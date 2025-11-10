Chủ đề nóng

Văn hóa - Giải trí
Tin Showbiz 24h: Hồ Ngọc Hà lên tiếng khi bị chê hát oét, Mỹ Tâm cảnh báo bị giả giọng, nhái hình

Thứ hai, ngày 10/11/2025 07:30 GMT+7
Hồ Ngọc Hà đã lên tiếng khi bị chê hát oét, Mỹ Tâm cảnh báo bị giả giọng, nhái hình để lừa bán hàng kém chất lượng… là những tin “hot” trong dòng chảy tin showbiz 24h.
Tin showbiz 24h tổng hợp những thông tin nóng hổi về các sao Việt

Mỹ Tâm lên tiếng cảnh báo bị lợi dụng giả mạo hình ảnh để bán hàng độc hại

Ca sĩ Mỹ Tâm cảnh báo mua hàng giả, độc hại. (Ảnh: FBNV)

Theo đó, mới đây ca sĩ Mỹ Tâm đã đăng tải trên trang cá nhân cảnh báo khán giả cảnh giác không để bị lừa mua hàng giả độc hại, dẫn đến những trường hợp đáng tiếc.

Cụ thể, nữ ca sĩ cho hay, thời gian gần đây, công ty của cô ghi nhận nhiều video và quảng cáo sử dụng hình ảnh, giọng nói AI giả mạo Mỹ Tâm để quảng bá sản phẩm mà không được sự cho phép của MTE.

Mỹ Tâm khẳng định, cô không tham gia hoặc đại diện cho bất kỳ nội dung, sản phẩm nào ngoại trừ các thương hiệu, sản phẩm được đăng tải bởi kênh chính thức của My Tam, MTE.

Việc sử dụng hình ảnh và giọng nói của nghệ sĩ cho mục đích thương mại trái phép là vi phạm bản quyền hình ảnh và pháp luật hiện hành.

Cô đang phối hợp với các nền tảng để gỡ bỏ nội dung vi phạm và làm việc với cơ quan pháp luật để can thiệp. Mong quý khán giả cảnh giác với các nội dung không chính thức từ MTE và báo cáo khi phát hiện những nội dung, hành vi tương tự.

Hồ Ngọc Hà xuất hiện cực quyến rũ, sexy, lên tiếng sau khi bị chê hát oét

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà trong trang phục sexy và quyến rũ. (Ảnh: FBNV)

Mới đây tại một sự kiện ở Hà Nội, nữ hoàng giải trí - Hồ Ngọc Hà xuất hiện trong trang phục quyến rũ với quần da bó, áo lưới đen khoe vòng một cực sexy khiến fan hâm mộ hò hét thích thú.

Tại đêm nhạc, Hồ Ngọc Hà cho hay, đối với cô cuộc sống như hiện tại là đầy, được lo lắng cho các con mỗi ngày. Bản thân từ lâu đã không còn nghĩ tới những điều khác, chỉ mong giữ được những gì mình đang có, thật dài lâu. Chính vì vậy cô đã quyết định trích cát xê ở đêm nhạc này chia cho nhiều người hơn, như ban nhạc, cho ekip và đặc biệt trích một phần là 500 triệu đồng dành cho người dân miền Trung.

“Chúng ta thật may mắn khi trong buổi tối này vẫn được ngồi ở đây, gặp nhau, nghe nhạc trong một khung cảnh ấm áp. Nhưng ở đâu đấy, vẫn có rất nhiều người không được như vậy.

Mong rằng một ít đóng góp của Hà cùng khán giả của show có thể chia sẻ đến đồng bào cả nước”, Hồ Ngọc Hà chia sẻ.

Khi bị nhắc tới chuyện hát phô, Hồ Ngọc Hà cho hay, ca sĩ chuyên nghiệp cũng là con người, không phải người máy. Và dù là ca sĩ chuyên nghiệp, có ai dám đảm bảo chưa từng gặp sự cố, hát phô.

Nữ ca sĩ quyên góp ủng hộ miền Trung ngay tại đêm nhạc là 500 triệu đồng. (Ảnh: FBNV)

Trước đó, trong một sự kiện, khi hát live bài Bang Bang (Khi xưa ta bé), giọng hát của Hồ Ngọc Hà lộ rõ sự chênh phô khi phải "chạy nốt" cao phức tạp. Ngay sau đó, trên mạng xã hội đã có những cuộc tranh luận, cho rằng cô hát oét giọng, không tự lượng sức mình, khi mà bài này đã nổi tiếng, nhiều ca sĩ thể hiện hát live và không tới bị hát oét giọng.

Diễn viên “Mưa đỏ” bật khóc vì ghế trống tại buổi fan meeting

Diễn viên Lâm Thanh Nhã bật khóc trong buổi meeting tại Hà Nội. (Ảnh: FBNV)

Mới đây, nam diễn viên “Mưa đỏ” – Lâm Thanh Nhã đã chia sẻ, rơi nước mắt trong buổi fan meeting, nhưng nước mắt đâu dễ rơi một cách đơn giản. Nam diễn viên khóc vì sự chân thành, vì cảm xúc, vì niềm tin từ gia đình và sự thấu hiểu kèm tình thương giữa các fan.

“Đêm ấy thật tuyệt vời. Chúng ta là một gia đình, cùng nhau trải qua những cảm xúc hạnh phúc, vui vẻ, vỡ oà, cảm động và thương yêu…”, nam diễn viên cho hay.

Trước đó, nam diễn viên “Mưa đỏ” đã tổ chức buổi fan meeting tại Nhà hát Âu Cơ, Hà Nội. Tuy nhiên, số người đăng ký tham gia và có mặt tại đây lại được nhận xét vô cùng ít ỏi. Trên Threads, một cư dân mạng mới đây đã đăng tải đoạn clip Lâm Thanh Nhã nghẹn ngào xúc động khi đứng tại buổi fan meeting gặp gỡ người hâm mộ. Dù sự kiện chuẩn bị diễn ra nhưng hàng ghế trống vẫn còn rất nhiều.

Ngay sau đó, clip nam diễn viên “Mưa đỏ” rơi nước mắt đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội với nhiều ý kiến bày tỏ thương cảm cho rằng, giá vé bán khá cao, đồng thời hiệu ứng bộ phim “Mưa đỏ” A80, sau ngày công chiếu cũng đã hạ nhiệt, vì vậy mức độ quan tâm của công chúng bị giảm đi đáng kể.

Diễn viên Lâm Thanh Nhã đảm nhận vai người lính trẻ tên Bình trong tiểu đội 1 ở cuộc chiến 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ Quảng Trị. Dù không phải vai diễn chính nhưng Lâm Thanh Nhã cũng đã gây được ấn tượng và sự yêu mến của khán giả với cách diễn chân thật, lột tả được tính cách của nhân vật. Theo Lâm Thanh Nhã, vai diễn Bình trong “Mưa đỏ” không chỉ là một vai diễn, mà là một lời tri ân sâu sắc, một tượng đài về lòng kiên cường và tinh thần bất khuất của tuổi trẻ.

Diễn viên Lan Phương nhận được cơn mưa lời khen sau khủng hoảng ly hôn

Diễn viên Lan Phương xinh đẹp và quyến rũ trong bộ váy ren trắng. (Ảnh: FBNV)

Cách đây ít giờ trên trang cá nhân, nữ diễn viên “Gió ngang khoảng trời xanh” – Lan Phương đã đăng tải những bức ảnh đẹp, cùng chia sẻ cho thấy dường như cô đã lấy lại được năng lượng tích cực, sự tươi vui vốn có trước kia.

Theo đó, cô viết: “Khi tự tay xây dựng lại cuộc sống của mình, mọi thứ trở nên tươi mới, và đẹp đẽ hơn rất nhiều”.

Bên dưới là những bức ảnh mới nhất cô chụp với ánh mắt hút hồn ống kính, cùng chiếc váy trắng tinh khoe eo thon khiến cô nhận được “cơn mưa” lời khen từ khán giả. Nhiều khán giả đã chúc mừng khi thấy nữ diễn viên lấy lại được phong độ, xinh đẹp và mong mọi điều tốt đẹp đến với cô.

Cô cũng bị chê tơi tả với vai diễn Linh trong phim truyền hình "Gió ngang khoảng trời xanh". (Ảnh: FBNV)

Trước đó, diễn viên Lan Phương (vào vai Linh) bị chê về diễn xuất trong phim truyền hình “Gió ngang khoảng trời xanh”.

Trên một số diễn đàn mạng xã hội đã bình luận về vai diễn của cô, trong đó hầu hết cho rằng, cô diễn bộ phim này chưa thật sự hay bằng những vai diễn khác của cô. Vai diễn tiểu tam với Lan Phương không hợp. Nhiều phân tích chi tiết, từ cách diễn xuất quá màu mè, cách nói thì liến thoắng khó hiểu, cách thể hiện tâm lý một màu, chưa tốt… Thậm chí nhiều khán giả gay gắt bình luận, cứ xem đến đoạn xuất hiện của Linh (Lan Phương) là chuyển kênh.

Diễn viên Lan Phương kết thúc mối quan hệ với chồng Tây vào tháng 3/2025, sau 7 năm chung sống bởi những rạn nứt trong tình cảm. Đến tháng 5, sau khi nộp đơn ra tòa, Lan Phương thông báo ly thân vào cuối tháng 7.

Thời kỳ ly thân và làm thủ tục ly hôn, diễn viên Lan Phương cảm thấy mệt mỏi và sau nhiều cân nhắc, cô xem việc chia tay là điều tốt nhất cho bản thân và hai con. Lan Phương từng chia sẻ, mỗi lần cô được tòa gọi lên dù chỉ để bổ sung giấy tờ cô lại thấy nhẹ nhõm hơn một chút bởi cảm giác cánh cửa tự do đang đền gần.

Hoa hậu Mai Phương Thúy khoe một lố túi hàng hiệu Hermes sau khi phải nhập viện cấp cứu

Hoa hậu Mai Phương Thúy khoe bộ sưu tập túi hàng hiệu. (Ảnh: FBNV)

Mới đây trên trang cá nhân, Hoa hậu Mai Phương Thúy đăng bức ảnh căn phòng của mình, trong bức ảnh là kệ tủ với những chiếc túi xách tay được xếp gọn, ngăn nắp 4 tầng. Trong đó, đặc biệt là hàng cuối cùng với 5 chiếc túi các màu của thương hiệu Hermes. Túi Hermes Birkin có giá từ khoảng hơn 250 triệu đồng đến hơn 400 triệu đồng. Ngoài ra với những thương hiệu khác như Chanel Boy; Chanel; Diorama; Lady Dior… lên tới hàng trăm triệu đồng.

Trước đó, Hoa hậu Mai Phương Thúy đăng tải hình ảnh đang nằm tại khoa cấp cứu của một bệnh viện. Cô cho biết, cô bị chóng mặt và khó thở khi đang ăn lẩu. Dù mệt mỏi nhưng vẫn tự mình bắt xe đến bệnh viện.

Chia sẻ với báo chí, Hoa hậu Mai Phương Thúy cho hay, sau khi nằm điều trị, tình trạng sức khỏe đang trong quá trình hồi phục, mặc dù vẫn cảm thấy hơi choáng váng.

“Thật sự cảm động và biết ơn tất cả tin nhắn, cuộc gọi hỏi thăm của mọi người. Hiện, tôi chưa tiện nghe máy và trả lời tin nhắn, nhưng tôi sẽ liên hệ lại sớm nhất có thể", Hoa hậu Mai Phương Thúy cho hay.

Mai Phương Thúy là Hoa hậu Việt Nam 2006, sinh ngày 6/8/1988 tại Hà Nội. Cô nổi bật với chiều cao 1m80, từng theo học Đại học Ngoại thương và RMIT, và sau khi đăng quang đã hoạt động chủ yếu trong vai trò người mẫu, diễn viên. Hiện tại, cô tập trung vào kinh doanh bất động sản, chứng khoán và các dự án cộng đồng, đồng thời vẫn giữ sức hút với nhan sắc rạng rỡ dù đã 37 tuổi.

