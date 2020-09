Tin xe (1/9): Xe Mitsubishi Xpander 2020 tiếp tục ưu đãi khách hàng

Xe Mitsubishi Xpander 2020 tiếp tục ưu đãi khách hàng

Xe Mitsubishi Xpander liên tục đạt doanh số rất cao thời gian qua nhờ chính sách giảm giá, ưu đãi khách hàng. Vào thời điểm này, một số đại lý Mitsubishi tiếp tục mang đến những ưu đãi tạo sức hút lớn với người mua.

Mitsubishi Xpander 2020 đang rất được khách Việt ưa chuộng.

Cụ thể, Xpander MT bản nhập khẩu giảm 10 triệu đồng, 2 phiên bản còn lại là Xpander AT lắp ráp và AT nhập khẩu nhận ưu đãi cao hơn là 20 triệu đồng.

Khách hàng mua Mitsubishi Xpander 2020 thời điểm này còn nhận được gói bảo hiểm vật chất 1 năm hoặc gói phụ kiện như Trải sàn, Camera hành trình, bọc vô lăng, tấm che nắng…

Thậm chí một số đại lý sẵn sàng hỗ trợ giảm 50% lệ phí trước bạ với cả các phiên bản nhập khẩu. Như vậy, tổng ưu đãi dành cho khách mua Xpander có thể lên tới 40 triệu đồng.

Honda ra mắt mẫu mô tô phân khối lớn

Mới đây, Honda vừa chính thức giới thiệu mẫu Hornet 2.0 tại thị trường Ấn Độ với mức giá vô cùng hấp dẫn, chỉ 1.724 USD, tương đương khoảng 40 triệu đồng tại Việt Nam. Hornet 2.0 nằm trong dải mô tô 180-200cc, xe được bán với 4 màu Đen, Đỏ, Xám và Xanh da trời.

Honda Hornet 2.0 được thiết kế với kiểu dáng thể thao, cơ bắp theo phong cách của dòng Naked-bike.

So với các đối thủ trong phân khúc 200cc, Honda Hornet 2.0 có sức cạnh tranh mạnh mẽ khi xe được trang bị phuộc treo hành trình ngược Up side down ở phía trước.

Mượn siêu xe Ferrari cưới vợ nhưng cái kết đắng

Dân trí Một người đàn ông ở Trung Quốc đã mượn chiếc Ferrari màu đỏ được cho là phiên bản 458 Spider, cho buổi đám cưới nhưng không may đâm vào cột bê tông bên đường khiến xe bị hư hỏng nặng.

Hậu quả, đầu của chiếc siêu xe "bay" mất một mảng lớn, để lộ ra phần thân cũng như hốc bánh bên phải. Ước tính, chi phí để phục hồi chiếc xe sau tai nạn lên đến 1 triệu nhân dân tệ (khoảng 3,4 tỷ đồng).

Xe có thể tăng tốc từ 0 lên 100km/h trong khoảng 3,4 giây, trước khi được Ferrari giới hạn ở khoảng 320 km/h.

Xe điện đồ chơi Aston Martin đắt "cắt cổ"

Mẫu Aston Martin DB5 Junior dành cho trẻ em có giá 46.300 USD, tức mua được một chiếc Mercedes C-class hoặc BMW series 3 mới tinh.

Phiên bản thu nhỏ có chiều dài khoảng 3.000 mm, rộng 1.100 mm, có thể chở một người lớn và một trẻ em. Động cơ điện công suất 6,7 mã lực, dẫn động cầu sau giúp xe đạt tốc độ tối đa 48 km/h.