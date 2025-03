TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Làm giả giấy tờ để gian lận tuổi cầu thủ trẻ; khởi tố nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Hưng Yên

Khởi tố 2 đối tượng làm giả tài liệu để một số cầu thủ trẻ “gian lận tuổi” vào thi đấu tại SLNA

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Tú (sinh năm 1984) về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” và Trần Quốc Dũng (sinh năm 1971) về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Trước đó, thông qua công tác nắm tình hình, Công an tỉnh Nghệ An nắm được thông tin phản ánh về việc một số cầu thủ trẻ của CLB SLNA "gian lận tuổi" để được thi đấu. Điều này gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh; đồng thời làm giảm uy tín của một số sở, ban, ngành cũng như truyền thống bóng đá của CLB.

Hai đối tượng Nguyễn Thị Tú và Trần Quốc Dũng. Ảnh: Ngọc Anh.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Công an tỉnh, Cơ quan An ninh điều tra đã tiến hành xác minh, điều tra, làm rõ vụ việc. Qua đó, phát hiện một số đối tượng là thân nhân, gia đình... của các cầu thủ trẻ đã thực hiện hành vi làm giả các loại hồ sơ, giấy tờ như giấy khai sinh, học bạ... để được đủ điều kiện xét tuyển, tập luyện, thi đấu tại CLB SLNA.

Lực lượng chức năng làm việc với đối tượng Nguyễn Thị Tú. Ảnh: Xuân Duy.

Căn cứ các chứng cứ, tài liệu thu thập được, ngày 21/3/2025, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Tú (sinh năm 1984) trú tại xã Kỳ Sơn, huyện Tân Kỳ về tội "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" và Trần Quốc Dũng (sinh năm 1971), trú tại xã Kỳ Sơn, huyện Tân Kỳ về tội "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức", quy định tại khoản 2, Điều 341, Bộ luật Hình sự.

Lực lượng chức năng làm việc với đối tượng Trần Ngọc Dũng. Ảnh: Ngọc Anh.

Theo lời khai của Nguyễn Thị Tú, do mong muốn con, cháu mình được tập luyện, thi đấu tại CLB SLNA nên Tú đã tự mình cũng như cấu kết với các đối tượng khác, trong đó có Trần Quốc Dũng làm giả các loại hồ sơ, giấy tờ để qua mặt những người có trách nhiệm của CLB và cơ quan chức năng.

Tang vật vụ án. Ảnh: Ngọc Anh

Tang vật cơ quan chức năng thu giữ. Ảnh: Xuân Duy

Hiện, vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Khởi tố nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên

Ngày 21/3, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị này đã khởi tố nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Cụ thể, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang thụ lý, điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty Cổ phần đầu tư bất động sản và thương mại Thăng Long, địa chỉ: Xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.

Quá trình điều tra mở rộng, ngày 20/3/2025, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố bổ sung vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra từ năm 2004 - 2006; đồng thời khởi tố bị can và khám xét chỗ ở (đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên phê chuẩn) đối với 3 bị can: Nguyễn Bật Khách, sinh năm 1950, hộ khẩu thường trú: Số 164 Đoàn Thị Điểm, phường Lê Lợi, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên (nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên); Nguyễn Văn Việt, sinh năm 1951, hộ khẩu thường trú: Xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên (nguyên Trưởng phòng Thẩm định dự án - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên); Lê Ngọc Sỡi, sinh năm 1957, hộ khẩu thường trú: số 12 Nguyễn Huệ, phường Lê Lợi, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên (nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên), cùng về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" quy định tại khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự.

Đối với vụ án trên, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Thị Thanh Nhàn và Công ty AIC phải bồi thường thay nhóm cựu nhân viên Bộ Thông tin và Truyền thông

Chiều 21/3, TAND TP.Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Trọng Đường, cựu Giám đốc Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT), án 7 năm tù trong vụ vi phạm đấu thầu liên quan Công ty AIC của Nguyễn Thị Thanh Nhàn.

Bà Nhàn đã bị tuyên án 30 năm trong 4 vụ trước, lần này tiếp tục nhận 10 năm tù nhưng tổng hợp vẫn bằng 30 năm tù, theo quy định.

HĐXX do thẩm phán Lưu Ngọc Cảnh làm chủ tọa.

Tòa án cho rằng, Nguyễn Thị Thanh Nhàn "có vai trò chủ mưu, cầm đầu", tổ chức thực hiện tội phạm, gây thiệt hại hơn 17 tỷ đồng nên cần chịu mức án cao nhất.

Bị cáo Đường Nguyễn Trọng Đường là đại diện chủ đầu tư (VNCERT), đáng lý phải làm đúng quy định khi mua sắm thiết bị cho đơn vị mình nhưng lại chỉ đạo cấp dưới thực hiện hành vi thông thầu, giúp AIC trúng thầu với giá cáo hơn thị trường. Do vậy, ông Đường phải chịu án cao nhất trong nhóm các bị cáo thuộc chủ đầu tư thuộc Bộ Thông tin Truyền thông.

Nhận định chung, tòa cho rằng vụ án là đặc biệt nghiệm trọng, gây thiệt hại đặc biệt lớn, các bị cáo đều có trình độ, nhận thức, nhiều bị cáo là lãnh đạo cơ quan và giám đốc doanh nghiệp; gây dư luận xấu, cần xét xử nghiêm minh.

Một số luật sư nêu ý kiến cho rằng không thể xét xử vắng mặt bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn nhưng tòa án cho rằng, khi bà Nhàn thực hiện hành vi phạm tội có liên quan đến các bị cáo khác; việc truy tố và xét xử bị cáo Nhàn, đang bỏ trốn là hoàn toàn đúng quy định, phù hợp với tính chất, đặc điểm của vụ án, nhằm giải quyết toàn diện, triệt để.

Các bị cáo tại tòa, chiều 21/3.

Về dân sự, tòa nêu thiệt hại vụ án được xác định hơn 17,2 tỷ đồng, được tính là phần Công ty AIC hưởng lợi nên công ty này phải có nghĩa vụ chính trong việc khắc phục.

Ghi nhận các bị cáo trong vụ án đã cùng khắc phục tổng 985 triệu đồng và còn lại hơn 16 tỷ đồng, Nguyễn Thị Thanh Nhàn và công ty AIC có nghĩa vụ bồi thường mỗi bên một nửa.

Trong vụ án, cơ quan tố tụng cáo buộc Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch AIC (đang bỏ trốn) cùng Nguyễn Trọng Đường, cựu Giám đốc VNCERT, cựu Phó vụ trưởng Kế hoạch - Tài chính của Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) và các đồng phạm có hành vi vi phạm đấu thầu khi mua sắm thiết bị tại VNCERT.

Nhóm này nâng giá thiết bị, dùng "quân xanh, quân đỏ" khi đấu thầu để Công ty AIC được trúng thầu với giá hơn 70 tỷ đồng. Mức giá này cao hơn quy định, gây thiệt hại cho ngân sách hơn 17 tỷ đồng. Sau đó, phía AIC "cảm ơn" bị cáo Đường 1 tỷ đồng và vị Giám đốc giữ lại 200 triệu, còn lại chia cho cấp dưới hoặc sử dụng hoạt động chung của đơn vị.

Mức án sơ thẩm tòa phạt các bị cáo:

Nguyễn Thị Thanh Nhàn, 10 năm tù, cộng 30 năm tù trong các vụ án trước bằng 30 năm tù (án tổng hợp nhiều tội danh không quá 30 năm tù).

Nguyễn Trọng Đường, cựu Giám đốc VNCERT, cựu Vụ phó Bộ TTTT, 7 năm tù.

Đỗ Văn Sơn, Trưởng Ban 2 Công ty AIC, 2 năm.

Nguyễn Văn Thế, Trưởng Ban Kỹ thuật 7 Công ty AIC, 22 tháng tù.

Ngô Quang Huy, cựu Phó Giám đốc VNCERT, 30 tháng tù.

Trần Nguyên Chung, cựu Trưởng Ban Quản lý dự án VNCERT, từ 30 tháng tù.

Nguyễn Thị Ánh Hồng, Chuyên viên VNCERT, 30 tháng tù treo.

Trần Duy Hiếu, cựu Giám đốc quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam, 30 tháng tù.

Nguyễn Huy Hùng, cựu chuyên viên, 30 tháng tù treo.

Nguyễn Vũ Cường, Giám đốc Công ty Khang Phát, 3 năm tù.

Mai Phương Nam, Phó Giám đốc Công ty Khang Phát, 30 tháng tù treo.

Đặng Xuân Minh, cựu Chủ tịch Công ty Thẩm định giá BTCVALUE, 2 năm tù.

Nguyễn Quốc Việt, Thẩm định viên Công ty Thẩm định giá BTCVALUE, 18 tháng tù, cộng án cũ bằng từ 7 năm đến 7 năm 3 tháng tù.

Truy nã toàn quốc 3 tên cướp đặc biệt nguy hiểm

Liên quan đến vụ cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, Cơ quan CSĐT Công an Tây Ninh ra quyết định truy nã toàn quốc, đặc biệt nguy hiểm 3 đối tượng. Công an tỉnh Tây Ninh đang phối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) điều tra mở rộng vụ án.

Các đối tượng gây án. Nguồn: CAND

Chiều 21/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đã truy nã toàn quốc, các đối tượng đặc biệt nguy hiểm, gồm: Đào Xuân Lộc (SN 1991, ngụ Đồng Nai), Nguyễn Tuấn Anh (SN 1993, ngụ Ninh Bình) và Nguyễn Anh Duy (SN 1993, ngụ Bình Định) về hành vi cướp tài sản. Cả 3 liên quan đến vụ cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Trước đó, sau quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố 3 bị can trên về tội “Cướp tài sản”. Tuy nhiên, do các đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh ra quyết định truy nã.

Bất kỳ người dân nào biết thông tin, nơi lẩn trốn của 3 đối tượng trên thì bắt giữ và giải ngay đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất. Mọi thông tin liên quan đến các đối tượng truy nã trên thông báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh (tọa lạc số 1229, đường CMT8, khu phố Hiệp Nghĩa, phường Hiệp Ninh, TP.Tây Ninh), ĐT: 02763.822.001, hoặc điều tra viên Trần Trọng Nghĩa, ĐT: 0902498000.

Nam sinh viên mất tích được phát hiện tử vong dưới sông

Ngày 21/3, Công an TP.HCM phối hợp với Công an phường Trường Thạnh, TP.Thủ Đức (TP.HCM) tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc một nam sinh viên được phát hiện tử vong dưới sông gần cầu Võ Khế, phường Trường Thạnh.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, người dân phát hiện một thi thể trôi trên sông gần cầu Võ Khế nên đã kéo vào bờ và trình báo cơ quan chức năng. Nhận tin báo, lực lượng công an có mặt để vớt thi thể nạn nhân lên bờ, tiến hành khám nghiệm và xác minh danh tính.

Người dân phát hiện chiếc xe máy của nạn nhân tại một vườn chuối trên đường Lò Lu, phường Trường Thạnh.

Nạn nhân được xác định là Nguyễn Hoàng Vinh (19 tuổi, quê tỉnh Lâm Đồng), sinh viên năm thứ nhất một trường đại học tại TP.HCM. Khi phát hiện, Vinh mặc quần jean, áo khoác trắng, trong người có điện thoại và giấy tờ tùy thân.

Trước đó, Nguyễn Hoàng Vinh đã được gia đình trình báo mất tích. Theo chị Mỹ Lệ, người nhà của Vinh, vào ngày 19/3, Công an phường Trường Thạnh đã thông báo phát hiện xe máy biển số 49AE-034.15 của Vinh tại một vườn chuối trên đường Lò Lu, phường Trường Thạnh.

Trích xuất camera cho thấy vào khoảng 3 giờ sáng 19/3, Vinh mặc áo khoác trắng, quần dài xám, đi dép lê, để lại xe máy rồi rời đi. Định vị điện thoại xác định Vinh đã di chuyển xuống TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, nhưng sau đó cơ quan chức năng không tìm thấy tung tích.

Hiện Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.