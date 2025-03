Phá đường dây rửa tiền 2.000 tỷ đồng, bắt giữ 23 đối tượng

Ngày 13/3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao triệt phá đường dây hoạt động rửa tiền quy mô lớn với số tiền lên đến 2.000 tỷ đồng. Cơ quan công an cũng bắt giữ 23 đối tượng liên quan đến vụ án để điều tra về hành vi “Rửa tiền”.

Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ các đối tượng trong vụ án phá đường dây rửa tiền 2.000 tỷ đồng. Ảnh: Công an tỉnh Lâm Đồng.

Trước đó, từ đầu năm 2025, trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lâm Đồng xác định nghi vấn một nhóm khoảng 20 đối tượng hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật trên địa bàn phường 7, TP.Đà Lạt. Quá trình xác minh, cơ quan công an xác định, nhóm đối tượng trên có dấu hiệu hoạt động liên quan với các đối tượng ở Campuchia.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 12/3, hơn 50 cán bộ, chiến sĩ của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lâm Đồng đã ập vào căn nhà trên đường Tự Tạo, phường 11, TP.Đà Lạt và phát hiện, bắt giữ 23 đối tượng đang sử dụng máy tính thực hiện các giao dịch tài chính bất hợp pháp.

Lực lượng công an làm việc với Phan Thị Bé, người cầm đầu, mấu chốt của nhóm đối tượng rửa tiền tại TP.Đà Lạt. Ảnh: Công an tỉnh Lâm Đồng.

Tại hiện trường, cơ quan công an xác định có 2 máy tính xách tay, gần 30 điện thoại thông minh, hàng chục thẻ ngân hàng và sim điện thoại các loại. Đặc biệt, lực lượng công an còn phát hiện nhiều ghi chép về quá trình giao dịch, phân công nhiệm vụ và trả công liên quan đến các dòng tiền giao dịch trị giá gần 2.000 tỷ đồng.

Qua đấu tranh ban đầu, cơ quan điều tra xác định nhóm đối tượng này là một phần của đường dây tội phạm, hoạt động dưới sự chỉ đạo từ nước ngoài. Nhóm này đăng ký hàng chục tài khoản ngân hàng để luân chuyển tiền bất hợp pháp, chủ yếu phục vụ các hoạt động lừa đảo trực tuyến, đánh bạc qua mạng và buôn bán hàng cấm. Tiền từ các hoạt động này sau đó được “rửa” qua nhiều lớp giao dịch để hợp thức hóa trước khi chuyển ra nước ngoài.

Hai đối tượng cầm đầu, mấu chốt của nhóm người trên là Phan Thị Bé (29 tuổi) và Lê Văn Điệp (27 tuổi, cùng quê Hà Tĩnh) cũng đã bị bắt giữ.

Hiện, Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục mở rộng điều tra, phối hợp với các cơ quan chức năng trong và ngoài nước để làm rõ toàn bộ mạng lưới tội phạm.

Truy tố cựu trung úy công an sát hại rồi phi tang xác người tình xuống sông

Ngày 13/3, VKSND tỉnh Tiền Giang đã ban hành cáo trạng truy tố Ngô Minh Thông (30 tuổi, ngụ trấn Mỹ Phước, huyện Tân Phước, Tiền Giang) về tội Giết người và Cướp tài sản.

Nghi phạm Ngô Minh Thông tại Cơ quan Công an. Nguồn: SKĐS

Theo cáo trạng, từ năm 2020, Thông là cán bộ công tác tại Đội cảnh sát hình sự Công an thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Mặc dù đã có vợ, nhưng Thông lại quan hệ tình cảm bất chính với N.T.T.H (sinh năm 1996, ngụ phường 2, thị xã Cai Lậy).

Trong thời gian quan hệ tình cảm nói trên, Thông nhận thấy sai trái nên anh ta nhiều lần đề nghị chia tay nhưng cô gái không đồng ý và đe dọa sẽ nói cho vợ, cơ quan làm việc của Thông biết. Từ đây, Thông nảy sinh ý định giết người tình.

Ngày 27/12/2023, Trần Văn Thông mua sẵn hai bao nylon lớn cùng dây dù, sau đó thuê ô tô di chuyển đến cầu Hàm Luông (Bến Tre) để quan sát và tìm địa điểm phi tang. Cùng ngày, Thông chở người tình đến thuê phòng tại một khách sạn thuộc xã Đạo Thạnh, TP.Mỹ Tho (Tiền Giang).

Tối đó, cả hai đi mua bia và thức ăn rồi đến bờ kè sông Tiền ăn uống. Đến khoảng 23h, tại khu vực quảng trường xã Đạo Thạnh, Thông đề nghị chấm dứt quan hệ nhưng bị từ chối. Nạn nhân còn dọa sẽ gọi điện cho vợ của Thông. Trong lúc tranh cãi, lợi dụng khu vực vắng người, Thông đã ra tay siết cổ khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, Thông bỏ thi thể vào bao nylon cùng nhiều tảng đá, buộc chặt và đặt lên ô tô. Đối tượng lái xe đến cầu Hàm Luông, ném xác xuống sông rồi trở về như chưa có chuyện gì xảy ra.

Sau đó, Thông lấy điện thoại của cô gái nhắn tin với em gái nạn nhân: "Tao đang nợ nhiều tiền lắm, tao không về nhà được, mày đừng nói với bả...". Đồng thời, gã cũng xóa hình ảnh chụp chung, tin nhắn với người tình. Tối 31/12/2023, sợ bị phát hiện, Thông đập bể điện thoại và ném vào thùng rác bên đường.

Một người đàn ông ở TP.Bến Tre phát hiện túi nylon chứa xác cô gái nằm trên bãi bồi sông Hàm Luông nên trình báo công an. Quá trình điều tra, công an xác định Thông là nghi phạm xác hại cô gái nên bắt giữ.

Sau đó, Ban Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang đã thi hành quyết định kỷ luật tước danh hiệu Công an nhân dân đối với trung úy Ngô Minh Thông.

Quá trình điều tra, Thông thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã tác động gia đình khắc phục hậu quả mai táng, phí và tổn thất tinh thần cho gia định chị H. Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Thông bị rối loạn thích ứng với phản ứng hỗn hợp lo âu và trầm cảm.

Đại gia Lã Quang Bình bị cáo buộc đưa hối lộ, gây thiệt hại hơn 1.000 tỷ đồng

Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) Tối cao vừa ra cáo trạng truy tố bị can Lã Quang Bình, Chủ tịch Công ty ECPAY, về các tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" và "Đưa hối lộ".

Trong vụ án, 35 bị can khác chịu truy tố về các hành vi gồm "Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự"; "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng", "Nhận hối lộ";

Bị can Lã Quang Bình, Chủ tịch Công ty ECPAY.

Cáo trạng xác định, để có tiền trả nợ cho khoản vay 1.000 tỷ đồng của Công ty ECPAY, Lã Quang Bình đưa hối lộ, thông đồng với cán bộ ngân hàng tại Hà Nội để xin vay vốn trái phép.

Giai đoạn từ tháng 5/2021 đến tháng 2/2023, Lã Quang Bình sử dụng 68 công ty để lập khống hồ sơ vay vốn, giải ngân, gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 948,7 tỷ đồng.

Nhóm cán bộ ngân hàng còn có hành vi lập khống hồ sơ, giải ngân tiền cho Lã Quang Bình vay lãi nặng, từ 109 – 164%/năm. Số tiền sau đó không được thu hồi nên hành vi này khiến nhà băng thiệt hại hơn 137 tỷ đồng.

Một nạn nhân 13 tuổi ở Hà Nội bị đe doạ khi vay tiền bằng clip khiêu dâm

Ngày 13/3, thông tin từ Công an TP.Hà Nội cho biết, thời gian qua, xuất hiện các đối tượng cho vay tiền nhưng yêu cầu khách hàng phải thế chấp clip, hình ảnh nhạy cảm. Đặc biệt, xuất hiện tình trạng nhiều thanh, thiếu niên dùng hình ảnh, video clip khỏa thân của cá nhân để thế chấp vay tiền tiêu xài.

Tuy nhiên, do số tiền lãi phải trả hằng ngày với lãi suất cao, cuộc sống của người vay gần như bị bóp nghẹt, khiến họ quanh quẩn trong nợ nần không lối thoát. Khi không có khả năng trả nợ, họ bị các đối tượng cho vay đe dọa phát tán video clip, hình ảnh "nóng" lên mạng xã hội và gửi cho bạn bè, người thân trong gia đình để uy hiếp đòi nợ.

Công an TP.Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác trước các loại hình được quảng cáo là vay tiền bằng cách thế chấp clip, hình ảnh nhạy cảm. Ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ/Báo Thanh Niên

Sau khi biết chuyện, người thân phải thỏa thuận trả nợ thay, số tiền bị chiếm đoạt lớn hơn rất nhiều lần khoản vay ban đầu. Đáng chú ý, nhiều trường hợp bên cho vay hứa hẹn trả nợ xong sẽ xóa ảnh, clip, nhưng sau đó vẫn dùng clip, ảnh đó tiếp tục đe dọa, uy hiếp nạn nhân nhằm chiếm đoạt số tiền cao hơn nhiều lần số tiền gốc đã vay.

Công an TP.Hà Nội cho biết, vào tháng 3/2025, Công an TP.Hà Nội tiếp nhận tin trình báo của một nạn nhân 13 tuổi bị các đối tượng đe dọa khi vay tiền bằng clip khiêu dâm.

Nạn nhân cho biết có tham gia chương trình quà tặng điện thoại iPhone 15 miễn phí trên mạng xã hội Facebook. Khi hỏi thể lệ nhận quà, nạn nhân được hướng dẫn khai báo thông tin cá nhân.

Sau đó, đối tượng yêu cầu nạn nhân chuyển 800.000 đồng để nhận quà tặng. Do không có tiền để chuyền, đối tượng đe dọa sẽ tố cáo nạn nhân tới cơ quan công an vì làm hỏng chương trình quà tặng.

Lúc này, nạn nhân nhận được tin nhắn cho vay tiền bằng hình thức gửi clip khiêu dâm. Nạn nhân đồng ý và đã quay clip rồi gửi cho các đối tượng để lấy tiền trả nợ. Khi nạn nhân chậm trả tiền đã bị "khủng bố", đòi nợ, đe dọa phải tiếp tục quay nhiều clip khiêu dâm.

Công an TP.Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác trước các loại hình được quảng cáo là vay tiền bằng cách thế chấp clip, hình ảnh nhạy cảm. Việc vay tiền như thế này sẽ gây hệ lụy khôn lường nếu không được chặn đứng.

Người dân tuyệt đối không cung cấp các thông tin của bản thân cho các đối tượng gọi điện đòi nợ như thông tin về giấy tờ tùy thân, quan hệ gia đình, đồng nghiệp, bạn bè, nơi làm việc, sinh sống… Nếu không sẽ rơi vào "bẫy" của các đối tượng rồi bị chúng khống chế nếu không trả được tiền.

Trường hợp có nhu cầu vay vốn, người dân nên tìm hiểu kỹ và trực tiếp đến trụ sở, chi nhánh các ngân hàng để được tư vấn, hướng dẫn thủ tục vay tiền nhằm bảo vệ quyền lợi của mình trước pháp luật. Nếu bị các đối tượng cho vay đe dọa thì người dân cần đến cơ quan công an trình báo sự việc để ngăn chặn, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Hai tài xế dừng xe trên cầu, đánh nhau túi bụi

Ngày 13/3, mạng xã hội lan truyền đoạn clip hơn 30 giây ghi lại cảnh hai tài xế xe tải đánh nhau túi bụi trên cầu Bà Lát (xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP.HCM).

1

Xác minh của phóng viên, sự việc diễn ra lúc hơn 8h30 cùng ngày. Người dân chứng kiến cho biết, hai tài xế nghi mâu thuẫn về hướng đi, sau đó cả hai dừng xe trên cầu đấm nhau túi bụi bằng tay. Khi người dân phát hiện sự việc, họ đến can ngăn, hai tài xế mới rời đi.

Ảnh hưởng của sự việc khiến giao thông trên đường Trần Văn Giàu, đoạn cầu Bà Lát ùn ứ nặng.

Lãnh đạo xã Phạm Văn Hai cho biết đã nắm bắt được sự việc, đang chuyển đến lực lượng công an xác minh.