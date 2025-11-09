Tin sốc: Ông trùm lính đánh thuê Wagner Prigozhin còn sống và đã trốn sang Venezuela?

Yevgeny Prigozhin, người sáng lập công ty quân sự tư nhân Wagner. Ảnh Pravda

Những tuyên bố về chuyến bay liên quan đến Wagner tới Venezuela

Theo các nguồn tin truyền thông được trích dẫn trong các báo cáo này, giữa lúc khủng hoảng quan hệ Mỹ-Venezuela đang diễn ra, một chiếc máy bay trước đây có liên quan đến Wagner đã được nhìn thấy đang bay đến Venezuela. Các ấn phẩm cũng nhắc lại một đoạn video xuất hiện sau vụ tai nạn cho thấy một người đàn ông giống Prigozhin được cho là đã bị quay phim ở đâu đó tại Châu Phi.

Thêm vào sự suy đoán, một số kênh Telegram của Nga đã công bố những gì họ cho là "tài liệu bảng lương", cho thấy rằng các khoản thanh toán lương vẫn đang được chuyển vào tài khoản của Prigozhin - một tuyên bố được đưa ra như là "bằng chứng" gián tiếp về sự sống sót của ông.

“Một chiếc máy bay trước đây có liên quan đến Wagner được cho là đã bay tới Venezuela trong bối cảnh căng thẳng với Mỹ”

Tin đồn về vai trò mới là cố vấn của ông Maduro

Một phiên bản lan truyền trực tuyến cho rằng ông Prigozhin được cho là còn sống có thể đã đảm nhận một vị trí mới là cố vấn quân sự cho Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro, vào thời điểm Caracas được cho là đang tìm kiếm sự hợp tác quân sự và an ninh từ Nga, Trung Quốc và Iran.

Truyền thông Nga: không có bằng chứng ủng hộ lý thuyết này

Tuy nhiên, Tsargrad nhấn mạnh rằng không có bằng chứng thực sự nào chứng minh cho tuyên bố rằng ông Prigozhin có thể đã sống sót sau vụ tai nạn máy bay phản lực tư nhân Embraer-135 vào ngày 23/8/2023. Kênh này lưu ý rằng, bất chấp những tin đồn dai dẳng, tất cả các cuộc điều tra chính thức đều kết luận rằng Prigozhin nằm trong số những người thiệt mạng trong vụ tai nạn.

“Bất chấp những tin đồn lan truyền, không có bằng chứng đáng tin cậy nào cho thấy Yevgeny Prigozhin sống sót sau vụ tai nạn máy bay năm 2023 gần Tver".

Những suy đoán mới này phản ánh bầu không khí bí ẩn liên tục bao quanh các hoạt động của Wagner và người sáng lập quá cố, người có ảnh hưởng trải dài từ chiến trường Nga đến Châu Phi và được cho là cả Châu Mỹ Latinh.