Tỉnh duy nhất có đường biên giới trên bộ, trên biển với Trung Quốc, thời gian qua giảm được bao nhiêu xã khi sắp xếp?

Tỉnh có đường biên giới cả trên bộ và trên biển với Trung Quốc

Tỉnh Quảng Ninh nằm ở phía Đông Bắc ta, có diện đất liền hơn 6 nghìn km2, dân số hơn 1,4 triệu người.

Tỉnh này phía bắc giáp nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa; phía nam giáp TP.Hải Phòng; phía đông giáp biển; phía tây và tây bắc giáp tỉnh Lạng Sơn và Bắc Giang; phía tây và tây nam giáp tỉnh Hải Dương. 80% diện tích đất của tỉnh Quảng Ninh là đất đồi núi với bề rộng 195km từ Đông sang Tây và trải dài 102km từ Bắc xuống Nam.

Tỉnh Quảng Ninh có khoảng 132km đường biên giới tiếp giáp với tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc. Cửa khẩu ở Quảng Ninh hiện có 3 cửa khẩu chính đó là cửa khẩu Bắc Phong Sinh, cửa khẩu Móng Cái và cửa khẩu Hoành Mô. Đây cũng là tỉnh duy nhất ở Việt Nam có đường biên giới cả trên bộ lẫn trên biển với Trung Quốc.

Mặt khác, Quảng Ninh có địa hình quần đảo ven biển, có các đảo lớn nhỏ khác nhau. Vịnh Hạ Long, Vịnh Bái Tử Long là một trong những báu vật thiên nhiên kỳ vỹ mà Quảng Ninh sở hữu.

Vịnh Hạ Long được UNESCO công nhận năm 1994 và năm 2000 là Di sản thiên nhiên thế giới, nhằm tôn vinh vẻ đẹp cảnh quan và giá trị địa chất, địa mạo, vịnh Hạ Long, thuộc tỉnh Quảng Ninh là tác phẩm nghệ thuật tạo hình vĩ đại và kỳ diệu của thiên nhiên. Vịnh Hạ Long có hàng nghìn đảo đá, mỗi đảo mang một hình dáng độc đáo khác nhau.

Vịnh Hạ Long - một Di sản thiên nhiên thế giới nằm tại tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: BQL Vịnh Hạ Long

Quảng Ninh cũng nổi tiếng với việc có những cánh rừng quý như rừng Đồng Sơn - Kỳ Thượng, rừng Quảng Nam Châu, rừng Trúc Bài Sơn, rừng Bái Tử Long, rừng Yên Tử… Đây là nền tảng để Quảng Ninh triển khai những loại hình kinh tế rừng, hướng tới những loại hình dịch vụ, du lịch rừng, kinh tế dưới tán rừng.

Về khoáng sản, Quảng Ninh có trữ lượng than đá khoảng vài tỷ tấn, phần lớn tập trung tại 3 khu vực: Hạ Long, Cẩm Phả và Uông Bí – Đông Triều ; mỗi năm cho phép khai thác khoảng 30 – 40 triệu tấn.

Cùng với đó, các mỏ đá vôi, đất sét, cao lanh cũng được phát hiện có trữ lượng tương đối lớn, phân bố rộng khắp các địa phương trong tỉnh này. Quảng Ninh cũng có nhiều mỏ nước khoáng, có nhiều điểm nước khoáng uống được ở Quang Hanh (Cẩm Phả), Khe Lạc (Tiên Yên), Đồng Long (Bình Liêu); tỉnh này còn có nguồn nước khoáng không uống được tập trung ở Cẩm Phả có nồng độ khoáng khá cao, nhiệt độ trên 35oC, có thể dùng chữa bệnh.

Về quá trình thành lập tỉnh Quảng Ninh, ngày 30/10/1963, Quốc hội đã quyết dịnh hợp nhất tỉnh Hải Ninh và khu Hồng Quảng thành tỉnh Quảng Ninh. Từ ngày 1/1/1964, tỉnh Quảng Ninh đi vào hoạt động chính thức, tạo thành một thể liên hoàn cả vể chính trị, kinh tế, quân sự, phát huy được sức mạnh tổng hợp của vùng Đông Bắc rộng lớn của Tổ quốc.

Lúc này ông Nguyễn Thọ Chân, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Khu ủy Hồng Quảng, được Trung ương chỉ định là Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh. Bí thư Tỉnh ủy Hải Ninh Hoàng Chính được chỉ định là Chủ tịch Ủy ban Hành chính tỉnh Quảng Ninh.

Sau khi hợp nhất, tỉnh Quảng Ninh có 14 đơn vị hành chính gồm 3 thị xã: Hồng Gai (tỉnh lỵ), Cẩm Phả, Uông Bí và 11 huyện: Ba Chẽ, Bình Liêu, Cẩm Phả, Đầm Hà, Đình Lập, Đông Triều, Hà Cối, Hoành Bồ, Móng Cái, Tiên Yên, Yên Hưng.

Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã của Quảng Ninh thời gian qua thế nào?

Ở diễn biến mới nhất, theo Nghị quyết 1199/NQ-UBTVQH15 ngày 28/9/2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2023 – 2025 (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/11/2024), kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành, tỉnh Quảng Ninh có 13 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 7 huyện, 1 thị xã và 5 thành phố; 171 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 91 xã, 73 phường và 7 thị trấn), giảm 6 đơn vị hành chính cấp xã so với trước.

Cụ thể, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc thị xã Đông Triều và thành lập thành phố Đông Triều. Theo đó, nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Tân Việt vào xã Việt Dân.

Theo Nghị quyết 1199/NQ-UBTVQH15, Quảng Ninh có 13 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 7 huyện, 01 thị xã và 5 thành phố; 171 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 91 xã, 73 phường và 7 thị trấn. Ảnh: Báo Quảng Ninh

Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của phường Đông Triều vào phường Đức Chính; thành lập phường Bình Dương trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên, và quy mô dân số của xã Bình Dương; thành lập phường Thủy An trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Thủy An.

Thành lập phường Bình Khê trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Bình Khê; thành lập phường Yên Đức trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Yên Đức.

Thành lập thành phố Đông Triều trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên là 395,95 km2 và quy mô dân số là 248.896 người của thị xã Đông Triều. Sau khi thành lập, thành phố Đông Triều có 19 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 13 phường: Bình Dương, Bình Khê, Đức Chính, Hoàng Quế, Hồng Phong, Hưng Đạo, Kim Sơn, Mạo Khê, Thủy An, Tràng An, Xuân Sơn, Yên Đức, Yên Thọ và 06 xã: An Sinh, Hồng Thái Đông, Hồng Thái Tây, Nguyễn Huệ, Tràng Lương, Việt Dân.

Với huyện Ba Chẽ sắp xếp như sau, thành lập xã Lương Minh trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Minh Cầm và toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Lương Mông. Sau khi thành lập, xã Lương Minh có diện tích tự nhiên là 98,28 km2 và quy mô dân số là 2.310 người.

Sau khi sắp xếp, huyện Ba Chẽ có 7 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 6 xã và 1 thị trấn.

Với thành phố Cẩm Phả, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố này như sau, thành lập xã Hải Hòa trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Cẩm Hải và toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Cộng Hòa.

Sau khi sắp xếp, thành phố Cẩm Phả có 15 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 13 phường và 2 xã.

Tại thành phố Móng Cái, các đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố được sắp xếp như sau, nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của phường Hòa Lạc vào phường Trần Phú.

Sau khi sắp xếp, thành phố Móng Cái có 16 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 7 phường và 9 xã.

Với thành phố Hạ Long, nhập toàn bộ diện tích tự nhiên là 1,65 km2, quy mô dân số là 12.578 người của phường Yết Kiêu vào phường Trần Hưng Đạo. Sau khi nhập, phường Trần Hưng Đạo có diện tích tự nhiên là 2,30 km2 và quy mô dân số là 28.204 người.

Sau khi sắp xếp, thành phố Hạ Long có 32 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 20 phường và 12 xã.

Theo số liệu, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) năm 2024 của Quảng Ninh tăng 8,42%, đứng thứ 6 trong vùng Đồng bằng sông Hồng và đứng thứ 20 cả nước.

Quy mô GRDP theo giá hiện hành ước năm 2024 đạt 347,5 nghìn tỷ đồng.

Về cơ cấu kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 4,5%; khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm 50,8%; khu vực dịch vụ chiếm 33,4%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 11,3%.

GRDP bình quân đầu người ước đạt 10.272 USD, tăng 7,7% cùng kỳ, năng suất lao động xã hội đạt 569,6 triệu đồng/người, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm 2023.

5 thành phố của tỉnh Quảng Ninh hiện nay gồm: Hạ Long, Móng Cái, Cẩm Phả, Uông Bí, Đông Triều, thị xã Quảng Yên.