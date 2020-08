Tin tối (11/8): "Tấu hài" với HLV Chung Hae-seong, CLB TP.HCM nhận "mưa mỉa mai" của CĐV

"Tấu hài" với HLV Chung Hae-seong, CLB TP.HCM nhận "mưa mỉa mai" của CĐV



HLV Chung-Hae-seong trở lại làm việc từ ngày mai. Ảnh: Zing.vn

CLB TP.HCM vừa chính thức bổ nhiệm lại ông Chung Hae-seong làm HLV trưởng. Chiến lược gia Hàn Quốc chia tay CLB TP.HCM sau trận thua Hà Nội FC ở vòng 11 V.League (24/7). Sau hơn 2 tuần đàm phán đền bù không thành, 2 bên đã quyết định bắt tay hợp tác một lần nữa. Bắt đầu từ ngày mai (12/8), ông Chung Hae-seong và các cộng sự sẽ trở lại làm việc bình thường.

Trên mạng xã hội, rất nhiều người hâm mộ đã mỉa mai quyết định "tái hôn" của CLB TP.HCM với HLV Chung Hae-seong.

"Dịch không đến rạp để xem kịch được...ở nhà xem tấu hài cũng vui phết", CĐV PT Giáo bình luận đầy mỉa mai.

"Bóng đá Việt Nam như tấu hài vậy. Nhưng mà cũng chúc mừng cho đội bóng TP.HCM đã có huấn luyện viên mới và đầy kỷ niệm", NHM Diep Thuan nhận xét.

"Đúng là chuyện chỉ có ở bóng đá Việt Nam", CĐV Trần Hiếu đánh giá.

"Khả năng tiền đền bù hợp đồng cho đội ngũ người Hàn là khá cao!!!!!! Chuyện chỉ có ở nước ta. Không yêu thì thôi sao phải níu giữ để rồi lại phải chia tay", CĐV Vũ Kim Tuấn bình luận.

"Sau khi Gala cười gặp nhau cuối năm của nhà đài ngừng sản xuất. Nhờ có V.League đã đem đến cho dân chúng thêm bữa ăn tinh thần thịnh soạn. Để đỡ hụt hẫng và bớt nhớ gala cười nhiều hơn" , CĐV Hiễu Vũ bình luận đầy giễu cợt.

"Tấu hài cực mạnh. Toàn các nghệ sỹ nhân dân", CĐV Phạm Duy Khánh bình luận đầy chế giễu.

Trên đây là 6 trong hàng nghìn bình luận về vụ CLB TP.HCM bất ngờ tái bổ nhiệm ông HLV Chung Hae-seong.

Messi sẵn sàng cho trận Bayern Munich

Messi sẵn sàng cho trận Bayern Munich.

Sau trận thắng Napoli ở vòng 1/8 Champions League (9/8), các cầu thủ Barcelona được nghỉ 1 ngày. Tương tự các đồng đội, Messi đã trở lại trung tâm luyện tập Joan Gamper vào hôm nay. Tại đây, ngôi sao người Argentina đã gặp các bác sỹ để kiểm tra chấn thương. Messi bị đau chân sau pha va chạm với Koulibaly của Napoli. Theo Marca, chấn thương của Messi không nặng. Vì thế, anh sẽ ra sân ở trận tứ kết gặp Bayern Munich vào ngày 15/8.

Lương của Neymar bằng cả đội Atalanta

Lương của Neymar bằng cả đội Atalanta.

Theo L'Equipe, tuyển thủ Brazil nhận mức lương khoảng 36 triệu euro/năm ở PSG. Lương của Neymar gần bằng tổng số lương của toàn thể cầu thủ đội 1 Atalanta. Cầu thủ nhận lương cao nhất đội bóng Italia là 1,8 triệu euro/năm. Vào ngày 13/8 tới, PSG và Atalanta sẽ chạm trán ở trận tứ kết Champions League.

Chelsea chấp nhận bán lỗ Tiemoue Bakayoko

Tiemoue Bakayoko sắp rời Chelsea.

Theo The Sun, The Blues sẽ bán tiền vệ người Pháp cho AC Milan với giá 20 triệu bảng vào hè này. Cách đây 3 năm, Chelsea từng chi 40 triệu bảng mua Tiemoue Bakayoko từ AS Monaco.

Andrea Pirlo "xuống tay" với Aaron Ramsey

Ramsey sắp cuốn gói khỏi Juventus.

Tờ Daily Mirror cho hay tiền vệ người xứ Wales không nằm trong kế hoạch của Juventus. Vì thế, tân HLV Andrea Pirlo sẽ đẩy Ramsey đi vào hè này. Aaron Ramsey gia nhập Juventus theo dạng chuyển nhượng tự do vào hè 2019. Tiền vệ 29 tuổi không đáp ứng được kì vọng dù nhận mức lương 400 nghìn bảng/tuần. Anh chỉ đá chính 11 trận ở Serie A 2019/20.