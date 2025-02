TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Truy nã bị can trốn khỏi nhà tạm giữ; tin mới vụ dùng búa cướp tiệm vàng

Công an truy nã bị can trốn khỏi nhà tạm giữ

Ngày 14/2, nguồn tin Dân Việt cho biết, Công an tỉnh Ninh Thuận đang tiếp tục chỉ đạo các lực lượng truy bắt bị can Lê Văn Duy Khánh (34 tuổi, ngụ ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) đã có hành vi trốn khỏi nhà tạm giữ của cơ quan công an.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thuận Bắc đã ban hành quyết định (số 18/QĐTN) truy nã toàn quốc đối với bị can Lê Văn Duy Khánh.

Bị can Lê Văn Duy Khánh. Ảnh: CANT

Theo Công an huyện Thuận Bắc, ngày 15/8/2024 bị can Lê Văn Duy Khánh bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Do Trại giam Công an tỉnh Ninh Thuận đang trong quá sửa chữa, bị can Khánh được gửi giam giữ tại buồng giam A3, Nhà giam giữ Công an huyện Thuận Bắc.

Trong thời gian tạm giam tại đây, bị can Khánh đã lợi dụng khu vực này bị khuất tầm nhìn camera an ninh không thể quan sát được đã đục tường tại khu vực tắm nắng của buồng giam trốn ra ngoài.

Khoảng 13 giờ 30 ngày 11/2, cán bộ Nhà tạm giữ Công an huyện Thuận Bắc thực hiện kiểm tra thì phát hiện Khánh đã bỏ trốn.

Qua trích xuất camera an ninh tại nhà tạm giữ xác định, khoảng 11 giờ 28 ngày 11/2, bị can Khánh đã trèo tường rào bảo vệ phía sau khu vực giam giữ trốn ra ngoài.

Lệnh truy nã bị can Lê Văn Duy Khánh. Ảnh: CANT

Công an tỉnh Ninh Thuận kính đề nghị nhân dân nếu có thông tin về đối tượng Lê Văn Duy Khánh, vui lòng báo ngay cho Công an tỉnh Ninh Thuận, Công an huyện Thuận Bắc hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin về người dân cung cấp sẽ tuyệt đối được giữ bí mật.

Thông tin mới vụ dùng búa cướp tiệm vàng

Chiều 14/2, nguồn tin của Dân Việt xác nhận, lực lượng chức năng đã bắt được đối tượng Phạm Thành Chung (33 tuổi, ngụ tại xã Hòa Ninh, huyện Di Linh), nghi phạm trong vụ dùng búa cướp tiệm vàng tại Lâm Đồng. Vụ việc được Dân Việt thông tin trước đó qua bài viết: Truy bắt đối tượng táo tợn dùng búa cướp tiệm vàng.

Cụ thể, Phạm Thành Chung bị các chiến sĩ Công an tỉnh Lâm Đồng, Công an huyện Di Linh, Công an huyện Bảo Lâm và TP.Bảo Lộc phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ Công an TP.Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) bắt giữ khi đang lẩn trốn và mang vàng đi bán tại TP.Biên Hòa.

Nghi phạm Phạm Thành Chung khi bị bắt tại TP.Biên Hòa.

Khi bị bắt giữ, Phạm Thành Chung được một người bạn chở trên xe máy đến một tiệm vàng tại TP.Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) để bán vàng đã cướp được trước đó.

Khai nhận với lực lượng chức năng, Chung cho biết, sau khi gây ra vụ cướp, Chung mang theo số vàng cướp được đi xe khách xuống TP.Biên Hòa và thuê nhà nghỉ ngủ đến sáng.

Đến sáng 14/2, Chung gọi một một người bạn tại TP.Biên Hòa chở đi ăn sáng, uống cà phê. Sau đó, Chung bắt xe về TP.HCM ghé vào một tiệm vàng trên đường đi rồi nhờ bạn bán 1 sợi dây vàng được hơn 27 triệu đồng. Sau đó, Chung rủ bạn vào nhà vệ sinh ở một bệnh viện tại quận 1 (TP.HCM) đưa cho bạn 1 bịch chứa vàng.

Hình ảnh Phạm Thành Chung dùng búa đập tủ cướp vàng tại thị trấn Di Linh.

Tiếp đó, Chung và người bạn đi cùng về lại TP.Biên Hòa rồi mang vàng đi bán thì bị các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an TP.Biên Hòa phối hợp bắt giữ.

Hiện, Công an tỉnh Lâm Đồng đã di lý Phạm Thành Chung về địa phương để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ cướp tiệm vàng.

Khởi tố bị can giết người vì mâu thuẫn, đánh nhau sau va chạm giao thông

Ngày 14/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Bàn Văn Thành (SN 1995, ở thôn Nà Lung, xã Phú Bình, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang) về tội Giết người.

Bàn Văn Thành tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp. Nguồn: NLĐO

Theo tài liệu điều tra, ngày 3/2, sau khi uống rượu say, Thành điều khiển xe máy và va quệt với ông B.V.T. (SN 1984), là người ở cùng thôn. Sau đó, hai người xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau.

Bực tức vì bị đánh, Thành đã về nhà lấy dao nhọn đâm nhiều nhát vào người ông T. khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Hiện, cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định.

"Nữ quái" người Lào nhập cảnh vào Việt Nam lấy 30kg ma tuý đá thì bị bắt

Ngày 14/2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan vừa đấu tranh thành công chuyên án, triệt xóa đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia, bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ 30kg ma túy đá.

Đối tượng Bounhak SonLi Nhong và tang vật là 30kg ma túy đá. Ảnh: CANA

Đây là 2 đối tượng nằm trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy mà đơn vị đã đấu tranh, bóc gỡ trước đó.

Theo đó, tiếp tục đấu tranh chuyên án có sự phối hợp giữa Công an tỉnh Nghệ An và Công an tỉnh Xiêng Khoảng (CHDCND Lào), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện các "đầu nậu" ma túy ở các tỉnh đối biên với Nghệ An tiếp tục móc nối với một số đối tượng trong nội địa, hình thành các đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia với thủ đoạn cất giấu ma túy gần các cột mốc, vị trí vắng vẻ ở khu vực giáp biên thuộc xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn (tỉnh Nghệ An). Sau đó, các đối tượng này từ Lào nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn rồi trực tiếp cùng số đối tượng trong nội địa nhận "hàng" và đưa ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ.

Sau một thời gian tích cực điều tra, đơn vị xác định được thông tin, đối tượng Bounhak SonLi Nhong (SN 1981, trú tại Thủ đô Viêng Chăn, CHDCND Lào) nhập cảnh từ tỉnh Xiêng Khoảng vào Nghệ An qua Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn với vai trò nhận "hàng".

Vào khoảng 3h ngày 14/2, tại thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì phối hợp Công an huyện Kỳ Sơn, Đồn biên phòng Nậm Cắn, Chi cục Hải quan Nậm Cắn bắt quả tang đối tượng Bounhak SonLi Nhong và L.Đ.Q (SN 1998, trú tại huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 30kg ma túy đá, 1 xe ô tô.

Hiện, Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục đấu tranh, mở rộng chuyên án.

