Tình cảnh u ám của tiền vệ Việt kiều 1m85 Dương Thanh Tùng tại Thể Công Viettel

Trước thềm mùa giải 2025/2026, Thể Công Viettel quyết định trao cơ hội cho Tomas Dương Thành Tùng - cầu thủ Việt kiều CH Czech đã thử sức tại V.League mùa trước trong màu áo CLB Bình Định (ra sân 10 trận). Do đã có quốc tịch Việt Nam nền tiền vệ tấn công cao 1m85 này được đội bóng áo lính đăng ký với tư cách nội binh.

Dương Thành Tùng có cả bố lẫn mẹ người Việt Nam nhưng sinh sống ở CH Czech từ bé. Gia đình của Dương Thanh Tùng đều quê ở Hải Dương.

Dương Thanh Tùng được đăng ký với tư cách nội binh tại Thể Công Viettel. Ảnh: Thể Công Viettel FC.

Theo thông tin từ transfermarkt, Dương Thanh Tùng sinh năm 1999, sở hữu chiều cao 1m85, trưởng thành từ lò đào tạo của CLB Banik Most. Anh từng là đồng đội với tiền vệ Việt kiều Tony Tuấn Anh trong nhiều năm ở đội trẻ của CLB Bohemians Praha. Dương Thanh Tùng từng giành được Siêu cúp Thanh Niên Sinh Viên Việt Nam tại CH Czech. Trước khi về Việt Nam tìm kiếm cơ hội chơi bóng ở V.League, Dương Thanh Tùng khoác áo CLB Slovan Velvary, đội bóng đang thi đấu ở giải hạng 3 của CH Czech.

Vị trí sở trường của Dương Thanh Tùng là tiền vệ công và tiền đạo. Dù có thể hình cao lớn nhưng cầu thủ này được đánh giá là sở hữu kỹ thuật khá tốt và có thể chơi bóng bằng cả hai chân.

Vì được đăng ký với tư cách nội binh nên Dương Thanh Tùng được đặt nhiều kỳ vọng, thế nhưng cho tới lúc này của mùa giải, cầu thủ sinh năm 1999 này vẫn chưa được HLV Popov sử dụng bất cứ phút nào trong màu áo Thể Công Viettel.

Dương Thanh Tùng chưa ra sân phút nào cho Thể Công Viettel. Ảnh: Thể Công Viettel.

Rõ ràng, ở một đội bóng có chiều sâu lực lượng và sự cạnh tranh vị trí cao như Thể Công Viettel, một cầu thủ Việt kiều có trình độ chơi bóng chỉ ở mức trung bình như và mùa trước chủ yếu vào sân từ ghế dự bị cho CLB Bình Định như Dương Thanh Tùng, thật khó để có thể giành lấy vị trí chính thức.

Rất có thể ở kỳ chuyển nhượng giữa mùa, Thể Công Viettel sẽ gửi Dương Thanh Tùng tới một đội bóng khác ít cạnh tranh hơn để tiền vệ này có cơ hội ra sân, hoặc bản thân anh sẽ phải tự tìm đường rời đi để đến một bến đỗ phù hợp hơn.

Khác với Dương Thanh Tùng, 2 cầu thủ Việt kiều khác trong màu áo Thể Công Viettel là Kyle Colonna và Damian Vũ Thanh An đang dần chứng tỏ được trò của mình ở đội bóng áo lính. Kyle Colonna hiện là trụ cột ở hàng thủ, trong khi Damian Vũ Thanh An cũng thường xuyên được HLV Popov trao cơ hội và thậm chí đã ghi bàn.