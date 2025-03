TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bắt nghi phạm vụ người phụ nữ chết bất thường; bắt kẻ mang kiếm "gặp người nào chém người đó"

Bắt nghi phạm liên quan vụ người phụ nữ tử vong bất thường

Chiều 1/3, nguồn tin từ Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết. lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng Đặng Võ Duy Tuấn (SN 2003), là nghi phạm có liên quan đến án mạng khiến người phụ nữ nhặt ve chai tử vong.

Cụ thể, Công an tỉnh Ninh Thuận đã bắt giữ nghi phạm Đặng Võ Duy Tuấn tại khu vực biển Bình Sơn, TP.Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Nghi phạm Tuấn bị bắt giữ. Ảnh: Công an Ninh Thuận

Trước đó, khoảng 7 giờ 30 sáng 1/3, Công an phường Phủ Hà (TP.Phan Rang - Tháp Chàm) tiếp nhận nguồn tin từ anh Huỳnh Thơ (SN 1978, ở khu phố 17, phường Kinh Dinh) về việc vợ anh là Nguyễn Thị Thanh (SN 1978) đi nhặt ve chai từ 17 giờ ngày 28/2 đến sáng 1/3 chưa về.

Anh Thơ đi tìm thì phát hiện chiếc xe đạp của chị Thanh để ở công viên, trước số nhà 55/17 Đoàn Thị Điểm (khu phố 12, phường Phủ Hà) do Đặng Võ Duy Tuấn (SN 2002) làm chủ.

Công an phường vào kiểm tra thì phát hiện chị Nguyễn Thị Thanh bị thương tích ở cổ, nằm chết trên sàn nhà.

Ngôi nhà (có bạt màu xanh) nơi phát hiện thi thể nạn nhân. Ảnh: Quang Đăng

Người dân địa phương cho biết, đối tượng Đặng Võ Duy Tuấn rất ít giao tiếp với mọi người và có nhiều biểu hiện khác thường.

Nhiều người dân hiếu kỳ theo dõi sự việc tại hiện trường. Ảnh: Quang Đăng

Sau nhiều giờ truy tìm, đến 14 giờ chiều 1/3, Công an Ninh Thuận đã bắt giữ nghi phạm Đặng Võ Duy Tuấn tại khu vực biển Bình Sơn (TP.Phan Rang – Tháp Chàm)

Vụ việc đang được Công an tỉnh Ninh Thuận tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Bắt nóng đối tượng mang theo kiếm Nhật "gặp người nào chém người đó"

Ngày 1/3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Đà Nẵng cho hay, vào tối 28/2, tiếp nhận tin báo từ Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố về việc có một số đối tượng, chủ yếu là thanh thiếu niên điều khiển xe máy với tốc độ cao trên các tuyến đường thuộc địa bàn quận Thanh Khê và Hải Châu (Đà Nẵng).

Đến khoảng 22 giờ 15 phút cùng ngày, khi đang di chuyển trên đường Trần Phú (quận Hải Châu), Tổ tuần tra đặc biệt của Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện 2 đối tượng đi xe Sirius BKS 81 FD-7632 có mang theo 1 cây kiếm Nhật nên đã nhanh chóng tiếp cận, khống chế và đưa về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận: Vào tối 28/2, Nguyễn Đăng Kh (17 tuổi, quê ở tỉnh Gia Lai; trú tại phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu) điều khiển xe máy trên chở theo Nguyễn Hữu M.Đ (17 tuổi, trú đường Ông Ích Khiêm, quận Hải Châu) đi chơi bida.

Sau đó, Kh chở Đ về nhà Đ để lấy 1 cây kiếm Nhật với mục đích khi đi trên đường gặp nhóm thanh niên nào thì đánh nhóm đó. 2 đối tượng mang theo hung khí di chuyển trên nhiều tuyến đường thuộc quận Hải Châu như tuyến Như Nguyệt – Đống Đa và nhiều lần rượt đuổi, rút kiếm vô cớ dọa nạt nhiều người khác đang đi trên đường cho đến khi bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Công an Đà Nẵng bắt nóng đối tượng mang theo kiếm Nhật "gặp người nào chém người đó". Ảnh: Đình Thiên

Ngoài ra, trong quá trình truy xét vụ việc nêu trên, đến khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận từ Công an phường Hải Châu 2 đối tượng đi xe máy nghi vấn tham gia trong các nhóm thanh thiếu niên gây rối trên đường phố, khi bị Công an phường Hải Châu kiểm tra, ngăn chặn thì 2 đối tượng bỏ chạy và tông vào xe của Công an phường khiến chiếc xe bị hư hỏng nhẹ.

Qua làm việc ban đầu, 2 đối tượng nêu trên là Đinh Văn C (18 tuổi, tạm trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ; từng có 1 tiền án cướp tài sản) điều khiển xe AB 43D1-898.44 chở Lê Anh Kh (18 tuổi, trú phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê).

Hiện các vụ việc đang tiếp tục được cơ quan Công an Đà Nẵng điều tra, làm rõ.

Diễn biến mới vụ con trai tưới xăng đốt mẹ ruột

Ngày 1/3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Trà Vinh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và đưa đi giám định tâm thần đối với Dương Quốc Trung (21 tuổi; ngụ phường 7, TP.Trà Vinh) để điều tra về hành vi giết người.

Hình ảnh Trung tưới xăng đốt mẹ do người dân ghi lại. Ảnh cắt từ clip. Nguồn: NLĐO

Theo cơ quan công an, sau khi vụ án xảy ra, nhận thấy Trung có nhiều biểu hiện của bệnh tâm thần, cơ quan chức năng đã đưa Trung đến Trung tâm Pháp y Tâm thần khu vực Tây Nam Bộ (TP.Cần Thơ) trưng cầu giám định tâm thần để củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.

Như đã thông tin, vào chiều 24/2, bà N.N.P.L (42 tuổi; mẹ ruột Trung) bị Trung cầm chai xăng 1,5 lít hất lên người rồi dùng bật lửa đốt. Trung còn dùng gạch, côn nhị khúc đánh vào vùng đầu bà L.

Khi xảy ra vụ việc, nhiều người dân gần hiện trường đã dùng bình chữa cháy để dập lửa và khống chế, bắt giữ Trung. Bà L. bị bỏng nặng, được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh cấp cứu, sau đó chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) điều trị.

Trung vốn đi làm thuê ở tỉnh khác và về nhà từ khoảng tháng 1/2025 đến nay. Thời gian gần đây, Trung có biểu hiện bị trầm cảm nặng, hay gây sự với mẹ.

Cựu Chủ tịch Bamboo Capital Nguyễn Hồ Nam bị khởi tố

Ngày 1/3, thông tin từ Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital cho biết, vào ngày 28/2, Công ty được cơ quan có thẩm quyền thông báo về việc có quyết định khởi tố vụ án và quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Hồ Nam. Tội danh bị khởi tố của ông Nam chưa được công bố.



Cựu Chủ tịch Bamboo Capital Nguyễn Hồ Nam. Ảnh: Bamboo Capital. Nguồn: NLĐO

Theo thông báo, ngày 27/4/2024, ông Nam đã từ nhiệm và không còn giữ các chức vụ tại Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành tại công ty. Đối với những thông tin liên quan đến vụ việc, Công ty sẽ thông báo một cách minh bạch theo đúng quy định của pháp luật.

Bắt Giám đốc Công ty phát triển nhà Cà Mau

Ngày 1/3, nguồn tin của PV Dân Việt cho biết, Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Huỳnh Thế Giới - Giám đốc Công ty phát triển nhà Cà Mau để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Ngoài ông Giới, 2 người khác là ông Tô Quang Phúc (63 tuổi) - nguyên Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Cà Mau, và Lê Quốc Mỹ (52 tuổi) - Trưởng phòng Tín dụng đầu tư Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Cà Mau cũng bị bắt tạm giam do có cùng hành vi nêu trên.

Ông Huỳnh Thế Giới - Giám đốc Công ty phát triển nhà Cà Mau bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí". Ảnh: Công an cung cấp

Đây là diễn biến tiếp theo sau khi Thanh tra Chính phủ có báo cáo về việc kiểm tra, xác minh, đề xuất hướng xử lý nội dung phản ánh, kiến nghị của tập thể cán bộ hưu trí tỉnh Cà Mau về việc chuyển nhượng đất tại Công ty phát triển nhà Cà Mau, hồi năm 2023.

Thanh tra Chính phủ kết luận nội dung phản ánh của tập thể cán bộ hưu trí tỉnh Cà Mau, phản ánh việc Công ty TNHH Thiên Tân nhận chuyển nhượng "đất vàng" của Công ty phát triển nhà Cà Mau không qua đấu giá quyền sử dụng đất, đến nay không thu được tiền, giao đất thực hiện dự án nhà ở hơn 10 năm không thực hiện là đúng.

Theo đó, Thanh tra Chính phủ xác định, trong quá trình thực hiện dự án Khu dân cư Thạnh Phú. Vào năm 2016, Công ty TNHH Thiên Tân nhận chuyển nhượng 13.562,6m2 đất của Công ty phát triển nhà Cà Mau với giá 15,558 tỷ đồng.

Tại thời điểm chuyển nhượng, Công ty phát triển nhà Cà Mau không xin ý kiến chủ sở hữu phần vốn Nhà nước là vi phạm quy định tại điều 20 Nghị định số 99/2012/NĐ-CP của Chính phủ và điều 6 Thông tư 21/2014/TT- BTC của Bộ Tài chính…

Thanh tra Chính phủ sau đó chuyển kiến nghị khởi tố vụ việc có dấu hiệu tội phạm "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" liên quan đến vụ chuyển nhượng trên, gây thất thoát ngân sách Nhà nước hơn 11 tỷ đồng.

Vào cuộc điều tra, đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau có đủ căn cứ xác định các bị can Giới, Phúc và Mỹ phạm tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" quy định tại khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự.

Vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, xử lý theo quy định.