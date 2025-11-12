Tin showbiz 24h tổng hợp những thông tin nóng hổi về các sao Việt

Biên tập viên VTV Nguyễn Hoài Anh diện nguyên "cây" hồng chia sẻ “hành quân ngày mưa”

Biên tập viên Hoài Anh, trẻ trung, năng động trong chuyến công tác vùng cao tại tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: FBNV)

Trên trang cá nhân, biên tập viên Nguyễn Hoài Anh thể hiện cô diện trong trang phục năng động, áo phông hồng, mũ hồng cùng MC Hạnh Phúc có chuyến công tác Thanh Hóa. Cả hai thực hiện nhiệm vụ cầu truyền hình trực tiếp Lễ khởi công các điểm trường tại các xã biên giới, thuộc xã Yên Khương, cách 20km là tới bên đất Lào. Hành quân ngày mưa, BTV xinh đẹp được các chú bộ đội tặng lương khô xịn.



Nữ biên tập viên chia sẻ: “Một chủ trương về giáo dục thật kịp thời, ý nghĩa và nhân văn của Chính phủ! Mong các con sớm có thêm những điểm tựa thiết thực và bền vững, những “mái nhà thứ hai”, chính là những ngôi trường nội trú, nơi có thể che nắng che mưa cho các con, nơi không chỉ dạy mà còn nuôi dưỡng các con vui khoẻ, nơi xoá đi những con đường đến lớp gian nan, gập ghềnh và vất vả”.

Biên tập viên Hoài Anh là một trong những biên tập viên của VTV được yêu thích trên trang cá nhân, với số lượng người theo dõi đông. Những chia sẻ của cô, dù là công việc hay sinh hoạt đời thường có thể nhận được tới hàng nghìn like và bình luận.



Biên tập viên Hoài Anh (tên thật Nguyễn Thị Hoài Anh, sinh năm 1980) là một biên tập viên và người dẫn chương trình nổi tiếng của VTV, được biết đến với giọng nói miền Nam và vai trò dẫn bản tin Thời sự 19h. Hiện tại, cô đã chuyển công tác sang Ban Văn nghệ và vẫn tham gia dẫn một số chương trình trên VTV1. Bên cạnh sự nghiệp, cô có một gia đình hạnh phúc với chồng doanh nhân và con gái Kỳ Uyên.



HIEUTHUHAI gây bất ngờ với cộng đồng mạng khi xuất hiện cute sau chỉ trích vì ca từ phản cảm

HIEUTHUHAI xuất hiện với răng đen, môi đỏ, má hồng và tóc ba trái đào gây bất ngờ cộng đồng mạng và người hâm mộ. (Ảnh: FBNV)

Mới đây trong một chương trình truyền hình thực tế, nam ca sĩ xuất hiện với gương mặt được trang điểm, má hồng, môi đỏ, răng đen và mái tóc buộc kiểu 3 trái đào, cùng trang phục được lấy cảm hứng từ những hình ảnh dân gian gây bất ngờ. Rất nhiều người hâm mộ đã hết lời khen trông nam ca sĩ rất cute, một vài người thì ngỡ ngàng, đổ gục trước nhan sắc "có một không hai" đó.



HIEUTHUHAI là một trong những gương mặt mới có số lượng fan “khủng”. Trên trang cá nhân, nam ca sĩ có tới hơn 2 triệu người theo dõi bởi tính cách hài hước, đáng yêu và có phần hướng nội.

Trước đó, tên tuổi nam ca sĩ cũng được nhắc nhiều trên cộng đồng mạng và trên báo giới bởi ca khúc “Trình” có những ca từ phản cảm gây tranh cãi.

Cụ thể, cộng đồng mạng đã soi và chỉ ra “Trình” có đoạn: "Hay anh phải ngưng làm nhạc tình, chuyển qua làm nhạc mai thúy" (mai thúy là từ lóng chỉ "ma túy").

Trước làn sóng phản ứng, đại diện công ty của nam ca sĩ đã lý giải, câu đó được viết với hàm ý châm biếm quan điểm nhạc rap phải gai góc, thô tục. Và nam ca sĩ không chủ ý kêu gọi thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, cổ xúy cho tệ nạn xã hội.

Theo công ty đại điện, rapper muốn truyền thông điệp về sự nỗ lực, cố gắng, tinh thần hướng về gia đình và cộng đồng qua ca khúc.



HIEUTHUHAIcũng được nhắc đến nhiều trên cộng đồng mạng và trên báo giới bởi ca khúc “Trình” có những ca từ phản cảm gây tranh cãi. (Ảnh: FBNV)

HIEUTHUHAI tên thật là Trần Minh Hiếu, sinh năm 1999, cựu sinh viên Đại học Kinh tế TPHCM. Nói về nghệ danh của mình, HIEUTHUHAI chia sẻ rằng, do trong lớp lúc nào cũng có 2 Hiếu, một học giỏi và một học dở, nên nam ca sĩ tự đặt cho mình tên Hiếu Thứ Hai.

HIEUTHUHAI bắt đầu nổi tiếng khi tham gia chương trình King of Rap mùa đầu tiên. Dù dừng chân ở Top 8 và giành giải "Thí sinh được yêu thích nhất", chứng minh sức hút lớn từ công chúng.

Năm 2021-2022, nam ca sĩ ra mắt các sản phẩm âm nhạc thành công như Ngủ một mình, Mamma Mia, Nghe như tình yêu, Vệ tinh.

Tham gia chương trình Anh Trai "Say Hi" mùa đầu tiên, nam ca sĩ giành được giải Quán quân của chương trình với hơn 1 triệu lượt bình chọn và giải thưởng "Đội trưởng được yêu thích nhất.



Giật mình bức hình ngày bé của NSƯT Vũ Thắng Lợi

NSƯT Vũ Thắng Lợi chia sẻ bức ảnh ngày bé của anh, được chụp vào tháng 3/1985. (Ảnh: FBNV)

Mới đây trên trang cá nhân, ca sĩ Vũ Thắng Lợi đã có chia sẻ nhớ về mẹ của mình: “Ghi sâu trong con, một đời Mẹ sớm tối đi về…”

Bên dưới là hình ảnh bố mẹ anh, những chuyến được bố mẹ cho đi chơi Thủ đô Hà Nội, đặc biệt là những bức ảnh đen trắng ngày bé của nam ca sĩ trông thật đáng yêu và có phần điệu điệu khiến các fan thích thú hết lời khen ngợi.

Nam ca sĩ cũng là người sống khá tình cảm, không chỉ nhớ và nhắc đến mẹ, anh còn nhiều lần chia sẻ hình ảnh bố mình trong cuộc sống đời thường với những lời yêu thương chân thành. NSƯT Vũ Thắng Lợi là một trong số các ca sĩ hát dòng nhạc đỏ để lại ấn tượng với khán giả.

Nam ca sĩ nối tiếp thế hệ đàn anh như ca sĩ Đăng Dương, Việt Hoàn, Trọng Tấn… với 20 năm hoạt động trên con đường nghệ thuật chuyên nghiệp.

Chia sẻ với báo chí, Vũ Thắng Lợi cho biết, bên cạnh giọng hát trời phú, nam ca sĩ còn cố gắng rèn rũa, tìm tòi, khám phá, để tạo nên bản thân mình như một giọng hát đa màu sắc, đa phong cách trên sân khấu âm nhạc.

NSƯT Vũ Thắng Lợi gây giật mình với bức ảnh cực ngầu, ngồi xe simson, một trong những chiếc xe máy được coi là sang, đắt giá thời kỳ đó. (Ảnh: FBNV)

Một Vũ Thắng Lợi sang trọng, hào sảng, kỹ thuật và đầy nội lực trong những tác phẩm âm nhạc thính phòng, cách mạng; lúc lại uyển chuyển, mộc mạc, lãng mạn trữ tình giàu cảm xúc; đôi khi nghệ sĩ lại trẻ trung, sôi động và tràn đầy năng lượng trong những sáng tác nhạc trẻ.

Vũ Thắng Lợi đã tạo được dấu ấn như “Khát vọng”, “Hà Nội riêng tôi”, “Quê hương”; bên cạnh đó còn là những sản phẩm âm nhạc được đầu tư kỹ lưỡng, chất lượng như album “Tình ca”, “Khát vọng”…

Ca sĩ Vũ Thắng Lợi sinh năm 1985 tại Nghệ An, là Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) năm 2023, chuyên hát dòng nhạc đỏ và thính phòng. Anh hiện là ca sĩ của Đoàn Văn công Quân khu 2 và đã tốt nghiệp thạc sĩ nghệ thuật biểu diễn.

Hoa hậu Lương Thùy Linh tiết lộ lịch trình bận rộn nhưng vẫn chăm chỉ làm điều này

Hoa hậu Lương Thùy Linh bật mí lịch làm việc của cô dày đặc nhưng cô vẫn cố gắng sắp xếp để được thư giãn, nghỉ ngơi đúng nghĩa. (Ảnh: FBNV)

Trên trang cá nhân, Hoa hậu Lương Thùy Linh bật mí lịch làm việc của cô dày đặc nhưng cô vẫn cố gắng sắp xếp để được thư giãn, nghỉ ngơi đúng nghĩa. Một trong những điều mà nàng Hậu này vẫn chăm chỉ làm, đó chính là không quên check in ở mọi lúc, mọi nơi và cập nhật trên trang cá nhân.

Không chỉ tham gia các hoạt động nghệ thuật, event, Lương Thùy Linh còn được mời tham gia làm MC ở một vài chương trình mang tầm quốc gia, quốc tế. Cụ thể, mới đây tại Hội nghị Cấp cao Vương quốc Anh – Việt Nam về Dịch vụ tài chính đã diễn ra trong không khí trang trọng, quy tụ các nhà lãnh đạo cấp cao, chuyên gia, cùng đại diện doanh nghiệp hàng đầu hai quốc gia.

Hoa hậu Lương Thùy Linh tiếp tục được Tổng Lãnh sự quán Vương quốc Anh tại Việt Nam tin tưởng “chọn mặt gửi vàng” đánh dấu lần thứ hai liên tiếp cô được mời dẫn dắt một trong những sự kiện cấp cao nhất trong khuôn khổ hợp tác song phương giữa hai nước.

Bên cạnh đó là Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF 2025). Cô cũng đã dẫn dắt nhiều chương trình và sự kiện tầm cỡ khác, khẳng định bản thân là một gương mặt MC triển vọng.



Lương Thùy Linh là một người mẫu, MC, giảng viên nổi tiếng, đăng quang ngôi vị Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 và là đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2019, lọt top 12.