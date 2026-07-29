Tỉnh An Giang vừa thông qua một Nghị quyết liên quan đến cấm chăn nuôi và vùng được phép nuôi chim yến

Nghị quyết mới ban hành đưa ra các quy định rõ ràng nhằm đảm bảo mỹ quan đô thị, bảo vệ môi trường và định hướng phát triển nghề nuôi chim yến bền vững tại địa phương.

Đại biểu HĐND tỉnh An Giang biểu quyết thông qua Nghị quyết quy định cụ thể về khu vực không được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến cũng như chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Hồng Cẩm

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Theo đó, các khu vực không được phép chăn nuôi bao gồm: Khu di tích lịch sử - văn hóa, khu danh lam thắng cảnh, khu du lịch, khu thương mại dịch vụ, điểm du lịch, cơ sở tôn giáo; trường học, bệnh viện, trung tâm y tế, chợ, khu vực đất sử dụng cho cảng hàng không, sân bay dân dụng, trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, cộng đồng dân cư.

Ngoài ra còn có khu công nghiệp, cụm công nghiệp hiện hữu; quy hoạch đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và các khu công trình công cộng khác.

Khoảng cách an toàn trong phạm vi 100 mét tính từ ranh giới của các khu vực kể trên.

Cơ sở chăn nuôi khi thực hiện ngừng hoạt động chăn nuôi trong khu vực không được phép chăn nuôi quy định được hỗ trợ 100% chi phí đào tạo, tập huấn để chuyển đổi từ chăn nuôi sang các nghề khác. (Một nhà nuôi yến trong khu dân cư trên địa bàn phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) Ảnh: Hồng Cẩm

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Về vùng nuôi chim yến, Nghị quyết chỉ rõ vùng nuôi chim yến phải đáp ứng các tiêu chuẩn khoảng cách nghiêm ngặt.

Vùng nuôi chim yến là vùng nằm ngoài phạm vi 300 mét tính từ ranh giới các khu vực cấm chăn nuôi quy định.

Đồng thời, vùng nuôi phải nằm ngoài phạm vi 300 mét tính từ ranh giới khu đất quốc phòng, an ninh hiện hữu và quy hoạch đất quốc phòng, an ninh đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi cũng được tỉnh quy định cụ thể. Cơ sở chăn nuôi (trừ nuôi chim yến) được xây dựng và hoạt động trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành, đang hoạt động tại khu vực không được phép chăn nuôi quy định nói trên được hỗ trợ di dời ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi hoặc ngừng hoạt động và được hỗ trợ chuyển đổi nghề.

Đối với cơ sở chăn nuôi thực hiện di dời ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi quy định nói trên được hỗ trợ 50% tổng chi phí di dời vật nuôi đến địa điểm mới phù hợp theo quy định; mức hỗ trợ tối đa không quá 500 triệu đồng/cơ sở.

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Cơ sở chăn nuôi khi thực hiện ngừng hoạt động trong khu vực không được phép chăn nuôi quy định được hỗ trợ 100% chi phí đào tạo, tập huấn để chuyển đổi từ chăn nuôi sang các nghề khác; mức hỗ trợ tối đa không quá 3 tháng lương cơ sở/người.

Ngoài ra, nhà yến thuộc các trường hợp phải ngừng hoạt động hoặc di dời đến địa điểm phù hợp theo quy định là nhà yến trên địa bàn tỉnh An Giang trước sắp xếp đã hoạt động sau ngày 6 tháng 1 năm 2025 đến trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành, không thuộc vùng nuôi chim yến của Nghị quyết số 28/2024/NQ-HĐND 27/12/2024 của HĐND tỉnh An Giang quy định vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh An Giang.

Một nhà nuôi yến trong khu dân cư trên địa bàn phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Ảnh: Hồng Cẩm

Nhà yến trên địa bàn tỉnh Kiên Giang trước sắp xếp đã hoạt động sau ngày 15/8/2022 đến trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành, không thuộc vùng nuôi chim yến của Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND ngày 5/8/2022 của HĐND tỉnh Kiên Giang quy định khu vực không được phép chăn nuôi, chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi và vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Đối với các nhà yến đã hoạt động trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành, không thuộc đối tượng nhà yến quy định và không thuộc vùng nuôi chim yến quy định thì phải giữ nguyên hiện trạng, không được cơi nới; nhà yến nằm trong khu dân cư, nhà yến cách khu dân cư dưới 300 mét thì không được sử dụng loa phóng phát âm thanh theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 13/2020/NĐ-CP.