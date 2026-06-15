TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Tạm giữ hình sự kẻ tông CSGT rồi kéo lê gần 300m; tin mới vụ đường dây lừa đảo "Triệu nụ cười"

Tạm giữ hình sự đối tượng tông CSGT rồi kéo lê gần 300m

Ngày 14/6, Công an phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa xác nhận, đã tạm giữ hình sự Lê Duy Lâm (SN 2003, trú tại thôn 4, xã Thiệu Trung) để điều tra, làm rõ hành vi không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông.



Tạm giữ hình sự đối tượng Lê Duy Lâm tông xe vào tổ CSGT. Nguồn: CAND

Trước đó, tối 12/6, Tổ công tác số 14 của Trạm cảnh sát giao thông Quảng Xương gồm: Thiếu tá Nguyễn Xuân Sơn, Tổ trưởng; thiếu tá Lê Hữu Thuận và trung tá Nguyễn Anh Tuấn thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên các tuyến giao thông thuộc địa bàn phụ trách.

Khoảng 22h20 trong quá trình làm nhiệm vụ trên đường Nguyễn Thiếp, phường Hạc Thành, Tổ công tác phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 36A-379.84 có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển.

Tại cơ quan công an, Lê Duy Lâm thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Nguồn: CAND

Thay vì chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng, người điều khiển phương tiện đã có hành vi chống đối quyết liệt.

Theo lực lượng làm nhiệm vụ, khi có yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn tài xế điều khiển xe tông thẳng vào thiếu tá Lê Hữu Thuận đang thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát giao thông, sau đó tiếp tục tăng ga bỏ chạy, kéo lê đồng chí thiếu tá Nguyễn Xuân Sơn trên quãng đường khoảng 300m mới dừng lại. Hậu quả, đồng chí Sơn bị rạn xương quay trụ tay phải, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Công an tỉnh Thanh Hóa.

Bị kiểm tra nồng độ cồn, tài xế Lê Duy Lâm tông vào CSGT bỏ chạy (ảnh cắt từ clip). Nguồn: CAND

Trong suốt quá trình này, mặc dù đang ở trong tình huống đặc biệt nguy hiểm, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn vẫn bình tĩnh xử lý tình huống, liên tục yêu cầu người điều khiển phương tiện dừng xe để bảo đảm an toàn cho Tổ công tác, những người tham gia giao thông trên tuyến đường và chính người vi phạm. Tuy nhiên, đối tượng không chấp hành mà tiếp tục điều khiển phương tiện di chuyển.

Trước tình hình trên, Tổ công tác đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, khống chế đối tượng đưa về trụ sở để xử lý. Tại cơ quan công an, người điều khiển phương tiện xe ô tô biển kiểm soát 36A-379.84 được xác định là Lê Duy Lâm (SN 2003, trú tại thôn 4, xã Thiệu Trung). Tiến hành kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở đối với Lê Duy Lâm, lực lượng chức năng ghi nhận kết quả đo là 0,025 mg/L khí thở.

Hiện, vụ việc đang được Công an phường Hạc Thành tiến hành thu thập tài liệu, chứng cứ, điều tra làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm của Lê Duy Lâm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Diễn tiến điều tra mới nhất về đường dây lừa đảo "Triệu nụ cười"

Liên quan đến đường dây lừa đảo tại Công ty Cổ phần Triệu nụ cười, Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP.Hà Nội đã ra quyết định khởi tố, bắt bị can để tạm giam thêm 3 đối tượng trong vụ án hình sự Hồ Quốc Thân (SN 1992, trú tại xã An Khánh, TP.Hà Nội) “Tàng trữ tiền giả” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; nâng tổng số các bị can bị bắt giữ trong vụ án lên 10 đối tượng.

Ba đối tượng bị khởi tố là Trần Quang (SN 1987) và Hồ Hữu Tường (SN 1972), cùng có HKTT ở phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM; và Bùi Lâm Bình (SN 1978, trú tại phường Nghĩa Đô, TP.Hà Nội).

Liên quan đến vụ án trên, trước đó, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP.Hà Nội đã hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện KSND TP.Hà Nội đề nghị truy tố 7 đối tượng.

Trong đó, Hồ Quốc Thân bị đề nghị truy tố về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Tàng trữ tiền giả”; 5 nguyên Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Triệu nụ cười bị đề nghị truy tố về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” gồm Hà Đình Hoàn (SN 1979); Đặng Hữu Mỳ (SN 1971); Đỗ Thu Nga (SN 1981) và Hoàng Thị Xuân Dung (SN 1970); Ngô Hùng Cường (SN 1978). Đối tượng Phạm Thị Ba (SN 1964, trú tại phường Bảy Hiền, TP.HCM) bị truy tố về hành vi “Tàng trữ tiền giả”.

Các đối tượng Hồ Quốc Thân (bên phải) và Trần Quang. Nguồn: ANTĐ

Khi biết Thân và các Phó Tổng giám đốc bị bắt giữ về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Quang, Tường và Bình đã tìm cách lẩn trốn. Cơ quan điều tra đã tách, rút nội dung trên tiếp tục điều tra làm rõ. Song song với việc hoàn tất hồ sơ, kết thúc giai đoạn 1 của vụ án, các cán bộ Phòng An ninh điều tra tiếp tục lần dấu theo dấu vết của các đối tượng Quang, Tường và Bình; đồng thời đấu tranh, khai thác với Thân và đồng phạm nhằm xác định vị trí lẩn trốn, làm rõ hành vi phạm tội của 3 đối tượng trên.

Bằng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Hà Nội đã phối hợp bắt giữ thành công 3 đối tượng đang lẩn trốn tại TP.HCM. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố bổ sung Phạm Thị Ba về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tang vật vụ án bị thu giữ. Nguồn: ANTĐ

Quá trình điều tra xác định, năm 2023, Thân thành lập và đứng tên người đại diện theo pháp luật; quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của Công ty Cổ phần Triệu nụ cười. Khoảng cuối năm 2023, Thân được Quang, Tường tặng “đồng tiền lượng tử QFS” và giới thiệu về đồng tiền lượng tử QFS, nguồn tiền di sản.

Theo lời giới thiệu của các đối tượng này, đồng tiền lượng tử QFS có nguồn từ một tổ chức gọi là “Tổng bộ Hồ Chí Minh”, “Kho vàng Hồ Chí Minh” hay di sản từ 48 nước trên thế giới... bảo chứng. Điều kiện được thụ hưởng nguồn tiền bảo chứng: Cần người có đủ “Tâm”, “Trí” và tiền để làm chi phí “thụ hưởng”.

Sau đó, Quang, Tường đã giao cho Ba “trợ duyên” (hỗ trợ) Thân trong việc “tiếp cận”, “thụ hưởng” nguồn di sản trên. Để có tiền phục vụ cho việc “tiếp cận”, “thụ hưởng” di sản có giá trị lớn trên, Thân đã thực hiện phát hành 5.000 token đồng tiền lượng tử QFS TNCVN để bán, thu tiền từ khách hàng là cá nhân và doanh nghiệp. Theo đó, 1 đồng tiền lượng tử QFS TNCVN cá nhân có giá trị quy đổi từ 3,5 triệu đồng đến 6 triệu đồng; 1 đồng tiền lượng tử QFS TNCVN doanh nghiệp có giá trị quy đổi từ 39 triệu đồng đến 52 triệu đồng.

Trong quá trình thực hiện, thấy việc phát hành đồng tiền lượng tử QFS TNCVN có hiệu quả, Thân đưa ra chính sách trả "hoa hồng" cho nhân viên tư vấn khách mua “trợ duyên” đồng QFS TNCVN.

Theo đó, nếu tư vấn cho khách hàng cá nhân, nhân viên sẽ được nhận số tiền từ 500 nghìn đồng đến 1 triệu đồng/QFS TNCVN bán ra; tư vấn đối với khách hàng doanh nghiệp, nhân viên sẽ nhận được từ 3 đến 5 triệu đồng/QFS TNCVN bán ra (tùy mức giá từng giai đoạn, và mức tiền cam kết với từng loại QFS TNCVN, tiền bảo chứng hay tiền được trả khi đến hạn).

Không dừng lại ở đó, nhằm thu hút được nhiều cá nhân và doanh nghiệp mua đồng QFS TNCVN, tháng 4/2024, Thân và đội ngũ truyền thông gồm các Phó Tổng giám đốc (Hà Đình Hoàn, Đặng Hữu Mỳ, Đặng Đỗ Thu Nga, Hoàng Xuân Dung và Ngô Hùng Cường) tổ chức quảng bá, đưa ra các thông tin không đúng sự thật theo hình thức trực tuyến và trực tiếp. Khách hàng có thể chuyển trực tiếp hoặc thông qua trung gian (người giới thiệu, quảng bá) chuyển đến các tài khoản ngân hàng của Thân (MB, VCB, VIB).

Với chính sách và sự truyền thông quảng bá như trên, Thân và các Phó Tổng giám đốc Công ty CP Triệu nụ cười đã thu hút nhiều khách hàng cá nhân, doanh nghiệp tham gia mua đồng QFS TNCVN.

Cơ quan An ninh điều tra xác định, với việc bán đồng QFS TNCVN, các đối tượng đã thu về hơn 34 tỷ đồng. Số tiền này, theo yêu cầu của Quang, Tường và Ba, Thân đã trích ra chuyển cho các đối tượng chi phí “thụ hưởng” nguồn tiền bảo chứng hơn 11 tỷ đồng theo hình thức chuyển khoản.

Đến nay các bị can đã thành khẩn khai báo và thừa nhận hành vi phạm tội. Các Phó Tổng giám đốc và Phạm Thị Ba đã nộp lại số tiền được hưởng lợi.

Tổng Giám đốc Công ty CP Triệu nụ cười bị khởi tố tội lừa đảo và tàng trữ tiền giả

Quá trình điều tra mở rộng vụ án xác định, Cơ quan An ninh điều tra xác định, khoảng đầu năm 2024, Bình biết Thân phát hành đồng QFS để thu tiền của nhiều khách hàng. Bản thân Bình nhận thức rõ về đồng QFS không thể phát hành được do chưa được cơ quan chức năng cấp phép.

Đồng thời, Cơ quan ANĐT Công an TP.Hà Nội đã làm rõ hành vi “Tàng trữ tiền giả” của Thân, Ba và Quang. Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP.Hà Nội xác định, qua một số mối quan hệ, Quang quen biết với một người phụ nữ tại TP.HCM (hiện chưa xác định nhân thân) và được người này cho một số tờ tiền đô la Mỹ (hiện Quang không nhớ số lượng cụ thể).

Để tạo niềm tin về nguồn di sản, Quang đã cho Thân và Ba số tiền đô la này. Cụ thể: Thân được cho 72 tờ tiền, Ba được cho 6 tờ tiền. Sau khi về nhà, Thân và Ba mang số tiền đô la Quang cho cất giữ. Thân, Ba nhận thức số tiền đô la Mỹ Quang cho là giả nên không sử dụng và cũng không cho ai biết việc này.

Cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định số tiền đô la Mỹ thu của Thân, Ba. Kết quả trưng cầu giám định tại Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an: 78 tờ tiền đô la Mỹ mệnh giá 100USD/tờ thu giữ của Hồ Quốc Thân và Phạm Thị Ba đều là giả.

Với các tài liệu thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP.Hà Nội đã đủ căn cứ chứng minh hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của Tường, Quang và Bình.

"Mắt thần" AI giúp công an bắt gọn nhóm thanh thiếu niên mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn trong đêm

Khoảng 21h ngày 13/6, qua công tác theo dõi, khai thác dữ liệu từ hệ thống camera giám sát an ninh của Trung tâm Thông tin chỉ huy và nguồn tin do nhân dân cung cấp, Công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện một nhóm thanh thiếu niên có biểu hiện tụ tập, chuẩn bị hung khí và phương tiện để thực hiện hành vi đánh nhau, gây rối trật tự công cộng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự cùng các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, truy xét và nhận diện từng đối tượng thông qua hệ thống camera ứng dụng công nghệ AI. Đồng thời, tổ chức lực lượng tiến hành xác minh, truy bắt. Chỉ sau khoảng 30 phút, toàn bộ các đối tượng tham gia đã được hệ thống nhận diện chính xác khuôn mặt, phục vụ hiệu quả cho công tác điều tra, xử lý.

Nhóm thanh thiếu niên có hành vi gây rối trật tự công cộng tại cơ quan công an. Nguồn: CAND

Sau hơn 2 giờ khẩn trương rà soát, Công an tỉnh Phú Thọ đã làm rõ 18 đối tượng có hành vi tụ tập gây rối trật tự công cộng. Các đối tượng có độ tuổi từ 14 đến 18, cư trú trên địa bàn phường Việt Trì, Vân Phú, Nông Trang và các xã Phù Ninh, Bình Phú. Đáng chú ý, trong số này có nhiều trường hợp đang là học sinh.

Các đối tượng gồm: Nguyễn Anh Thịnh (SN 2011), Nguyễn Đăng Khoa (SN 2012), Nguyễn Minh Quân (SN 2012), Nguyễn Gia Khánh (SN 2012), đều là học sinh lớp 8; Nguyễn Thành Đạt (SN 2010), học sinh lớp 10; Nguyễn Chí Công (SN 2011) và Nguyễn Ngọc Phúc (SN 2011), học sinh lớp 9; Nguyễn Huy Hoàng (SN 2011), bỏ học; còn Nguyễn Trung Kiên, Trần Xuân Hậu, Lê Mạnh Cường, Đinh Trung Hiếu, Nguyễn Văn Đại, Nguyễn Quang Thắng, Hoàng Thạch Thuận, Đỗ Ngọc Thức, Nguyễn Đăng Dương, Nguyễn Ngọc Khoa, cùng SN 2008, học sinh lớp 12 vừa thi tốt nghiệp.

Tại cơ quan công an, bước đầu nhóm thanh thiếu niên khai nhận, mang theo hung khí để giải quyết mâu thuẫn. Cơ quan công an đang tiến hành phối hợp chặt chẽ với nhà trường, chính quyền địa phương và gia đình để làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân liên quan, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Khởi tố 2 đối tượng liên quan đến vụ cán bộ công an hy sinh khi làm nhiệm vụ ở Khánh Hòa

Ngày 14/6, nguồn tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với Nguyễn Thanh Tuấn (46 tuổi) và Nguyễn Văn Thái (55 tuổi) cùng trú xã Diên Lâm để điều tra về hành vi khai thác cát trái phép.

Nguyễn Thanh Tuấn (46 tuổi) và Nguyễn Văn Thái (55 tuổi) cùng trú xã Diên Lâm. Ảnh: CA

Hai bị can bị điều tra về tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên theo Điều 227 Bộ luật Hình sự.

Qua điều tra cơ quan điều tra xác định, Nguyễn Thanh Tuấn là đối tượng chủ mưu, cầm đầu hoạt động khai thác cát trái phép tại khu vực sông Cái thuộc thôn Đồng Trăn 3, xã Diên Lâm nhằm thu lợi bất chính.

Để thực hiện hành vi, Tuấn cùng các đối tượng liên quan sử dụng bè tự chế, máy bơm, ống hút cát, đồng thời thỏa thuận trả tiền cho Nguyễn Văn Thái để cất giấu phương tiện và sử dụng lối đi qua đất nhà Thái để vận chuyển cát. Từ tháng 12/2025 - 21/3/2026 Nguyễn Thanh Tuấn đã thu lợi bất chính hơn 180 triệu đồng từ hoạt động khai thác cát trái phép.

Liên quan đến vụ án, trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Thắng (46 tuổi, trú xã Diên Lâm) và Trần Anh Tuấn (45 tuổi, trú xã Suối Hiệp) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Nguyễn Ngọc Thắng (46 tuổi, trú xã Diên Lâm). Ảnh: CA

Hành vi các đối tượng này bị xác định có liên quan đến vụ việc dẫn đến sự hy sinh của thiếu tá Nguyễn Xuân Hải, cán bộ Công an xã Diên Lâm, khi đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Cái.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Lật tàu du lịch trên vịnh Lan Hạ, 1 người tử vong

Cơ quan chức năng ở Hải Phòng đang phối hợp điều tra vụ lật tàu trên vịnh Lan Hạ.

Theo thông tin ban đầu, ngày 14/6 tàu HP 5665 chở theo 31 hành khách Việt Nam, 3 thuyền viên và tàu HP 3847 chở theo 10 hành khách, 1 thuyền viên đi vịnh Lan Hạ.

Hiện trường vụ việc. Ảnh cắt từ clip.

Đến khoảng 9h15 cùng ngày, Cảng vụ Đường thủy nội địa Hải Phòng tiếp nhận được thông tin báo về việc xảy ra va chạm hồi 9h05 giữa tàu khách HP 5665 và tàu khách HP 3847 khi hai tàu đang hành trình chạy song song nhau tại khu vực cửa Vạn Bội trên Vịnh Lan Hạ, dẫn đến tàu HP 3847 bị chìm.

Toàn bộ 10 hành khách và 1 thuyền viên trên phương tiện HP 3847 đã được các xuồng hoạt động gần khu vực đó và phương tiện HP 5665 cứu vớt. Trong 10 hành khách này có chị N.T.N (sinh năm 1983) bị thương và được đưa đi cấp cứu tại trung tâm y tế Đặc khu Cát Hải, tuy nhiên chị N tử vong 9h35 cùng ngày.

Hiện, vụ việc va chạm giữa hai phương tiện trên đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.