Tin sáng (11/11): HLV Peter Cklamovski từ chức “thuyền trưởng” ĐT Malaysia?

HLV Peter Cklamovski từ chức “thuyền trưởng” ĐT Malaysia?

LĐBĐ Malaysia (FAM) đang đối diện với rất nhiều áp lực sau khi LĐBĐ thế giới (FIFA) đưa ra án phạt rồi bác đơn kháng cáo của tổ chức này về sự cố liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch sai quy định. FAM đang cố gắng tìm cách đảo ngược tình thế bằng cách kiện lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) nhưng hy vọng dành cho họ rất mong manh.

Hiện tại, ĐT Malaysia vẫn đang tập trung trong đợt FIFA Days tháng 11 để chuẩn bị cho lượt trận thứ 5 bảng F thuộc vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027. Nếu FAM và 7 cầu thủ nhập tịch sai quy định bị giữ nguyên án phạt, LĐBĐ châu Á (AFC) nhiều khả năng sẽ đưa ra án phạt nặng với ĐT Malaysia. Trong trường hợp ĐT Malaysia bị hủy kết quả 2 trận đấu đầu tiên của họ tại bảng F hoặc nặng hơn là bị loại khỏi vòng loại Asian Cup 2027, HLV Peter Cklamovski có thể từ chức dù ông được đánh giá cao về tài cầm quân.

Ảnh minh họa. Ảnh: ChatGPT

Barcelona muốn chiêu mộ Ryan Gravenberch

Barcelona đang theo đuổi tiền vệ Ryan Gravenberch của Liverpool. Nhà đương kim vô địch La Liga sẵn sàng bán một số cầu thủ để đủ tiền cho thương vụ chuyển nhượng tốn kém này.

Bayern Munich theo đuổi Dusan Vlahovic

Bayern Munich đã hai lần liên hệ với Juventus về việc chuyển nhượng Dusan Vlahovic, người trước đó đã nằm trong tầm ngắm của M.U và Tottenham Hotspur. Vlahovic đang chơi khá tốt ở mùa giải năm nay và Juventus có thể bán anh với giá cao.

Ảnh minh họa. Ảnh: ChatGPT

Endrick sẽ không đến M.U

Tiền đạo Endrick sẽ không phải là người của M.U. “Quỷ đỏ” đã bị loại khỏi cuộc đua giành chữ ký của cầu thủ trẻ người Brazil bởi anh dường như hướng đến việc chuyển tới Lyon.

Biểu cảm của Lionel Messi được dùng để chấm điểm

Nữ giáo viên Camila Brambilla (27 tuổi) người Argentina đang tạo sức hút với cách chấm điểm môn toán rất sáng tạo. Cụ thể, cô đã dùng những biểu cảm khác nhau của siêu sao bóng đá Lionel Messi để chấm điểm các bài tập của học sinh khiến người hâm mộ M10 rất thích thú.