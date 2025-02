TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Xử lý 3 hội nhóm Zalo báo chốt CSGT; phát hiện một phần thi thể phụ nữ ở biển

Phát hiện, xử lý 3 hội nhóm Zalo báo chốt CSGT

Theo Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Phú Thọ, mới đây Phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh này đã phát hiện và đấu tranh xử lý đối với 3 hội nhóm Zalo với 2.714 thành viên có hoạt động báo chốt lực lượng CSGT trên địa bàn tỉnh. Trong đó, có 1 hội nhóm kín “ATGT PHÚ THỌ” với 989 thành viên, làm rõ các đối tượng quản trị viên của nhóm là Nguyễn Như Ph (SN 1963, trú tại khu 2, phường Nông Trang, TP.Việt Trì, Phú Thọ) và Trần Duy A. (SN 1979, trú tại thôn Nhật Chiêu 4, xã Liên Châu, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc).



Phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh Phú Thọ làm việc với những quản trị của 3 hội nhóm zalo với 2.714 thành viên có hoạt động báo chốt lực lượng CSGT trên địa bàn tỉnh.

Quá trình xác minh mở rộng, Phòng An ninh nội địa còn làm rõ hành vi báo chốt giao thông của 2 hội nhóm Zalo khác có tên “Lái Xe An Toàn 1” với 947 thành viên và “Lái Xe An Toàn 2” với 778 thành viên; làm rõ đối tượng quản trị của 2 hội nhóm là Nguyễn Đình C (SN 1978, trú tại tổ 9, phố Sông Thao, phường Tiên Cát, TP.Việt Trì) và Tạ Thế L (SN 1985, trú tại tổ 10, phường Dữu Lâu, TP.Việt Trì).

Đáng chú ý, cả 3 nhóm Zalo này đều hoạt động dưới hình thức nhóm kín, trong đó quản trị viên và các thành viên trong nhóm đều sử dụng các từ “lóng” như “có nắng”, “có ong”, “có bắn chim”, “đo thân nhiệt”…, để ám chỉ hoạt động của lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ, nhưng mục đích hoạt động chính của nhóm là thông báo chốt tuần tra, kiểm soát giao thông trên các tuyến đường trên địa bàn tỉnh để các thành viên khác biết, né tránh.

Quá trình làm việc, các đối tượng quản trị viên của các hội nhóm đều thừa nhận hành vi tạo lập, duy trì và đưa thông tin báo chốt giao thông trên hội nhóm là vi phạm pháp luật. Căn cứ hành vi vi phạm của các đối tượng, Phòng An ninh nội địa đã phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 đối tượng về hành vi “Thu thập, xử lý và sử dụng tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật” theo quy định tại điểm e, khoản 3, Điều 102 Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ với số tiền 25 triệu đồng; đồng thời, tiếp tục củng cố hồ sơ đối với 1 đối tượng và phá rã hoạt động của 3 hội nhóm Zalo trên.

Phát hiện một phần thi thể phụ nữ ở biển Ninh Thuận

Người dân vừa phát hiện một phần thi thể người người phụ nữ (chưa rõ danh tính) trôi dạt vào vùng biển Hòn Đòn (Ninh Thuận).

Trưa 16/2, Công an xã Thanh Hải (huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận) cho biết, đã hoàn tất các thủ tục pháp lý và tổ chức chôn cất thi thể nạn nhân trên.

Trước đó, sáng cùng ngày, người dân tại khu vực bờ biển Hòn Đỏ thuộc Thôn Mỹ Hiệp (xã Thanh Hải, huyện Ninh Hải) đã phát hiện một phần thi thể nữ và báo công an. Nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Thanh Hải đã có mặt tại hiện trường.

Theo lực lượng chức năng, ghi nhận tại hiện trường có một phần thi thể (từ thắt lưng đến chân), giới tính nữ, đang trong tình trạng phân hủy.

Công an xã Thanh Hải đã tiến hành bảo vệ hiện trường, đồng thời phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ có liên quan khám nghiệm tử thi. Do trên người của nạn nhân không có giấy tờ tùy thân nên danh tính của nạn nhân cũng chưa xác định.

Hiện, thi thể của nạn nhân được chính quyền xã Thanh Hải chôn cất tại nghĩa trang thôn Mỹ Hiệp.

Người đàn ông nghi ghẹo gái bị phản ứng, sau đó đập phá quán gà

Ngày 16/2, Công an phường 13 (quận Tân Bình, TP.HCM) đang lấy lời khai những người liên quan để làm rõ, xử lý vụ đập phá quán gà tần Gia Bảo trên đường Cộng Hòa.

Camera ghi lại vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, P. (40 tuổi, ngụ ở địa phương, hành nghề tài xế xe công nghệ) đến quán để mua gà mang về.

Lúc này, P. quay ra ngồi ở bàn trước quán và có chọc ghẹo D.M.A. (17 tuổi) cũng đang ngồi đó. Thấy bạn gái bị trêu chọc, N.H.H. (18 tuổi, là nam nhân viên của quán) phản ứng.

P bực tức chửi bới, xô đẩy H. và đối tượng dùng các vật dụng ném về phía A. và H. rồi cầm ghế ném vào cửa kính quán.

Đối tượng vào trong quán, tiếp tục chửi bới H. Thậm chí, P. đến quầy cầm một chai rượu vang ném bể cửa kính cường lực của quán.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an phường 13 có mặt đã đưa cả 3 người về trụ sở để làm việc và kiểm tra, ghi nhận sự việc.

Theo anh T - chủ quán, A bị ném ly vào đầu, bị sưng và một kính cường lực của quán bị bể.

Bắt thêm 1 đối tượng trong đường dây lừa đảo qua mạng tại Campuchia

Tiếp tục mở rộng điều tra, ngày 15/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự), Công an tỉnh Lai Châu đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lường Thị Kim (SN 1998, trú tại TP.Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Lường Thị Kim (dấu X). Nguồn: CAND

Tuy nhiên, Kim đang trong thời gian nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, Cơ quan Cảnh sát điều tra áp dụng biện pháp ngăn chặn là cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can.

Với việc khởi tố Lường Thị Kim, số lượng đối tượng bị bắt giữ và xử lý trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia này đã nâng lên 18 người. Trước đó, vào tháng 12/2024, chuyên án đã được triệt phá thành công với sự phối hợp giữa Công an tỉnh Lai Châu, các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an tỉnh Tây Ninh và lực lượng chức năng Campuchia.

Đường dây này lợi dụng địa bàn nước ngoài, sử dụng mạng Internet để thực hiện hành vi lừa đảo bằng thủ đoạn rao bán xe ô tô thanh lý của Hải quan với giá rẻ, nhằm chiếm đoạt tài sản của các bị hại tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Sau khi phá án, ngày 29/12/2024, Công an tỉnh Lai Châu đã phát thông báo tìm bị hại trên trang Fanpage chính thức của đơn vị là “Công an tỉnh Lai Châu” và các phương tiện truyền thông đại chúng.

Thông tin từ cộng đồng mạng đã giúp lan tỏa thông báo này rộng rãi, tạo điều kiện để nhiều người từng là nạn nhân của thủ đoạn lừa đảo trên kịp thời gửi đơn tố giác, đồng thời cung cấp các nguồn tin có giá trị phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án.

Chuyên án được Bộ Công an đánh giá cao, góp phần ngăn chặn hàng nghìn nạn nhân khỏi nguy cơ bị lừa đảo, đồng thời thắt chặt hợp tác phòng, chống tội phạm giữa Việt Nam và Campuchia.

Vụ anh rể chặt phá vườn cà phê, hồ tiêu của em dâu: Lý do vì sao?

Chiều 16/2, nguồn tin PV Dân Việt cho biết, Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) đã phối hợp cùng Công an xã Đăk Ta Ley xác định được thủ phạm chặt phá vườn cà phê tại xã Đăk Ta Ley.

Cơ quan chức năng đã tạm thời giữ Đặng Văn Thêm (38 tuổi, trú thôn Nhơn Tân, xã Đăk Ta Ley, huyện Mang Yang) để điều tra về hành vi phá hoại tài sản của chị Giang Phương Thanh (38 tuổi, đang ở cùng 2 con, trú thôn Nhơn Thọ, xã Đăk Ta Ley, huyện Mang Yang).

Chị Giang Phương Thanh bàng hoàng, khóc ngất trước cảnh vườn cây của gia đình bị kẻ gian phá hoại.

Tại cơ quan công an, ông Thêm đã thừa nhận hành vi của mình. Theo khai nhận ban đầu, do mâu thuẫn tình cảm và tiền bạc nên nảy sinh ý định chặt phá vườn cà phê, hồ tiêu của chị Giang Phương Thanh.

Trước đó, vào ngày 14/2, chị Giang Phương Thanh khi thăm vườn, bất ngờ phát hiện ra vườn cà phê của mình tiếp tục bị phá hoại, sau lần đầu tiên vào ngày 12/2. Qua kiểm đếm, gần 100 cây cà phê, 4 cây sầu riêng và 200 cây hồ tiêu bị chặt phá.

Vườn cà phê bị chặt phá thiệt hại nặng nề của chị Giang Phương Thanh.

Sau khi sự việc xảy ra, Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Mang Yang đã phối hợp cùng Công an xã Đăk Ta Ley cử lực lượng kiểm tra hiện trường và xác minh thông tin liên quan. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã khoanh vùng và xác định đối tượng tình nghi.

Đến ngày 16/2, ông Đặng Văn Thêm đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

Đặng Văn Thêm tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Chị Thanh cho biết, vào đầu năm 2024, chị từ Lâm Đồng chuyển qua Gia Lai và mua vườn cây của ông L.V.B (trú tỉnh Bình Định) với giá gần 400 triệu đồng, rồi định cư cho đến nay.