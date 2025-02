Đánh chết hàng xóm rồi tự sát

Theo một số cán bộ xã Lương Phong (huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang), sáng 8/2, N.V.Đ (SN 1977, trú tại thôn Khánh, xã Lương Phong) tiến hành xây tường để ngăn cách với diện tích đất của hàng xóm là gia đình anh N.H.P.

Đến khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày, giữa Đ và anh P xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi với nhau. Sau đó, Đ đánh anh P khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ việc. Nguồn: Báo Bắc Giang

Khi thấy anh P đã chết, Đ dùng dao tự sát. Người dân, lực lượng chức năng đưa Đ đi bệnh viện cấp cứu.

Được biết, cả anh P và Đ đều là người có hộ khẩu thường trú tại thôn Khánh, xã Lương Phong, đi làm ăn ở xa, mới trở về quê ăn Tết thì xảy ra vụ việc. Trước đó, hai người không có mâu thuẫn, tranh chấp.

Hiện, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Hiệp Hòa, Công an xã Lương Phong và các cơ quan liên quan tiến hành điều tra, làm rõ vụ trọng án.

Nữ sinh viên "mất tích bí ẩn" được phát hiện ở Trung Quốc

Chiều 9/2, ông Trần Anh Kiệt, Chủ tịch UBND xã Sông Nhạn (huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai) cho biết, nữ sinh viên Lìu Ngọc Hằng (22 tuổi, thường trú ở địa phương) đã được gia đình đón tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) đưa về nhà an toàn.

Lìu Ngọc Hằng (giữa) được gia đình đón tại sân bay. Nguồn: TPO

Về việc Hằng “mất tích” từ nhiều ngày và có mặt ở Trung Quốc, Chủ tịch UBND xã Sông Nhạn cho biết thêm: “Chúng tôi đã giao Công an xã làm việc với gia đình để nắm thêm nguyên nhân sự việc”.

Trước đó vào ngày 3/2, ông Lìu Xướng Mềnh (cha của Lìu Ngọc Hằng) đã đến cơ quan chức năng trình báo về việc Hằng mất tích nhiều ngày qua.

Lìu Ngọc Hằng hiện là sinh viên năm 4 Trường Đại học Kinh tế TP.HCM. Gia đình có 3 anh em, Hằng là con thứ ba, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Dịp Tết Nguyên đán vừa qua, Hằng xin phép không về quê đón Tết mà ở lại TP.HCM đi làm thêm để kiếm tiền đóng học phí.

Sau đó, gia đình đã liên lạc nhiều lần với Hằng nhưng không được nên đến ký túc xá để tìm kiếm thì được biết Hằng đã rời ký túc xá từ ngày 21/1 và không rõ đi đâu.

Gia đình trình báo công an và thông tin tìm kiếm trên mạng xã hội. Đến ngày 8/2, Hằng đã liên hệ với gia đình và cho biết cô đang ở Trung Quốc.

Cơ quan chức năng Trung Quốc đã tìm thấy Hằng sau quá trình phối hợp với cơ quan xuất nhập cảnh tại Quảng Châu (Trung Quốc). Tổng lãnh sự quán Việt Nam đã liên hệ với gia đình, thông báo về tình hình của Hằng và hỗ trợ các thủ tục cần thiết để đưa nữ sinh này về đến Việt Nam vào sáng 9/2.

Điều tra vụ hỗn chiến kinh hoàng tại hội xuân ở Bắc Kạn

Ngày 9/2, trên một số nền tảng mạng xã hội lan truyền clip ghi lại một vụ ẩu đả giữa 2 nhóm người. Clip cho thấy, các đối tượng đã dùng các loại như gậy gộc, thanh gỗ lao vào ẩu đả nhau bất chấp sự can ngăn.

Đáng chú ý, trong đó có 1 người đàn ông đã bị đánh tới tấp bằng gậy gộc kể cả khi nạn nhân đã gục xuống và ít nhất một người bị thương nặng đã được đưa đi cấp cứu.

Vụ việc được người dân phản ánh xảy ra tại khu vực đang diễn ra Lễ hội Mù Là, thôn Lủng Phặc, xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn.

Khu vực tổ chức lễ hội Mù Là xuân 2025. Nguồn: VOV

Trao đổi với phóng viên, ông Đào Duy Hưng, Chủ tịch UBND huyện Pác Nặm, xác nhận, vụ việc xảy ra trưa cùng ngày (tức ngày 12 tháng Giêng, cũng là ngày khai hội Mù Là).

Ông Hưng cho biết, khu vực xảy ra ẩu đả thuộc thôn Lủng Phặc, xã Cổ Linh. Bước đầu xác định đây là những nhóm người từ tỉnh khác tự đến tổ chức các hoạt động kinh doanh, trò chơi giải trí phục vụ nhu cầu người dân, du khách tại lễ hội và có xảy ra mâu thuẫn trong quá trình hoạt động.

Chính vì đây là khu vực bên ngoài, cách xa vị trí trung tâm, vụ ẩu đả xảy ra trong thời gian rất ngắn nên lực lượng của Ban tổ chức khó can thiệp kịp thời. Ngay khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đã khẩn trương vào cuộc để điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.

Nữ tài xế công nghệ tố bị khách cầm mũ bảo hiểm đánh tới tấp

Ngày 9/2, mạng xã hội lan truyền thông tin một nữ tài xế công nghệ bị khách nữ cầm mũ bảo hiểm đánh tới tấp ở đoạn đường Nguyễn Thị Thảnh, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, TP.HCM.

Hiện trường tại đường Nguyễn Thị Thảnh, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, TP.HCM, khi nữ tài xế công nghệ bị khách đánh. Ảnh: M.H

Theo xác minh của phóng viên, sự việc diễn ra ở đường Nguyễn Thị Thảnh, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, TP.HCM, lúc hơn 1h30 cùng ngày.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, nữ tài xế công nghệ tên N. cho hay, chị nhận cuốc xe lúc 1h20 sáng 9/2. Cuốc xe của chị N. nhận khách tại quán karaoke Nữ Hoàng trên đường Nguyễn Ảnh Thủ, huyện Hóc Môn, trả khách tại đường Nguyễn Thị Thảnh, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn.

"Lúc đến nơi, tôi không những bị người phụ nữ cầm mũ bảo hiểm đánh tới tấp mà còn một người đàn ông cũng đuổi theo đánh tôi. Dù tôi đã bỏ chạy, họ vẫn dí theo đánh tôi. Lý do họ đánh tôi như vậy bởi vì khách nữ yêu cầu tôi chở đến một lộ trình khác để mua đồ cá nhân. Tuy nhiên, tôi không đồng ý…", chị N.nói và cho hay đã trình báo công an địa phương.

Nguồn tin của phóng viên Dân Việt xác nhận, Công an xã Thới Tam Thôn đã tiếp nhận thông tin, đang trong quá trình xử lý.

Ô tô bị ném đá trên cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu

Mới đây, trên mạng xã hội, Facebook có tên Đào Như Trang chia sẻ thông tin anh bị ném đá khi đang lái xe trên cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu.

Clip do tài khoản Đào Như Trang cung cấp với PV Dân Việt.

"Lúc 13 giờ ngày 9/2, gia đình tôi đang di chuyển đến Km419 cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu thì bị một bạn nhỏ đứng trên cầu vượt cầm đá ném xuống. Rất may trượt, chứ trúng không biết sẽ nguy hiểm như thế nào. Mọi người đi qua khu vực này chú ý", thông tin được chia sẻ.

PV Dân Việt đã liên hệ với tài khoản mạng xã hội trên và người này đã cung cấp toàn bộ video sự việc.

Phía dưới, nhiều bạn đọc đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xử lý răn đe để khỏi gây nguy cơ tai nạn giao thông.

Trả lời Dân Việt, đại tá Nguyễn Quang Nhật - Trưởng phòng Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông – Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đơn vị nắm vấn đề và phối hợp với công an địa phương để kiểm tra, xử lý.

Hình ảnh do camera hành trình ghi lại.

Trước đó, nhiều vụ ném đá xảy ra trên nhiều tuyến cao tốc tại Việt Nam.

Cụ thể, khoảng 19 giờ ngày 8/1/2024, các tài xế đang lưu thông trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận (đoạn thuộc xã Hậu Thành, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) tá hoả khi một nhóm thanh niên liên tục ném đá vào xe đang chạy. Một người trên xe đã bị thương.

Tối 15/2/2023, anh TA (ngụ tỉnh Thái Nguyên) lái ô tô đi trên cao tốc Hà Nội - Ninh Bình (hướng từ Ninh Bình về Hà Nội), với tốc độ 100km/h. Khi đến Km 226, xe bị hòn đá nặng khoảng 1kg rơi trúng làm vỡ kính xe, nghi bị người lạ ném đá từ trên cầu vượt trúng ô tô.

Rạng sáng 21/11/2019, tài xế ô tô tải biển số 34C-242.98 tới trạm thu phí BOT trên đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn trình báo việc bị ném đá khi lưu thông trên cao tốc này.