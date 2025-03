TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Phát hiện thi thể 2 thiếu nữ ôm chặt nhau dưới sông; mẹ ôm 2 con thơ định nhảy cầu

Phát hiện thi thể 2 thiếu nữ ôm chặt nhau dưới sông

Ngày 23/3, nguồn tin cho biết Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn, Công an tỉnh Ninh Thuận phối hợp cùng lực lượng đặc công nước tổ chức tìm kiếm xuyên đêm 2 thiếu nữ rơi xuống cầu Đạo Long 2.

Đến 9 giờ 35 phút sáng 23/3, lực lượng chức năng tỉnh Ninh Thuận đã tìm thấy thi thể 2 thiếu nữ dưới sông Dinh đoạn qua cầu Đạo Long 2, nối giữa huyện Ninh Phước và TP.Phan Rang - Tháp Chàm.

Khúc sông phát hiện thi thể 2 thiếu nữ. Nguồn: NLĐO

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ đêm 22/3, người dân sống gần đó nhìn thấy 2 thiếu nữ đi đến cầu Đạo Long 2.

Sau đó, người dân phát hiện dép và một số đồ dùng cá nhân cả hai để lại trên cầu nên đã trình báo với cơ quan chức năng.

Nhận được nguồn tin báo, ngay trong đêm, lực lượng chức năng đã điều động người và phương tiện tìm kiếm chung quanh khu vực này.

Khi được tìm thấy, thi thể 2 nạn nhân cách nơi tìm thấy vật dụng cá nhân khoảng 40m, chết trong tư thế ôm chặt nhau dưới sông.

Ngay sau đó, danh tính các nạn nhân được xác nhận gồm: T.N.B.T. (sinh năm 2009) và N.X.Q. (sinh năm 2012), cùng trú tại thôn Phước Lợi, xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.

Em T. đã nghỉ học, còn em Q. đang học lớp 7, Trường THCS Trần Thi, xã Phước Thuận.

Cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể 2 nạn nhân cho gia đình lo hậu sự. Sự việc đang được điều tra.

Mẹ ôm 2 con thơ định nhảy cầu

Trưa 23/3, một đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng. Hình ảnh trong đoạn clip ghi lại cảnh người mẹ ôm chặt 2 con thơ đứng bên cầu với ý định nhảy xuống. Rất may, người dân đã kịp thời phát hiện, can ngăn.

Người dân phải rất vất vả mới tách được 2 đứa trẻ ra khỏi tay người mẹ. Ảnh cắt từ clip

Thời điểm này, mặc dù được khuyên can nhưng người phụ nữ vẫn giữ chặt các con. Phải rất khó khăn, người dân mới tách được 2 đứa trẻ ra khỏi tay người mẹ.

Sự việc diễn ra ở khu vực giáp ranh giữa hai xã Hưng Trung (huyện Hưng Nguyên) và xã Nghi Diên (huyện Nghi Lộc) vào sáng 23/3.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, lãnh đạo UBND xã Hưng Trung xác nhận sự việc trên. Người phụ nữ trong đoạn clip là công dân trên địa bàn xã Hưng Trung.

Người phụ nữ trong đoạn clip có chồng sinh được 4 người con, sống ngay gần nhà bố mẹ đẻ, tâm lý cũng không được bình thường, mỗi lần cãi nhau với bố mẹ đẻ thì đưa con nhỏ ra dọa. Trước đó, người phụ nữ này cũng đã từng hành động như vậy, lãnh đạo UBND xã Hưng Trung cho biết.

Lãnh đạo UBND xã Hưng Trung khẳng định, không có chuyện bạo lực gia đình dẫn đến việc người mẹ ôm chặt 2 con thơ định nhảy cầu.

Sau khi được can ngăn, người phụ nữ và hai con nhỏ được đưa về nhà. Hiện, người phụ nữ cũng đã bình tĩnh trở lại.

Cưỡi vali đi trên đường, người phụ nữ bị cảnh sát mời làm việc, xử phạt

Chiều 23/3, Công an phường Bến Nghé (quận 1, TP.HCM) cho biết đã phối hợp với Phòng CSGT (PC08), Công an TP.HCM lấy lời khai, xử lý đối với người phụ nữ cưỡi vali đi trên đường Lê Duẩn, phường Bến Nghé.

Bà T. làm việc với cảnh sát. Ảnh: C.A

Theo cánh sát, lúc 9h cùng ngày, qua tuần tra, cảnh sát phát hiện bà T. đang cưỡi vali trên đường Lê Duẩn, phường Bến Nghé nên mời về làm việc. Tại cơ quan công an, T. thừa nhận hành vi vi phạm và cam kết không sử dụng vali để di chuyển trên đường.

Cảnh sát lập biên bản bà T. do sử dụng bàn trượt, pa tanh, các thiết bị tương tự trên phần đường xe chạy, mức phạt là 225.000 đồng.

Trước đó, ngày 21/3, mạng xã hội cũng lan truyền clip người đàn ông ngồi trên vali điện có 3 bánh chạy trên đường Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1. Đáng nói, một tay người này cầm điện thoại, một tay dùng để lái vali. Lúc này khá đông phương tiện qua lại, có cả xe buýt. Người lái vali được xác định là ông Z.T (75 tuổi, quốc tịch Trung Quốc), là du khách đến Việt Nam. Tuy nhiên, người này đã rời khỏi Việt Nam.

Lấy 9 triệu đồng đi trả nợ và mang điện thoại đi cầm, thanh niên 9X báo công an là bị cướp

Ngày 23/3, thông tin từ Công an TP.HCM, Công an phường Bình Hưng Hòa A (quận Bình Tân, TP.HCM) đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng Phạm Hoàng Long (SN 1995, quê tỉnh Trà Vinh) về hành vi khai báo thông tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan tổ chức có thẩm quyền.

Trước đó, Long đến Công an phường Bình Hưng Hòa A trình báo về vụ việc mình bị cướp tài sản. Theo đó, khi đang trên đường đi làm về nhà đến đoạn trước Cổng Đa Minh, khu vực nghĩa trang Bình Hưng Hoà thì bị 4 thanh niên đi trên 2 xe máy áp sát, đạp xe, khiến Long té ngã và rớt cái ví xuống đường, bên trong có 9 triệu đồng. Hai người nam ngồi sau xe xuống dùng cây sắt tấn công, đánh vào đầu Long và móc túi lấy điện thoại di động của Long rồi tẩu thoát.

Phạm Hoàng Long tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Bình Hưng Hòa A nhanh chóng điều tra, truy xét và thu thập chứng cứ địa điểm được cho là nhóm đối tượng thực hiện hành vi phạm tội. Tuy nhiên, toàn bộ chứng cứ thu thập được đều xác định không có vụ việc nào vừa xảy ra khu vực trên.

Công an tiếp tục lấy lời khai và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, Long đành thú nhận vụ cướp chỉ là giả.

Tại cơ quan công an, Long khai nhận do không có tiền trả nợ và không có tiền tiêu xài nên Long mang 9 triệu đồng để trả nợ. Sau đó, Long mang điện thoại đi cầm ở một cửa hàng trên địa bàn, rồi giả khai báo bị cướp để qua mặt gia đình.

Bắt nhóm người chặn đường, đập phá ô tô công nghệ sau mâu thuẫn

Ngày 23/3, thông tin từ Công an TP.HCM cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam nhóm đối tượng để điều tra về tội Gây rối trật tự công cộng và Hủy hoại tài sản.

Nhóm này do đối tượng Thái Kiết Huy (41 tuổi, ngụ quận 10, TP.HCM) cầm đầu.

Huy thời điểm bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Camera ghi lại sự việc.

Theo điều tra ban đầu: Khoảng 23h30 ngày 10/3, anh T.V.T (28 tuổi, quê Bình Thuận) lái xe công nghệ trên đường Lê Văn Duyệt, hướng từ Cầu Bông đi Phan Đăng Lưu, quận Bình Thạnh (TP.HCM). Do đang vội, anh T. đánh lái từ lề đường ra đột ngột khiến xe máy Huy chở người phụ nữ tên M. đi phía sau phải thắng gấp, té ngã xuống đường.

Cả hai sau đó đã đuổi theo, yêu cầu anh T. xuống xe nói chuyện, khi đến giao lộ đường Lê Văn Duyệt – Phan Đăng Lưu thì dừng được xe của anh T. do đang chờ đèn đỏ. Huy và M. chửi bới, lăng mạ anh T. Cùng lúc này, nhóm người thân của Huy đang chạy gần đó cũng dừng xe đến chửi bới, đập phá xe của anh T. làm gãy kính chiếu hậu.

Anh T. sợ hãi bỏ chạy khỏi xe thì tiếp tục bị họ chạy theo đuổi đánh. Thấy người dân can ngăn, những người này mới lên xe đi.

Nam tài xế xe công nghệ đã đến Công an phường 1, quận Bình Thạnh trình báo ngay sau đó. Vào cuộc điều tra, Công an TP.HCM đã bắt giữ các đối tượng có liên quan.