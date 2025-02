Truy tìm kẻ giết người đàn ông giao thịt heo

Công an huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) vừa có công văn phát động phong trào toàn dân tham gia tố giác tội phạm và kêu gọi đối tượng giết người, cướp tài sản trong vụ người đàn ông giao thịt heo bị sát hại xảy ra rạng sáng 18/2 ra đầu thú.

Hiện trường bờ sông nơi phát hiện thi thể ông Thuận. Ảnh: CTV

Theo thông tin, khoảng 9 giờ ngày 18/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Chợ Mới nhận được tin báo của Công an xã Long Kiến về vụ “chết người nghi do bị giết, cướp tài sản” xảy ra tại tổ 2, ấp Long Hoà 1, xã Long Kiến. Nạn nhân là Bùi Văn Thuận (SN 1951, cư trú ấp Long Định, xã Long Kiến).

Kết quả điều tra xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ ban đầu, Công an huyện Chợ Mới xác định: Khoảng 1 giờ ngày 18/2, ông Bùi Văn Thuận lấy xe đạp chạy từ nhà ở ấp Long Định, xã Long Kiến đi đến chợ Mương Tịnh (toạ lạc ấp Long Hoà I, xã Long Kiến) để phụ con dâu và vợ giao thịt heo và chả cá cho khách.

Đến khoảng 8 giờ cùng ngày, gia đình ông Thuận không thấy ông Thuận về nên chia nhau tìm kiếm.

Khoảng 30 phút sau, gia đình phát hiện xe đạp của ông Thuận dựng trong lề đường ở ấp Long Hoà 1, xã Long Kiến, nghi vấn ông Thuận có thể té xuống sông Ông Chưởng nên mò tìm.

Lúc này, anh Bùi Khắc Lẩm (con ông Thuận) phát hiện đám cây lục bình nhô lên, anh Lẩm mò bên dưới phát hiện ông Thuận đã chết, trên cơ thể có nhiều vết rách da vùng trán, cổ và mất 3 chiếc nhẫn vàng nên anh Lẩm đưa tử thi ông Thuận về nhà rồi trình báo Công an xã Long Kiến.

Sau khi nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT Công an huyện Chợ Mới nhanh chóng đến hiện trường, tổ chức bảo vệ hiện trường, xác minh kiểm tra dấu vết bên ngoài tử thi và xác minh gia đình ông Thuận xác định nạn nhân có tác động ngoại lực và bị chiếm đoạt tài sản gồm: 1 nhẫn trơn trọng lượng 2 chỉ vàng 24K, 1 nhẫn trơn trọng lượng 1 chỉ vàng 24K, 1 nhẫn kiểu có cẩn hột đá màu trắng, trọng lượng khoảng 1 chỉ vàng 18K.

Công an huyện Chợ Mới kêu gọi đối tượng gây án nhanh chóng đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật; những ai cố tình che giấu tội phạm sẽ bị xử lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật. Đồng thời, đề nghị các ban ngành, đoàn thể huyện, chủ tịch UBND các xã, thị trấn và toàn thể nhân dân mạnh dạn tham gia tố giác tội phạm.

Mọi thông tin liên quan vụ án và những người biết vụ việc trên thì kịp thời báo nhanh cho cơ quan công an theo các địa chỉ sau: Trực ban Công an huyện Chợ Mới, số điện thoại: 02963.883323; thượng tá Lê Hà Đông, phụ trách Công an huyện: 0919.777909; thượng tá Lý Hồng Lê, Phó trưởng Công an huyện: 0949.494604.

Tạm giữ hình sự 2 nghi phạm trong vụ thiếu nữ 17 tuổi bị đánh hội đồng dã man ở Hà Nội

Ngày 19/2, Công an quận Hoàng Mai (TP.Hà Nội) đã tạm giữ hình sự 2 nghi phạm trong vụ thiếu nữ 17 tuổi bị đánh hội đồng xảy ra trên địa bàn.

Theo nhà chức trách, nạn nhân N.V.A.T (SN 2008) có mâu thuẫn với N.X.N.T (SN 2008, trú tại quận Hà Đông, Hà Nội) do liên quan đến chuyện tình cảm nên hai bên xảy ra cãi cọ.

Ngày 15/2, A.T chủ động hẹn N.T đến quán nước số 987 Tam Trinh, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai để nói chuyện. A.T rủ thêm 7 người bạn đi cùng. Khi gặp mặt, một người trong nhóm của A.T đã tiến đến và tát N.T.

Nữ sinh 17 tuổi bị nhóm người đánh hội đồng. Ảnh: Đ.X.

Bị đánh, N.T lập tức gọi 5 người bạn đến hỗ trợ. Khi nhóm của N.T đến nơi, hai bên xảy ra cãi vã, xô xát. Chủ quán nước thấy vậy liền yêu cầu cả hai nhóm rời khỏi quán. Tuy nhiên, mâu thuẫn chưa được giải quyết, hai nhóm tiếp tục di chuyển ra khu vực bờ sông Sét, phường Thịnh Liệt, để tiếp tục đánh nhau.

Người dân chứng kiến vụ việc đã hô hoán và báo công an, khiến hai nhóm bỏ chạy.

Tuy nhiên, thay vì dừng lại, hai nhóm tiếp tục kéo nhau ra khu vực hồ điều hòa phường Yên Sở để đánh nhau lần nữa. Khi bị người dân phát hiện và tri hô, cả hai nhóm lại di chuyển đến trạm bơm gần đó và tiếp tục xô xát.

Trong quá trình ẩu đả, A.T bị nhóm đối thủ dùng lược, dép và mũ bảo hiểm đánh gây thương tích. Ngay sau đó, A.T được nhóm bạn đi cùng và người dân đưa đến bệnh viện để thăm khám và điều trị.

Theo xác minh sơ bộ, A.T bị rách da đầu khoảng 3cm, có vết rách ở gò má và mắt phải, cùng một số vết bầm tím trên cơ thể. Sau khi được cấp cứu, cùng ngày A.T đã được xuất viện và tiếp tục điều trị tại nhà.

Cháu trai đánh ông ngoại ngã dẫn tới tử vong vì bị ngăn không cho sử dụng ma túy

Chiều 19/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Long Xuyên (tỉnh An Giang) cho biết, đang tạm giữ đối tượng Huỳnh Nhựt Minh (SN 1998, trú khóm Đông Thịnh 7, phường Mỹ Phước, TP.Long Xuyên) để tiếp tục điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người”.

Cơ quan Công an bắt, áp giải Huỳnh Nhựt Minh về nơi giam giữ. Ảnh: Tiến Tầm

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ ngày 15/2, Minh đang sử dụng ma túy trong phòng ngủ của Minh thì ông Huỳnh Văn B. (SN 1946, là ông ngoại của Minh) phát hiện, khuyên không cho Minh sử dụng ma túy và giật lấy bật lửa Minh đang dùng để sử dụng ma túy thì xảy ra cự cãi giữa hai ông cháu.



Lúc này, Minh giật lấy bật lửa rồi dùng tay đánh vào mặt ông B một cái làm ông té ngã xuống nền nhà. Sau đó, ông B. được người thân đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang cấp cứu, điều trị.

Đối tượng Minh khai nhận tại cơ quan điều tra. Ảnh: Tiến Tầm

Đến sáng 17/2, ông B. tử vong. Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Long Xuyên tiến hành bắt giữ Minh.

Hiện, vụ việc đang được Đội điều tra tổng hợp, Công an TP.Long Xuyên tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.

Công an xác minh clip "giang hồ mạng" Phú Lê đánh bạc bằng hình thức xóc bầu cua

Ngày 19/2, nguồn tin PV Dân Việt cho biết, Công an TP.Hà Nội đang vào cuộc xác minh clip trên mạng xã hội quay lại cảnh đánh bạc của một nhóm người.

Trong clip có ông Lê Văn Phú (tức Facebooker Phú Lê, 45 tuổi, quê Yên Bái) và một số người khác gồm cả nam và nữ, cũng khá nổi tiếng trên mạng xã hội.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền 2 đoạn clip ghi lại cảnh Phú Lê cùng một nhóm người đánh bạc dưới hình thức "bầu cua".

Hình ảnh Phú Lê cùng nhóm người đánh "bầu cua" lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh chụp từ clip.

Trên "sới bạc" khi đó có bát, đĩa, 3 quân vị có 6 mặt, giấy chia 6 ô với 6 hình vẽ là bầu, tôm, cua, cá, hươu, gà. Nội dung video còn cho thấy một số vật giống tiền.

Phú Lê, tên thật là Lê Văn Phú, là một nhân vật nổi tiếng trên mạng xã hội với biệt danh "giang hồ mạng". Ông được biết đến qua các hoạt động như ca hát, diễn xuất nghiệp dư và sản xuất nội dung trên YouTube. Kênh Facebook của Phú Lê có tích xanh với hơn 1,2 triệu người theo dõi.

Phú Lê còn được biết đến với các sản phẩm âm nhạc và phim ngắn về chủ đề giang hồ, trong đó nổi bật là bài hát "Đời là thế thôi" và bộ phim "Chạm mặt giang hồ". Nội dung các sản phẩm này thường xoay quanh mâu thuẫn giang hồ và tình anh em vượt qua khó khăn.

Bắt giữ người đàn ông trêu ghẹo cô gái trẻ bị phản ứng, quay sang đập phá quán ăn

Ngày 18/2, Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Bình (TP.HCM) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Anh Phương (ngụ quận Tân Bình) về tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác.

Phương chính là người đã đập phá quán gà tần Gia Bảo trên đường Cộng Hòa, phường 13 (Tân Bình) mà Dân Việt đã phản ánh.

Phạm Anh Phương thời điểm bị công an bắt giam. Ảnh: A.X.

Theo điều tra ban đầu, rạng sáng 16/2, anh N.Đ.D (SN 2005, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) đang bán hàng tại quán thì Phương đi bộ đến hỏi mua đồ ăn mang về.

Lúc này, Phương thấy chị D.N.A (SN 2008, ngụ TP.Thủ Đức, TP.HCM) đang ngồi chờ phía trước quán nên tìm cách trêu ghẹo người này. Ngoài ra, Phương còn cố ý dùng tay đụng chạm vào phần nhạy cảm trên cơ thể chị A. khiến nạn nhân hoảng sợ.

Camera ghi lại diễn biến vụ việc.

Phát hiện sự việc, anh N.H.H (SN 2007, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) là bạn trai của chị A. đã lớn tiếng can ngăn, bảo vệ người yêu trước hành vi thiếu chuẩn mực của Phương.

Phương tỏ thái độ hung hăng, hăm dọa đòi đánh anh H., chị A. và xảy ra mâu thuẫn. Chị A. tìm cách can ngăn thì bị Phương ném ly nước vào đầu.

Đối tượng tiếp tục vào bên trong quán hăm dọa, lấy vỏ chai rượu ném mạnh vào cửa kính quán ăn làm hư hỏng tài sản.

Tại cơ quan công an, Phương đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.