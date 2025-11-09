Tin vui: Gạo ST25 của Việt Nam lần thứ ba đăng quang giải Nhất cuộc thi Gạo ngon thế giới

Đúng 11h30, Ban tổ chức cuộc thi “Gạo ngon nhất thế giới” năm 2025 công bố gạo ST25 của Việt Nam và gạo Phka Romdoul của Campuchia đã xuất sắc cùng giành giải Nhất cuộc thi năm nay.

Cuộc thi “Gạo ngon nhất thế giới” nằm trong khuôn khổ Hội nghị Thương mại Lúa gạo Toàn cầu lần thứ 17 do The Rice Trader (TRT) tổ chức. Hội nghị năm nay diễn ra tại Phnom Penh, Campuchia từ ngày 7-9/11.

Ông Hồ Quang Cua cùng nhóm kỹ sư của doanh nghiệp tư nhân Hồ Quang Trí - nhóm kỹ sư là tác giả của giống lúa ST25 và xây dựng thương hiệu Gạo Ông Cua ST25 đều có mặt tại hội nghị và nhận giải thưởng này.

Ông Đỗ Hà Nam - Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), cũng có mặt tại hội nghị và chia vui cùng giải thưởng của ngành lúa gạo Việt Nam.

Ông Đỗ Hà Nam (bên trái) và ông Hồ Quang Cua (bên phải ) vui mừng nâng biểu tượng Gạo ngon nhất thế giới năm 2025. Ảnh: CTV

Trao đổi nhanh với Dân Việt, đại diện doanh nghiệp tư nhân Hồ Quang Trí - đơn vị sản xuất gạo Ông Cua ST25, cho biết sau ba ngày hội nghị và diễn ra cuộc thi, trưa 9/11, ban tổ chức chính thức công bố kết quả.

Đây là niềm vui của doanh nghiệp cũng như niềm tự hào của ngành lúa gạo Việt Nam khi gạo Ông Cua ST25 tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong của Việt Nam trên bản đồ gạo thế giới.

Tại sự kiện, doanh nghiệp đã chia sẻ về hành trình nghiên cứu và phát triển các giống lúa thơm ST chất lượng cao trong hơn 30 năm qua.

Đồng thời, doanh nghiệp cũng chia sẻ về tác động tích cực của giải thưởng Gạo ngon nhất thế giới, các tác động lan tỏa từ việc giúp tăng thu nhập cho nông dân đến việc xây dựng thương hiệu gạo chất lượng cao của Việt Nam, mở ra cơ hội xuất khẩu sang những thị trường khó tính như Mỹ, Nhật, châu Âu và Úc…

Kỹ sư Hồ Quang Cua và gạo ST25 của mình. Ảnh: Hồng Phúc

Cuộc thi “Gạo ngon nhất thế giới” nằm trong khuôn khổ Hội nghị Thương mại Lúa gạo Toàn cầu diễn ra hàng năm. Gạo ST25 đã hai lần giành giải Nhất cuộc thi này, và lần này là lần thứ ba.

Gạo ST25 của nhóm kỹ sư Hồ Quang Cua lần đầu được vinh danh giải Nhất Gạo ngon thế giới lần đầu tiên vào năm 2019. Lần thứ hai Gạo ST25 đạt giải Nhất ở cuộc thi này là năm 2023 và mới nhất là năm 2025.

Không chỉ đạt giải Nhất Gạo ngon thế giới, năm 2022, Hội nghị Thương mại Lúa gạo Toàn cầu đã được vinh danh ông Hồ Quang Cua là cá nhân có Thành tựu cống hiến trọn đời cho ngành lúa gạo (World Rice Community - Lifetime Achievement Award).