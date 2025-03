Phá đường dây ma túy "khủng"

Ngày 12/3, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh) vừa phá thành công chuyên án; khởi tố 7 đối tượng để điều tra, làm rõ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy; thu giữ trên 153kg ma túy cần sa, 2 lít dầu cần sa và nhiều tang vật liên quan.

Tang vật của vụ án: Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, qua nắm tình hình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Tuyên Quang) đã phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng (đều trú tại thành phố Tuyên Quang) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Quá trình điều tra, 2 đối tượng khai nhận mua cần sa trên mạng xã hội để về bán kiếm lời.

Căn cứ vào tài liệu điều tra lực lượng chức năng xác định, vụ án liên quan đến hoạt động mua, bán trái phép chất ma túy trên không gian mạng, có quy mô rất lớn, xuyên quốc gia (từ Thái Lan về tiêu thụ tại Việt Nam); đồng thời liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước.

Ngày 11/1/2025, lãnh đạo Công an tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy xác lập chuyên án, phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ tập trung lực lượng, phương tiện đấu tranh, triệt xóa đường dây này.

Với tinh thần quyết liệt, mưu trí, sáng tạo, trách nhiệm, lực lượng đấu tranh chuyên án và các đơn vị phối hợp đã bắt giữ 7 đối tượng; thu giữ trên 153kg cần sa, 2 lít dầu cần sa và nhiều tang vật liên quan.

Đường dây mua bán trái phép chất ma túy này có quy mô hoạt động lớn trên không gian mạng, được tổ chức chặt chẽ, khép kín, mua cần sa từ nước ngoài về bán trên toàn quốc; đối tượng chủ mưu, cầm đầu ở nước ngoài.

Số lượng ma túy do Công an Tuyên Quang thu giữ ở nhiều địa phương được xem như lớn nhất từ trước đến nay.

Xác minh vụ người mặc đồ tu hành dùng búa đánh người

Ngày 12/3, thông tin của phóng viên nắm được, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiến hành điều tra, xác minh thông tin vụ việc liên quan đến một clip người mặc đồ tu hành dùng búa đánh người.

"Liên quan đến hình ảnh, clip mà có hình ảnh nhà sư dùng búa đánh người, qua công tác nắm tình hình thì cơ quan công an đã nắm được sự việc trên. Xác minh ban đầu, vụ việc trên xảy ra tại chùa Bửu Thạnh (thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng). Trước mắt xác định, vụ việc do mâu thuẫn nội bộ. Việc này liên quan đến tôn giáo nên Công an tỉnh Lâm Đồng đã giao các phòng nghiệp vụ liên quan quản lý lĩnh vực tôn giáo thẩm tra, xác minh để có kết luận chính thức", lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng thông tin.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện clip một người mặc quần áo tu hành đã dùng búa tấn công hai người khác. Người mặc quần áo tu hành này dùng búa đập liên tục vào đầu của một người khác mặc dù đã được can ngăn.

Hiện, Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Khởi tố, bắt tạm giam bị can chống phá Nhà nước

Ngày 12/3, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đoàn Minh Tuân (SN 1976, ngụ thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước.

Cán bộ an ninh tống đạt các quyết định tố tụng đối với bị can Đoàn Minh Tuân. Nguồn: CAND

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra đã thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với Tuân.

Đối tượng đã có hành vi sử dụng tài khoản Facebook cá nhân có tên "Minh Tuan Doan" phát trực tiếp, viết, đăng tải, bình luận, chia sẻ các bài viết có nội dung xuyên tạc lịch sử, phỉ báng chính quyền nhân dân, xuyên tạc thành quả cách mạng, bôi nhọ, xúc phạm, phỉ báng lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ.

Theo Cơ quan An ninh điều tra, hành vi của đối tượng diễn ra trong thời gian dài, tần suất ngày càng tăng, tính chất ngày càng công khai, manh động, thách thức, bất chấp pháp luật và yêu cầu của cơ quan chức năng nên cần phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Công an xử lý người đàn ông cầm dao chặn xe trên đường

Ngày 12/3, Công an thị trấn Tân Túc (huyện Bình Chánh, TP.HCM) phối hợp với các đơn vị liên quan lập hồ sơ, xử lý người đàn ông cầm dao chặn xe trên đường.

Công an lập hồ sơ, xử lý người đàn ông cầm dao chặn xe trên đường ở Bình Chánh. Clip: MH

Theo công an, người đàn ông có biểu hiện bất thường, cầm theo con dao chặn chiếc taxi công nghệ trên đường Bùi Thanh Khiết – đường dẫn cao tốc (thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh) vào chiều 11/3.

Điều tra ban đầu, người đàn ông đuổi theo vợ đang đi trên chiếc taxi, nguyên nhân do mâu thuẫn gia đình.

Gã đàn ông làm chuyện đồi bại sau khi nhìn thấy cơ thể bé gái

Ngày 12/3, TAND tỉnh Bạc Liêu xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với Võ Hoàng Sơn (ngụ xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau) về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" và "Sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm".

Võ Hoàng Sơn - kẻ thực hiện hành vi đồi bại với bé gái 10 tuổi cúi đầu nhận tội trước phiên xét xử. Ảnh: An An

Theo cáo trạng, khoảng tháng 5/2023, Sơn đến ở nhà chị ruột ở ấp Vĩnh Mới, xã Vĩnh Thịnh, huyện Hoà Bình, tỉnh Bạc Liêu để mua bán sò, ốc.

Trong thời gian này, Sơn quen biết bé gái hàng xóm ở gần nhà chị của Sơn, khi đó cháu bé mới 10 tuổi.

Sơn sau đó sử dụng mạng xã hội kết bạn với bé gái để liên lạc với nhau. Vào một buổi tối tháng 6/2023, Sơn gọi video thông qua Facebook cho cháu bé, rồi yêu cầu cho xem bộ phận sinh dục.

Khi được nạn nhân đáp ứng, Sơn nảy sinh ý định quan hệ tình dục với bé gái. Từ ngày 29/6 đến ngày 8/7/2023, Sơn nhiều lần đưa nạn nhân vào phòng ngủ tại nhà chị ruột của Sơn để thực hiện hành vi xâm hại.

Sự việc sau đó bị gia đình bé gái phát hiện trình báo đến Công an xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình. Tại cơ quan công an, Sơn khai nhận toàn bộ hành vi phạm pháp của mình.

Tại phiên toà hôm nay, HĐXX nhận định hành vi của Sơn là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm hại đến sức khỏe sinh sản, tâm sinh lý của bị hại, gây bất bình trong gia đình và xã hội, ảnh hưởng tiêu cực đến thuần phong mỹ tục của dân tộc…, nên tuyên phạt 14 năm tù về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" và 6 tháng tù về tội "Sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm".

Tổng hình phạt đối với Sơn là 14 năm 6 tháng tù giam.