Tin sáng (14/6): Chốt hạ thương vụ tiền đạo Việt kiều Lee Williams 1m90

Lee Williams 1m90 chính thức thuộc biên chế của CLB Công an TP.HCM

Lee Williams ở mùa giải 2025/2026 ban đầu ra mắt CLB Thể Công Viettel. Tuy nhiên, do vấn đề liên quan đến số lượng cầu thủ Việt kiều, Lee Williams đã chuyển tới CLB Công an TP.HCM Hồ Chí Minh theo hợp đồng cho mượn.

Lee Williams với thể hình lý tưởng (cao 1m90), sức trẻ và khả năng dứt điểm tương đối tốt đã có những đóng góp hiệu quả vào lối chơi của CLB Công an TP.HCM ở mùa giải 2025/2026. Do đó, CLB Công an TP.HCM đã quyết định mua đứt tiền đạo đầy tiềm năng này. Thời gian qua, có một số thông tin cho rằng Lee Williams vẫn khoác áo CLB Công an TP.HCM theo dạng cho mượn từ Thể Công Viettel, nhưng công ty đại diện của chân sút này đã thông báo anh hiện là cầu thủ chính thức của CLB Công an TP.HCM.

Lee Williams đã chính thức là thành viên của CLB Công an TP.HCM. Ảnh: Công an TP.HCM

Gary Neville chỉ trích VAR rất gay gắt

Ở cuộc so tài giữa Thụy Sĩ và Qatar rạng sáng nay (14/6), đã có tình huống gây tranh cãi liên quan đến bàn thắng của Remo Freuler nhưng hệ thống VAR lại không vào cuộc. Cựu danh thủ Gary Neville đã gay gắt chỉ trích về việc công nghệ không có sự hỗ trợ tối đa để mang đến công bằng cho trận đấu.

CĐV Morocco dùng “nghệ thuật hắc ám” để đàn áp tinh thần cầu thủ Brazil

Trong trận đấu giữa Morocco và Brazil trên sân MetLife (Mỹ) vào sáng nay (14/6, giờ Việt Nam), người hâm mộ Morocco đã có cách cổ vũ rất ấn tượng. Cụ thể, họ huýt sáo liên tục và sử dụng “tiếng vỗ tay Viking” mỗi khi cầu thủ Brazil có bóng. Có lẽ, điều này khiến Brazil chơi thiếu tập trung hơn và Morocco đã có được trận hòa 1-1 khá xuất sắc.

Ảnh minh họa. Ảnh: ChatGPT

Siêu đầu bếp Gordon Ramsey có sự động viên tuyệt vời với Scotland

Tại World Cup 2026, đầu bếp lừng danh Gordon Ramsey có cách cổ vũ cực kỳ đặc biệt với Scotland. Cụ thể, ông Ramsey khẳng định, nếu Scotland chơi thành công, ông sẽ chiêu đãi họ bữa tiệc theo chất lượng tốt nhất.

HLV Carlo Ancelotti nhận “mưa chỉ trích”

Sau khi Brazil chỉ có được trận hòa 1-1 trước Morocco, HLV Carlo Ancelotti đã bị truyền thông và người hâm mộ xứ Samba chỉ trích dữ dội. Rất nhiều ý kiến cho rằng, ông Ancelotti không đưa ra được chiến thuật hợp lý và cách sử dụng nhân sự cũng có vấn đề.