TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: 1 Phó trưởng Công an phường tử vong tại trụ sở; đang ngồi nhậu, bất ngờ bị đâm chết

1 Phó trưởng Công an phường tử vong tại trụ sở

Ngày 24/3, UBND phường Quang Trung (TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum) đã có báo cáo nhanh về việc trung tá N.X.T, Phó trưởng Công an phường Quang Trung (TP.Kon Tum) tử vong tại phòng làm việc.

Theo nội dung báo cáo, đêm 23/3 và sáng 24/3, tại Công an phường Quang Trung phân công trung tá N.X.T trực chỉ huy cùng 3 cán bộ, chiến sĩ khác trực ban trực chiến.



Ông N.X.T được phát hiện tử vong tại phòng trực cơ quan.

Đến 5 giờ ngày 24/3, những cán bộ đang trực ban nghe tiếng nổ từ phòng trực chỉ huy của ông N.X.T trên tầng 2 của trụ sở nên lập tức chạy lên xem thì thấy ông N.X.T đã nằm bất tỉnh.

Lúc này, các cán bộ, chiến sĩ đã gọi điện đến Trạm y tế Công an tỉnh Kon Tum gần bên cạnh sang kiểm tra thì ông N.X.T đã tử vong.

Đang ngồi nhậu, bất ngờ bị đâm tử vong

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với các lực lượng chức năng, Công an phường Trung Dũng (TP.Biên Hòa, Đồng Nai) điều tra, xác minh vụ giết người xảy ra trên địa bàn phường.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 23/3, anh N.V.T (19 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa) ngồi nhậu cùng một số người khác bên vỉa hè trên địa bàn phường Trung Dũng.

Trụ sở Công an phường Trung Dũng, TP Biên Hòa. Nguồn: VOV

Lúc này, một đối tượng lạ mặt bất ngờ dùng hung khí tấn công anh T. từ phía sau rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Người dân nhanh chóng đưa anh T. vào viện cấp cứu. Tuy nhiên, anh T. đã tử vong sau đó do vết thương quá nặng.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng nhanh chóng đến hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, trích xuất camera an ninh tại khu vực để điều tra vụ việc.

Bà Trương Mỹ Lan hầu tòa phúc thẩm vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Dự kiến phiên xử gần 1 tháng

Ngày 25/3, TAND Cấp cao tại TP.HCM sẽ mở phiên tòa xét xử phúc thẩm, xem xét kháng cáo xin giảm án của bà Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 27 đồng phạm khác trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2.

Bà Lan trước đó đã bị tuyên án tử hình trong giai đoạn 1 của vụ án và hiện tiếp tục kháng cáo bản án chung thân ở giai đoạn 2, liên quan đến các tội danh: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" (hơn 30.869 tỷ đồng từ 35.824 nhà đầu tư thứ cấp), "Rửa tiền" (445.747 tỷ đồng) và "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" (4,5 tỷ USD, tương đương 106.730 tỷ đồng).

Phiên tòa phúc thẩm dự kiến kéo dài đến ngày 21/4.

Bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát tại phiên tòa phúc thẩm vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 1. Ảnh: Xuân Huy.

Quá trình xét xử sơ thẩm, bà Lan thừa nhận cáo trạng phản ánh đúng hành vi phạm tội và bày tỏ sự tôn trọng đối với các tội danh mà Viện kiểm sát truy tố. Tuy nhiên, bà đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) xem xét kỹ lưỡng nguyên nhân, bối cảnh và động cơ của việc phát hành trái phiếu, đồng thời khẳng định rằng không phải bà là người trực tiếp đưa ra chủ trương.

Theo bà Lan, thời điểm đó, Ngân hàng SCB gặp khó khăn về tài chính và cựu Phó Giám đốc SCB Nguyễn Phương Hồng (đã mất) đề xuất mượn các công ty thuộc Vạn Thịnh Phát để phát hành trái phiếu. Bà cũng đề nghị tòa thu hồi số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu để hoàn trả cho các nhà đầu tư.

Ngoài bà Lan, có 27 bị cáo khác trong vụ án cũng gửi đơn xin xem xét lại một số nội dung và đề nghị giảm nhẹ hình phạt. Trong đó, Trương Huệ Vân (cháu bà Lan, Tổng giám đốc Công ty Tập đoàn quản lý bất động sản Windsor) và Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng Giám đốc SCB) cũng có đơn kháng cáo. Riêng ông Chu Lập Cơ, chồng bà Lan, chấp nhận mức án 2 năm tù về tội "Rửa tiền" và không kháng cáo.

Ông Chu Lập Cơ, chồng bà Trương Mỹ Lan, tại phiên tòa phúc thẩm vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 1. Ảnh: Xuân Huy.

Ngoài ra, 6 tổ chức và cá nhân có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cũng gửi đơn kháng cáo. SCB đề nghị tòa xử lý các vật chứng liên quan đến ngân hàng, trong khi Công ty chứng khoán Tân Việt, Công ty TNHH Đô thị Sing Việt và một số cá nhân khác yêu cầu xem xét việc kê biên tài sản, thu hồi cổ phần và giải tỏa các lệnh phong tỏa giao dịch. Bên cạnh đó, 35 người bị hại cũng có đơn kháng cáo liên quan đến nghĩa vụ bồi thường.

Bản án sơ thẩm kết luận bà Lan sở hữu phần lớn cổ phần của Vạn Thịnh Phát và SCB. Nhằm giải quyết vấn đề tài chính của SCB, bà đã chỉ đạo phát hành trái phiếu thông qua 4 công ty con thuộc Vạn Thịnh Phát (An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra), sau đó sử dụng 5 công ty khác trong hệ sinh thái của tập đoàn để tạo dòng tiền khống tại SCB, hợp thức hóa tư cách trái chủ sơ cấp.

Thông qua các thủ đoạn giao dịch khống (nộp, rút tiền mặt, chuyển khoản), bà Lan và đồng phạm đã tạo ra 25 gói trái phiếu giả, bán cho 35.824 nhà đầu tư thứ cấp, qua đó chiếm đoạt tổng cộng 30.869 tỷ đồng. Sau khi chiếm đoạt, nhóm bị cáo tiếp tục che giấu dòng tiền bằng cách thực hiện hàng loạt giao dịch gian dối, rút tiền mặt và chuyển tiền ra nước ngoài trái phép.

Bị can Trương Huệ Vân, cháu bà Trương Mỹ Lan, Tổng giám đốc Công ty Tập đoàn quản lý bất động sản Windsor. Ảnh: Xuân Huy.

Liên quan đến tội danh "Rửa tiền", tòa sơ thẩm xác định, từ 1/1/2018 đến 7/10/2022, bà Lan đã chỉ đạo thuộc cấp chuyển hơn 415.000 tỷ đồng tham ô từ SCB ra khỏi hệ thống ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc tài sản, tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Tính tổng cộng, bà Lan và đồng phạm đã rửa tiền với số tiền lên đến 445.747 tỷ đồng.

Đối với hành vi Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, tòa xác định từ 27/10/2012 đến 7/10/2022, 21 công ty thuộc Vạn Thịnh Phát đã thực hiện 78 giao dịch chuyển hơn 1,5 tỷ USD ra nước ngoài trái phép. Ngược lại, các công ty này cũng nhận tổng cộng hơn 3 tỷ USD từ nước ngoài qua 152 giao dịch bất hợp pháp. Tổng số tiền bị xác định vận chuyển trái phép qua biên giới lên tới hơn 4,5 tỷ USD.

Về trách nhiệm dân sự, toàn bộ số tiền chiếm đoạt từ phát hành trái phiếu được xác định là do bà Lan trực tiếp sử dụng. Do đó, bà phải chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại. Tòa tiếp tục kê biên các tài sản thuộc sở hữu của bà Lan và gia đình để đảm bảo việc thi hành án.

Riêng Võ Tấn Hoàng Văn bị xác định có vai trò chủ chốt trong việc điều hành SCB, giúp sức tích cực cho bà Lan trong việc chiếm đoạt tài sản và chuyển tiền ra nước ngoài trái phép. Ông Văn bị tuyên phạt 17 năm tù với 2 tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Trương Huệ Vân bị tuyên phạt 5 năm tù vì đồng phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các bị cáo khác nhận mức án từ 2 đến 23 năm tù.

Ở giai đoạn 1 của vụ án, ngày 3/12/2024, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã bác đơn kháng cáo của bà Lan và giữ nguyên mức án tử hình về tội Tham ô tài sản. Bà cũng nhận mức án 20 năm tù vì Đưa hối lộ và được giảm nhẹ từ 20 năm xuống 16 năm tù đối với tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động ngân hàng. Tổng hợp các mức án, bà Lan bị tuyên án tử hình.

Công an truy xét nhóm thanh niên hỗn chiến trước cổng trường đại học

Ngày 24/3, Công an phường Linh Trung (TP.Thủ Đức, TP.HCM) đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ xác minh vụ xô xát giữa nhóm thanh niên, được ghi lại trong một đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội.

Theo nội dung clip, nhiều thanh niên tụ tập tại một quán nước vỉa hè và xảy ra mâu thuẫn, lớn tiếng chửi bới nhau. Đỉnh điểm, một người cầm vật nhọn lao vào tấn công một số thanh niên khác, khiến tình hình trở nên hỗn loạn.

Nhóm thanh niên hỗn chiến tại một quán nước vỉa hè trước cổng trường đại học. Ảnh cắt từ clip

Qua điều tra ban đầu, vụ việc diễn ra vào khoảng 21 giờ ngày 23/3 trên đường Alexandre de Rhodes, đoạn trước cổng C Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân Văn (thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM), phường Linh Trung, TP.Thủ Đức.

Hiện Công an phường Linh Trung đang truy xét nhóm thanh niên có liên quan để làm rõ nguyên nhân và xử lý theo quy định pháp luật.

Nhóm giả danh cảnh sát, cướp hơn 2 triệu USD ở Tây Ninh bị bắt thế nào?

Ngày 24/3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết vừa phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an, phòng cảnh sát hình sự các tỉnh đã bắt giữ 5 đối tượng trong vụ giả danh công an, cướp hơn 2 triệu USD.

5 đối tượng bị bắt gồm: Phạm Lý Phương (34 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh), Đào Xuân Lộc (34 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai), Nguyễn Tuấn Anh (32 tuổi, ngụ tỉnh Ninh Bình), Nguyễn Anh Duy (32 tuổi, ngụ tỉnh Bình Định) và Lê Nguyên Bình (37 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai).

Phạm Lý Phương. Ảnh: T.N

Lê Nguyên Bình cùng tang vật. Ảnh: T.N

Trong đó, Phương, Lộc, Anh, Duy bị bắt về tội cướp tài sản, Bình bị bắt về tội che giấu tội phạm.

Theo điều tra ban đầu, Phương là người dựng lên kịch bản vụ cướp tiền của mẹ mình. Người này đã cấu kết với Lộc, Anh, Duy giả cảnh sát đến nhà mình để "kiểm tra nguồn gốc" số tiền hơn 2,2 triệu USD.

Chiều 10/3, nhóm cảnh sát "dỏm" đến nhà Phương, yêu cầu gia đình trình bày về nguồn gốc số ngoại tệ, rồi "mời lên trụ sở công an làm việc".

Lộc, Anh, Duy thời điểm bị bắt giữ. Ảnh: T.N

Tưởng là cảnh sát thật, mẹ Phương đồng ý. Trong lúc bà chuẩn bị đồ đạc thì nhóm cướp lấy tiền rồi tẩu thoát. Phương sau đó không thể liên lạc được với nhóm cướp nên chiều 11/3, Phương cùng người nhà đến công an trình báo.

Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự nhận định đây là vụ án phức tạp, tài sản thiệt hại rất lớn, nên báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh và Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an để xin ý kiến chỉ đạo.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh và Cục Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát hình sự nhanh chóng triển khai lực lượng bố trí cán bộ, trinh sát xác minh. Truy tìm theo dấu vết các đối tượng để lại, công an nhanh chóng tìm ra nơi các đối tượng đang lẫn trốn cùng tang vật để phục vụ điều tra.

Đến ngày 15/3, cảnh sát đã ập vào khách sạn thuộc Khu đô thị mới Lê Trọng Tấn, quận Hà Đông, TP.Hà Nội bắt giữ Bình.

Tại đây, cảnh sát đã thu hồi gần 2 triệu USD là tang vật của vụ án do các đối tượng cướp tài sản phân công cho Bình ra Hà Nội nhận tiền.

Sau khi xác định vai trò của 3 tên cướp còn lại, Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định truy nã, phối hợp C02 và lực lượng nhiều tỉnh, thành để truy bắt.

Chiều 24/3, các trinh sát đã bắt giữ Lộc, Tuấn Anh, Duy khi đang lẩn trốn tại phòng trọ trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Hiện cảnh sát đang di lý các đối tượng về Công an tỉnh Tây Ninh để phục vụ công tác điều tra.