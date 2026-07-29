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Thứ tư, ngày 29/07/2026 20:10 GMT+7

Tin tối 29/7: Tiền đạo Việt kiều Mỹ bất ngờ giải nghệ ở tuổi 26

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Minh Hoàng Thứ tư, ngày 29/07/2026 20:10 GMT+7
Tiền đạo Việt kiều Mỹ bất ngờ giải nghệ ở tuổi 26; FIFA sẵn sàng trả cho mỗi liên đoàn thành viên 30 triệu bảng; Savinho gây sức ép với Man City; Emiliano Martinez được hàng xóm giải cứu; M.U muốn chiêu mộ Dusan Vlahovic.
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Tiền đạo Việt kiều Mỹ bất ngờ giải nghệ ở tuổi 26

Tiền đạo Việt kiều Mỹ - Tristan Trager vừa gây bất ngờ khi quyết định giải nghệ ở tuổi 26. Được biết, Trager sẽ quay trở lại phục vụ trong Lực lượng Không quân Mỹ. Suốt sự nghiệp, cầu thủ gốc Việt ra sân tổng cộng 102 lần ở cấp độ CLB, ghi 25 bàn và thực hiện 7 pha kiến tạo cơ hội cho đồng đội lập công.

Tiền đạo Việt kiều Tristan Trager. Ảnh: Monterey Bay.

Tiền vệ Việt kiều Tristan Trager sinh ngày 28/8/1999 tại Santa Monica, California (Mỹ), có mẹ là người Việt Nam và cha là người Mỹ. Trager sở hữu chiều cao 1m80. Ngoài vị trí sở trường là tiền đạo cắm, anh hoàn toàn có thể thi đấu tốt trong vai trò tiền vệ cánh.

Trager trưởng thành từ môi trường đào tạo chuyên nghiệp của LA Galaxy, một trong những học viện bóng đá hàng đầu tại Mỹ, nơi đã sản sinh ra nhiều cầu thủ chất lượng cho bóng đá Bắc Mỹ. Sau khi rời học viện, tiền đạo Việt kiều này bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp tại giải USL Championship, thi đấu cho nhiều câu lạc bộ khác nhau như Charleston Battery, Atlanta United 2, Monterey Bay FC và Orange County SC.

FIFA sẵn sàng trả cho mỗi liên đoàn thành viên 30 triệu bảng

Chủ tịch LĐBĐ thế giới (FIFA) - Gianni Infantino đã thông báo với 211 liên đoàn thành viên của FIFA rằng họ sẽ nhận được 30 triệu bảng nếu đồng ý với kế hoạch bán một phần quyền tổ chức World Cup. Theo tờ The Times, các liên đoàn thành viên sẽ có 53 ngày suy nghĩ và ký kết thoả thuận với FIFA. Mới đây, Gianni Infantino đã bày tỏ mong muốn cho phép các nhà đầu tư tư nhân mua lại một phần quyền tổ chức World Cup thông qua công ty con là Fifa Forward Enterprise.

Savinho gây sức ép với Man City

Ảnh minh hoạ. Nguồn: ChatGPT.

Cầu thủ chạy cánh Savinho đang gây sức ép lên Man City với hy vọng đội chủ sân Etihad cho phép anh gia nhập Tottenham với giá 60 triệu bảng. Cầu thủ 22 tuổi còn 2 năm hợp đồng với “The Citizens”. Mùa giải vừa qua, anh chỉ có 14 lần đá chính trên mọi đấu trường.

Emiliano Martinez được hàng xóm giải cứu

Mới đây, thủ môn Emiliano Martinez của Aston Villa đã may mắn được những người hàng xóm tốt bụng giải cứu khi chiếc xe bán tải do anh điều khiển bị mắc kẹt ở bùn lầy trên một con đường nông thôn gần Sierra de los Padres, Argentina. Hiện tại, người gác đền 33 tuổi vẫn đang nghỉ Hè sau khi tham dự World Cup 2026.

M.U muốn chiêu mộ Dusan Vlahovic

Ảnh minh hoạ. Nguồn: ChatGPT.

Báo chí xứ sở sương mù cho hay, Ban lãnh đạo M.U đang cân nhắc khả năng chiêu mộ tiền đạo Dusan Vlahovic trong kỳ chuyển nhượng Hè 2026. Chân sút 26 tuổi đã trở thành cầu thủ tự do sau khi hết hạn hợp đồng với Juventus hôm 30/6 vừa qua. Bên cạnh đó, “Quỷ đỏ” cũng sẵn sàng để Joshua Zirkzee ra đi. Tuyển thủ Hà Lan đang nhận được sự quan tâm từ Juve.

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