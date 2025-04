Tỉnh giáp biên giới Campuchia từng thuộc Sài Gòn, nay là "miền đất hứa", nhiều đại gia đầu tư chăn nuôi công nghệ cao

Trong lịch sử, tỉnh Tây Ninh từng thuộc Sài Gòn

Tỉnh Tây Ninh là địa phương thuộc vùng Đông Nam Bộ, có phía Tây và Bắc giáp với Campuchia, phía Đông giáp tỉnh Bình Dương và Bình Phước, phía Nam giáp TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Long An. Với đường biên giới dài tới 240km, nên tỉnh Tây Ninh có tới 3 cửa khẩu quốc tế là Mộc Bài, Xa Mát, Tân Nam; 3 cửa khẩu chính là Kà Tum, Chàng Riệc, Phước Tân và 10 cửa khẩu phụ.

Từ xa xưa, vùng đất Tây Ninh đã là trung tâm của đạo Quang Phong (đơn vị hành chính nhỏ của triều đình Huế), rồi sau đó của phủ Tây Ninh, thuộc tỉnh Gia Định và khi bị Pháp cai trị là tỉnh lỵ của tỉnh Tây Ninh.

Khi còn thuộc tỉnh Gia Định, phủ Tây Ninh có 2 huyện: Tân Ninh và Quang Hóa theo chế độ Nam triều. Lúc bấy giờ, Nam kỳ chỉ có 6 tỉnh, thường gọi là Nam kỳ lục tỉnh. Mỗi tỉnh có nhiều phủ, trong đó tỉnh Gia Định có các phủ Tây Bình, Tây Ninh…, dưới phủ là các huyện...

Sau khi thực dân Pháp chiếm Tây Ninh (1861), việc cai quản 2 huyện được thay thế bằng hai đoàn quân sự đặt tại Trảng Bàng và Tây Ninh. Năm 1876, Thống đốc Nam kỳ là Đuyprê ra Nghị định chia Nam kỳ thành 4 khu vực hành chính: Sài Gòn, Mỹ Tho, Vĩnh Long, Bassac. Lúc này Tây Ninh thuộc Sài Gòn.

Năm 1890, Pháp cắt một phần đất của Tây Ninh dọc theo "Rạch Ngã Bát" cho Campuchia. Từ đó trở đi, địa giới tỉnh Tây Ninh duy trì trọn vẹn cho đến nay.



Về vị trí địa lý, Tây Ninh trở thành giao điểm của Trục hành lang kinh tế - đô thị quốc gia - quốc tế chạy từ phía Bắc dọc theo bờ biển Việt Nam kết nối Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, qua cửa khẩu Mộc Bài của Tây Ninh đến thủ đô Phnôm Pênh (Campuchia) và các nước ASEAN. Ảnh: tayninhgov

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh, toàn tỉnh hiện có 9 đơn vị hành chính bao gồm: TP.Tây Ninh, thị xã Trảng Bảng, thị xã Hòa Thành và 6 huyện: Tân Biên, Tân Châu, Châu Thành, Dương Minh Châu, Bến Cầu, Gò Dầu.

Với vị trí địa lý đặc biệt, hạ tầng giao thông được quan tâm đầu tư mạnh, tỉnh Tây Ninh đang trở thành giao điểm của Trục hành lang kinh tế - đô thị quốc gia - quốc tế chạy từ phía Bắc dọc theo bờ biển Việt Nam kết nối Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, qua cửa khẩu Mộc Bài của Tây Ninh đến thủ đô Phnôm Pênh (Campuchia) và các nước ASEAN; Trục hành lang Kinh tế quốc tế từ TP. Hồ Chí Minh chạy suốt từ phía Nam Tây Ninh qua cửa khẩu Xa Mát đến Campuchia.

Từ Tây Ninh, theo đường Hồ Chí Minh kết nối với khu vực Tây Nguyên giàu khoáng sản và cây công nghiệp, với vùng ĐBSCL giàu tiềm năng nông lâm thủy sản...

Sắp tới, tuyến đường cao tốc Chơn Thành - Đức Hòa sẽ hoàn thành, là tuyến đường kết nối lớn nhất giữa Long An và Tây Ninh. Tuyến đường dài 72,75km, còn gọi là cao tốc Bắc Nam phía Tây, dự kiến thông xe trong năm 2025 và sẽ giúp việc di chuyển từ Tây Ninh tới các tỉnh ĐBSCL thuận lợi hơn nhiều.

Trong khi các tỉnh khác của vùng Đông Nam Bộ như Đồng Nai, Bình Dương đã chật kín khu công nghiệp, khu chế xuất và các nhà máy thì Tây Ninh vẫn còn nhiều đất đai vô cùng rộng lớn và bằng phẳng. Đây cũng là vùng có khí hậu ôn hòa, ít khi bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Bên cạnh đó, Tây Ninh đang có sẵn nguồn thức ăn chăn nuôi phong phú từ các phụ phẩm nông nghiệp như bã mía, khoai mì, ngô, các đồng cỏ tự nhiên...

Đó là những lý do thời gian qua, rất nhiều "đại gia", doanh nghiệp lớn đã xem Tây Ninh là miền đất lý tưởng để đầu tư các dự án nông nghiệp công nghệ cao, trong đó có mảng chăn nuôi.



Hiện nay, các tên tuổi lớn như Tập đoàn De Heus, CP Group, Dabaco, Masan, QL… không chỉ xây dựng các trang trại chăn nuôi công nghệ cao tại tỉnh này mà còn phát triển các nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi, nhà máy giết mổ... nhằm hướng tới xây dựng vùng chăn nuôi khép kín, đảm bảo an toàn dịch bệnh và đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.

Tháng 2/2025, Tập đoàn De Heus, Tập đoàn Hùng Nhơn phối hợp tổ chức Lễ động thổ dự án Tổ hợp nhà máy chế biến thực phẩm DHP (giai đoạn 1) và 2 dự án Khu chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao DHN Tây Ninh. Ảnh: M.H

Công ty TNHH QL Vietnam (100% vốn đầu tư từ tập đoàn QL Resources Malaysia) được xem là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực chăn nuôi và xuất khẩu tại tỉnh Tây Ninh. Hiện doanh nghiệp có 2 trang trại nuôi gà đẻ thương phẩm với quy mô 1 triệu gà đẻ/trại ở huyện Tân Biên, sản lượng trứng đạt trên 600 triệu trứng/năm. Sản phẩm trứng gà tươi của QL đã được xuất khẩu sang Hong Kong và Maldives, chiếm 3-5% tổng sản lượng trứng của doanh nghiệp.

Đặc biệt, năm 2023, khi Tập đoàn De Heus và đối tác Hùng Nhơn, Bel Gà chọn Tây Ninh để đầu tư 12 dự án chăn nuôi công nghệ cao với tổng vốn khoảng 10.000 tỷ đồng, nhiều người càng tò mò về sức hấp dẫn của tỉnh này.

Nói về lý do chọn Tây Ninh là địa phương trọng điểm đầu tư, ông Gabor Fluit, Tổng Giám đốc toàn cầu Tập đoàn De Heus cho biết, ngoài các điều kiện tự nhiên và vị trí địa lí thuận lợi, những năm gần đây Tây Ninh đã cải thiện các chính sách thu hút đầu tư với nhiều ưu đãi cho doanh nghiệp về đất đai, thuế, thủ tục hành chính... Các lãnh đạo địa phương cũng liên tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp bắt tay thực hiện dự án.

Bên cạnh đó, Tây Ninh cũng đã quy hoạch các khu vực chăn nuôi tập trung và đảm bảo được giám sát chặt chẽ để phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh. Các khu vực này được thiết kế để quản lý dịch bệnh dễ dàng hơn, với khoảng cách hợp lý, đảm bảo nếu dịch bệnh xảy ra sẽ được kiểm soát và ngăn chặn kịp thời... Vì vậy De Heus và các đối tác tin tưởng chọn Tây Ninh là "đại bản doanh" cho chiến lược đầu tư chăn nuôi công nghệ cao, với tầm nhìn đến năm 2050.



Mới đây nhất, Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (HoSE: BAF) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT công ty về việc góp vốn thành lập thêm 3 công ty con tại Tây Ninh với tỷ lệ góp vốn 100% vốn điều lệ, tổng số tiền góp vốn lên đến 760 tỷ đồng.

Theo đó, 3 công ty con của BAF có ngành nghề kinh doanh chính là chăn nuôi lợn, sản xuất giống lợn, sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản. Cả ba công ty con của BAF được đặt tại đường 30 tháng 4, Khu phố 1, phường 1, TP. Tây Ninh.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Tây Ninh, hiện tổng đàn gia cầm của tỉnh có khoảng 10 triệu con, tổng đàn lợn gần 400.000 con. Cơ cấu chăn nuôi tiếp tục chuyển dịch từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi quy mô trang trại tập trung theo hướng chăn nuôi an toàn sinh học. Toàn tỉnh có 2 huyện Dương Minh Châu và Tân Châu được chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh đối với bệnh cúm gia cầm và Newcastle trên gà; 71 cơ sở chăn nuôi gà, heo, bò được cấp giấy chứng nhận an toàn dịch bệnh.