Thót tim ô tô Limousine "chở người" trên nắp capo chạy băng băng trên Đại lộ Thăng Long, Hà Nội

Sáng 8/3, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông mặc trang phục xe ôm công nghệ ngồi trên nắp capo của một chiếc ô tô Limousine đang di chuyển trên Đại lộ Thăng Long, đoạn qua phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội.

Thót tim ô tô Limousine "chở người" trên nắp capo chạy băng băng trên Đại lộ Thăng Long. Nguồn: MXH

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Phòng CSGT - Công an TP.Hà Nội đã chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 6 vào cuộc xác minh. Qua trích xuất camera và thu thập dữ liệu, lực lượng chức năng xác định sự việc xuất phát từ một vụ va chạm giao thông dẫn đến mâu thuẫn giữa hai bên.

Theo điều tra ban đầu, tài xế điều khiển ô tô mang biển kiểm soát 26B-013.xx là anh T.M.C. (SN 1993, trú tại huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La). Người đàn ông ngồi trên nắp capo là ông H. (SN 1973, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội), điều khiển xe máy mang biển số 29D1-084.xx. CSGT đã kiểm tra và xác định cả hai không vi phạm nồng độ cồn hay sử dụng ma túy.

Hiện Phòng CSGT đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan để làm rõ và xử lý vụ việc theo quy định.

Dùng mạng xã hội giao dịch, thuê shipper vận chuyển ma túy

Ngày 8/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Long An cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam: Dương Thế Định (SN 1996, quê Đồng Tháp); Huỳnh Hữu Phước (SN 1992, quê Vĩnh Long); Chu Thị Thanh Thúy (SN 1996, quê Long An) và Trương Thái Nguyên (SN 1994, quê Bến Tre) để điều tra về hành vi “mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy”.

4 đối tượng bị khởi tố. Nguồn: CAND

Sau thời gian phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an theo dõi đường dây mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Long An đã bắt được 3 đối tượng: Định, Phước, Thúy, thu giữ 4,5kg ma túy tổng hợp cùng một số tang vật liên quan.

Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự bắt giữ Nguyên khi đang thực hiện giao dịch ma túy trước một trường học ở TP.Bến Tre, tỉnh Bến Tre, thu giữ 2kg ma túy tổng hợp, trong đó có 100 viên ma túy được làm dưới dạng viên kẹo.

Tang vật. Nguồn: CAND

Quá trình điều tra làm rõ các đối tượng trong đường dây này hoạt động rất tinh vi, sử dụng mạng xã hội như Zalo, Facebook để liên hệ sau đó xóa sạch các dấu vết. Để qua mắt cơ quan điều tra, các đối tượng này không thực hiện hành vi trao đổi trực tiếp mà thuê mướn những người giao hàng vận chuyển ma túy đến điểm hẹn giao cho đối tượng đặt mua.

Không chỉ hoạt động trên địa bàn tỉnh Long An, đường dây này còn mở rộng địa bàn qua các tỉnh lân cận. Công an tỉnh Long An tiếp tục mở rộng điều tra về đường dây ma túy này.

Điều tra vụ bắt giữ người trái pháp luật và hành hung vì nghi bị bỏ bùa

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đang điều tra xử lý vụ việc có dấu hiệu hành hung tập thể và bắt giữ người trái pháp luật do nghi bị làm bùa ngải.

Những vết thương tích trên cơ thể 2 nạn nhân bị các đối tượng hành hung ở xã Na Cô Sa, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên. Ảnh: Người nhà nạn nhân cung cấp.

Theo đó, ngày 7/3, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện 1 bài đăng của người dùng có tài khoản là "Vang Venh" cầu cứu cộng đồng mạng do người nhà bị hành hung tập thể. Người này cho biết, sự việc xảy ra vào cuối tháng 2/2025 tại xã Na Cô Sa, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên.

Bố mẹ của anh đã bị nhiều đối tượng cùng xã bắt giữ, hành hung bằng nhiều cách, như: Bị trói, treo lên xà nhà, treo lên cây, dùng dao hơ nóng đặt lên mặt... gây nhiều thương tích. Nguyên nhân được cho rằng, các đối tượng nghi bố mẹ anh đã làm bùa ngải khiến cho vợ của một trong số các đối tượng bị bệnh và đã tử vong.

Sau khi được thả về, gia đình nạn nhân đã có đơn gửi đến chính quyền xã Na Cô Sa. Tuy nhiên, đến nay, vụ việc chưa được giải quyết.

Bài đăng kèm nhiều hình ảnh chụp các khuôn mặt đầy thương tích sau đó đã được chia sẻ lên nhiều hội nhóm, gây bức xúc trong cộng đồng mạng và dư luận xã hội.

Sáng 8/3, trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Lý Thanh Tiềm, Bí thư Huyện ủy Nậm Pồ, xác nhận có vụ việc nói trên. Cả 2 nạn nhân bị hành hung là Vàng A Sà (SN 1971) và vợ là Phàng Thị Pầy (SN 1976) đều trú tại bản Na Cô Sa 3, xã Na Cô Sa, huyện Nậm Pồ.

"Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, chính quyền đã chỉ đạo lực lượng công an vào cuộc, điều tra xác minh. Hiện 2 nạn nhân đã được đưa đi khám nghiệm để xác định tỉ lệ thương tật. Hồ sơ vụ việc hiện đã được chuyển đến Công an tỉnh Điện Biên để điều tra, xử lý", Bí thư Huyện ủy Nậm Pồ Lý Thanh Tiềm chia sẻ.

Bí thư Huyện ủy Nậm Pồ cũng cho biết thêm, hiện các đối tượng liên quan cũng đã được cơ quan công an triệu tập để lấy lời khai. Còn việc điều tra, xử lý phải chờ kết quả giám định thương tích của các nạn nhân mới có đủ cơ sở xác định tính chất và mức độ của vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cùng ngày, đại diện Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Điện Biên cũng cho biết đang khẩn trương hoàn tất các thủ tục để giải quyết vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Triệt phá sòng bạc có nhiều tầng nấc canh gác

Sáng 8/3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh An Giang cho biết, sau thời gian theo dõi, mật phục, đơn vị vừa triệt phá sòng bạc với quy mô lớn trên địa bàn xã Hoà Bình Thạnh, huyện Châu Thành (An Giang).

Các đối tượng bị bắt giữ. Nguồn: CAND

Qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh An Giang phát hiện trên địa bàn xã Hoà Bình Thạnh, huyện Châu Thành, tồn tại một sòng bạc với quy mô lớn, thu hút nhiều con bạc trong và ngoài tỉnh đến tham gia, làm mất an ninh trật tự tại địa phương, gây bức xúc trong người dân. Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự lên kế hoạch triệt phá.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, vào khoảng 15h15 ngày 7/3, tại Khu dân cư Hoà Hưng (ấp Hoà Hưng, xã Hoà Bình Thạnh, huyện Châu Thành), khi các đối tượng đang tụ tập sát phạt nhau bằng hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh An Giang bất ngờ ập vào bắt quả tang 14 đối tượng liên quan cùng tang vật thu giữ tại hiện trường. Tang vật gồm: Bộ dụng cụ dùng để đánh bạc; 24,9 triệu đồng tiền trên chiếu bạc; trên 77,7 triệu đồng tiền thu giữ trên người các đối tượng; 15 xe mô tô, cùng nhiều tang vật liên quan khác.

Để tránh sự phát hiện của cơ quan công an, sòng bạc trên các đối tượng tổ chức hoạt động hết sức tinh vi. Chúng sử dụng nhiều đối tượng canh đường với nhiều tầng nấc, nên việc triệt phá gặp không ít khó khăn.

Việc Công an tỉnh An Giang kịp thời triệt phá sòng bạc trên, người dân địa phương rất đồng tình ủng hộ và đánh giá cao trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hính sự, Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ vai trò của từng đối tượng và tập trung lực lượng truy xét, bắt giữ những đối tượng liên quan; đồng thời kêu gọi các đối tượng sớm ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Tạm giữ thanh niên tóc vàng chặn đường đánh tới tấp một tài xế trên đường Phan Đăng Lưu, Hải Phòng

Công an phường Ngọc Sơn (quận Kiến An, TP.Hải Phòng) đang tạm giữ một thanh niên vì có hành vi chặn đường, hành hung tài xế xe con trên đường Phan Đăng Lưu.

Clip ghi lại cảnh tài xế xe BKS 15K - 360.92 bị một thanh niên tóc vàng điều khiển xe ô tô BKS 20A - 007.05 chặn đường, chửi bới và hành hung.

Trưa 8/3, trên mạng xã hội Facebook lan truyền clip ghi lại cảnh tài xế xe BKS 15K - 360.92 bị một thanh niên tóc vàng điều khiển xe ô tô BKS 20A - 007.05 chặn đường, chửi bới và hành hung.

Thanh niên tóc vàng còn có hành vi dùng một vật giống tuýp sắt đánh tới tấp vào tài xế xe BKS 15K - 360.92. Ảnh cắt từ clip.

Cũng theo clip ghi lại, thanh niên tóc vàng còn có hành vi dùng một vật giống tuýp sắt đánh tới tấp vào tài xế xe BKS 15K - 360.92.

Theo những người có liên quan, vụ việc xảy ra lúc 10h50 ngày 8/3, tại đường Phan Đăng Lưu, phường Ngọc Sơn, quận Kiến An.

Cũng theo người dân, nguyên nhân tài xế xe BKS 15K - 360.92 bị chặn đường, chửi bới và hành hung có thể xuất phát từ nguyên nhân mâu thuẫn trong quá trình tham gia giao thông.

Hai chiếc xe tại hiện trường. Ảnh cắt từ clip.

Chiều 8/3, trao đổi với PV Dân Việt, một lãnh đạo của phường Ngọc Sơn cho biết, hiện nay Công an phường Ngọc Sơn đã tạm giữ thanh niên tóc vàng chặn đường hành hung tài xế xe BKS 15K - 360.92 để điều tra theo quy định của pháp luật.