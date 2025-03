Ông Trịnh Văn Quyết chuẩn bị hầu tòa phúc thẩm

TAND Cấp cao tại Hà Nội ngày 25/3 tới sẽ mở phiên xét xử phúc thẩm bị cáo Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch FLC và 49 đồng phạm trong vụ án thao túng chứng khoán và lừa đảo xảy ra tại Tập đoàn FLC cùng các đơn vị liên quan.

Phiên tòa được mở do có kháng cáo của bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Hội đồng xét xử (HĐXX) phúc thẩm gồm 3 thẩm phán, do ông Võ Hồng Sơn làm chủ tọa và dự kiến kéo dài nhiều ngày liên tục.

Trong vụ án, có 135 bị hại kháng cáo và được tòa án triệu tập đến phiên phúc thẩm. Ngoài ra, 387 người khác được triệu tập với vai trò người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết tại tòa sơ thẩm, năm 2024.

Hồ sơ vụ án thể hiện, bị cáo Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC, kháng cáo xin giảm nhẹ mức án phạt tù và xem xét, giảm trách nhiệm bồi thường dân sự. Hai em gái ông Quyết là Trịnh Thị Minh Huế và Trịnh Thị Thúy Nga cũng xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Tổng cộng trong 50 bị cáo, có 23 người kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin hưởng án treo, xin gỡ bỏ phong tỏa về tài sản hoặc kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm…

Trước đó, chiều 5/8/2024, TAND TP.Hà Nội tuyên án sơ thẩm vụ "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Thao túng thị trường chứng khoán" xảy ra tại Tập đoàn FLC, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) và các đơn vị liên quan.

Cấp sơ thẩm cho rằng đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Trịnh Văn Quyết và đồng phạm đã thao túng 4 mã cổ phiếu họ FLC, thu lợi bất chính hơn 684 tỷ đồng. Do giao dịch số lượng lớn, kéo dài nhiều năm nên tòa án giành quyền khởi kiện cho những nhà đầu tư có thiệt hại. Tuy vậy, cần buộc các bị cáo nộp tiền bất chính vào ngân sách.

Ở hành vi lừa đảo, ông Quyết nâng khống vốn góp của Công ty Faros rồi lợi dùng sàn HOSE để đăng ký, bán cổ phiếu ROS cho hơn 25.000 nhà đầu tư, thu lời bất chính 3.600 tỷ đồng.

Nhóm này được coi là bị hại bởi tội phạm đã hoàn thành khi Trịnh Văn Quyết mua bán xong. Quan điểm của các luật sư bào chữa cho cựu Chủ tịch FLC thể hiện chỉ 133 nhà đầu tư đã đến trình báo mới là bị hại không được tòa sơ thẩm chấp nhận.

Cũng theo bản án, ROS bị hủy giao dịch trên sàn năm 2022 và hiện có hơn 63.000 nhà đầu tư đang nắm cổ phiếu này thông qua mua bán thứ cấp. Tòa án cho rằng dù họ không mua trực tiếp mua nhưng cần coi là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan để đảm bảo quyền lợi.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX thấy Công ty Faros vẫn hoạt động, cổ phiếu ROS dù bị cấm giao dịch trên sàn nhưng vẫn có giá trị. Thiệt hại của các nhà đầu tư là ở phần Trịnh Văn Quyết nâng khống, hơn 54%. Nếu mỗi cổ phiếu giá 10.000 đồng, Trịnh Văn Quyết cần bồi thường hơn 5.400 đồng. Tổng cộng, bị cáo Quyết bồi thường cho các nhà đầu tư là 1.364 tỷ đồng.

Chủ tọa cũng cho hay đã trình chiếu danh sách bị hại, số tiền được bồi thường nhưng hiện tại, các phóng viên không được tiếp cận.

Đến nay, bị cáo Quyết cùng đồng phạm đã nộp hơn 260 tỷ đồng khắc phục hậu quả và tòa tuyên tiếp tục giữ số này, đảm bảo thi hành án. Ông Quyết và các em gái cần tiếp tục nộp thêm đủ số khắc phục hậu quả; những bị cáo không hưởng lợi không cần bồi thường.

Về hình sự, tòa sơ thẩm ghi nhận các bị cáo trong vụ đều thành khẩn khai báo hoặc hợp tác điều tra… Đặc biệt, trong vụ ngoài 3 anh em ruột Trịnh Văn Quyết, Trịnh Thị Minh Huế, Trịnh Thị Thúy Nga, còn nhiều bị cáo có quan hệ anh em ruột, bố con, vợ chồng. Có đến 11 người trong cùng một dòng họ bị xử lý trong vụ án này nên HĐXX sẽ ghi nhận khi lượng hình.

Cấp sơ thẩm quyết định tuyên phạt Trịnh Văn Quyết án 18 năm tù về tội lừa đảo, 3 năm tù về tội thao túng thị trường chứng khoán, tổng hợp hình phạt 21 năm tù. Em gái ông, bị cáo Trịnh Thị Minh Huế bị tuyên tổng 14 năm tù; Trịnh Thị Thúy Nga án 8 năm tù cùng về hai tội danh này.

Gã đàn ông sát hại em họ vì bị từ chối tình cảm lãnh án

Ngày 5/3, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Duy Hoàng (36 tuổi. trú tại xã Cư Ni, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) về tội giết người. Nạn nhân trong vụ án là bà Lê Thị C. (39 tuổi, trú cùng xã Cư Ni, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) là em họ của Hoàng.

Theo cáo trạng, trong quá trình sinh sống, Hoàng nảy sinh tình cảm yêu đương với bà C. nhưng bị từ chối. Từ đó Hoàng nảy sinh bực tức, ghen tuông vô cớ.

Bị cáo Nguyễn Duy Hoàng (36 tuổi, trú tại xã Cư Ni, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) tại phiên tòa.

Khoảng 19 giờ 30 phút ngày 24/8/2024, bà C. cùng con trai và nhiều người phụ nữ khác đến nhà ông T. là hàng xóm để chơi, nói chuyện. Đến khoảng 21 giờ 15 phút cùng ngày, Hoàng đi chơi về thì nhìn thấy bà C. từ trong nhà ông T. đi ra nên ghen tuông.

Sau đó, Hoàng về nhà lấy 1 con dao chặt và 1 con dao bầu rồi quay lại nhà ông T., trên đường đi, Hoàng gặp bà C. chở con trai về nên chặn xe lại. Tại đây, giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau. Khi thấy bà C. gọi điện thoại, Hoàng nghĩ là báo công an nên đã cầm con dao chặt chém một nhát về phía bà C.

Tuy nhiên, do lưỡi dao bị tuột khỏi cán nên không trúng. Lúc này, bà C. bỏ chạy thì Hoàng liền đuổi theo, dùng dao bầu đâm, chém nhiều nhát trúng vào vùng tay, chân, ngực, lưng và bụng nạn nhân. Phát hiện sự việc, một số người dân gần đó đã chạy đến can ngăn, truy đuổi nên Hoàng bỏ chạy.

Tuy nhiên, khi bỏ chạy được khoảng 5m thì Hoàng nghĩ bà C. chưa chết nên quay lại, dùng dao bầu sát hại nạn nhân. Gây án xong, Hoàng về nhà cất giấu dao rồi bỏ trốn. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, Hoàng bị Công an huyện Ea Kar bắt giữ.

Theo kết quả khám nghiệm tử thi, nạn nhân tử vong vì bị đứt hoàn toàn động mạch cảnh phải, đứt hoàn toàn khí quả và bị 23 vết thương với kích thước khác nhau ở các vùng: Lưng, bụng, mặt, cổ, tay và chân…

Căn cứ vào hồ sơ vụ án, diễn biến tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên tử hình Nguyễn Duy Hoàng về tội giết người.

Khởi tố bị can 1 đối tượng để điều tra hành vi giết người

Ngày 5/3, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Thế Anh (SN 1987, trú xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) về hành vi giết người.

Khu vực gần Lan Anh Club - nơi xảy ra vụ án mạng khiến 1 người tử vong. Ảnh: PV

Phan Thế Anh được xác định là nghi phạm gây ra cái chết của anh H.T.L. (SN 1989, trú phường Hà Huy Tập, TP.Hà Tĩnh) trong vụ xô xát gần khu vực Lan Anh Club, thuộc phường Thạch Trung, TP.Hà Tĩnh.

Theo đó, vào khoảng 0h20 ngày 28/2, tại khu vực gần Lan Anh Club (đường Trần Phú, TP.Hà Tĩnh), một vụ xô xát xảy ra giữa hai nhóm thanh niên. Trong lúc ẩu đả, anh H.T.L. bị đâm trọng thương và dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, nạn nhân đã tử vong.

Ngay khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã nhanh chóng vào cuộc điều tra. Qua các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định Phan Thế Anh là nghi phạm gây ra cái chết của anh H.T.L. và đã thực hiện lệnh bắt giam đối tượng này để phục vụ công tác điều tra.

Theo thông tin từ cơ quan công an, Phan Thế Anh từng có hai tiền án về tội cướp tài sản và cố ý gây thương tích. Trước thời điểm gây án, nghi phạm đang làm bảo vệ tại Lan Anh Club.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Triệt xóa sới bạc núp bóng quán karaoke, bắt 28 đối tượng

Ngày 5/3, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh, khoảng 1 giờ, ngày 4/3/2025, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh này đã triệt xóa sới bạc có quy mô lớn tại quán karaoke Hoàng Gia (Quảng Xương).

Công an Thanh Hóa triệt xóa và bắt 28 đối tượng trong sới bạc núp bóng quán karaoke. Ảnh: Công an Thanh Hóa.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ sáng 4/3, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc và Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệt xóa sới bạc và bắt quả tang 28 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại quán Karaoke Hoàng Gia do Hà Đình Dũng (tức Dũng Huy), sinh năm 1997, ở thôn 8, xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) làm chủ. Tại sới bạc, lực lượng công an đã thu giữ 279 triệu đồng và nhiều tang vật khác có liên quan.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, sới bạc này do Lê Sỹ Hào, sinh năm 1991; Lê Sỹ Dũng, Trần Kim Danh, sinh năm 1986, ở xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương và Trịnh Ngọc Xuân, sinh năm 1979, ở xã Quảng Lưu, huyện Quảng Xương đứng ra tổ chức.

Trong đó, Lê Sỹ Hào và Trần Kim Danh có vai trò đi kêu gọi các con bạc đến quán karaoke của Lê Sỹ Dũng đánh bạc; Trịnh Ngọc Xuân cho các con bạc vay tín dụng.

Hiện cơ quan Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, mở rộng.

Nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Xi măng Việt Nam bị khởi tố

Bộ Công an thông tin, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) tập trung điều tra, xác minh về các sai phạm xảy ra trong quá trình lập hồ sơ, thực hiện dự án tòa nhà "Trung tâm điều hành và giao dịch thương mại Vicem" tại lô 10E6, Khu đô thị Cầu Giấy, Hà Nội của Tổng Công ty Xi măng Việt Nam.

Dự án tòa nhà của Tổng Công ty Xi măng Việt Nam đến nay mới hoàn thiện phần khung.

Dự án tòa nhà được đầu tư 1.245 tỷ đồng, quá trình thực hiện dự án có nhiều sai phạm gây thất thoát, lãng phí đặc biệt nghiêm trọng tài sản Nhà nước.

Do vậy, C03 ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", xảy ra tại Vicem và các đơn vị liên quan, ban hành ngày 2/3.

Song song, C03 quyết định khởi tố 4 bị can là nguyên lãnh đạo, cán bộ của Vicem về tội danh trên. Số này gồm Lê Văn Chung, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên; Nguyễn Ngọc Anh, nguyên Tổng Giám đốc; Dư Ngọc Long, nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án; Hoàng Ngọc Hiếu, nguyên Trưởng phòng Thẩm định.

Trong đó, cảnh sát áp dụng biên pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Ngọc Anh; bắt tạm giam với 3 bị người còn lại.

C03 thông tin, đang củng cố tài liệu, chứng cứ đối với sai phạm của các bị can đã khởi tố, đồng thời, tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ các sai phạm khác của các tổ chức và đơn vị có liên quan, áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

Theo tìm hiểu của Dân Việt, tòa nhà Trung tâm điều hành và giao dịch thương mại Vicem tại Hà Nội được khởi công năm 2011 và dự kiến hoàn thành năm 2017, nhưng đến nay, công trình mời hoàn thành phần khung nhà, chưa có các hạng mục khác.

Khởi tố Giám đốc Sở Y tế Bạc Liêu do vi phạm đấu thầu

Ngày 5/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu khởi tố bị can (cấm đi khỏi nơi cư trú) đối với ông Bùi Quốc Nam (SN 1965, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu) để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. Cùng ngày, Viện KSND tỉnh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh tiến hành khám xét nơi làm việc, nơi ở của ông Bùi Quốc Nam để phục vụ điều tra vụ án.

Bị can Bùi Quốc Nam. Nguồn: CAND

Trước đó, liên quan vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Huỳnh Thanh Phong (SN 1966, Trưởng phòng Kế hoạch tài chính, Sở Y tế Bạc Liêu); Lê Trọng Bằng (SN 1982, Giám đốc Công ty CP đầu tư và phát triển công nghệ Hợp Phú); Đỗ Mạnh (SN 1984, cùng ngụ TP.Hà Nội), cùng bị khởi tố về hành vi "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Huỳnh Thanh Phong. Nguồn: CAND

Theo điều tra, bị can Huỳnh Thanh Phong đã có hành vi không đảm bảo công bằng, minh bạch trong đấu thầu, tạo điều kiện cho liên danh Công ty CP thương mại T&C Hà Nội và Công ty TNHH Dược phẩm trang thiết bị y tế T.D trúng thầu, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 20 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định bị can Lê Trọng Bằng, Giám đốc Công ty CP đầu tư và phát triển công nghệ Hợp Phú chỉ đạo Đỗ Mạnh thành lập hàng loạt công ty ma để tham gia đấu thầu các gói thầu mua sắm thuộc dự án mua sắm trang thiết bị y tế Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu…

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu xác định, Bằng và Mạnh có hành vi thỏa thuận với một bên hoặc nhiều bên chuẩn bị hồ sơ cho các bên tham dự thầu để một bên thắng thầu, gây thiệt hại ngân sách Nhà nước hơn 20 tỷ đồng.