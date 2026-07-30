Tin showbiz 24h: MC Quyền Linh nhắn gửi con gái điều hệ trọng, Quang Lê hoảng hồn vì bị mạo danh

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MC Quyền Linh nhắn gửi con gái điều hệ trọng

Mới đây, MC Quyền Linh chia sẻ hình ảnh Hạt Dẻ (tên thật Mai Thảo Ngọc, sinh năm 2008) tốt nghiệp phổ thông trung học kèm những lời ngọt ngào dành cho con gái.

Nam nghệ sĩ chia sẻ: “Thời gian trôi nhanh quá, mới ngày nào còn bé xíu luôn nũng nịu bên cạnh ba không rời nửa bước, vậy mà bây giờ đã là cô thiếu nữ tròn 18 tuổi, cái tuổi thật đẹp, thật trong veo và thật nhiều ước mơ hoài bão. Bắt đầu từ thời khắc này, con gái yêu thương của ba đã trở thành 1 công dân độc lập, sẽ tự quyết định tất cả những gì mà quyền công dân được pháp luật công nhận.

MC Quyền Linh trong ngày tốt nghiệp của con gái Hạt Dẻ. Ảnh: FBNV

Hạt Dẻ yêu của ba! Ba vẫn mãi mãi muốn gọi con như thế! Trong lòng của ba vẫn muốn mỗi buổi sáng thức dậy được đưa con đi ăn sáng rồi đến trường, chiều lại đứng trước cổng trường ngóng chờ con tan học và được đón con về. Chỉ có việc đơn giản như vậy thôi nhưng ba vô cùng hạnh phúc trong suốt 18 năm qua. Ba muốn nói cho con biết, ba vẫn muốn tiếp tục công việc suốt 18 năm qua cho đến khi nào có người nào đó thay thế ba, con nhé!”

Quang Lê hoảng hồn khi bị mạo danh

Chiều 29/7, ca sĩ Quang Lê lên tiếng cảnh báo trên trang cá nhân khi phát hiện một số trang và tài khoản mạng xã hội tự ý sử dụng hình ảnh, tên tuổi của anh để quảng cáo sản phẩm chữa bệnh tiểu đường.

"Gần đây, tôi phát hiện một số trang và tài khoản mạng xã hội tự ý sử dụng hình ảnh, tên tuổi của tôi để quảng cáo sản phẩm với nội dung ‘Quang Lê được chữa khỏi dứt điểm bệnh tiểu đường’. Tôi xin khẳng định, tôi không tham gia, không xác nhận và không cho phép sử dụng hình ảnh, tên tuổi của mình trong quảng cáo này. Kính mong quý khán giả không tin, không chia sẻ và không mua sản phẩm từ những quảng cáo giả mạo sử dụng hình ảnh của tôi", Quang Lê bộc bạch.

Ca sĩ Quang Lê đăng tin cảnh báo. Ảnh: FBNV

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Nam ca sĩ cũng đề nghị cơ quan chức năng sớm vào cuộc và xử lý những trường hợp sử dụng hình ảnh, tên tuổi của anh.

“Tôi kính mong các cơ quan có thẩm quyền sớm xem xét, xác minh và xử lý các trường hợp giả mạo hình ảnh, tên tuổi của tôi để quảng cáo sai sự thật, nhằm bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và ngăn chặn những thông tin gây hiểu lầm tiếp tục lan truyền”, nam ca sĩ chia sẻ.

Động thái của Ninh Dương Lan Ngọc khi bị nghi oan

Mới đây, Ninh Dương Lan Ngọc có đến tham dự một sự kiện tại TP.HCM. Sau sự kiện, nhiều video liên quan đến nữ diễn viên lan truyền. Theo các tiêu đề và nội dung video, Ninh Dương Lan Ngọc có thái độ lạ, được cho là “giận” hoặc “lơ” Xuân Tiền.

Ninh Dương Lan Ngọc vội vàng lên tiếng khi bị nghi oan. Ảnh: FBNV

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Tới chiều 29/7, nữ diễn viên lên tiếng đính chính. Cô viết: “Đừng dựng tình huống cho Tư nữa. Lần sau bất kể gặp ai, thân hay mới quen biết, Tư cũng tay bắt mặt mừng. Tư hứa, đừng làm tôi sợ đi sự kiện mà”.

Quản lý của nữ diễn viên cũng lên tiếng giải thích rằng, do cùng công ty quản lý nên Lan Ngọc, Xuân Tiền và Tú Hảo lên thảm đỏ, quay, chụp ảnh cùng nhau. Thế nhưng, các clip được cắt ghép thành chỉ còn Lan Ngọc và Xuân Tiền, kèm theo đó là những câu chuyện không đúng sự thật.

Lan Ngọc và Xuân Tiền từng hợp tác trong phim Gái già lắm chiêu, sau đó có mối quan hệ thân thiết.