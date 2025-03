Kinh hãi cảnh cầm hung khí vào bàn nhậu chém loạn xạ ở TP.HCM

Ngày 2/3, Công an phường Tăng Nhơn Phú A (TP.Thủ Đức, TP.HCM) đang trích xuất camera, truy tìm các đối tượng liên quan đến vụ việc cầm hung khí rượt đuổi chém người gây náo loạn tại quán nhậu trên đường Man Thiện.

Camera ghi lại diễn biến vụ việc. Nguồn: A.X.

Theo hình ảnh từ camera ghi lại, khoảng 23h57 ngày 28/2, 1 nhóm 4 người đang ngồi ăn uống tại quán nhậu. Thời điểm này, một cô gái mặc áo thun trắng đi đến, sau đó cầm chiếc ly đập mạnh xuống bàn.

2 thanh niên đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm đi đến, 1 người cầm hung khí chém loạn xạ vào bàn nhậu, người còn lại dùng tay đánh những người đang ngồi.

Bị đánh bất ngờ, nhóm người đang ngồi ăn uống tháo chạy tán loạn. Gây án xong, các đối tượng lên xe máy tẩu thoát khỏi hiện trường.

Một trong 4 thanh niên bị đánh cho biết, trong nhóm có 1 người quen biết với cô gái mặc áo thun trắng qua mạng xã hội. Theo người này, thời điểm xảy ra sự việc, cả nhóm kịp thời chạy thoát nên may mắn không ai bị thương.

Hiện vụ việc đang được Công an phường Tăng Nhơn Phú A tiếp tục điều tra, truy tìm các đối tượng liên quan.

Như Dân Việt đã đưa tin: Ngày 2/3, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Gia Lai đang phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ vụ nổ lớn gần phòng giao dịch một ngân hàng ở Gia Lai.

Sau khi xảy ra vụ nổ lớn gần phòng giao dịch ngân hàng ở Gia Lai, lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường làm rõ vụ việc. Nguồn: NLĐO

Theo điều tra ban đầu, trưa 1/3, có 4 người phụ nữ đi trên 2 xe máy đến vựa phế liệu của bà L.T.K (trú tại tổ 6, phường Phù Đổng, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai) để bán phế liệu. Tuy nhiên, vì trong số phế liệu của những người này có lẫn nhựa và nhiều tạp chất khác nên bà L.T.K không thu mua.

Sau đó, nhóm 4 người phụ nữ trên mang số phế liệu đến bãi đất trống cách vựa phế liệu của bà L.T.K khoảng 50m để đốt phần nhựa, tạp chất nhằm mục đích lấy phần kim loại đem bán thì xảy ra những vụ nổ nhỏ nên hoảng sợ, bỏ chạy. Sau đó không lâu thì phát ra tiếng nổ lớn.

Vụ nổ khiến nhiều cửa kính của các ngôi nhà trong khu vực bị vỡ. Nguồn: Báo Gia Lai

Vụ nổ dù không gây thiệt hại về người nhưng đã làm một số công trình lân cận như phòng giao dịch ngân hàng gần đó và nhà của người dân bị hư hại phần cửa kính, bóng đèn và một số vật dụng khác.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) chủ trì phối hợp cùng Phòng Cảnh sát kỹ thuật kình sự, Ban Chỉ huy Quân sự TP.Pleiku… tiến hành phong tỏa hiện trường đảm bảo an toàn trong khu vực, đồng thời xác minh làm rõ.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường thu thập nhiều chứng cứ liên quan. Nguồn: Báo Gia Lai

Khám nghiệm tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ hàng trăm kíp nổ dài khoảng 5cm được nghi ngờ là vật gây ra vụ nổ.

Kíp nổ được cho là nguyên nhân gây ra vụ nổ lớn gần phòng giao dịch ngân hàng ở Gia Lai. Nguồn: Báo Gia Lai



Đây là loại dụng cụ có chứa thuốc nổ nhằm để kích nổ. Kíp nổ sẽ gây nổ khi có tác động mạnh về ngoại lực hoặc tác động do nhiệt gây ra.

Hàng trăm chiếc kíp nổ đã được thu giữ. Nguồn: Báo Gia Lai

Hiện các lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục xác minh làm rõ.

Ngày 2/3, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đã phối hợp với lực lượng chức năng TP.Dĩ An tổ chức khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan để điều tra, làm rõ vụ người đàn ông tử vong sau khi bị bạn nhậu tấn công xảy ra tại phường Tân Bình.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định nạn nhân tử vong tên T.V.C. (45 tuổi, ngụ Bình Dương).

Khu vực hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Nguồn: Báo Bình Dương

Theo thông tin ban đầu: Tối 1/3, một nhóm người, trong đó có ông C., nhậu tại một quán ăn trên đường Huỳnh Thị Tươi, thuộc phường Tân Bình. Khi đang nhậu, ông C. có xảy ra lời qua tiếng lại, mâu thuẫn với bạn nhậu tên Ch. Bực tức, Ch. đã tấn công ông C., nạn nhân bỏ chạy ra phía đường được khoảng 50m thì nằm gục xuống đường. Thấy vậy, nhóm bạn nhậu đã nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu, tuy nhiên ông C. đã tử vong sau đó.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Ngày 2/3, thông tin từ Công an tỉnh Nam Định, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 người có hành vi hành hung tài xế ô tô ở khu vực phà Cồn Nhất ngày 1/2.

Những người này gồm Phạm Ngọc Tuân (SN 1980, trú tại phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội), Phạm Văn Tuyên (SN 1982, trú tại xóm 2, xã Bình Hòa, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) và 1 người khác trong nhóm.

Về diễn biến vụ việc, liên quan đến video clip lan truyền trên mạng xã hội về việc nam tài xế ô tô bị nhóm người hành hung khi đang ngồi trong xe ô tô xảy ra vào chiều 1/2, tại khu vực phà Cồn Nhất, thuộc thị trấn Giao Thủy, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Giao Thủy ngay sau đó đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 2 anh em trai Phạm Văn Tuyên và Phạm Ngọc Tuân về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Đối tượng Phạm Văn Tuyên tại trụ sở Công an thị trấn Giao Thủy. Ảnh: CANĐ

Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 1/2, ngay sau khi nhận thông tin phản ánh tại khu vực phà Cồn Nhất vừa xảy ra xô xát giữa người điều khiển 2 xe ô tô, Công an huyện Giao Thủy đã chỉ đạo Công an thị trấn Giao Thủy có mặt ngay tại hiện trường để xác minh thông tin và điều tiết giao thông.

Tuy nhiên, khi lực lượng công an đến hiện trường, các phương tiện và những người có liên quan đã rời đi. Bằng các biện pháp nghiệp vụ điều tra, xác minh, Công an thị trấn Giao Thủy xác định lái xe bị hành hung là anh Vũ Đức Thuận, sinh năm 1987, trú tại tổ 4, khu Tân Lập 4, phường Cẩm Phả, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh - điều xe ô tô BKS 14A - 901.71.

Công an huyện Giao Thủy lấy lời khai của Phạm Ngọc Tuân. Ảnh: CANĐ

Công an thị trấn Giao Thuỷ đã liên lạc qua điện thoại, trao đổi trực tiếp với anh Thuận và mời anh Thuận đến trụ sở Công an huyện Giao Thuỷ để trình báo và phối hợp điều tra, giải quyết vụ việc.

Anh Vũ Đức Thuận trả lời do bận công việc nên chưa đến được và sẽ gửi đơn trình báo qua đường bưu điện. Sau đó, anh Vũ Đức Thuận và người thân đã đăng tải video clip liên quan đến sự việc lên các trang mạng xã hội.

Công an thị trấn Giao Thủy đã xác minh được người hành hung anh Thuận là 2 anh em trai Phạm Ngọc Tuân, Phạm Văn Tuyên.

Công an thị trấn Giao Thủy truy tìm đối tượng, phương tiện trong vụ xô xát. Ảnh: CANĐ

Khoảng 17 giờ cùng ngày 1/2, Công an thị trấn Giao Thủy đã triệu tập 2 anh em Phạm Ngọc Tuân, Phạm Văn Tuyên và một số người có liên quan đến trụ sở công an để làm việc.

Do đã di chuyển về TP.Hà Nội, sáng 2/2, Phạm Ngọc Tuân đã có mặt tại trụ sở Công an thị trấn Giao Thủy theo yêu cầu.

Kết quả điều tra ban đầu, Phạm Ngọc Tuân điều khiển xe ô tô BKS 18A - 018.72 chở theo vợ đi từ hướng cống Cồn Nhất, thuộc xã Hồng Thuận về thị trấn Giao Thuỷ theo đường tỉnh lộ 489 để đi Hà Nội (không đi qua phà Cồn Nhất).

Anh Vũ Đức Thuận điều khiển xe ô tô BKS 14A - 901.71 đi từ hướng cống Cồn Nhất, thuộc xã Hồng Thuận qua phà Cồn Nhất sang tỉnh Thái Bình. Khi đến gần phà Cồn Nhất, các phương tiện đang xếp hàng bên phải đường để đợi qua phà thì xảy ra mâu thuẫn giữa anh Vũ Đức Thuận và Phạm Ngọc Tuân.

Tuân đã liên lạc điện thoại cho em trai là Phạm Văn Tuyên. Tuyên và một người bạn đi xe máy đến khu vực phà và sau khi lời qua tiếng lại đã xảy ra xô xát.

Phạm Ngọc Tuân dùng tay tát lái xe còn Phạm Văn Tuyên đã lao người qua ô cửa kính bên lái xe, dùng tay, chân tấn công anh Vũ Đức Thuận.

Sau đó, Phạm Văn Tuyên và bạn đi về nhà, Phạm Ngọc Tuân điều khiển xe ô tô đi Hà Nội, anh Vũ Đức Thuận điều khiển xe ô tô qua phà Cồn Nhất sang tỉnh Thái Bình. Những người có liên quan vụ việc không trình báo cơ quan chức năng.

Chiều 2/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Giao Thủy đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 2 anh em trai Phạm Văn Tuyên, Phạm Ngọc Tuân về hành vi "Gây rối trật tự công cộng"; đồng thời tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật; tiếp tục liên lạc, mời lái xe bị hành hung và những người có mặt trên xe đến trụ sở Công an huyện Giao Thuỷ để làm việc.

Vườn cà phê xanh tốt của một hộ dân tại thôn Tân Lập, xã Nâm Nung, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông bỗng chốc tan hoang sau khi gần 700 cây bị cưa sát gốc. UBND huyện Krông Nô đã vào cuộc xác minh, lập biên bản vụ việc. Nguyên nhân được cho là liên quan đến tranh chấp đất đai giữa các thành viên trong gia đình.