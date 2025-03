TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bắt giam nữ tài xế Mercedes tông 10 xe máy; tuyên án bác sĩ giết, phân xác người tình

Bắt tạm giam nữ tài xế Mercedes tông 10 xe máy ở TP.HCM khiến 1 người chết

Ngày 18/3, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Thị Thanh Ngọc (SN 1984, trú phường An Phú, TP.Thủ Đức, TP.HCM) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, quy định tại Điều 260 Bộ luật Hình sự năm 2015. Các quyết định và lệnh trên đã được VKSND TP.Thủ Đức phê chuẩn.

Bị can Nguyễn Thị Thanh Ngọc. Ảnh: CACC.

Theo cảnh sát, khoảng 17h20 ngày 16/3, Ngọc điều khiển ô tô Mercedes lưu thông trên đường Võ Nguyên Giáp hướng từ ngã tư Bình Thái về cầu Đồng Nai. Khi đến giao lộ đường Võ Nguyên Giáp với đường Lê Văn Việt (phường Hiệp Phú, TP.Thủ Đức) đèn tín hiệu tại giao lộ là đèn đỏ. Lúc này, Ngọc đạp phanh xe để dừng lại nhưng đã đạp nhầm chân ga làm cho ô tô lao về phía trước va chạm vào 10 xe mô tô đang dừng chờ đèn đỏ.

Hậu quả làm 4 người bị thương (có 5 mô tô chưa xác định được người điều khiển, do sau khi sự việc xảy ra người điều khiển xe đã rời khỏi hiện trường), riêng chị H.T.T.T (SN 1997, ngụ Đồng Nai) bị thương nặng được đưa đến Bệnh viện nhân dân Gia Định cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân sau đó đã tử vong.

Qua kiểm tra, kết quả kiểm tra nồng độ cồn của Ngọc là 0.664mg/l khí thở và âm tính với ma tuý.

Tuyên án bác sĩ giết người tình, phân xác phi tang

Ngày 18/3, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa xét xử bị cáo Danh Sơn (sinh năm 1988, ngụ phường Tân Hiệp, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) 3 tội: Giết người, Cướp tài sản và Tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng.

Bị cáo Danh Sơn tại tòa. Nguồn: SGGPO

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Đồng Nai, Sơn là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai (TP.Biên Hòa). Sơn và chị T.T.B.N. (sinh năm 1987, ngụ TP.Biên Hòa) có quan hệ tình cảm và thường xuyên đến nhà nghỉ. Sau đó, chị N. thông báo cho Danh Sơn biết đã có thai và yêu cầu Sơn phải có trách nhiệm nếu không chị N. sẽ nói cho gia đình và cơ quan của Danh Sơn biết chuyện tình cảm của hai người. Do sợ ảnh hưởng đến gia đình và công việc nên Sơn đã nói chị N. đến phòng làm việc của Sơn tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai rồi bơm lén 10 ống thuốc ngủ vào bình truyền nước biển cho chị N.

Sau khi chị N. bất tỉnh, Sơn bắt đầu lấy dao cắt rời từng bộ phận cơ thể chị N. thành 11 phần rồi đem đi vứt tại bãi đất trống thuộc phường An Bình (TP.Biên Hòa) và xã Thiện Tân (huyện Vĩnh Cửu). Sau đó, bị cáo Sơn đã chiếm đoạt tiền, vàng với tổng tài sản gần 50 triệu đồng của chị N.

Quá trình điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai khám xét và thu giữ tại nhà của Danh Sơn khẩu súng ru-lô là vũ khí quân dụng và 5 viên đạn. Vào ngày 26/4/2024, Danh Sơn bị bắt khẩn cấp.

Tại phiên tòa, bị cáo Danh Sơn khai nhận chị N. nói có thai, nhiều lần đe dọa bắt phải phá thai của vợ Sơn, nếu không sẽ thực hiện vụ tai nạn làm vợ bị cáo bị thương. Bị cáo khai không có ý định giết chị N., mà chỉ muốn làm nạn nhân hôn mê, lấy điện thoại để xóa dữ liệu về mối quan hệ của hai người. Tuy nhiên, do tiêm lượng thuốc ngủ quá lớn nên chị N. đã tử vong. Sau khi chị N., tử vong, bị cáo quyết định phân xác để đem đi vứt, xóa chứng cứ và đem xác ra ngoài để không ảnh hưởng tới bệnh viện.

Theo HĐXX, bị cáo Sơn đã có ý định giết bị hại trước nên mới dùng 10 ống thuốc ngủ tiêm cho bị hại và để thực hiện hành vị, bị cáo đã cắt vào cổ bị hại và sau đó phân xác thành 11 phần khác nhau đem đi phi tang. HĐXX nhận định, bị cáo Danh Sơn thực hiện hành vi giết người man rợ với động cơ đê hèn và có hành vi cướp tài sản nên cần loại bỏ bị cáo ra khỏi xã hội vĩnh viễn.

Sau khi xem xét các tình tiết vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Danh Sơn mức án tử hình về tội "Giết người", 4 năm tù về tội "Cướp tài sản", 2 năm tù về tội "Tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng". Tổng hình phạt là tử hình.

Nghi án bị truy đuổi sau khi đánh người, nam thanh niên nhảy sông tử vong

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 22 giờ 30 phút tối 17/3, Ng.Tr.T. (19 tuổi, ngụ TP.Cà Mau) đi cùng Nguyễn Minh Trí, Trần Vũ Kha và 5 người chưa rõ danh tính đến nhà Đặng Vũ Duy (18 tuổi; ngụ xã Khánh Bình, huyện Trần Văn Thời) để đòi tiền rồi xảy ra cự cãi.

Nhóm thanh niên này sau đó đã đánh Duy và bà Nguyễn Thị Thanh (64 tuổi – bà ngoại của Duy) rồi bỏ đi.

Đoạn sông thuộc ấp Chống Mỹ, xã Khánh Bình, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau - nơi cảnh sát tìm thấy thi thể của T. Ảnh: An An

Khi đi, Trí và T. đi cùng 1 xe máy nhưng được một đoạn thì bị 2 người khác (chưa xác định danh tính - PV) chạy xe máy rượt đuổi.

Trí bỏ lại xe chạy bộ ra sau vườn nhà dân, còn T. thì nhảy xuống sông để trốn. Tuy nhiên, do thanh niên này không biết bơi nên mất tích sau đó.

Vụ việc được Trí trình báo Công an xã Khánh Bình. Tiếp nhận thông tin, cảnh sát địa phương tổ chức tìm kiếm T.; đồng thời mời những người liên quan lên làm việc.

Đến sáng 18/3, lực lượng làm nhiệm vụ mò tìm được thi thể của T. trên đoạn sông thuộc ấp Chống Mỹ, xã Khánh Bình và không ghi nhận thương tích trên người.

Vụ việc đã được báo cáo về Công an tỉnh Cà Mau tiếp tục điều tra.

Cảnh sát giao thông ra quyết định xử phạt liên quan vụ dàn siêu xe ngang nhiên vượt đèn đỏ trên phố Đà Nẵng

Ngày 18/3, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP.Đà Nẵng cho hay, ngay sau khi mạng xã hội tiktok đăng tải video với nội dung dàn siêu xe ô tô ngang nhiên vượt đèn đỏ ở trung tâm TP.Đà Nẵng thu hút hàng trăm nghìn lượt xem, bình luận, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng đã chỉ đạo Phòng CSGT Công an thành phố vào cuộc xác minh, xử lý.

Trong ngày hôm qua (17/3), thượng tá Phan Văn Thương - Trưởng phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng đã yêu cầu các bộ phận của phòng phối hợp với các đơn vị liên quan để nhanh chóng xác minh vụ việc cũng như làm rõ chủ nhân của dàn siêu xe nói trên về hành vi vượt đèn đỏ vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Theo người dân cung cấp, có 8 phương tiện gồm 7 ô tô và 1 mô tô ba bánh có dấu hiệu vi phạm, đồng thời Phòng CSGT cũng phát hiện thêm 3 xe vi phạm. Cụ thể, trong vụ việc có 11 phương tiện gồm 8 ô tô và 3 mô tô. Dàn siêu xe vi phạm này được xác định thuộc sở hữu, quản lý của ông H.K.K và vợ là chủ của một công ty chuyên kinh doanh trên lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp.

Cảnh sát giao thông ra quyết định xử phạt liên quan vụ dàn siêu xe ngang nhiên vượt đèn đỏ trên phố Đà Nẵng. Ảnh: THANĐN

Sau quá trình xác minh, vào chiều hôm qua (17/3), lãnh đạo Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng đã mời ông H.K.K là đại diện chủ doanh nghiệp và đại diện của công ty tổ chức sự kiện cùng tất cả số tài xế điều khiển dàn xe nói trên để làm việc.

Qua các hình ảnh chứng cứ của người dân cung cấp cũng như chứng cứ của các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.Đà Nẵng, ông H.K.K đã thừa nhận vi phạm của số tài xế khi điều khiển phương tiện không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, vượt đèn đỏ.

Trước các vi phạm nêu trên, hiện Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng đã tiến hành lập biên bản với 11 trường hợp xe ô tô và mô tô vi phạm, với tổng số tiền xử phạt là 167 triệu đồng. Bên cạnh đó, tạm giữ trên Môi trường điện tử 2 giấy phép lái xe (GPLX), tạm giữ 9 GPLX vật lý của số tài xế điều khiển phương tiện. Đồng thời, Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng cũng yêu cầu doanh nghiệp và tài xế cam kết không tái phạm.

Trước đó như Dân Việt đã đưa tin, vào ngày 16/3, dàn siêu xe này xuất phát từ sân bay quốc tế Đà Nẵng di chuyển qua tuyến đường Nguyễn Văn Linh, khi đến ngã tư giao nhau với đường Phan Châu Trinh thì đèn tín hiệu màu xanh chuyển đỏ. Mặc dù các phương tiện khác đều giảm tốc độ và dừng lại nhưng dàn siêu xe này vẫn nối đuôi nhau vượt đèn đỏ khiến người chứng kiến không khỏi bất bình. Khi đoạn clip vi phạm của dàn siêu xe trên được đăng tải trên mạng xã hội, rất nhiều người dân mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc, xử lý nghiêm.

Vi phạm nồng độ cồn ở mức "kịch khung", người đàn ông lao xe máy vào chân CSGT

Ngày 18/3, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông đi xe máy tông vào chân của một CSGT khiến người này té ngã.

Trong đoạn clip, nam CSGT đã đến đỡ người đàn ông đi xe máy cùng phương tiện dậy. Tuy nhiên, nhiều bài viết trên mạng xã hội cho rằng chiến sĩ CSGT xô đẩy làm người đi xe máy bị té ngã.

Camera ghi lại sự việc. Nguồn: MXH

Qua tìm hiểu, sự việc xảy ra vào khoảng 17h48 ngày 17/3 tại khu vực vòng xoay Bình Phước, TP.Thủ Đức. Cán bộ CSGT trong đoạn clip thuộc Đội CSGT Bình Triệu, Phòng CSGT Công an TP.HCM.

Theo thông tin ban đầu, chiều 17/3, công tác thuộc Đội CSGT Bình Triệu làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm tại khu vực trên.

Lúc này, tổ công tác phát hiện ông T. (41 tuổi, quê Bình Định) chạy xe máy có dấu hiệu say xỉn nên ra hiệu dừng xe, kiểm tra.

Bị ra hiệu dừng xe, ông T. không làm chủ tay lái nên bóp thắng gấp, tông vào chân CSGT và tự té ngã xuống đường.

Tổ công tác kiểm tra nồng độ cồn, xác định ông T có nồng độ cồn ở mức "khủng", vượt quá 0,4 mg/l khí thở. Thời điểm kiểm tra, ông T. không xuất trình được giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe.