TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bắt nghi phạm sát hại con ruột 4 tuổi; tông thẳng xe máy vào CSGT gây thương tích

Bắt nghi phạm sát hại con ruột 4 tuổi ở Thanh Hóa

Chiều 4/2, Công an tỉnh Thanh Hóa đã thông tin nguyên nhân ban đầu đến vụ án mạng tại thôn 4, xã Xuân Giang, huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa).

Theo đó, vào khoảng 5 giờ 30 phút ngày 4/2/2025 trong lúc cháu Nguyễn Phúc Q.D. (SN 2021) đang ngủ cùng với ông Nguyễn Phúc B. (SN 1962) là ông nội của cháu D. tại nhà ở của gia đình tại xã Xuân Giang, huyện Thọ Xuân thì Nguyễn Phúc Quang (sinh năm 1993, bố đẻ của cháu D.; đối tượng có tiền sử bệnh động kinh) bế cháu Duy đi ra khu vực bờ ao của gia đình.

Một lúc sau, ông B. cùng mọi người trong nhà đi tìm thì phát hiện cháu D. đang nằm dưới ao nước, trong tình trạng bất tỉnh và chảy máu ở vùng mũi và vùng miệng nên gia đình đưa cháu D. đi Bệnh viện Đa khoa huyện Thọ Xuân cấp cứu, nhưng cháu D. đã tử vong. Còn Nguyễn Phúc Quang đã bỏ trốn.

Hiện Công an huyện Thọ Xuân đang tạm giữ đối tượng để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt được nghi phạm là Nguyễn Phúc Quang.



Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, ngày 4/2, tại xã Xuân Giang, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa xảy ra một vụ án mạng nghi án bố sát hại con trai rồi bỏ trốn.

Theo một lãnh đạo UBND xã Xuân Giang, khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, ông nhận được thông tin Nguyễn Phúc Quang có hành vi sát hại con trai ruột là cháu Nguyễn Phúc Q.D. (SN 2021) tại nhà riêng rồi bỏ trốn.

Bắt khẩn cấp thanh niên tông thẳng xe máy vào cảnh sát giao thông gây thương tích

Ngày 4/2, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình, Công an TP.Thái Bình đã ra lệnh "bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp" đối với Đặng Ngọc Hưng (sinh năm 2001, hộ khẩu thường trú tổ 15, phường Kỳ Bá, TP.Thái Bình) về tội "Chống người thi hành công vụ" theo Điều 330 Bộ luật Hình sự.

Công an TP.Thái Bình đã bắt khẩn cấp Đặng Ngọc Hưng về tội "Chống người thi hành công vụ". Ảnh: CATB

Về diễn biến vụ việc, vào khoảng 20 giờ 23 phút ngày 3/2/2025, tại đường Kỳ Đồng thuộc Khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, phường Trần Hưng Đạo, TP.Thái Bình, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thái Bình đang làm nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn thì Đặng Ngọc Hưng điều khiển xe mô tô biển số 17B9 - 445.61 không chấp hành hiệu lệnh của tổ công tác, đã tăng tốc đâm xe mô tô vào ông Nguyễn Đình Mạnh - cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông rồi bỏ chạy.

Hậu quả khiến nam cảnh sát giao thông Nguyễn Đình Mạnh bị thương, phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình, Công an TP.Thái Bình đã đã phối hợp với các đơn vị huy động lực lượng, triển khai các biện pháp, khẩn trương truy bắt được đối tượng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thái Bình đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Bắt tạm giam thầy giáo THPT bị tố quan hệ bất chính với 1 nữ sinh

Ngày 4/2, Công an huyện Tuy Phong (tỉnh Bình Thuận) cho biết đã thực hiện lệnh bắt tạm giam thầy giáo của một trường THPT ở trên địa bàn huyện để điều tra hành vi quan hệ bất chính với 1 nữ sinh của nhà trường.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tuy Phong đã tiến hành công bố quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với đối tượng Lương Việt Hải, để điều tra về hành vi giao cấu với trẻ em từ 13 đến dưới 16 tuổi. Các quyết định trên đã được Viện kiểm sát cùng cấp phê chuẩn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tuy Phong đang tiến hành thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Lương Việt Hải. Ảnh: CACC

Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tuy Phong đã triệu tập ông Lương Việt Hải, thầy giáo ở ngôi trường này. Làm việc với cơ quan công an, ông Lương Việt Hải thừa nhận hành vi quan hệ tình dục với em N. tại một nhà nghỉ trên địa bàn huyện Tuy Phong.

Liên quan đến vụ việc trên, ông T.H.T (cha ruột của nữ sinh tên N., SN 2/4/2009) đã có đơn yêu cầu Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bình Thuận tham gia bảo vệ cho con mình.

Ông Nguyễn Trường Duy, Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bình Thuận cho biết, ngay khi nhận thông tin cháu N. bị thầy giáo "xâm hại", Trung tâm đã cử cán bộ đến gia đình làm việc.

Tại buổi làm việc này, gia đình đã đề nghị trung tâm tham gia bảo vệ cho cháu N. Trong nội dung đơn yêu cầu, gia đình đề nghị bảo vệ em N trong trường hợp là người bị hại trong vụ án giao cấu với trẻ từ 13 đến dưới 16 tuổi theo Điều 145, Bộ luật Hình sự sửa đổi, bổ sung năm 2015.

Công an huyện Tuy Phong cũng đã phối hợp với nhà trường, địa phương làm việc với nữ sinh lớp 10 bị xâm hại và gia đình để ổn định tâm lý, vận động nữ sinh này tiếp tục đến trường. Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tuy Phong tiến hành làm rõ.

Ông Nguyễn Trung Trực, Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin, UBND huyện Tuy Phong đã chỉ đạo rất quyết liệt và nghiêm túc theo đúng quy định pháp luật và huyện cũng cử người đến nhà em nữ sinh thăm hỏi, động viên cháu đi học trở lại.

Theo trình bày của em nữ sinh tên N., trước Tết Ất Tỵ - 2025, sau các buổi học thêm, thông qua mạng xã hội Zalo, thầy của em là ông Lương Việt Hải, giáo viên một trường THPT trên địa bàn huyện Tuy Phong rủ đi nhà nghỉ.

Tại nhà nghỉ, ông Lương Việt Hải quan hệ tình dục với em, còn dùng điện thoại để quay lại video, sau đó còn gửi video qua Zalo cho em N.

Ngày 27/1/2025, gia đình em N. kiểm tra điện thoại và phát hiện một đoạn video nhạy cảm trên nên trình báo cơ quan chức năng.

Nhiều người dân cho biết, ông Lương Việt Hải là thầy giáo dạy môn Lý, đã có vợ con ở huyện Tuy Phong nhưng đã ly hôn. Ngoài thời gian dạy học ở trường, ông Lương Việt Hải còn chơi guitar cho nhiều nhà hàng trên địa bàn Tuy Phong.

Bà Nguyễn Thị Toàn Thắng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận cho biết, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận cũng đã yêu cầu hiệu trưởng nhà trường tạm đình chỉ công tác giáo viên này để phục vụ việc điều tra của cơ quan chức năng.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận cũng đã báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh Bình Thuận các nội dung liên quan đến vụ việc.

Trước đó, có nhiều thông tin lan truyền trên mạng xã hội tố cáo 1 giáo viên của một ngôi trường THPT ở huyện Tuy Phong có quan hệ bất chính với 1 nữ sinh lớp 10 do mình làm chủ nhiệm khiến em này mang thai.

Công an khống chế người cha, giải cứu người con bị đánh, nhốt trong phòng nhiều giờ

Ngày 4/2, nguồn tin từ Công an huyện Hàm Thuận Bắc (tỉnh Bình Thuận) cho biết, đang tiến hành củng cố hồ sơ và đấu tranh với ông H.V.X (ngụ xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc) để xử lý theo quy định của pháp luật về hành vi nhốt và đánh con ruột.

Lực lượng chức năng huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận có mặt tại hiện trường nơi người cha nhốt con. Ảnh:NL

Thông tin ban đầu từ Công an huyện Hàm Thuận Bắc, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 3/2, Công an xã Hàm Đức nhận được tin báo của người dân về một trường hợp người cha ruột đã có hành vi nhốt con mình ở trong phòng rồi đánh cháu bé.

Ngay sau đó, Công an xã Hàm Đức vào cuộc, nắm được thông tin trưa cùng ngày, giữa ông H.V.X và vợ có xảy ra cãi nhau. Do bực tức, ông X đã cầm dao bầu, kéo con trai vào phòng ngủ của vợ chồng để đánh và nhốt lại. Dù người thân trong gia đình đã nhiều lần khuyên bảo, yêu cầu ông X thả con trai ra nhưng không được mà ông X vẫn tiếp tục đánh con ở trong phòng.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Hàm Đức đã phân công lực lượng để giải quyết vụ việc, thuyết phục ông X thả con trai ra nhưng không được. Trong quá trình này, ông X tỏ ra căng thẳng và manh động. Trước tình huống trên, Công an huyện Hàm Thuận Bắc, lực lượng Cảnh sát 113, Công an tỉnh Bình Thuận đã cử lực lượng đến hỗ trợ.

Đến 18 giờ 15 phút cùng ngày, tận dụng tình thế nên người con trai đã mở cửa phòng ngủ chạy ra ngoài và lực lượng công an đã ập vào khống chế ông X.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận xử lý theo quy định pháp luật.

Phát hiện nam tài xế tử vong trong xe ô tô đỗ bên quốc lộ tại Hà Nội

Chiều 4/2, ông Đỗ Đình Trưởng, Chủ tịch UBND xã Tiên Phong (huyện Ba Vì, TP.Hà Nội) cho biết, chính quyền địa phương đang phối hợp với lực lượng chức năng làm rõ nguyên nhân một tài xế tử vong trong xe ô tô.

Theo ông Trưởng, cuối giờ sángcùng ngày, người dân phát hiện tài xế nằm trên xe ô tô BKS: 29K- 099xx (xe dịch vụ) đậu tại lề QL32 có dấu hiệu bất thường về sức khỏe nên đã báo chính quyền địa phương. Ngay sau đó, lực lượng chức năng có mặt và xác định nạn nhân đã tử vong.

Ông Trưởng cho biết, nạn nhân tử vong tên là N. (SN 1977), trú tại thôn Kim Bí (xã Tiên Phong).

Tài xế tử vong trên xe ô tô. Nguồn: CAND

Nạn nhân làm nghề chạy xe dịch vụ từ vài năm gần đây. Hằng ngày, nạn nhân thường lái xe ra đường QL 32, đoạn giáp xã Chu Minh, Đông Quang để bắt khách.

Sáng 4/2, nạn nhân đậu xe ven QL32 để chờ khách như mọi ngày thì xảy ra vụ việc trên.

Hiện tại, lực lượng chức năng đang làm rõ nguyên nhân nạn nhân tử vong, ông Trưởng thông tin.