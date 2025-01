TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Truy bắt nhanh nhóm nghi can giết người; tạm giữ "nữ quái" trộm 450 triệu đồng ngày cận Tết

Truy bắt nhanh nhóm nghi can giết người đêm 28 Tết

Sáng 29/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an An Giang đã điều tra, truy bắt nhanh 3 đối tượng liên quan đến vụ án "giết người" xảy ra trên địa bàn phường Châu Phú A, TP.Châu Đốc vào đêm 28 Tết.

Các đối tượng Tín, Tình và Toàn (từ trái qua). Ảnh: CACC

Trước đó, khoảng 23 giờ 45 phút ngày 27/1 (đêm 28 Tết), tại khu vực tổ 12, khóm 1, phường Châu Phú A, TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang xảy ra vụ án "Giết người".

Sau khi gây án, các đối tượng liền bỏ trốn khỏi hiện trường ngay trong đêm. Nạn nhân được xác định là anh Trần Ngọc Phi Phụng (SN 1990, là người dân địa phương mới về quê ăn Tết sau thời gian làm thuê tại tỉnh Đồng Nai).



Xét thấy vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra vào những ngày cận Tết Nguyên đán gây tâm lý hoang mang trong nhân dân, đại tá Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh và đại tá Bùi Tấn Ân, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ có liên quan nhanh chóng phối hợp với Công an TP.Châu Đốc tiến hành các hoạt động điều tra, truy xét nóng đối tượng, nhằm kịp thời trấn an dư luận.

Lực lượng công an áp giải các đối tượng đến nơi giam giữ. Ảnh: CACC

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 13 giờ ngày 29 Tết, lực lượng công an đã xác định, bắt giữ các nghi can gồm: Dương Thanh Tình (SN 2004); Nguyễn Minh Toàn (SN 2004) và Phan Công Tín (SN 2002), cùng trú tại TP.Châu Đốc.

Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận: Sau khi nhậu xong, khoảng 23 giờ 45 phút ngày 27/1, Tình cùng với Toàn, Tín, Phạm Tấn Lực (SN 1991) và Phạm Chí Nghĩa (SN 1999, cùng trú TP.Châu Đốc) đến quán nước gần nhà Trần Ngọc Phi Phụng uống nước thì xảy ra mâu thuẫn với Phụng.

Tình khai nhận tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Sẵn trong người đã có hơi men, Tình và Toàn cầm ly thủy tinh, Tín cầm côn nhị khúc xông đến đánh nhiều cái vào người Phụng khiến Phụng nằm gục tại chỗ và tử vong sau đó. Sau khi gây án, nhóm của Tình bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Tình, Toàn và Tín để tiếp tục điều tra về hành vi "giết người".

Việc phá nhanh vụ án đã kịp thời trấn an dư luận, đây cũng là một trong những chiến công của lực lượng Công an An Giang trong cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Tạm giữ hình sự "nữ quái" trộm 450 triệu đồng ngày cận Tết

Tối 28/1 (tức 29 Tết Ất Tỵ 2025), thượng tá Phạm Minh Thọ - Trưởng Công an huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, đã ra lệnh tạm giữ hình sự Phạm Thị Kim Anh (SN 1971, ở xóm Chí Nguyện, thôn Phú Lễ 1, xã Bình Trung, huyện Bình Sơn), để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Trước đó, vào lúc 9h ngày 26/1, bà Ngô Thị D. - chủ shop quần áo tại chợ Châu Ổ, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn - do chủ quan đi chào mời khách, để túi tiền trên 450 triệu đồng buôn bán ngay tại shop. Khi quay lại, bà D phát hiện bị mất toàn bố số tiền này.

Ngay sau tiếp nhận đơn trình báo của người bị hại, Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Bình Sơn đã phối hợp với Công an thị trấn Châu Ổ tiếp cận hiện trường và tiến hành xác minh. Do hiện trường không có camera an ninh, lượng người ra vào chợ những ngày Tết rất đông, gây không ít khó khăn cho quá trình truy xét của lực lượng công an.

Đối tượng tại cơ quan công an. Nguồn: CAO

Nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 21h cùng ngày, tổ công tác đã xác định được Phạm Thị Kim Anh là đối tượng trộm cắp tiền của bà D. Từ lời khai của Phạm Thị Kim Anh, lực lượng công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng và phát hiện số tiền trên 450 triệu đồng được cất giấu trong tủ.

Theo hồ sơ, đối tượng Phạm Thị Kim Anh đã từng bị xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

Bắt 2 tên cướp nhằm ngày Tết đi "ăn bay"

Ngày 29/1, Phòng Tham mưu, Công an TP.HCM cho biết, Công an quận 8 (TP.HCM) đã bắt giữ hai đối tượng gây ra vụ cướp giật tài sản táo tợn xảy ra trên địa bàn.

Đối tượng Phạm Nguyễn Phú Tỷ và tang vật thu giữ. Nguồn: CAND

Trước đó, lúc 22h45 ngày 26/1, tại trước địa chỉ số 169 Dương Bá Trạc, phường Rạch Ông, quận 8, khi đang ngồi phía sau xe do cậu điều khiển lưu thông trên đường Dương Bá Trạc thì chị T.N.N.A (SN 2001; thường trú phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP.HCM) bị 2 nam thanh niên đi trên xe gắn máy áp sát bất ngờ từ phía sau cướp giật một điện thoại di động.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an phường Rạch Ông, quận 8 đã nhanh chóng rà soát, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) khẩn trương truy bắt đối tượng gây án.

Đến 14h30 ngày 28/1, Phòng CSHS bắt giữ Phạm Nguyễn Phú Tỷ (SN 2006; thường trú huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An).

Tại cơ quan công an, Tỷ thừa nhận đã cùng Thái Gia Bảo (SN 2005; cư trú phường 2, quận 6, TP.HCM) thực hiện vụ cướp giật tài sản như trên.

Tối 28/1, Phòng CSHS tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Thái Gia Bảo, đồng thời đề nghị gia đình vận động Thái Gia Bảo nhanh chóng đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Công an quận 8 trao trả tài sản bị mất cho chủ nhân. Nguồn: CAND

Cùng thời điểm kể trên, Phòng CSHS và Công an quận 12 cũng đã điều tra khám phá vụ cướp tài sản, bắt giữ 4 đối tượng.

Xử phạt 1 trường hợp vì xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức

Công an huyện Hiệp Hoà (tỉnh Bắc Giang) ngày 24/1 phát hiện tài khoản Facebook có tên “Dũng Ank” đăng tải bình luận có nội dung xúc phạm lực lượng công an vào bài viết có tiêu đề 'HIỆP HOÀ BẮT 2 ĐỐI TƯỢNG MANG PHÁO RA GIỮA ĐƯỜNG ĐỐT”, được đăng tải trên nhóm Facebook 'Bắc Giang 24h'.

N.V.D tại cơ quan công an. Ảnh: CAHH. Nguồn: BVPL

Qua quá trình điều tra và xác minh, Công an huyện Hiệp Hoà đã xác định, chủ tài khoản Facebook trên là N. V. D., SN 2001, ở xã Hợp Thịnh, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Công an huyện Hiệp Hòa đã tiến hành làm việc, củng cố hồ sơ và ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với N. V. D. về hành vi cung cấp, đăng tải thông tin xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức trên mạng xã hội Facebook, quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 101, Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, an toàn thông tin mạng và giao dịch điện tử; mức phạt tiền 5 triệu đồng.

Trong thời gian tới, đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Công an huyện Hiệp Hòa sẽ tiếp tục tăng cường công tác rà soát, xử lý nghiêm các trường hợp cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân và các hoạt động vi phạm pháp luật khác trên không gian mạng theo quy định của pháp luật.

Cảnh sát bắt giữ đối tượng truy nã nguy hiểm ngay trước đêm Giao thừa

Thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh này về cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, hồi 19 giờ 20 phút ngày 28/1, Công an huyện Quỳnh Phụ phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ thành công đối tượng truy nã nguy hiểm Bùi Văn Duyến (sinh năm 2005) trú tại xã Quỳnh Nguyên, huyện Quỳnh Phụ.

Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình Phạm Mạnh Hùng trực tiếp chỉ đạo, hỏi cung đối tượng Bùi Văn Duyến. Ảnh: CATB

Theo hồ sơ điều tra, Bùi Văn Duyến là đối tượng bị truy nã đặc biệt về hành vi "Cố ý gây thương tích". Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Duyến đã bỏ trốn khỏi địa phương, thường xuyên thay đổi chỗ ở và lẩn trốn tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước; thậm chí, vượt biên sang Thái Lan nhằm tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng.

Ngay khi nắm được thông tin Duyến trở về Việt Nam vào tối 28/1, Công an huyện Quỳnh Phụ đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp cùng các lực lượng liên quan lên kế hoạch truy bắt. Với tinh thần trách nhiệm cao và sự quyết tâm tấn công trấn áp tội phạm, cơ quan công an đã bắt giữ đối tượng thành công ngay trước đêm Giao thừa.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục triển khai công tác điều tra, xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.