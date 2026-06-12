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Thứ sáu, ngày 12/06/2026 07:30 GMT+7

Tin showbiz 24h: Tình trạng sức khỏe đáng lo ngại của Siu Black, Phương Oanh chia sẻ về hạnh phúc sau biến cố

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Thủy Vũ Thứ sáu, ngày 12/06/2026 07:30 GMT+7
Tình trạng sức khỏe đáng lo ngại của Siu Black, Phương Oanh chia sẻ về hạnh phúc sau biến cố... là những thông tin đáng chú ý của showbiz 24h.
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Tin showbiz 24h tổng hợp những thông tin nóng hổi về các sao Việt

Phương Oanh chia sẻ về hạnh phúc sau biến cố

Sau những sóng gió từng trải qua, Phương Oanh cho thấy sự thay đổi trong cách nhìn nhận cuộc sống khi không còn cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người mà lựa chọn tập trung vào hạnh phúc cá nhân.

Mới đây, nữ diễn viên gây chú ý khi thay đổi ảnh đại diện trên mạng xã hội và đăng tải dòng trạng thái: “Phụ nữ chúng ta xứng đáng được hạnh phúc theo cách mà chúng ta muốn, yêu các nàng”.

Phương Oanh chia sẻ về hạnh phúc sau biến cố. Ảnh: FBNV

Chia sẻ ngắn gọn nhưng nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Nhiều ý kiến cho rằng đây không chỉ là lời động viên dành cho phụ nữ mà còn phản ánh tâm thế hiện tại của Phương Oanh sau quãng thời gian đối mặt với nhiều áp lực dư luận.

Sau những biến cố từng khiến cô trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội, nữ diễn viên dường như đang lựa chọn cách sống tích cực hơn, tập trung vào gia đình và tận hưởng hạnh phúc theo cách riêng.

Jennifer Phạm và Quang Dũng cùng chúc mừng con trai tốt nghiệp

Quang Dũng và Jennifer Phạm mới đây nhận được nhiều sự quan tâm khi cùng xuất hiện trong lễ tốt nghiệp của con trai Bảo Nam tại Hoa Kỳ.

Jennifer Phạm và Quang Dũng cùng chúc mừng con trai tốt nghiệp. Ảnh: FBNV

Dù đã chia tay nhiều năm, cả hai vẫn duy trì mối quan hệ văn minh và luôn đồng hành cùng con trong những dấu mốc quan trọng của cuộc sống.

Trong loạt hình ảnh được chia sẻ, Quang Dũng và Jennifer Phạm đều thể hiện niềm hạnh phúc, tự hào khi chứng kiến con trai trưởng thành và chuẩn bị bước vào môi trường đại học.

Kèm theo hình ảnh, nam ca sĩ xúc động viết: “Chúc mừng con trai của ba mẹ! Những khoảnh khắc hạnh phúc vô tận mà ba mẹ và gia đình cùng chứng kiến. Nhìn thấy con khôn lớn mỗi ngày. Và giờ đây con bước vào giảng đường đại học với bao ước mơ và hoài bão”.

Tình trạng sức khỏe đáng lo ngại của ca sĩ Siu Black

Sức khỏe của Siu Black tiếp tục nhận được sự quan tâm từ đồng nghiệp và người hâm mộ sau thời gian dài điều trị bệnh thận cùng nhiều bệnh lý nền.

Dù phải thường xuyên chạy thận và theo đuổi phác đồ điều trị kéo dài, nữ ca sĩ vẫn giữ tinh thần lạc quan cùng niềm đam mê âm nhạc. Mới đây, ca sĩ Phương Thanh có dịp đến Măng Đen biểu diễn và ghé thăm đàn chị tại làng Plei Tơnghia, nơi Siu Black đang sinh sống.

Tình trạng sức khỏe đáng lo ngại của ca sĩ Siu Black. Ảnh: FBNV

Chia sẻ với báo chí, Phương Thanh cho biết Siu Black có phần xanh xao và kém sức sống hơn trước do ảnh hưởng của quá trình chạy thận định kỳ. Tuy nhiên, điều khiến cô cảm phục là nghị lực và tinh thần mạnh mẽ của đàn chị trong hành trình chiến đấu với bệnh tật.

Ở tuổi gần 60, giọng ca được mệnh danh là “Họa mi núi rừng” đang đối mặt với nhiều vấn đề sức khỏe. Đầu năm 2026, nữ ca sĩ phải nhập viện điều trị suy thận mạn giai đoạn cuối và thực hiện lọc máu định kỳ hai lần mỗi tuần. Trước đó, chị cũng được chẩn đoán mắc tiểu đường cùng một số bệnh lý nền như rối loạn mỡ máu và mất cân bằng điện giải.

Có thời điểm, bệnh tình của Siu Black diễn biến nghiêm trọng với nhiều biến chứng liên quan đến tim mạch và hô hấp, khiến chị phải nhập viện cấp cứu, làm người thân và người hâm mộ không khỏi lo lắng.

Tuy nhiên, sau nhiều tháng điều trị, sức khỏe của nữ ca sĩ đã dần ổn định. Việc tuân thủ phác đồ điều trị giúp chị có thể sinh hoạt bình thường hơn. Tháng 3 vừa qua, Siu Black đã trở lại sân khấu trong một số chương trình nghệ thuật, tiếp tục biểu diễn với nguồn năng lượng tích cực và tinh thần vượt khó đáng khâm phục.

Tinh thần ấy cũng được nữ ca sĩ gửi gắm trong ca khúc Ta chẳng là gì cả vừa ra mắt. Siu Black cho biết chị xúc động ngay từ lần đầu nghe bản demo bởi nội dung bài hát phản ánh chân thực hành trình đời mình sau những biến cố và thử thách đã trải qua.

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