Lu đón sinh nhật đáng nhớ với phim trăm tỷ, ra mắt OST “Ma xó”

Sau 9 ngày công chiếu (từ 5 đến 13/6), bộ phim điện ảnh kinh dị tâm linh dân gian Ma xó đã chính thức vượt mốc doanh thu 100 tỷ đồng. Cùng thời điểm, ê-kíp sản xuất cũng giới thiệu ca khúc OST đầu tiên của phim mang tên “Gửi con” do Avin Lu sáng tác.

Avin Lu đón sinh nhật đáng nhớ với phim trăm tỷ, ra mắt OST “Ma xó”. Ảnh: NVCC

Không chỉ ghi dấu ấn bởi câu chuyện, không khí tâm linh đậm chất văn hóa dân gian cùng diễn xuất của dàn diễn viên, Ma xó còn gây xúc động với phần âm nhạc được xây dựng như một lớp cảm xúc song song, góp phần khắc họa sâu hơn nội tâm và bi kịch của các nhân vật.

Ca khúc “Gửi con” do Avin Lu – nam diễn viên đảm nhận vai chính trong phim – sáng tác, được thể hiện bởi Alex Trann, chính thức phát hành tối 13/6. Theo Box Office Việt Nam cập nhật lúc 22h cùng ngày, doanh thu Ma xó đã đạt 106 tỷ đồng.

Trong mạch cảm xúc của bộ phim, “Gửi con” là lời tâm sự đầy xót xa của người mẹ dành cho đứa con mình mang nặng đẻ đau, nuôi dưỡng nhưng phải đối diện với khoảng cách âm dương. Ca khúc cũng là lời hồi đáp yêu thương của người con dành cho mẹ, với giai điệu nhẹ nhàng, mộc mạc như lời ru, góp phần chạm đến cảm xúc của khán giả sau khi chứng kiến những bi kịch trong phim.

Avin Lu chia sẻ: “Avin cảm thấy rất xúc động và nghẹn ngào khi bộ phim đạt được doanh thu trăm tỷ ngay ngày OST được phát hành. Niềm vui này không chỉ nhân đôi mà còn là nhân ba khi Avin liên tiếp nhận được những tin tốt lành sau sinh nhật của mình”.

Bên cạnh “Gửi con”, Ma xó còn có ca khúc OST thứ hai mang tên “Lời mẹ nguyện cầu” do nhạc sĩ Ssay Huỳnh sáng tác, ca sĩ Hiền Thục thể hiện, dự kiến ra mắt ngày 16/6.

“Lời mẹ nguyện cầu” được phát triển từ chính chất liệu tâm linh trong phim, đặc biệt là những câu chú xuất hiện trong tác phẩm. Các yếu tố này được chuyển hóa thành cấu trúc âm nhạc mang màu sắc ám ảnh, vừa gợi cảm giác của một nghi lễ, vừa thể hiện nỗi sợ hãi, đau đớn của người mẹ trước nguy cơ mất con. Ca khúc đồng thời truyền tải sự sám hối, day dứt của người con.



Ma xó hiện đang được công chiếu tại các rạp trên toàn quốc, với sự tham gia của dàn diễn viên gồm Lê Khánh, Tín Nguyễn, Avin Lu, NSƯT Hạnh Thúy, Nguyễn Sỹ Hậu, Chú Ba Duy…

Touliver ngồi xe lăn từ chối hát bài “Em”

Giữa hàng loạt khoảnh khắc đáng nhớ trong đêm diễn, phản ứng của Touliver khi được mời tham gia thử thách liên quan đến ca khúc “Em” bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý.

Cụ thể, các thành viên lần lượt được gọi tên để thực hiện thử thách hát highnote (nốt cao) trong ca khúc “Em” – sản phẩm nằm trong album Gặp lại vừa được Binz phát hành. SOOBIN, Binz, SlimV, Rhymastic… đều hào hứng tham gia, tạo nên bầu không khí vui vẻ, sôi động trên sân khấu.

Touliver ngồi xe lăn từ chối hát bài Em. Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên, khi đến lượt Touliver, nam producer lập tức ra hiệu từ chối bằng cách xua tay. Sau khi hoàn thành phần giao lưu và nhường sân khấu cho các hoạt động tiếp theo của chương trình, anh cùng các thành viên SpaceSpeakers nhanh chóng di chuyển vào khu vực hậu trường. Việc Touliver là thành viên duy nhất không tham gia thử thách khiến nhiều khán giả tiếc nuối.

Dù vậy, hình ảnh Touliver xuất hiện tại fanmeeting trên xe lăn cũng được cho là một phần nguyên nhân khiến anh hạn chế hoạt động trên sân khấu. Nam producer cho biết anh bị bong gân mắt cá chân và phải tạm thời sử dụng xe lăn để giảm việc di chuyển.

Dù gặp chấn thương, Touliver vẫn giữ phong thái bình tĩnh, chuyên nghiệp và đồng hành cùng các thành viên SpaceSpeakers trong sự kiện.

Quy tụ đầy đủ 8 thành viên gồm Touliver, Binz, SOOBIN, Rhymastic, JustaTee, Cường Seven, SlimV và Kiên Ứng, fanmeeting của SpaceSpeakers mang đến nhiều khoảnh khắc giao lưu gần gũi, những câu chuyện hậu trường thú vị cùng loạt thử thách ngẫu hứng khiến khán giả không ngừng phấn khích.

Võ Điền Gia Huy bật khóc nức nở khi ghi hình chương trình truyền hình

Mới đây, loạt đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Võ Điền Gia Huy xúc động bật khóc khi tham gia ghi hình một chương trình truyền hình bất ngờ được lan truyền trên mạng xã hội. Những hình ảnh hiếm thấy về nam diễn viên nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả.

Võ Điền Gia Huy bật khóc nức nở khi ghi hình chương trình truyền hình. Ảnh: Chụp màn hình

Trong đoạn clip được chia sẻ, Võ Điền Gia Huy xuất hiện với trang phục giản dị, chăm chú theo dõi câu chuyện được trình chiếu trên màn hình. Nam diễn viên nhiều lần đưa tay lau nước mắt nhưng vẫn không thể kìm nén cảm xúc. Thậm chí, khán giả còn nhận thấy đôi vai của anh run lên khi lắng nghe những chia sẻ đầy xúc động.

Được biết, Võ Điền Gia Huy tham gia chương trình với vai trò khách mời. Trong quá trình ghi hình, nam diễn viên được theo dõi hành trình và hoàn cảnh khó khăn của nhân vật chính. Những câu chuyện về cuộc sống thiếu thốn, những biến cố mà gia đình nhân vật phải trải qua đã khiến anh không giấu được sự xúc động.

Khi chương trình phát lại những thước phim về hành trình vượt qua nghịch cảnh của nhân vật, Võ Điền Gia Huy liên tục rơi nước mắt. Hình ảnh nam diễn viên cúi đầu, lau nước mắt rồi bật khóc ngay trên trường quay đã chạm đến cảm xúc của nhiều khán giả theo dõi.

Vốn được biết đến với hình ảnh trẻ trung, năng động qua nhiều dự án nghệ thuật, khoảnh khắc bộc lộ cảm xúc chân thật này của Võ Điền Gia Huy nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng.