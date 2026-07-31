Chủ đề nóng

Đưa Nghị quyết 57 vào cuộc sống
ASEAN Cup 2026
Diễn đàn Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lắng nghe nông dân nói năm 2026
Phù phép đưa rau trôi nổi vào bữa ăn học đường
Vụ điểm 10 môn Toán bất thường tại Tuyên Quang
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV (từ 19/1 - 23/1/2026)
Quy hoạch Hà Nội tầm nhìn 100 năm
Cuộc thi viết “Kể câu chuyện Việt Nam”
50 năm Ngày thành phố Sài Gòn-Gia Định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh
40 năm đổi mới - những tác phẩm đánh thức cả dân tộc
Văn hóa - Giải trí
Thứ sáu, ngày 31/07/2026 08:00 GMT+7

Tin showbiz 24h: Thư Đan nói rõ mối quan hệ với Nguyễn Hùng, Tuấn Cry bất ngờ bỏ phố về quê sống ở tuổi 34

+ aA -
Hà Khiết Đan Thứ sáu, ngày 31/07/2026 08:00 GMT+7
Thư Đan nói rõ mối quan hệ với Nguyễn Hùng, Tuấn Cry bất ngờ bỏ phố về quê sống ở tuổi 34… là những thông tin nóng hổi của đời sống showbiz trong 24h qua.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Tin showbiz 24h cập nhật những thông tin thời sự của đời sống showbiz

Thư Đan lên tiếng nói rõ mối quan hệ với Nguyễn Hùng

Trước làn sóng tin đồn đời tư gây xôn xao cộng đồng mạng những ngày qua, tối 30/7, diễn viên Thư Đan đã đăng tải một bài viết dài trên trang cá nhân nhằm làm rõ các mối quan hệ cá nhân, phản bác những cáo buộc từ phía chồng cũ cũng như đối diện với những góc khuất trong quá khứ.

Thư Đan dính lùm xùm về mối quan hệ với Nguyễn Hùng khi chưa ly hôn. Ảnh: FBNV

Trước nghi vấn hẹn hò với ca sĩ kiêm diễn viên Nguyễn Hùng đang lan truyền rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội, Thư Đan cho biết, cả hai bắt đầu quen biết thông qua một lớp học diễn xuất vào năm 2025. Từ sự quý mến ban đầu, hai người từng có khoảng thời gian trò chuyện, tìm hiểu nhau nhưng sau đó đã thống nhất dừng lại ở mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp thuần túy.

Bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng quyết định công khai những chi tiết về cuộc hôn nhân đã qua để bảo vệ bản thân trước loạt bài tố từ chồng cũ. Thư Đan chia sẻ, cô lên xe hoa vào năm 2016, sau đó hạ sinh một con gái và dành phần lớn thời gian để chăm sóc gia đình. 2 năm sau, Thư Đan chủ động xin ly thân và chuyển sang sống ở một phòng riêng trong cùng căn nhà. Đến tháng 7, thủ tục ly hôn của cả hai mới chính thức hoàn tất.

Tuấn Cry bất ngờ bỏ phố về quê sống ở tuổi 34

Ở tuổi 34, khi tên tuổi đã có chỗ đứng nhất định trong nền âm nhạc, nhạc sĩ Tuấn Cry lại đưa ra một quyết định khiến không ít người ngỡ ngàng đó là chia tay Hà Nội quay về với quê hương Bắc Ninh.

Tuấn Cry và vợ cùng con gái. Ảnh: FBNV

Tuấn Cry khẳng định, đây không phải là phút ngẫu hứng cảm tính mà đã trải qua quá trình cân nhắc kỹ lưỡng, bàn bạc với vợ và mẹ. Mọi người đều ủng hộ quyết định này vì thấy đây là lựa chọn hợp lý.

Sự thật phía sau câu chuyện MC Thảo Vân xưng hô “vợ - chồng” với nghệ sĩ Trà My

Một trong những động lực lớn nhất thôi thúc Tuấn Cry quyết định “bỏ phố về quê” là mong muốn mẹ mình có được cuộc sống thoải mái, dễ chịu hơn. Nam nhạc sĩ từng đón mẹ lên Hà Nội sống cùng, nhưng bà lại không thể hòa nhập với nhịp sống hối hả chốn đô thị. Ở Hà Nội, bà không có nhiều người quen nên đôi lúc cảm thấy buồn và nhớ quê.

Trở lại Bắc Ninh, mẹ của Tuấn Cry có cơ hội tham gia sinh hoạt tại các câu lạc bộ hát quan họ và gặp gỡ những người bạn thân thuộc. Trong khi đó, gia đình anh lại được hòa mình vào không gian sống gần gũi với thiên nhiên.

Hòa Minzy cảnh báo

Ngày 30/7, phía ca sĩ Hòa Minzy lên tiếng cảnh báo việc hình ảnh của cô bị lợi dụng để kinh doanh. Theo quản lý của nữ ca sĩ, hiện tại có rất nhiều fanpage lấy danh nghĩa Hòa Minzy kinh doanh và tinh vi đến mức lập cả tài khoản ngân hàng mang tên công ty, đồng thời giả mạo văn bản xác nhận.

Hòa Minzy cảnh báo gấp vì bị giả mạo. Ảnh: FBNV

Hòa Minzy khẳng định, ngoài công ty HMZ Entertainment trụ sở ở TP.HCM, nữ ca sĩ không có hình thức kinh doanh nào chuyển khoản hay nhận quà tặng. Những thông tin đăng trên những fanpage không chính chủ đều không liên quan đến nữ ca sĩ.

Hòa Minzy chia sẻ: “Hãy thận trọng, đừng để bị lừa oan nhé khán giả thân yêu. Tôi không trực tiếp bán hàng hay tặng quà gì trong thời gian này cả. Tôi đã đăng tải rất nhiều bài viết cảnh báo mọi người rồi nhưng vẫn có nhiều quý vị không cập nhật được và bị lừa”.

Tham khảo thêm

Sự thật phía sau câu chuyện MC Thảo Vân xưng hô “vợ - chồng” với nghệ sĩ Trà My

Sự thật phía sau câu chuyện MC Thảo Vân xưng hô “vợ - chồng” với nghệ sĩ Trà My

Trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn

Trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn

MC Diệp Chi nghẹn ngào kể về ông ngoại hy sinh anh dũng trên chiến trường Quảng Trị, bà ngoại lặn lội đi tìm mộ chồng

MC Diệp Chi nghẹn ngào kể về ông ngoại hy sinh anh dũng trên chiến trường Quảng Trị, bà ngoại lặn lội đi tìm mộ chồng

Diễn viên Hữu Công chính thức phản hồi sau vụ bị xử phạt 580 triệu đồng

Diễn viên Hữu Công chính thức phản hồi sau vụ bị xử phạt 580 triệu đồng

Tin showbiz 24h: MC Quyền Linh nhắn gửi con gái điều hệ trọng, Quang Lê hoảng hồn vì bị mạo danh

Tin showbiz 24h: MC Quyền Linh nhắn gửi con gái điều hệ trọng, Quang Lê hoảng hồn vì bị mạo danh

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên nói về đặc ân đặc biệt ở tuổi ngoài 60

MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên nhắn nhủ mọi người hãy dành cho nhau nhiều sự tử tế hơn, thay vì phán xét ngoại hình hay những dấu vết mà thời gian để lại.

Nghệ sĩ Ưu tú Bảo Quốc từ Mỹ trở về bất ngờ làm điều đặc biệt với Nghệ sĩ Nhân dân Minh Vương tại TP.HCM

Văn hóa - Giải trí
Nghệ sĩ Ưu tú Bảo Quốc từ Mỹ trở về bất ngờ làm điều đặc biệt với Nghệ sĩ Nhân dân Minh Vương tại TP.HCM

Nhan sắc 35 thiếu nữ đầu tiên có mặt trong vòng Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026

Văn hóa - Giải trí
Nhan sắc 35 thiếu nữ đầu tiên có mặt trong vòng Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026

Nghệ sĩ Ưu tú là "Nữ hoàng chi bảo video" bất ngờ đưa cả gia đình từ Mỹ về nước

Văn hóa - Giải trí
Nghệ sĩ Ưu tú là 'Nữ hoàng chi bảo video' bất ngờ đưa cả gia đình từ Mỹ về nước

Vì sao Triệu Lộ Tư tạm hoãn đóng phim mới?

Văn hóa - Giải trí
Vì sao Triệu Lộ Tư tạm hoãn đóng phim mới?

Đọc thêm

Đau lưng âm ỉ tưởng do tuổi già nào ngờ mắc bệnh ung thư nguy hiểm
Xã hội

Đau lưng âm ỉ tưởng do tuổi già nào ngờ mắc bệnh ung thư nguy hiểm

Xã hội

Đôi khi, chỉ một cơn đau lưng âm ỉ, tưởng chừng là dấu hiệu của tuổi tác hay lao động nặng, lại là lời cảnh báo của cơ thể về một căn bệnh nguy hiểm.

Chiến sĩ cảnh sát đi chân trần trên than lửa, dùng răng kéo xe tải... tại sơ duyệt Lễ khai mạc chung kết hội thao CAND
Media

Chiến sĩ cảnh sát đi chân trần trên than lửa, dùng răng kéo xe tải... tại sơ duyệt Lễ khai mạc chung kết hội thao CAND

Media

Tối 30/7, tại TP.Đà Nẵng, hơn 2.000 cán bộ chiến sĩ Công an nhân dân (CAND) đã tham gia buổi sơ duyệt chuẩn bị cho Lễ khai mạc chung kết hội thao CAND Đà Nẵng 2026.

Giá xăng dầu hôm nay 31/7: Xăng dầu trong nước bật tăng mạnh
Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 31/7: Xăng dầu trong nước bật tăng mạnh

Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 31/7, dầu thô thế giới tăng trở lại trong rạng sáng nay.

Ông Zelensky muốn ông Trump giúp để nhờ tỷ phú Elon Musk một việc trọng đại
Thế giới

Ông Zelensky muốn ông Trump giúp để nhờ tỷ phú Elon Musk một việc trọng đại

Thế giới

Ukraine muốn bắt đầu sử dụng hệ thống Starlink của tỷ phú công nghệ Elon Musk để nhắm mục tiêu vào các bệ phóng tên lửa đạn đạo bên trong lãnh thổ Nga.

Nhận định tỷ số hiệp 1 Việt Nam vs Singapore (20h00 ngày 31/7, bảng A ASEAN Cup 2026): 1 bàn dẫn trước cho chủ nhà?
ASEAN Cup 2026

Nhận định tỷ số hiệp 1 Việt Nam vs Singapore (20h00 ngày 31/7, bảng A ASEAN Cup 2026): 1 bàn dẫn trước cho chủ nhà?

ASEAN Cup 2026

Việt Nam vs Singapore là cuộc đọ sức thuộc lượt trận thứ ba bảng A ASEAN Cup 2026 và nhà đương kim vô địch đủ sức dẫn trước ngay trong hiệp 1.

4 cây cảnh như máy hút tài lộc cho phòng khách thiếu sáng, càng tối càng vượng, củ càng to tiền càng dày
Gia đình

4 cây cảnh như máy hút tài lộc cho phòng khách thiếu sáng, càng tối càng vượng, củ càng to tiền càng dày

Gia đình

4 cây cảnh dạy ta rằng, trong chính những góc khuất, khiêm nhường nhất của ngôi nhà và của cuộc đời, vẫn có thể kiến tạo nên một vẻ đẹp viên mãn, sâu sắc

Chỉ 4 phiên livestream 'bùng nổ', vải thiều Bắc Ninh chạm tới hơn 10 triệu khách, giá vẫn “neo đỉnh”
Nhà nông

Chỉ 4 phiên livestream "bùng nổ", vải thiều Bắc Ninh chạm tới hơn 10 triệu khách, giá vẫn “neo đỉnh”

Nhà nông

Sản lượng giảm sâu, nhưng vải thiều Bắc Ninh 2026 vẫn “bùng nổ” khi giá bán lập đỉnh, doanh thu vượt 9.000 tỷ đồng. Chỉ 4 phiên livestream đã kéo hơn 10 triệu người xem, chốt hàng nghìn đơn, mở toang cánh cửa tiêu thụ nông sản trên nền tảng số.

CLB Công an TP.HCM chiêu mộ trung vệ từng khoác áo PSV Eindhoven?
Thể thao

CLB Công an TP.HCM chiêu mộ trung vệ từng khoác áo PSV Eindhoven?

Thể thao

Chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt cho hay, CLB Công an TP.HCM đang quan tâm tới trung vệ Dirk Abels sau khi anh trở thành cầu thủ tự do.

8 loại giấy tờ quan trọng người dân và doanh nghiệp cần lưu ý: Có phải cấp đổi sau sáp nhập?
Bạn đọc

8 loại giấy tờ quan trọng người dân và doanh nghiệp cần lưu ý: Có phải cấp đổi sau sáp nhập?

Bạn đọc

Sau sáp nhập, thẻ căn cước, sổ đỏ, giấy phép lái xe, giấy chứng nhận đăng ký xe, hộ chiếu, giấy khai sinh, giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh có phải cấp đổi? Dưới đây là phân tích chi tiết của luật sư dựa trên các quy định mới nhất.

Ban Chỉ huy quân sự cấp xã năm 2026 làm những nhiệm vụ gì?
Bạn đọc

Ban Chỉ huy quân sự cấp xã năm 2026 làm những nhiệm vụ gì?

Bạn đọc

Từ ngày 26/1/2026, Ban Chỉ huy quân sự cấp xã được tổ chức theo mô hình mới trực thuộc Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh, với cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ được quy định thống nhất trên phạm vi cả nước. Vậy Ban Chỉ huy quân sự cấp xã gồm những ai và thực hiện những nhiệm vụ gì theo quy định mới?

Đột phá từ triết lý '5 rõ': Kỷ luật thực thi là chìa khóa vận hành đất nước
Kính đa tròng

Đột phá từ triết lý "5 rõ": Kỷ luật thực thi là chìa khóa vận hành đất nước

Kính đa tròng

Nghị quyết Trung ương 3 cụ thể hóa Đại hội XIV, nối liền mốc 2026 với tầm nhìn 2030, 2045. Tinh gọn bộ máy và thực thi theo triết lý "5 rõ" chính là chìa khóa tháo gỡ trì trệ, biến khát vọng phát triển thành kết quả thực tiễn.

Giá vàng hôm nay (31/7): Tiếp tục tăng cao
Kinh tế

Giá vàng hôm nay (31/7): Tiếp tục tăng cao

Kinh tế

Giá vàng hôm nay 31/7, vàng SJC và nhẫn đồng loạt tăng cao hơn so với sáng hôm qua. Trong khi, giá vàng thế giới cũng tiếp đà tăng mạnh mẽ, vượt mức 4.100 USD/ounce.

Vi phạm nồng độ cồn, người đàn ông phân trần “mặt đỏ do lao động ngoài trời, đổ nhiều mồ hôi”
Media

Vi phạm nồng độ cồn, người đàn ông phân trần “mặt đỏ do lao động ngoài trời, đổ nhiều mồ hôi”

Media

Lực lượng CSGT Hà Nội phát hiện một người đàn ông điều khiển phương tiện có nồng độ cồn vượt mức cho phép. Khi được yêu cầu kiểm tra, người này liên tục phân trần rằng khuôn mặt đỏ bừng là do đi làm ngoài trời, đổ nhiều mồ hôi... chứ không phải do sử dụng rượu bia.

Bật mí về tỷ phú công nghệ thưởng 1,5 tỷ đồng cho người dọn vệ sinh, làm vườn gây ngỡ ngàng
Khoa học Công nghệ

Bật mí về tỷ phú công nghệ thưởng 1,5 tỷ đồng cho người dọn vệ sinh, làm vườn gây ngỡ ngàng

Khoa học Công nghệ

Sau khi bán công ty công nghệ với giá 575 triệu USD, tỷ phú Mark Shuttleworth đã khiến dư luận Nam Phi xúc động khi thưởng 1 triệu rand (khoảng 1,5 tỷ đồng) cho từng nhân viên, bao gồm cả nhân viên vệ sinh và người làm vườn.

Thời nhà Nguyễn, Bình Phước thuộc trấn Biên Hòa, sau chia 2 tỉnh Bình Long, Phước Long, nay thuộc TPHCM sau sáp nhập
Nhà nông

Thời nhà Nguyễn, Bình Phước thuộc trấn Biên Hòa, sau chia 2 tỉnh Bình Long, Phước Long, nay thuộc TPHCM sau sáp nhập

Nhà nông

Dưới thời phong kiến nhà Nguyễn, địa phận tỉnh Bình Phước thuộc trấn Biên Hòa. Từ năm 1956, chính quyền Sài Gòn thiết lập một số tỉnh mới ở miền Nam. Trong đó, có hai tỉnh Bình Long và Phước Long là tiền thân của tỉnh Bình Phước sau này.

Hoảng loạn ở Ba Lan: Tên lửa bí ẩn bay từ hướng Ukraine với tốc độ chóng mặt khiến Warsaw trở tay không kịp
Thế giới

Hoảng loạn ở Ba Lan: Tên lửa bí ẩn bay từ hướng Ukraine với tốc độ chóng mặt khiến Warsaw trở tay không kịp

Thế giới

Một sự cố xảy ra đêm qua tại tỉnh Lublin của Ba Lan đã dẫn đến việc triển khai lực lượng an ninh quy mô lớn và mở cuộc điều tra hình sự.

Nhận định tỷ số Việt Nam vs Singapore (20h00 ngày 31/7, bảng A ASEAN Cup 2026): Chủ nhà thắng thuyết phục?
ASEAN Cup 2026

Nhận định tỷ số Việt Nam vs Singapore (20h00 ngày 31/7, bảng A ASEAN Cup 2026): Chủ nhà thắng thuyết phục?

ASEAN Cup 2026

Việt Nam vs Singapore là cuộc đọ sức thuộc lượt trận thứ ba bảng A ASEAN Cup 2026 và nhà đương kim vô địch đủ sức giành chiến thắng ấn tượng.

Nông thôn Tây Bắc: Khun Há định hướng phát triển vùng mắc ca nguyên liệu, giúp người dân làm giàu bền vững
Lai Châu Ngày Mới

Nông thôn Tây Bắc: Khun Há định hướng phát triển vùng mắc ca nguyên liệu, giúp người dân làm giàu bền vững

Lai Châu Ngày Mới

Nhờ áp dụng đúng kỹ thuật chăm sóc, nhiều diện tích mắc ca ở xã Khun Há (Lai Châu) cho năng suất vượt trội, trung bình đạt 34kg quả/cây. Loại cây trồng này đang mở ra hướng đi bứt phá, giúp nông dân nơi đây vươn lên làm giàu bền vững.

Bài dự thi 'Kể câu chuyện Việt Nam': Người 'giải mã' những ca bệnh hiểm nghèo - Trí tuệ Việt Nam vươn tầm thế giới
Thời sự

Bài dự thi "Kể câu chuyện Việt Nam": Người "giải mã" những ca bệnh hiểm nghèo - Trí tuệ Việt Nam vươn tầm thế giới

Thời sự

Năm 2022, có một bác sĩ (BS) Việt Nam được Trường Đại học Y khoa Chicago gọi tên vinh danh trong danh sách "40 under 40 in cancer" - 40 cá nhân xuất sắc dưới 40 tuổi có những đóng góp nổi bật trong lĩnh vực ung thư trên toàn thế giới. Đó là BS Phan Trúc.

Sáp nhập trường học trên cả nước: Chất lượng giáo dục đứng trước phép thử lớn (Bài 1)
Xã hội

Sáp nhập trường học trên cả nước: Chất lượng giáo dục đứng trước phép thử lớn (Bài 1)

Xã hội

Là một trong 15 địa phương được Bộ GDĐT lựa chọn thí điểm sắp xếp lại hệ thống trường học công lập, Hà Nội đang triển khai phương án tinh gọn đầu mối với quy mô lớn chưa từng có. Hàng loạt trường học sẽ được tổ chức lại, kéo theo những thay đổi về bộ máy quản lý, đội ngũ cán bộ, giáo viên và đặt ra bài toán bảo đảm chất lượng giáo dục trong quá trình chuyển đổi.

Mỹ nhân, Nghệ sĩ Nhân dân từng hóa thân thành Đệ nhất phu nhân giờ cuộc sống ra sao?
Văn hóa - Giải trí

Mỹ nhân, Nghệ sĩ Nhân dân từng hóa thân thành Đệ nhất phu nhân giờ cuộc sống ra sao?

Văn hóa - Giải trí

Sở hữu vẻ đẹp đài các, sắc sảo mang đậm nét thanh lịch của người phụ nữ Hà Thành cùng tài năng diễn xuất tinh tế, Nghệ sĩ Nhân dân Minh Hòa từ lâu đã trở thành gương mặt tiêu biểu của sân khấu và màn ảnh phía Bắc. Dù đã nghỉ hưu nhiều năm, nữ nghệ sĩ vẫn giữ nguyên sức hút với phong thái sang trọng, vẻ đẹp mặn mà và những vai diễn in đậm trong ký ức của nhiều thế hệ khán giả.

Lịch thi đấu và phát sóng trực tiếp ASEAN Cup 2026 ngày 31/7
Thể thao

Lịch thi đấu và phát sóng trực tiếp ASEAN Cup 2026 ngày 31/7

Thể thao

Nhằm giúp quý độc giả tiện theo dõi, Dân Việt xin đăng tải lịch thi đấu và phát sóng trực tiếp ASEAN Cup 2026 ngày 31/7, bao gồm các trận Timor Leste vs Indonesia, Việt Nam vs Singapore.

Mafia đang mua một phần trong số 800.000 vũ khí bị mất tích ở Ukraine
Thế giới

Mafia đang mua một phần trong số 800.000 vũ khí bị mất tích ở Ukraine

Thế giới

Các công tố viên cấp cao cảnh báo rằng mafia Ý đang tìm cách mua lại một phần trong số 800.000 khẩu súng được cho là bị mất tích hoặc bị đánh cắp từ Ukraine kể từ năm 2022, bao gồm cả máy bay không người lái và các loại vũ khí tiên tiến khác.

Nghị quyết 21-NQ/TW: Tái định cư không chỉ là chỗ ở, mà còn là sinh kế lâu dài
Nhà đất

Nghị quyết 21-NQ/TW: Tái định cư không chỉ là chỗ ở, mà còn là sinh kế lâu dài

Nhà đất

Thay vì chỉ bồi thường khi thu hồi đất, Nghị quyết 21 yêu cầu bảo đảm người dân có nơi ở, việc làm và cuộc sống ổn định hơn, hướng tới phát triển bền vững.

Vì sao Mazda 2 giảm giá không “phanh” chưa đến 400 triệu đồng, rẻ như Hyundai Grand i10?
Chuyển động số

Vì sao Mazda 2 giảm giá không “phanh” chưa đến 400 triệu đồng, rẻ như Hyundai Grand i10?

Chuyển động số

Dòng xe nhập khẩu thuộc phân khúc hạng B là Mazda 2 đang nhận được ưu đãi chính hãng giúp người Việt sở hữu giá chưa đến 400 triệu đồng.

Doanh nghiệp địa ốc đối mặt 'bài toán' 60.000 tỷ đồng trái phiếu sắp đáo hạn
Nhà đất

Doanh nghiệp địa ốc đối mặt "bài toán" 60.000 tỷ đồng trái phiếu sắp đáo hạn

Nhà đất

Doanh nghiệp bất động sản dẫn đầu thị trường trái phiếu trong nửa đầu năm 2026, nhưng áp lực đáo hạn hàng chục nghìn tỷ đồng và chi phí vốn cao vẫn là bài toán lớn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng
Thời sự

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng

Thời sự

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký quyết định số 207 -QĐ/TW thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng.

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Thiếu tá công an nhập viện khi truy bắt tội phạm ma túy; khống chế kẻ chém 2 công an xã bị thương
Pháp luật

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Thiếu tá công an nhập viện khi truy bắt tội phạm ma túy; khống chế kẻ chém 2 công an xã bị thương

Pháp luật

Thiếu tá công an bị thương khi truy bắt tội phạm ma túy; khống chế đối tượng dùng rựa chém 2 công an xã bị thương ở Quảng Trị; nam TikToker có hơn 120 nghìn người theo dõi tử vong trong căn hộ chung cư ở Hà Nội... là những tin nóng 24 giờ qua.

“Làm sạch” mã số vùng trồng, bảo vệ quyền lợi nông dân trồng sầu riêng
Nhịp sống nông thôn mới

“Làm sạch” mã số vùng trồng, bảo vệ quyền lợi nông dân trồng sầu riêng

Nhịp sống nông thôn mới

Radio online Nhịp sống nông thôn mới hôm nay có nội dung: Gỡ khó mã số vùng trồng, bảo vệ nông dân trồng sầu riêng; Nghệ An đổi mới tuyên truyền pháp luật cho nông dân; Bắc Ninh ra mắt HTX Dược liệu sinh thái, phát triển Sâm Núi Dành; Hà Tĩnh chuẩn bị phát động sản xuất nông nghiệp an toàn, hữu cơ; Quỹ Hỗ trợ nông dân tiếp vốn trồng trúc sào ở Cao Bằng; cảnh báo nông vụ trước diễn biến siêu bão DOLPHIN…

Con số may mắn hôm nay 31/7: Dần cầu tài thuận lợi, Thìn dễ được cất nhắc, Sửu đề phòng tranh chấp
Gia đình

Con số may mắn hôm nay 31/7: Dần cầu tài thuận lợi, Thìn dễ được cất nhắc, Sửu đề phòng tranh chấp

Gia đình

Theo con số may mắn hôm nay 31/7, con giáp tuổi Dần có lộc ăn uống, gặp gỡ vui vẻ, công việc có hướng mở, nhiều cơ hội làm ăn mới.

Tin đọc nhiều

1

Giá vàng hôm nay mới nhất (29/7) tiếp đà giảm mạnh: Cửa hàng "thừa vàng" bán ra do khách mua "mất hút"

Giá vàng hôm nay mới nhất (29/7) tiếp đà giảm mạnh: Cửa hàng 'thừa vàng' bán ra do khách mua 'mất hút'

2

Giá vàng hôm nay (30/7): Bất ngờ tăng "dựng đứng"

Giá vàng hôm nay (30/7): Bất ngờ tăng 'dựng đứng'

3

Iran đã hủy bỏ cuộc tấn công tên lửa vào các cảng của Ukraine sau khi ông Sybiga xin lỗi

Iran đã hủy bỏ cuộc tấn công tên lửa vào các cảng của Ukraine sau khi ông Sybiga xin lỗi

4

Hình ảnh tàu sân bay Mỹ USS George Washington và các tàu hộ vệ nhìn từ đỉnh núi Sơn Trà

Hình ảnh tàu sân bay Mỹ USS George Washington và các tàu hộ vệ nhìn từ đỉnh núi Sơn Trà

5

Danh sách mới nhất các xã có thể phải sáp nhập xã phường tiếp ở Tây Ninh (gồm địa phận Long An cũ) do thiếu diện tích

Danh sách mới nhất các xã có thể phải sáp nhập xã phường tiếp ở Tây Ninh (gồm địa phận Long An cũ) do thiếu diện tích