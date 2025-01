TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Vây bắt đối tượng trốn khỏi trại giam trên cao tốc; cháy nhà, 2 người tử vong

Hàng chục cảnh sát vây bắt đối tượng trốn khỏi trại giam trên cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây

Ngày 19/1, Cục Cảnh sát giao thông – Bộ Công an phối hợp với Đội CSGT Cát Lái thuộc Phòng CSGT, Công an TP.HCM bắt giữ Nguyễn Tú Kiệt (SN 2006, quê tỉnh Tiền Giang), đồng thời bàn giao đối tượng cho Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Kiệt lúc bị CSGT bắt giữ. Ảnh: C.A.

Nguyễn Tú Kiệt thời điểm bị Công an huyện Bình Chánh bắt giữ. Ảnh: CA

Kiệt bị hàng chục cảnh sát phối hợp, vât bắt trên cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây khi bỏ trốn khỏi trại giam giữ ở huyện Bình Chánh.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, lực lượng chức năng nhận tin báo của Công an huyện Bình Chánh đề nghị phối hợp bắt giữ đối tượng trốn trại.

Qua công tác nghiệp vụ, cảnh sát phát hiện đối tượng đang đi trên chuyến xe khách trên cao tốc.

Xác định tính chất quan trọng của vụ việc khi đối tượng trốn trại sẽ rất manh động, liều lĩnh; đồng thời đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách cùng đi trên xe và không gây ảnh hưởng giao thông trên tuyến cao tốc huyết mạch, phương tiện đông đúc nhất là cao điểm Tết, các chỉ huy Đội CSGT, Cảnh sát cơ động đã báo cáo lãnh đạo phụ trách, nhanh chóng huy động toàn bộ lực lượng, phương tiện, triển khai dừng xe phương tiện nghi vấn.

Đến 8h cùng ngày, tại Km11 cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây đoạn qua địa bàn TP.Thủ Đức (TP.HCM), CSGT đã dừng được chiếc xe khách nghi vấn, đồng thời truy tìm đối tượng Kiệt theo thông tin đã được cung cấp.

Khi phát hiện được đối tượng, tổ công tác đã nhanh chóng áp sát, khống chế, bắt giữ Kiệt và bàn giao cho Công an huyện Bình Chánh để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Theo lực lượng chức năng, trong quá trình phát hiện, bắt giữ đối tượng trốn trại, tổ công tác đã đảm bảo được an toàn khi thực thi nhiệm vụ và cho các hành khách trên xe.

Cháy nhà ở Phú Xuyên, Hà Nội trong đêm khiến 2 người tử vong

Thông tin từ Công an TP.Hà Nội cho biết, khoảng 0h58' ngày 18/1, Tổng đài 114 - Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP tiếp nhận tin báo từ người dân về việc xảy ra cháy nhà tại địa chỉ số 173, khu phố Cầu Giẽ, xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên (Hà Nội).

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an TP đã khẩn trương điều động 05 xe chữa cháy của Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) - Công an huyện Phú Xuyên, Thường Tín, Tổ Cảnh sát đặc biệt tinh nhuệ thuộc Đội Chữa cháy và CNCN khu vực số 2 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đến hiện trường phối hợp chính quyền, người dân địa phương tổ chức chữa cháy.

Vụ cháy nhà trong đêm ở xã Đại Xuyên khiến 2 người bị thương, sau đó tử vong. Ảnh: CAHN

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TP cũng điều động 1 xe chỉ huy, 1 xe tải chở phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Tại hiện trường các lực lượng xác định: ngôi nhà xảy ra cháy có 2 tầng, tầng 1 có lò ấp trứng gà vịt, tầng 2 sử dụng để ngủ, diện tích công trình khoảng 100m2 với kết cấu bê tông cốt thép gây khó khăn cho công tác chữa cháy.

Lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH đã khẩn trương triển khai các biện pháp chữa cháy, sử dụng máy cắt khóa cửa chính và dùng thang tiếp cận tầng 2 ngôi nhà qua mái tôn tầng 1, phá cửa kính thoát khói và tìm kiếm người bị nạn. Qua đó, đã phát hiện, đưa 2 người bị thương tại tầng 2 ra ngoài và bàn giao lực lượng y tế đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Khoảng 2h04' cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Hậu quả: diện tích cháy khoảng 50m2; 2 người bị thương đã tử vong.

Hiện Công an huyện Phú Xuyên đang phối hợp các đơn vị chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy để giải quyết theo quy định pháp luật.

Ở một diễn biến khác, khoảng 6 giờ ngày 19/1, nhận tin cháy nhà dân tại địa chỉ số 79, ngõ 95 Bạch Đằng, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội, các lượng phòng cháy chữa cháy lập tức đến hiện trường tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Đến khoảng 6 giờ 30 cùng ngày, các đơn vị đã khống chế được đám cháy, ngăn được cháy lan các khu vực bên cạnh. Vụ cháy khiến 1 người bị thương.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng sát hại mẹ, vợ và 2 con ở Hà Nội

Tối 19/1, lãnh đạo Công an TP.Hà Nội cho biết Cơ quan CSĐT đã khởi tố, bắt tạm giam Vũ Văn Vương (SN 1973, ở huyện Phú Xuyên, Hà Nội) để điều tra về tội Giết người.

Vũ Văn Vương bị cảnh sát bắt giữ. Ảnh: CAND.

Theo lời khai của Vương, khoảng 10h ngày 15/1, Vương dùng chày sát hại con gái là V.T.H., sau đó giấu xác dưới gầm giường. Buổi trưa, con trai Vương là V.T.T. về nhà ngủ, đến khoảng 15h cũng bị Vương dùng búa sát hại và giấu xác xuống gầm giường.

Khoảng 23h, vợ Vương đi làm về, đối tượng cũng ra tay sát hại vợ mình rồi giấu xác dưới gầm giường. Đến 1h ngày 16/1, Vương dùng tay bóp cổ người mẹ bị bệnh lâu ngày nằm một chỗ trên giường đến chết.

Sau khi gây án, Vương viết thư để lại và uống thuốc ngủ để tự tử nhưng không chết.

Đến chiều 16/1, Vương đón xe khách đi từ Hà Nội bỏ trốn vào Đà Nẵng, sau đó tiếp tục đón xe khách đi từ Đà Nẵng đến TP.Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), thuê xe ôm đến chùa Liên Trì để cầu siêu cho các nạn nhân. Vương khai động cơ phạm tội là muốn giải thoát cho cả nhà do quá nghèo.

Khoảng 12h30 ngày 18/1, các lực lượng thuộc Công an Hà Nội đã phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bắt giữ Vương.

2 vụ tử vong trong ngày ở Bình Thuận, công an đang điều tra nguyên nhân

Cụ thể, vào chiều 18/1, người dân thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận phát hiện một người đàn ông tử vong dưới mương nước. Thi thể nằm cách hiện trường khoảng 50 mét, gần một chiếc xe máy mang biển kiểm soát 86B1-537.21.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bắc Bình đã có mặt tại hiện trường để điều tra và xác định danh tính nạn nhân là ông N.T.T, cư dân địa phương.

Cơ quan công an phong tỏa, điều tra hiện trường. (Ảnh: CACC)

Chiều cùng ngày, tại thôn Cam Bình, xã Tân Phước, thị xã La Gi (Bình Thuận), gia đình phát hiện anh Phan Quý S. (SN 1973) tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà. Khi được phát hiện, thi thể vẫn còn ấm, người thân đã đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa thị xã La Gi nhưng anh S. đã tử vong. Thi thể sau đó được đưa về theo yêu cầu của gia đình.



Công an xã Tân Phước đã bảo vệ hiện trường và báo cáo vụ việc lên cấp trên. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã La Gi đã tiến hành điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Được biết, anh S. sống độc thân và vừa mới trở về sau thời gian điều trị bệnh.

Điều tra vụ 2 người đàn ông bị tấn công giữa đường phố

Ngày 19/1, lực lượng chức năng TP.Thuận An (tỉnh Bình Dương) đang phối hợp điều tra, làm rõ vụ nhóm người tấn công 2 người đàn ông trên đường phố, thuộc khu phố Đồng An 2, phường Bình Hòa, TP.Thuận An.

Hiện trường vụ việc được camera an ninh ghi lại (cắt từ clip). Nguồn: Báo Bình Dương

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 23 giờ ngày 18/1. Thời điểm trên, camera an ninh ghi lại cảnh nhóm người đuổi đánh 2 người đàn ông. Trong đó, có một người bị nhóm này dùng vật cứng dài, mũ bảo hiểm và dùng chân, tay để tấn công.



Chưa dừng lại, thành viên trong nhóm người này chạy xe máy không đội mũ bảo hiểm tông liên tiếp vào nạn nhân đang nằm dưới đường. Đánh xong, nhóm người này nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Vụ việc khiến một nạn nhân bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu sau đó.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.