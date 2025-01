TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bắt nghi phạm giết người rồi bỏ trốn; tin mới vụ 4 người trong gia đình tử vong bất thường

Giết người ở Bến Tre, trốn về bệnh viện Long An điều trị vết thương, nghi phạm sa lưới

Chiều 18/1, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Long An cho biết, vừa phối hợp Cảnh sát hình sự Bến Tre bắt giữ nghi phạm về hành vi giết người đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An do bị thương tích khi gây án. Đối tượng được bàn giao để Công an Bến Tre di lý về tỉnh thụ lý theo thẩm quyền.

Nghi phạm Đặng Minh Hiền (21 tuổi, ngụ phường 3, TP.Tân An, tỉnh Long An) bị bắt về hành vi giết người. Ảnh: T.L

Nghi phạm được xác định tên Đặng Minh Hiền (21 tuổi, ngụ phường 3, TP.Tân An, tỉnh Long An). Bước đầu, Hiền khai nhận dùng dao đâm anh L.M.K (37 tuổi, ngụ xã Tân Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre).

Theo đó, khoảng 16 giờ ngày 17/1, tại khu vực xã Tân Phú, huyện Châu Thành (Bến Tre), xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, Đặng Minh Hiền đánh nhau với anh L.M.K. Sau đó, nghi phạm rút con dao đâm nạn nhân tử vong với nhiều vết thương trên cơ thể.

Gây ra án mạng, đối tượng Hiền chạy trốn về Long An, trên người bị một số vết thương.

Tập trung điều tra truy xét, 4 giờ sau cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bến Tre phát hiện địa chỉ lẩn trốn của nghi phạm. Trinh sát hình sự 2 tỉnh đã có mặt tại Bệnh viện Đa khoa Long An bắt giữ đối tượng Hiền đang điều trị vết thương cánh tay trái bị gần như bị gãy.

Vụ sát hại 4 người trong gia đình ở Hà Nội: Nghi phạm khai động cơ gây án

Ngày 18/1, Công an TP.Hà Nội đã bắt giữ Vũ Văn Vương (52 tuổi, ở thôn Kim Long Trung, xã Hoàng Long, huyện Phú Xuyên, Hà Nội) để điều tra hành vi sát hại mẹ, vợ và hai con.

Theo nhà chức trách, khoảng 14h30 ngày 17/1, gia đình anh V.V.S. phát hiện bà Đ.T.N. (79 tuổi, ở thôn Kim Long Trung, xã Hoàng Long) tử vong trong tư thế nằm trên giường tại phòng khách.

Sau đó, người nhà phát hiện con dâu bà N. là chị Đ.T.T. (50 tuổi) cùng 2 người con của chị T. (SN 2006 và 2008) đều tử vong dưới gầm giường tại buồng ngủ cạnh phòng khách. Gia đình anh V.V.S. khi đó đã báo tin đến Công an huyện Phú Xuyên.

Đối tượng Vũ Văn Vương bị cảnh sát bắt giữ. Ảnh: CACC.

Nhận định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, lãnh đạo Công an TP.Hà Nội đã trực tiếp xuống hiện trường, chỉ đạo Cơ quan CSĐT phối hợp chặt chẽ với Cục CSHS và các đơn vị chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra vụ án, truy bắt hung thủ.

Qua điều tra ban đầu, cảnh sát xác định đối tượng nghi vấn là Vũ Văn Vương. Thời điểm gây án xong, nghi phạm đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Sau hơn 20 giờ đồng hồ điều tra đến khoảng 12h30 ngày 18/1, các lực lượng thuộc Công an Hà Nội đã phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bắt giữ Vũ Văn Vương tại chùa Liên Trì, số 92/10 đường Hoàng Hoa Thám, phường 2, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Hiện trường nơi phát hiện vụ việc bị cảnh sát phong tỏa. Ảnh: N.H.

Đấu tranh "nóng", Vương khai khoảng 10h ngày 15/1, Vương khai đã dùng hung khí là chày, búa và dùng tay sát hại 2 con, vợ, sau đó là mẹ già.

Sau khi gây án, Vương viết thư để lại và uống thuốc ngủ để tự tử nhưng không chết. Đến chiều 16/1, Vương đón xe khách đi từ Hà Nội bỏ trốn vào Đà Nẵng, sau đó tiếp tục đón xe khách đi từ Đà Nẵng đến TP.Vũng Tàu, thuê xe ôm đến chùa Liên Trì để cầu siêu cho các nạn nhân. Vương khai động cơ phạm tội là muốn giải thoát cho cả nhà do quá nghèo.



Hiện vụ án vẫn đang được Công an TP.Hà Nội và các đơn vị phối hợp điều tra xử lý.

Bắt nghi phạm giết người, cướp tài sản của một phụ nữ tại cây xăng

Ngày 18/1, Công an tỉnh Long An cho biết, đang tạm giữ Nguyễn Công Khánh (SN 1984, trú tại xã Châu Thành, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) để điều tra về hành vi "giết người, cướp tài sản".

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 9h sáng cùng ngày, khi người dân phát hiện bà N.T.M.U. (SN 1967, ngụ tại ấp 4, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức) nằm bất tỉnh trong phòng tại cây xăng T.N 2 (xã Lương Bình, huyện Bến Lức).

Bà M.U. bị nhiều vết thương, đặc biệt nặng ở vùng đầu. Ngay lập tức, người dân hô hoán và báo cơ quan chức năng. Bà M.U. được đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu kịp thời và đã qua cơn nguy kịch.

Tại hiện trường, cơ quan điều tra phát hiện chiếc két sắt trong phòng bà M.U. bị phá tung, không còn tài sản bên trong. Lực lượng chức năng đã thu thập vật chứng, trích xuất camera an ninh quanh khu vực và nhanh chóng xác định được nghi phạm.

Qua hình ảnh từ camera, Công an ghi nhận Nguyễn Công Khánh có hành vi khả nghi khi ra vào phòng của nạn nhân. Sau quá trình truy xét, chỉ hơn 1 giờ từ khi phát hiện vụ việc, lực lượng chức năng đã bắt giữ Khánh.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Công Khánh thừa nhận đã ra tay sát hại bà M.U. với mục đích cướp tài sản.

Hiện, Công an tỉnh Long An đang tiếp tục lấy lời khai của Khánh để làm rõ động cơ gây án.

Khởi tố, bắt giam bà Chu Thị Thành, mẹ của “đại gia kim cương” với cáo buộc tham ô tài sản

Ngày 18/1, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam với Chu Thị Thành, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức và Lê Thanh An, Phó Tổng giám đốc doanh nghiệp này.

Cả hai bị bắt để điều tra về các tội danh "Tham ô tài sản" và "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước".

Bà Chu Thị Thành bị khởi tố để điều tra 2 tội danh, gồm tham ô tài sản.

Cùng bị khởi tố về 2 tội danh trên còn có Nguyễn Thị Bích Liên, Kế toán trưởng và Chu Đức Mạnh, Trưởng phòng Kinh doanh Tập đoàn Thiên Minh Đức.

Ngoài ra, bị can Mai Anh Tuyên, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Thiên Minh Đức, bị khởi tố về tội "Tham ô tài sản". Nhóm Nguyễn Văn Công, Giám đốc Công ty TNHH Hợp Mạnh và Cao Bảo Ngọc, Giám đốc Công ty TNHH TMTH xăng dầu Việt Trung, bị khởi tố về tội "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước".

Các bị can Chu Thị Thành, Lê Thanh An, Nguyễn Thị Bích Liên, Chu Đức Mạnh (từ trên xuống, từ trái sang). Ảnh: Bộ Công an.

Theo Bộ Công an, các quyết định khởi tố nêu trên là kết quả ban đầu trong kế hoạch đấu tranh làm rõ các dấu hiệu lãng phí, thất thoát trong quản lý tài chính, thuế và làm rõ hành vi chiếm đoạt Quỹ bình ổn giá xăng dầu tại Công ty Cổ phần Thiên Minh Đức cùng các đơn vị liên quan.

Trước đó, hôm 3/1, cảnh sát tiến hành khám xét khẩn cấp 6 địa điểm và triệu tập đấu tranh ghi lời khai các cá nhân tại các đơn vị trên. Bộ Công an đang tiếp tục điều tra triệt để, mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản.

Giám đốc Đại học Huế bị bắt vì lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ

Ngày 18/1, theo nguồn tin từ Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Huế, cơ quan này vừa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Lê Anh Phương - Giám đốc Đại học Huế.

Ông Lê Anh Phương - Giám đốc Đại học Huế bị bắt tạm giam để để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ. Ảnh: CTV.

Ông Lê Anh Phương bị Công an thành phố Huế khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ.

Được biết, sai phạm của ông Lê Anh Phương xảy ra trong thời gian ông này giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế.

Ông Lê Anh Phương sinh ngày 20/2/1974, quê tỉnh Quảng Bình. Ông Phương có trình độ Tiến sĩ công nghệ thông tin, được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư vào năm 2017.

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Đại học Huế, ông Lê Anh Phương là Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế.

Trước khi bị bắt, ông Lê Anh Phương từng bị gửi đơn tố cáo về những sai phạm trong quản lý điều hành ở thời kỳ ông này giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế.