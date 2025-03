Phá đường dây cá độ bóng đá 400 tỷ đồng qua mạng

Ngày 9/3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, đơn vị vừa triệt phá một đường dây cá độ bóng đá qua mạng, với tổng số tiền giao dịch khoảng 400 tỷ đồng.

Trước đó, lực lượng chức năng phát hiện đường đây cá độ bóng đá này được tổ chức với hệ thống phân cấp chặt chẽ.

Cấp cao nhất là tài khoản Super Master (Siêu tổng) trên website cá cược bóng đá trên mạng, sở hữu 700.000 UT, tương đương 8,4 tỷ đồng. Dưới hệ thống này gồm 6 tài khoản Master (Tổng), 32 tài khoản Agent (Đại lý) và 131 tài khoản Member (Thành viên), tạo thành mạng lưới cá độ bóng đá trực tuyến quy mô lớn.

Các bị can: Quách Thị Kim Như, Nguyễn Xuân Hải, Nguyễn Hoàng Đạt, Nguyễn Đăng Khoa (cầm đầu), Thái Hồng Tây (từ trái sang phải). Nguồn: SKĐS

Trong hai ngày 23 và 24/2, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ huy động hơn 60 cán bộ, chiến sĩ chia thành 6 tổ công tác để tiến hành phá án.

Kết quả, lực lượng công an đã bắt quả tang Nguyễn Đăng Khoa (SN 1974, ngụ phường Vĩnh Thanh, TP.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) - đối tượng cầm đầu, cùng các đồng phạm gồm: Thái Hồng Tây (SN 1984), Quách Kim Như (SN 1992), Nguyễn Hoàng Đạt (SN 1987) và Nguyễn Xuân Hải (SN 1981, cùng ngụ TP.Rạch Giá).

Lực lượng công an thi hành lệnh bắt quả tang, khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Nguyễn Đăng Khoa. Nguồn: TPO

Tang vật thu giữ bao gồm 16 điện thoại di động, 1 iPad và 320 triệu đồng tiền mặt.

Qua khai thác nhanh các thiết bị, chỉ riêng trong ngày 22/2, hệ thống đã ghi nhận hơn 1.132 lượt truy cập vào trang website trên mạng để cá độ bóng đá, với tổng số điểm cược hơn 36.000 UT, tương đương 1,5 tỷ đồng.

Các đối tượng khai nhận đã tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng từ tháng 8/2024 đến nay, với tổng số tiền giao dịch khoảng 400 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố 7 bị can để điều tra về hành vi "Tổ chức đánh bạc". Trong đó, 5 bị can bị bắt tạm giam, gồm: Nguyễn Đăng Khoa, Nguyễn Hoàng Đạt, Thái Hồng Tây, Quách Kim Như và Nguyễn Xuân Hải. Hai bị can Nguyễn Văn Võ (SN 1988) và Nguyễn Văn Hòa (SN 1963, cùng ngụ TP.Rạch Giá) bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Công an tỉnh Kiên Giang kêu gọi các đối tượng có liên quan sớm ra đầu thú.

Bắt giữ nghi can vụ giết người rồi bỏ trốn

Như Dân Việt đã đưa tin: Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa bắt giữ nghi can liên quan đến vụ án giết người tại tỉnh Hưng Yên, đang trên đường bỏ trốn sang Campuchia.

Công an Quảng Ngãi bắt giữ nghi can vụ án mạng ở Hưng Yên đang trên đường trốn chạy. Nguồn: PLO

Ngày 9/3, nguồn tin từ Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã bắt giữ một nghi can liên quan đến vụ án mạng xảy ra trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, khi người này đang trên đường bỏ trốn.

Trước đó, tối 5/3, tại thôn Thanh Xá, xã Nguyễn Văn Linh, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên xảy ra một vụ hỗn chiến giữa hai nhóm thanh niên. Hậu quả, vụ việc làm một người chết, một người bị thương.

2 nghi can có liên quan đến vụ án đã rời khỏi địa phương ngay sau vụ việc.

Qua truy xét, công an nắm thông tin 2 nghi can đang trốn vào Nam, hiện đang ở địa phận tỉnh Quảng Ngãi.

Chiều 8/3, Công an tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương phối hợp với Công an tỉnh Hưng Yên truy xét và kịp thời tạm giữ Đỗ Quốc B (33 tuổi, ngụ huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên).

Riêng Trần Quang L (34 tuổi, ngụ huyện Mỹ Hải, tỉnh Hưng Yên), sau khi nhận thông tin L đang thuê xe ô tô và di chuyển vào cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh để bỏ trốn, tổ công tác Trạm CSGT Đức Phổ đã bố trí lực lượng đón lõng. Khi phát hiện chiếc xe ô tô nghi vấn, tổ công tác dừng xe kiểm tra thì L mở cửa xe bỏ chạy.

Nghi can nhanh chóng bị khống chế, bắt giữ và bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ngãi.

Hiện vụ việc Công an tỉnh Quảng Ngãi làm thủ tục bàn giao Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục điều tra mở rộng.

Bắt giữ nghi phạm xâm hại bé gái 10 tuổi

Ngày 9/3, thông tin từ Công an thị trấn Bát Xát (huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ một đối tượng có hành vi xâm hại trẻ em sau hơn 12 giờ gây án.

Đối tượng V.V.T. khai nhận hành vi xâm hại trẻ em với lực lượng chức năng. Ảnh: Công an thị trấn Bát Xát.



Thông tin ban đầu, vào hồi 15h45 ngày 7/3, Công an thị trấn Bát Xát nhận được tin báo của anh N.V.T. (sinh năm 1994) về việc con gái anh là N.T.N. (sinh năm 2015) trên đường đi học về đến đoạn đường Võ Nguyên Giáp thuộc tổ 9, thị trấn Bát Xát thì bị một đối tượng nam giới lạ mặt xin đi nhờ xe. Sau đó, đối tượng này đã khống chế và đưa cháu N.T.N. đến bãi đất trống gần Nhà văn hóa tổ 9, thị trấn Bát Xát để thực hiện hành vi xâm hại.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an thị trấn Bát Xát đã triển khai lực lượng bảo vệ hiện trường, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, thành lập nhiều tổ công tác để khoanh vùng truy vết đối tượng. Đồng thời, báo cáo các phòng chức năng Công an tỉnh Lào Cai xin ý kiến chỉ đạo điều tra vụ án.

Xác định đây là đối tượng rất manh động, liên tục thay đổi phương tiện di chuyển, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 0h5 ngày 8/3, Công an thị trấn Bát Xát phối hợp với Công an xã Cốc San đã bắt được nghi phạm khi đang lẩn trốn tại thôn Ún Tà, xã Cốc San, thành phố Lào Cai sau hơn 12 giờ gây án.

Qua đấu tranh nhanh, đối tượng khai tên là V.V.T. (sinh năm 1987, xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai). Đối tượng này đã có nhiều tiền án, tiền sự khác nhau và thừa nhận hành vi phạm tội của mình với cháu N.T.N.

Công an thị trấn Bát Xát đã củng cố hồ sơ và bàn giao đối tượng cho Phòng PC01, Công an tỉnh Lào Cai xử lý theo thẩm quyền.

Công an làm việc với nhóm thanh niên có hành vi chặn xe người đi đường, kiểm tra giấy tờ

Ngày 9/3, nguồn tin của phóng viên Dân Việt xác nhận tổ cảnh sát hình sự khu vực quận 12 (TP.HCM), thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM đã lập hồ sơ, xử lý nhóm thanh niên có hành vi chặn xe người đi đường kiểm tra giấy tờ.

Hình ảnh khoảng 10 thanh niên mang theo đèn pin, chặn kiểm tra một người đi đường ở đường Nguyễn Ảnh Thủ, quận 12. Clip: M.H

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một nhóm thanh niên khoảng 10 người mang theo đèn pin, chặn kiểm tra một người đi đường. Trong lúc người đi đường quỳ dưới đất, nhóm này vây xung quanh, một số người rọi đèn pin, hỏi lớn tiếng và kiểm tra.

Lúc này, một người đàn ông được xác định tên P.H.H đi tới quay clip và chất vấn đối với nhóm này. Người đàn ông cũng ghi hình các xe máy do những nam thanh niên này điều khiển, có một xe chưa gắn biển số.

Theo ông H, ông là người quay clip trên vào khoảng 2h ngày 2/3. Nhóm này đánh người đi đường. Trong số này có người tự xưng là công an.

Theo nguồn tin, vụ việc xảy ra trên đường Nguyễn Ảnh Thủ, khu vực ngã ba Đông Quang. Nhóm thanh niên này đều là dân thường.

Người mặc đồ giống ông Đặng Lê Nguyên Vũ, đánh nhau loạn xạ trong quán cà phê là ai?

Ngày 9/3 mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh hai người đàn ông đánh nhau loạn xạ trong quán cà phê. Trong đó, có 1 người đàn ông ăn mặc với phong cách giống "Vua cà phê" Đặng Lê Nguyên Vũ (người sáng lập, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Tập đoàn Trung Nguyên Việt Nam), như quần sô trắng, áo trắng, đội mũ phớt, đeo khăn rằn ở cổ.

Người đàn ông ăn mặc với phong cách giống "Vua cà phê" Đặng Lê Nguyên Vũ như quần sô trắng, áo trắng, đội mũ phớt, đeo khăn rằn ở cổ đánh nhau loạn xạ ở quán cà phê. Clip: M.H

Theo clip đang lan truyền, người mặc đồ giống ông Vũ cầm cây dù đánh loạn xạ vào đối phương. Sau đó, đối phương đánh trả lại. Hai bên giằng co một hồi mới dừng lại.

Xác minh của phóng viên, vụ việc xảy ra tại một quán cà phê đường Trần Não, phường An Khánh, TP.Thủ Đức (TP.HCM) vào khoảng 16h30 ngày 8/3.

Nhiều tài khoản mạng xã hội cho rằng, một trong hai người tham gia đánh nhau là ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Tuy nhiên, theo nhân chứng tại quán cà phê thì không phải như vậy. Hai người vào quán uống nước, nói chuyện với nhau, phát sinh mâu thuẫn, cự cãi và ẩu đả.

"Người tham gia đánh nhau loạn xạ trong quán cà phê không phải là ông Vũ, clip được chia sẻ trên mạng xã hội không rõ mặt nên mới có những đồn đoán này…", nhân chứng trong quán cà phê nói thêm rằng, người được cho giống ông Vũ là người miền Bắc, hai bên đánh nhau xong ra về và không có sự can thiệp của công an.