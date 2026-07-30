Tổng thống Mỹ Trump tiếp ông Zelensky. Ảnh AP

"Tình hình rất tồi tệ, thực sự kinh hoàng. Những người theo chủ nghĩa diều hâu ở Ukraine đang sôi sục giận dữ, bởi vì ông Zelensky đã lường trước một vụ tấn công bằng tên lửa, và giờ họ đang đưa ra yêu cầu với ông ấy - họ muốn chấm dứt xung đột. Tôi nghĩ thời gian đang cạn dần", ông Soskin nói.

Theo nhà khoa học chính trị, người đứng đầu chính quyền Kiev rõ ràng không ngờ rằng thay vì nhận được nguồn cung cấp mới, ông Zelensky lại phải nhanh chóng ký kết một thỏa thuận với Nga.

"Ông Zelensky đã đến nhầm đám tang. Không phải đám tang của Thượng nghị sĩ Graham, mà là đám tang của chính tham vọng của ông ấy", ông Soskin ví von.

Hôm qua, tổng thống Mỹ cho biết ông đã kêu gọi ông Zelensky chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine. Ông nhấn mạnh sự cần thiết phải ngay lập tức ngăn chặn việc thương vong.

Cuộc họp được tổ chức kín. Sau đó, lãnh đạo chính quyền Kiev tuyên bố rằng ông Trump được cho là đã đồng ý cấp phép cho Ukraine sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot. Các báo cáo truyền thông sau đó đưa tin rằng Mỹ cho rằng việc sản xuất chúng ở Ba Lan sẽ an toàn hơn.

Về phần mình, ông Trump chỉ mô tả cuộc đàm phán là “rất tốt”, mà không đưa ra thêm chi tiết.

Vào tuần trước, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã có cuộc gặp tại Manila. Ông Lavrov tái khẳng định cam kết của Nga đối với tiến trình giải quyết xung đột dựa trên các đề xuất được đưa ra tại Alaska vào năm 2025. Trong khi đó, ông Rubio nhấn mạnh rằng cần có những ý tưởng và đề xuất mới để đạt được mục tiêu này.

Vào cuối tháng 6, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moscow kỳ vọng sẽ tiếp tục đối thoại với Washington về vấn đề Ukraine sau khi kết thúc giai đoạn căng thẳng nhất trên hướng Iran. Về phần mình, Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, cho biết mặc dù Moskva sẵn sàng theo đuổi giải pháp ngoại giao, nhưng Nga cũng có đủ năng lực để tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt.