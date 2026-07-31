Tin showbiz 24h: Thư Đan nói rõ mối quan hệ với Nguyễn Hùng, Tuấn Cry bất ngờ bỏ phố về quê sống ở tuổi 34

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Thư Đan lên tiếng nói rõ mối quan hệ với Nguyễn Hùng

Trước làn sóng tin đồn đời tư gây xôn xao cộng đồng mạng những ngày qua, tối 30/7, diễn viên Thư Đan đã đăng tải một bài viết dài trên trang cá nhân nhằm làm rõ các mối quan hệ cá nhân, phản bác những cáo buộc từ phía chồng cũ cũng như đối diện với những góc khuất trong quá khứ.

Thư Đan dính lùm xùm về mối quan hệ với Nguyễn Hùng khi chưa ly hôn. Ảnh: FBNV

Trước nghi vấn hẹn hò với ca sĩ kiêm diễn viên Nguyễn Hùng đang lan truyền rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội, Thư Đan cho biết, cả hai bắt đầu quen biết thông qua một lớp học diễn xuất vào năm 2025. Từ sự quý mến ban đầu, hai người từng có khoảng thời gian trò chuyện, tìm hiểu nhau nhưng sau đó đã thống nhất dừng lại ở mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp thuần túy.

Bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng quyết định công khai những chi tiết về cuộc hôn nhân đã qua để bảo vệ bản thân trước loạt bài tố từ chồng cũ. Thư Đan chia sẻ, cô lên xe hoa vào năm 2016, sau đó hạ sinh một con gái và dành phần lớn thời gian để chăm sóc gia đình. 2 năm sau, Thư Đan chủ động xin ly thân và chuyển sang sống ở một phòng riêng trong cùng căn nhà. Đến tháng 7, thủ tục ly hôn của cả hai mới chính thức hoàn tất.

Tuấn Cry bất ngờ bỏ phố về quê sống ở tuổi 34

Ở tuổi 34, khi tên tuổi đã có chỗ đứng nhất định trong nền âm nhạc, nhạc sĩ Tuấn Cry lại đưa ra một quyết định khiến không ít người ngỡ ngàng đó là chia tay Hà Nội quay về với quê hương Bắc Ninh.

Tuấn Cry và vợ cùng con gái. Ảnh: FBNV

Tuấn Cry khẳng định, đây không phải là phút ngẫu hứng cảm tính mà đã trải qua quá trình cân nhắc kỹ lưỡng, bàn bạc với vợ và mẹ. Mọi người đều ủng hộ quyết định này vì thấy đây là lựa chọn hợp lý.

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Một trong những động lực lớn nhất thôi thúc Tuấn Cry quyết định “bỏ phố về quê” là mong muốn mẹ mình có được cuộc sống thoải mái, dễ chịu hơn. Nam nhạc sĩ từng đón mẹ lên Hà Nội sống cùng, nhưng bà lại không thể hòa nhập với nhịp sống hối hả chốn đô thị. Ở Hà Nội, bà không có nhiều người quen nên đôi lúc cảm thấy buồn và nhớ quê.

Trở lại Bắc Ninh, mẹ của Tuấn Cry có cơ hội tham gia sinh hoạt tại các câu lạc bộ hát quan họ và gặp gỡ những người bạn thân thuộc. Trong khi đó, gia đình anh lại được hòa mình vào không gian sống gần gũi với thiên nhiên.

Hòa Minzy cảnh báo

Ngày 30/7, phía ca sĩ Hòa Minzy lên tiếng cảnh báo việc hình ảnh của cô bị lợi dụng để kinh doanh. Theo quản lý của nữ ca sĩ, hiện tại có rất nhiều fanpage lấy danh nghĩa Hòa Minzy kinh doanh và tinh vi đến mức lập cả tài khoản ngân hàng mang tên công ty, đồng thời giả mạo văn bản xác nhận.

Hòa Minzy cảnh báo gấp vì bị giả mạo. Ảnh: FBNV

Hòa Minzy khẳng định, ngoài công ty HMZ Entertainment trụ sở ở TP.HCM, nữ ca sĩ không có hình thức kinh doanh nào chuyển khoản hay nhận quà tặng. Những thông tin đăng trên những fanpage không chính chủ đều không liên quan đến nữ ca sĩ.

Hòa Minzy chia sẻ: “Hãy thận trọng, đừng để bị lừa oan nhé khán giả thân yêu. Tôi không trực tiếp bán hàng hay tặng quà gì trong thời gian này cả. Tôi đã đăng tải rất nhiều bài viết cảnh báo mọi người rồi nhưng vẫn có nhiều quý vị không cập nhật được và bị lừa”.