểm tra, xác minh thì phát hiện Vũ Tuấn Hậu, Nguyễn Minh Hiếu (SN 1993; trú ấp 7, xã Bàu Cạn, huyện Long Thành), Nguyễn Sĩ Tân (SN 1993; trú ấp 8, xã Bàu Cạn, huyện Long Thành) và Nguyễn Ngọc Minh Thoa (vợ Hậu) đang có mặt tại nhà Hậu.

Khi thấy lực lượng công an đến, Hậu chạy vào nhà vệ sinh, ông Nguyễn Chí Tâm đã chạy theo phát hiện Hậu lấy trong túi quần vật gì đó ném vào bồn cầu nhà vệ sinh.

Cùng lúc này, ông Nguyễn Minh Hiếu đuổi theo khống chế, bắt giữ Hậu, thu giữ trong nhà vệ sinh một gói nylon chứa các hạt tinh thể nghi là chất ma túy. Sau đó, vụ án đã được khởi tố, điều tra, truy tố theo quy định.

Ngày 12/9/2024, TAND huyện Long Thành xét xử và tuyên phạt Vũ Tuấn Hậu 9 năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" theo quy định tại khoản 2 Điều 251 Bộ luật Hình sự.

Trong quá trình điều tra vụ án, bà Vũ Thị Thu Huyền (chị gái của Vũ Tuấn Hậu) làm đơn gửi Cơ quan điều tra VKSND Tối cao, tố cáo các cán bộ Công an xã Bàu Cạn, Công an huyện Long Thành có hành vi "Dùng nhục hình" đối với Vũ Tuấn Hậu. Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã thụ lý nguồn tin, xác minh, khởi tố, điều tra về hành vi "Dùng nhục hình".

Đi giao hàng rồi mất tích, nam shipper được phát hiện tử vong bất thường trong chòi rẫy

Ngày 11/3, một lãnh đạo UBND xã Ea Pil (huyện M'Đrắk, tỉnh Đắk Lắk) xác nhận người dân vừa tìm thấy thi thể nam shiper giao hàng tiết kiệm tử vong bất thường trên địa bàn xã.

Thi thể của nam shipper được phát hiện trong chòi rẫy với tư thế nằm sấp, ngay cạnh xe máy giao hàng (thuộc thôn 10, xã Ea Pil, huyện M'Đrắk, tỉnh Đắk Lắk).

Trước đó, vào tối 10/3, người thân không thấy anh Lê Trọng N. (22 tuổi, trú tại xã Cư Prao, huyện M'Đrắk) về nhà nên gọi điện nhiều lần nhưng không liên lạc được (anh N. là shipper của một công ty giao hàng).

Qua các dấu vết, gia đình xác định anh N. đã đến địa bàn xã Ea Pil để giao hàng.

Lo lắng trước sự mất tích bất thường của anh N., trong đêm, người thân của anh N. đã trình báo Công an xã Ea Pil. Đồng thời, đăng tải thông tin lên mạng xã hội, nhờ cộng đồng hỗ trợ tìm kiếm.

Nhận được tin báo, Công an xã Ea Pil nhanh chóng trích xuất camera an ninh và huy động lực lượng để xác minh, tìm tung tích nạn nhân.

Đến trưa 11/3, người dân bàng hoàng phát hiện anh N. đã tử vong tại một chòi rẫy thuộc thôn 10, xã Ea Pil. Thi thể nạn nhân nằm sấp, ngay cạnh xe máy giao hàng.

Cơ quan chức năng đã tiếp cận hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân khiến anh N. tử vong.

Cựu phó công an và cựu phó chủ tịch phường bị đề nghị mức án thế nào vụ cháy chung cư mini 56 người chết?

Tiếp tục phiên tòa vụ cháy chung cư mini làm 56 người chết, ngày 11/3, đại diện Viện KSND Hà Nội đề nghị 11-12 năm tù cho Nghiêm Quang Minh - chủ chung cư mini ở phố Khương Hạ, về tội Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy.

7 cựu cán bộ quận Thanh Xuân và phường Khương Đình bị truy tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Trong đó, Chu Xuân Sơn (cựu Phó chủ tịch UBND phường, giai đoạn 2015-2020) và Nguyễn Đình Quân (nguyên Tổ trưởng Thanh tra Xây dựng phường, giai đoạn 2014-2016) bị đề nghị mỗi người 6-7 năm tù.

Bị cáo Nghiêm Quang Minh - chủ đầu tư nhà chung cư mini ở Thanh Xuân, Hà Nội bị cháy làm 56 người chết.

Bị cáo Phạm Tần Anh (cưu Phó chủ tịch UBND phường từ năm 2018) và Nguyễn Tuấn Anh (nguyên Phó Công an phường Khương Đình) mỗi người bị đề nghị 4-5 năm tù.

Ba người còn lại được đề nghị cho hưởng mức án từ 30-36 tháng tù cho hưởng án treo, gồm ông Trần Trọng Khang (cựu Đội trưởng Thanh tra Xây dựng quận Thanh Xuân, giai đoạn 2013-2016); Nguyễn Thị Kim Trang (cựu cán bộ địa chính - xây dựng phường, giai đoạn 2010-2018) và Phạm Thanh Tùng (cựu nhân viên hợp đồng phụ trách lĩnh vực môi trường đô thị).

7 cựu cán bộ được VKS ghi nhận tự nguyện bồi thường hơn 800 triệu đồng. Do những người này không có nghĩa vụ bồi thường, VKS kiến nghị đưa số tiền này chi trả cho các nạn nhân, theo mức độ thiệt hại.

Theo bản luận tội, bị cáo Nghiêm Quang Minh là chủ sở hữu thửa đất 240m2 ở phố Khương Hạ, được cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ.

Các bị cáo vụ cháy chung cư mini ở Thanh Xuân, Hà Nội làm 56 người chết.

Diện tích xây dựng tầng một 167,4m2 nhưng ông đã tự ý thay đổi thiết kế, giấy phép cho xây 6 tầng, 33 phòng nhưng đã bị xây thành 9 tầng, 45 phòng - vượt 3 tầng và 12 phòng.

Bị cáo Minh không lập hồ sơ thiết kế, thẩm duyệt, nghiệm thu, quản lý về phòng cháy chữa cháy.

Tháng 7/2015, khi đang xây dựng tại tầng 7, Tổ thanh tra xây dựng phường Khương Đình lập biên bản yêu cầu ngừng thi công.

Bị cáo Minh sau đó bị quận Thanh Xuân phạt 15 triệu đồng, buộc phá dỡ phần xây dựng sai phép; cưỡng chế thi hành.

Viện kiểm sát cáo buộc khi nhận được quyết định cưỡng chế, bị cáo Quân, Trang và Tùng lại lập biên bản và ký xác nhận Minh "tự tháo dỡ phần công trình xây dựng sai phép tại tầng 7". Phần xây dựng sai mật độ so với giấy phép thì 3 cán bộ này không yêu cầu phá dỡ.

Sau khi lập biên bản, cả ba cũng không báo cáo về đường lối tiếp tục xử lý công trình xây dựng sai phép của Minh.

Cựu Phó chủ tịch UBND phường Khương Đình Chu Xuân Sơn bị cáo buộc không kiểm tra đôn đốc 3 cấp dưới việc cưỡng chế.

Bị cáo Khang khi đó biết sự việc "cưỡng chế nửa vời" nhưng không tiếp tục yêu cầu tổ thanh tra xây dựng và UBND phường Khương Đình thực hiện quyết định cưỡng chế.

Viện kiểm sát cáo buộc các cựu cán bộ đã thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý, "bỏ mặc" công trình của Nghiêm Quang Minh tiếp tục xây dựng từ tầng 7 lên đến tầng 9 mà không bị bất kỳ một cơ quan, đơn vị nào của UBND phường Khương Đình và UBND quận Thanh Xuân kiểm tra, xử lý.

Viện kiểm sát nhận định chính sự thờ ơ của các cựu cán bộ đã tiếp tay cho chủ chung cư mini xây sai phép vượt tầng...

Đại diện VKS cho biết, tài sản bảo đảm cho thi hành án của bị cáo Nghiêm Quang Minh đã có và sẵn sàng được phát mãi để thực hiện trách nhiệm dân sự cho cư dân. Tòa dự tính chi phí tang lễ, điều trị, tổn hại tinh thần, thu nhập, tài sản mà chủ chung cư mini phải bồi thường cho gia đình 56 người chết và 44 người bị thương khoảng 25,5 tỷ đồng.

Theo đó, mỗi căn hộ có một nhân thân qua đời sẽ được bồi thường phí ma chay 50 triệu đồng; tổn thương tinh thần tối đa 100 tháng lương cơ sở (mỗi tháng 2,34 triệu đồng). Nếu bị hại và đại diện có yêu cầu cấp dưỡng, tòa cũng xét theo lương cơ sở, với người già đến khi qua đời còn trẻ em đến 18 tuổi…

Tuyên án bị cáo hiếp dâm bị hại sau khi cướp tài sản

Ngày 11/3, kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt các bị cáo Lê Chí Bền 24 năm tù; Trần Lộc Ngàn (cùng ngụ huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) 20 năm tù về tội "Cướp tài sản" và "Hiếp dâm".

Các bị cáo tại phiên xét xử. Nguồn: NLĐO

Theo cáo trạng, Bền với Ngàn là bạn bè, không có nghề nghiệp ổn định nên rủ nhau đi cướp tài sản của người dân để kiếm tiền tiêu xài.

Sau khi bàn bạc, các bị cáo đã đeo khẩu trang kín mặt, bao tay, vớ chân, mang theo dao tự chế… rồi chạy vỏ lãi trên các tuyến sông tại huyện Đầm Dơi và những địa bàn lân cận vào ban đêm để tiếp cận phương tiện đường thủy, như sà lan, ghe để cướp tài sản.

Trong khoảng thời gian từ ngày 15/8/2023 đến ngày 11/9/2023, Bền và Ngàn đã thực hiện 17 vụ cướp tài sản của 36 bị hại với tổng giá trị tài sản hơn 358 triệu đồng.

Trong vụ cướp tài sản của một ghe đang neo đậu trên sông ở thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu, Bền đã thực hiện hành vi giao cấu đối với bị hại, còn Ngàn thì cầm dao đứng canh chừng.

Theo HĐXX, bị cáo Ngàn là đồng phạm giúp sức cho Bền thực hiện hành vi phạm tội nên cũng bị truy tố về tội "Hiếp dâm".