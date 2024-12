TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Dùng xà beng đập trụ ATM ngân hàng; tin mới vụ giết người, bỏ xác tại nghĩa trang

Bắt giữ đối tượng dùng xà beng đập trụ ATM ngân hàng

Chiều 8/12, Công an quận Bình Tân (TP.HCM) làm việc với Trần Anh Khoa (39 tuổi, quê Bạc Liêu). Khoa là nghi phạm dùng xà beng đập trụ ATM ngân hàng trên đường Lê Văn Quới (phường Bình Hưng Hòa A).

Hiện trường nơi người đàn ông đập trụ ATM Ngân hàng Agribank ở TP.HCM. Ảnh: Đ.X.

Làm việc với cảnh sát, bước đầu Khoa khai đập trụ ATM để trộm tài sản. Người đàn ông này cho biết do hoàn cảnh gia đình khó khăn, mẹ bệnh, túng quẫn nên có hành vi như trên. Kết quả kiểm tra nhanh, người này âm tính với ma túy.

Khoảng 3h cùng ngày, công an phường Bình Hưng Hòa A tuần tra trên đường Lê Văn Quới, quận Bình Tân. Khi đến trước chi nhánh Ngân hàng Agribank, tổ công tác phát hiện người đàn ông cầm xà beng đập vào trụ ATM.

Cảnh sát sau đó đã nhanh chóng khống chế, bắt giữ người đàn ông đưa về trụ sở làm việc.

Thông tin mới vụ giết người, bỏ xác tại nghĩa trang

Ngày 8/12, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự một đối tượng đánh chết bạn nhậu sau đó đặt lên xe lôi và bỏ lại ở nghĩa trang vì cho rằng bạn nhậu “hổ báo” với mình.

Đối tượng là Nguyễn Xuân Nhật (36 tuổi), trú tại xã Cư Ni, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk. Còn nạn nhân trong vụ án này là anh Y Trương Niê (35 tuổi), trú cùng xã.

Đối tượng Nguyễn Xuân Nhật (hung thủ trong vụ án bỏ xác nạn nhân trên xe lôi rồi mang ra để ở nghĩa trang tại Đắk Lắk) nói với bạn nhậu "rắn ngâm rượu, hổ nấu cao" sau đó ra tay sát hại nạn nhân.

Theo điều tra ban đầu, Nhật và Y Trương từng ăn nhậu với nhau nhiều lần. Khoảng 18 giờ 45 phút ngày 6/12, Nhật gọi điện rủ Y Trương đến nhà ăn nhậu.

Đến khoảng 20 giờ 30 cùng ngày, khi cả hai uống nhiều rượu thì Nhật nói Y Trương đi về, nhưng Y Trương không về. Lúc này, Nhật nhớ lại những lần ăn nhậu trước đó Y Trương tự xưng mình là "hổ báo" nên nảy sinh bực tức.

Sau đó, Nhật tiếp tục nói "Y Trương về đi, ở đây không có hổ báo cáo chồn, riêng với Nhật nếu rắn thì Nhật ngâm rượu, còn hổ thì nấu cao". Nghe vậy, Y Trương nói "không tin" thì ngay lập tức Nhật đứng dậy cầm 1 cây búa đinh đập liên tiếp nhiều cái vào đầu làm Y Trương gục xuống sân.

Sau đó, Nhật tiếp tục lấy một con dao gần đó đâm liên tiếp nhiều nhát vào vùng cổ của Y Trương. Biết Y Trương đã chết, Nhật liền vào nhà lấy một cái võng, một chăn bông quấn thi thể nạn nhân rồi đưa lên thùng xe lôi ra nghĩa trang thuộc tổ dân phố 4, thị trấn Ea Kar.

Đối tượng Nguyễn Xuân Nhật cho rằng, nạn nhân hổ báo với mình nên đã ra tay sát hại bạn nhậu và đặt lên xe lôi chở ra nghĩa trang.

Sau đó, Nhật vứt cả xe và thi thể Y Trương ở lại nghĩa trang rồi đến cơ quan công an đầu thú.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc trên để xử lý theo quy định.

Đâm bạn tử vong từ mâu thuẫn "đã uống rượu rồi nên không uống bia"

Ngày 8/12, Công an tỉnh Bình Dương đã tiến hành di lý Nguyễn Tài Bảo (24 tuổi, quê tỉnh Long An) từ Long An về Bình Dương để tiếp tục điều tra về hành vi giết người.

Công an phong toả hiện trường. Nguồn: CAO

Thông tin ban đầu, tối 7/12, Thái Hoàng Nhật (23 tuổi, quê Kiên Giang) tổ chức nhậu ở phòng trọ tại phường Tân Đông Hiệp (TP.Dĩ An, Bình Dương) và gọi điện thoại rủ Nguyễn Tài Bảo và một người khác tới nhậu chung.

Khi Bảo và bạn tới phòng trọ thì thấy Nhật đang uống bia. Do trước đó đã có uống rượu mà giờ nhóm Nhật uống bia nên Bảo từ chối.

Thấy vậy Nhật buông lời chửi, cho rằng Bảo không tôn trọng mình. Bảo và người bạn chạy xe về phòng trọ thì Nhật gọi điện thoại tiếp tục chửi.

Bực tức, Bảo mang theo cây kiếm đi cùng người bạn qua phòng trọ Nhật để nói chuyện. Được mọi người can ngăn, Bảo lên xe đi về thì Nhật thách thức Bảo đâm mình.

Bảo cầm kiếm đâm vào bụng làm Nhật bị thương, Nhật ôm bụng chạy ra đường Nguyễn Thị Minh Khai. Tới giao lộ với đường Vũng Việt (KP Đông Chiêu A, phường Tân Đông Hiệp) thì gục xuống, mặc dù nhanh chóng được đưa đi cấp cứu nhưng Nhật đã tử vong, còn Bảo trốn về quê Long An, tới sáng hôm sau thì ra công an đầu thú.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Tạm giữ đối tượng đập phá ô tô khi va chạm trên đường gây xôn xao mạng xã hội

Ngày 8/12, Công an TP.Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) cho biết đang tạm giữ đối tượng Lê Xuân Toàn (SN 1986) để điều tra về hành vi đập phá ô tô khi va chạm giao thông trên đường.

Người đàn ông dùng cây gỗ đập bể kính xe ô tô. Nguồn: NLĐO

Trước đó, mạng xã hội xôn xao clip được trích xuất từ camera an ninh ghi lại, vào khoảng 16 giờ 55 phút ngày 7/12, một nam thanh niên điều khiển xe máy lưu thông trên đường ĐT747A theo hướng từ huyện Bắc Tân Uyên về TP.Tân Uyên (tỉnh Bình Dương).

Khi đến khu vực phường Hội Nghĩa, TP.Tân Uyên thì va chạm nhẹ với xe ô tô chạy cùng chiều khiến người này loạng choạng tay lái. Nam thanh niên đã xuống xe máy rồi tiến đến chặn đầu ô tô, dùng tay hành hung tài xế.

Chưa dừng lại, đối tượng còn hung hăng chạy đi lấy một cây gỗ lao tới đập bể kính chắn gió của xe ô tô khiến chiếc xe hư hỏng nặng. Lúc này tài xế hoảng sợ phải mở cửa xe chạy ra ngoài.

Sự việc xảy ra vào giờ tan tầm khiến phương tiện qua khu vực bị ách tắc, chiếc xe bị chặn lại ngay giữa đường.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an TP.Tân Uyên đã đến hiện trường, khống chế đưa người đàn ông có hành vi đập phá ô tô về trụ sở để làm việc.

Qua làm việc, đối tượng khai tên là Lê Xuân Toàn (SN 1986, quê TP.Hà Nội, tạm trú TP.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương), từng có 1 tiền án về tội Giết người.

Tại thời điểm xảy ra sự việc, Toàn có nồng độ cồn trong cơ thể. Đối tượng khai nhận trước đó có nhậu với bạn bè, trên đường về nhà thì xảy ra va chạm dẫn đến sự việc như trên.

Khởi tố "mẹ nuôi" tạt nước sôi vào bé gái 12 tuổi

Ngày 8/12, Công an TP.Hà Tiên (tỉnh Kiên Giang) thông tin, đơn vị vừa khởi tố, bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Phượng (52 tuổi, ngụ tại xã Cửa Dương, TP.Phú Quốc, Kiên Giang) về tội Hành hạ người khác.

Được biết, bà Phượng đã có hành vi đổ nước sôi vào người bé P.D.G.H. (12 tuổi), con nuôi bà này vì lý do bé H. làm mất vé số.

Nguyễn Thị Phượng tại cơ quan công an. Ảnh: CACC. Nguồn: SKĐS

Xác minh ban đầu, bé H. là cháu ngoại ông Tuấn. Ông Tuấn sống như vợ chồng với bà Phượng tại TP.Phú Quốc, sau đó cả hai chia tay. Ông Tuấn giao 2 cháu ngoại là bé H. và bé B. cho bà Phượng chăm sóc tại Hà Tiên bằng cách cho hai bé đi bán vé số. Hai bé thường gọi bà Phượng bằng mẹ nuôi.

Tại cơ quan công an, bà Phượng khai nhận đã đánh bé H. do bé làm mất vé số. Đỉnh điểm vụ việc, ngày 21/11, bà này còn dùng nước sôi tạt vào vai và tay phải khiến bé H. bị bỏng nặng.

Cánh tay bé H. bị bỏng nặng. Ảnh: BT. Nguồn: SKĐS

Khi có thông tin bà Phượng tạt nước sôi vào bé H, Công an phường Bình San điều tra và đưa 2 bé vào Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Kiên Giang để chăm sóc.

Trước đó, ngày 27/11, Công an TP.Hà Tiên bắt khẩn cấp bà Nguyễn Thị Phượng sau khi nhận được thông tin bé H. bị tạt nước sôi.