TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Trộm điện thoại mà không mở được mật khẩu; cô gái đi làm đơn ly hôn bị rạch mặt

Tự đầu thú vì trộm điện thoại mà không mở được mật khẩu

Chiều 9/3, Viện KSND huyện Đắk Mil cho biết, đơn vị này vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Ngô Văn Biểu (40 tuổi, trú tại xã Thiệu Thành, huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá) về hành vi trộm cắp tài sản.

Biểu thực hiện vụ trộm cắp ở nhà chị Dung. Ảnh: CACC

Trước đó, chiều 24/2, Biểu đi ngang qua nhà chị Nguyễn Thị Dung (28 tuổi, trú tại thôn Đức Tân, xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil), nhìn thấy nhà chị Dung không khoá cửa, không có người trông coi nên đã vào nhà lấy 1 điện thoại di động Iphone 11 Pro Max và 1 túi xách màu đen .

Khi Biểu đi khoảng 100m thì mở túi xách ra kiểm tra nhưng không có tiền nên đã vứt túi xách lại đây.

Tiếp đó, Biểu mở điện thoại nhưng không mở được mật khẩu nên không thể sử dụng.

Tối cùng ngày, Ngô Văn Biểu đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đắk Mil để đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo công an huyện Đắk Mil, Biểu có nhiều tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”. Sau khi chấp hành án, chưa được xoá án tích, Biểu lại tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Bộ Công an điều tra việc chi trả tiền hỗ trợ Covid-19 ở TP.HCM

Ngày 9/3, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), Bộ Công an có văn bản gửi UBND TP.HCM yêu cầu cung cấp tài liệu liên quan việc hỗ trợ người dân nghèo, khó khăn trong đợt dịch Covid-19 vừa qua.

Người dân quận Tân Bình nhận gói hỗ trợ Covid-19. Ảnh: Hoàng Tuyết

C03, Bộ Công an cho biết, đang điều tra xác minh việc chi tiền hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 tại TPHCM theo nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 25/6/2021 và Nghị quyết 97/NQ-HĐND ngày 22/9/2021 của HĐND TP.HCM.

Để phục vụ công tác điều tra, C03 đề nghị UBND TP.HCM chỉ đạo các sở, ban, ngành phối hợp và cung cấp hồ sơ tài liệu.

C03, Bộ Công an yêu cầu UBND TP.HCM cung cấp nội dung, kết quả thực hiện đến nay đối với việc thực hiện chế độ, chính sách đặc thù phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn; kết quả thanh tra đối với việc thực hiện chế độ, chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và các sai phạm đã phát hiện, kết quả xử lý. Các tài liệu mà UBND TP.HCM cung cấp cho C03, Bộ Công an để phục công tác điều tra, xác minh phải được đóng dấu treo và sao y.

Cô gái đi làm đơn ly hôn bị hành hung, rạch nát mặt, nghi can chính là chồng

Ngày 9/3, trao đổi với PV Dân trí, thượng tá Phan Văn Xuyên, Trưởng Công an TP Ngã Bảy cho biết, bước đầu điều tra cơ quan công an xác định được nghi can rạch mặt chị Y. chính là chồng chị.

Do mâu thuẫn tình cảm, nạn nhân Y. đã bị chồng hành hung, rạch nát mặt (Ảnh: Công an cung cấp).

"Nguyên nhân do mâu thuẫn tình cảm, trên đường đi photo giấy ly hôn, chị Y. đã bị chồng cùng 2 người khác đạp ngã xe, hành hung và rạch mặt . Qua thăm khám, chị Y. bị đa chấn thương trong đó vết thương nghiêm trọng nhất nằm ở vùng mặt", thượng tá Xuyên cho biết.

Thượng tá Xuyên cũng nói thêm, sau khi nạn nhân xuất viện, cơ quan chức năng sẽ tiến hành làm các thủ tục trưng cầu giám định để xác định tỷ lệ thương tật. Khi đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm sẽ xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Bị nhắc nhở lấn làn, nhóm thanh niên ở Bình Dương vây đánh tài xế xe tải

Ngày 9/3, Công an phường Thuận Giao, TP.Thuận An (tỉnh Bình Dương) cho biết đã bắt giữ 2 đối tượng trong nhóm thanh niên đập phá xe tải, hành hung tài xế khi bị nhắc nhở đi lấn làn gây xôn xao dư luận.

Theo Công an phường Thuận Giao, bước đầu vào cuộc, đã xác định được 4 đối tượng liên quan và đã tiến hành bắt giữ 2 đối tượng, tổ chức lấy lời khai, lập hồ sơ chuyển lên Công an TP.Thuận An để xử lý theo quy định.

Trước đó, trên mạng xã hội xôn xao clip một nhóm thanh niên cầm hung khí, đập cửa kính doạ chém tài xế xe tải giữa đường Thủ Khoa Huân, phường Thuận Giao, TP.Thuận An.

Theo nội dung video clip được đăng tải, nhóm thanh niên đã chặn đầu xe tải chở hàng hóa đang lưu thông trên đường. Nhóm này chửi bới, thách thức tài xế xe tải. Không dừng lại một số thanh niên còn cầm hung khí (loại dao phát rẫy) tấn công tài xế trong cabin xe tải.

Theo người dân, nguyên nhân ban đầu do một người trong nhóm đi xe máy lấn làn ô tô. Khi tài xế xe tải bóp còi và nhắc nhở thì thanh niên này chửi bới và kéo theo một số khác (khoảng 6 người) cùng chặn đầu vây xe tải.