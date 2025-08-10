Chủ đề nóng

Với diện tích gần 35 km² và dân số trên 38.000 người, xã Đông Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên (xã Đông Thụy Anh vốn là một xã mới của huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình cũ, trước thời điểm sáp nhập tỉnh Thái Bình với tỉnh Hưng Yên) phát huy lợi thế địa phương ven biển, chú trọng phát triển kinh tế biển theo hướng toàn diện và bền vững.
Xã Đông Thụy Anh khai thác hiệu quả tiềm năng biển

Hiện nay, xã Đông Thụy Anh có 425 ha diện tích nuôi trồng thủy sản và 143 phương tiện đánh bắt thủy sản, với sản lượng đạt trên 2,8 nghìn tấn/năm.

Cá rô đồng mùa nước nổi An Giang, dân bắt lên toàn con bự bự như thế này đây, bán 120.000 đồng/kg

Các chủ tàu ở xã Đông Thụy Anh đã chủ động đầu tư thiết bị hiện đại, trong đó có 14 tàu được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình theo quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

Ông Vũ Văn Hưng, chủ tàu TB90388TS chia sẻ: Chúng tôi luôn xác định rõ, khai thác thủy sản gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo. Việc ghi nhật ký, lắp thiết bị giám sát hành trình và tuân thủ quy định pháp luật là điều kiện tiên quyết để nghề cá phát triển bền vững.

Không chỉ khai thác, xã Đông Thụy Anh đẩy mạnh phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững, hiệu quả.


Xã Đông Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên (trước thời điểm sáp nhập tỉnh Thái Bình với tỉnh Hưng Yên, xã Đông Thụy Anh thuộc huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình cũ) có 425 ha diện tích nuôi trồng thủy sản, sản lượng đạt trên 2,8 nghìn tấn/năm.

Trồng giống mận lạ, quả to bự bất ngờ, một anh nông dân Cần Thơ thu tiền tỷ, người ta đang đến xem

Bà Nguyễn Thị Thủy ở thôn Vũ Đông, là một trong những hộ dân tiêu biểu với mô hình nuôi thuỷ sản tổng hợp cá vược, tôm thẻ chân trắng và cua, trên diện tích 10 sào. Bà Thủy chia sẻ: Đầu năm 2025, tôi thả 8 vạn tôm giống.

Sau 105 ngày nuôi, tôi thu hoạch được 1,05 tấn, bán với giá 110 nghìn đồng/kg, thu về hơn 115 triệu đồng.

Bên cạnh đó, 3 nghìn con cá vược giống cũng đang được chăm sóc, dự kiến thu hoạch cuối tháng 8/2025. Nhờ sự hỗ trợ thiết thực từ các cấp Hội Nông dân, tôi được tạo điều kiện vay 150 triệu đồng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để đầu tư nâng cấp ao nuôi, hệ thống cấp, thoát nước và mua con giống chất lượng cao.

Tháng 9/2025, tôi sẽ xuống giống vụ tôm phục vụ thị trường Tết Nguyên đán. Tôi mong tiếp tục nhận được sự đồng hành, hỗ trợ kịp thời để mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả sản xuất.

Cơ sở chế biến cá khô của ông Nguyễn Đình Tuyên ở xã Đông Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên mới, đang tạo việc làm cho lao động địa phương.

Miếu Tiên cô trên núi Mụ Dạ có tấm bia đá cổ do vua Thiệu Trị nhà Nguyễn soạn, chuyện lạ có thật ở Nghệ An

Cơ sở chế biến cá khô của ông Nguyễn Đình Tuyên ở xã Đông Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên tạo việc làm cho lao động địa phương. Cùng với đó, công tác trồng, quản lý và bảo vệ rừng phòng hộ ven biển tại xã Đông Thụy Anh thời gian qua được chú trọng triển khai, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế, sinh thái biển bền vững.

Hiện nay, xã có 1.235 ha rừng ngập mặn và rừng phi lao, trong đó trồng mới 3,5 ha và tiếp nhận 3 ha. Người dân địa phương, nhất là lực lượng đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia các hoạt động trồng và chăm sóc rừng.

Ông Nguyễn Đình Tuyên (người bên phải), chủ cơ sở sản xuất cá cơm Hồng Ngọc, xã Đông Thụy Anh (tỉnh Hưng Yên) đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao.

Đây là loại sản vật Phan Thiết của tỉnh Lâm Đồng (mới) đã tự tin "bước ra chợ thế giới"

Anh Bùi Văn Linh, đoàn viên ở thôn Vũ Đông, chia sẻ: Rừng ngập mặn là lá chắn tự nhiên quý giá bảo vệ đê biển và đầm nuôi.

Chúng tôi thường xuyên tham gia trồng, giữ rừng và rất mong có thể phát triển thêm các loại hình du lịch sinh thái như: Chòi nghỉ, nhà hàng nổi, tour trải nghiệm "biển vô cực" để khai thác hiệu quả giá trị kinh tế vùng ven biển.

Tôi nghĩ đây là hướng đi phù hợp, mở ra tiềm năng mới trong khai thác không gian ven biển một cách hài hòa, bền vững.

Kết nối kinh tế biển với công nghiệp, dịch vụ

Là địa bàn trọng điểm trong khu kinh tế Thái Bình, xã Đông Thụy Anh đang đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng phục vụ dự án khu công nghiệp VSIP Thái Bình quy mô 333,4 ha.

Ông Trần Tuấn Kiệt, Chủ tịch UBND xã Đông Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên cho biết: Dự án VSIP Thái Bình có vị trí chiến lược tại trung tâm đồng bằng sông Hồng, tiếp giáp tam giác kinh tế Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh.

Ở tỉnh Tây Ninh có phiên chợ lạ nhất Việt Nam, giao dịch bằng lá cây, đâu dùng tiền mặt, không chuyển khoản

Mạng lưới giao thông kết nối đồng bộ với các tuyến đường huyết mạch như: Đường cao tốc Ninh Bình – Hải Phòng, tuyến đường bộ ven biển, quốc lộ 37 mới hoàn thành đưa vào sử dụng, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển công nghiệp, thương mại, logistics.

Bên cạnh đó, Đông Thụy Anh cũng chú trọng phát triển thương mại, dịch vụ, chế biến thủy sản. Đáng chú ý, sản phẩm cá cơm Hồng Ngọc của ông Nguyễn Đình Tuyên được công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao, khẳng định chất lượng và tiềm năng thị trường.

Hiện nay, cơ sở của ông Tuyên xuất bán trên 3 tấn cá khô/tháng, tạo việc làm thường xuyên cho 6 lao động, với thu nhập ổn định khoảng 8 triệu đồng/người.

Bà Nguyễn Thị Thủy, ở thôn Vũ Đông, là một trong những hộ dân tiêu biểu nuôi thủy sảncủa xã Đông Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên mới (trước sáp nhập 2 tỉnh Thái Bình, Hưng Yên, Đông Thụy Anh là một xã mới của huyện Thái Thụy cũ).

Sản vật, đặc sản mùa nước nổi miền Tây ở An Giang, cá linh non, rắn đồng, bông súng ma, có cả loài "gà đồng biết lặn"

Ông Tuyên chia sẻ: Mong muốn được chính quyền địa phương tạo điều kiện mở rộng xưởng chế biến, hỗ trợ kết nối, quảng bá sản phẩm để vươn tới thị trường xuất khẩu. Song hành với phát triển sản xuất, hoạt động tài chính tín dụng tại xã cũng được củng cố.

Quỹ Tín dụng nhân dân Thụy Hồng tiếp tục duy trì ổn định, đóng vai trò quan trọng trong luân chuyển vốn phục vụ sản xuất và tiêu dùng tại chỗ. Các hợp tác xã nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản phát huy vai trò đầu mối trong cung ứng vật tư, con giống, điện, nước, góp phần hình thành chuỗi giá trị sản xuất chế biến tiêu thụ khép kín, hiệu quả.

Từ một xã thuần nông, Đông Thụy Anh đang từng bước chuyển mình, khai thác hiệu quả lợi thế ven biển, đóng góp tích cực vào thành công chung của khu kinh tế Thái Bình trong giai đoạn mới.

Xã Tuy An Đông, tỉnh Đắk Lắk có cây cầu gỗ dài nhất Việt Nam, sau sáp nhập 2 tỉnh Phú Yên, Đắk Lắk

Bà Nguyễn Thị Thủy, ở thôn Vũ Đông, là một trong những hộ dân tiêu biểu nuôi thủy sản của xã Đông Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên. Hướng tới nông thôn mới nâng cao. Phát huy truyền thống vùng quê ven biển, Đảng bộ xã Đông Thụy Anh xác định rõ những mũi đột phá phát triển trong giai đoạn 2025 – 2030 như: Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ trong nuôi trồng, chế biến thủy sản; xây dựng đồng bộ hạ tầng giao thông, thương mại và du lịch sinh thái; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với nâng cao hiệu quả quản trị địa phương.

Ông Phạm Xuân Hán, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Chúng tôi đặt mục tiêu đến năm 2030 đạt tổng giá trị sản xuất hơn 4.744 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 95 triệu đồng; đạt chuẩn nông thôn mới và cơ bản đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao.

Cùng với phát triển kinh tế, xã kiến nghị có cơ chế chính sách quản lý sử dụng hiệu quả bãi triều, gắn phát triển kinh tế biển với bảo vệ chủ quyền, gìn giữ hệ sinh thái, môi trường.

Xã Đông Thụy Anh đang phấn đấu vươn mình thành điểm sáng phát triển kinh tế biển, với ý chí đổi mới và khát vọng phát triển.

Theo: Báo Hưng

Là con sông ngắn nhất ĐBSCL, chỉ chảy trong tỉnh An Giang, vì sao từng ví sông Vàm Nao là "ổ cá mập"?

Trong hệ thống sông ngòi Cửu Long, Vàm Nao là con sông ngắn nhất thuộc địa phận tỉnh An Giang nhưng rất nổi tiếng trong giới thương hồ, ngư dân khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Hòn đảo lớn nhất Việt Nam vẫn còn nơi hoang sơ thế này đây, có 5 loài động vật hoang dã được ghi vào Sách Đỏ Việt Nam

Nhà nông
Hòn đảo lớn nhất Việt Nam vẫn còn nơi hoang sơ thế này đây, có 5 loài động vật hoang dã được ghi vào Sách Đỏ Việt Nam

Ở TPHCM có một anh nông dân nuôi heo kiểu gì mà mang về doanh thu 20 tỷ/năm, cả xã nể

Nhà nông
Ở TPHCM có một anh nông dân nuôi heo kiểu gì mà mang về doanh thu 20 tỷ/năm, cả xã nể

Bị cá tầm Trung Quốc lấn sân, người nuôi cá nước lạnh Lào Cai sắp phải "mang sổ đỏ cho cá ăn"

Nhà nông
Bị cá tầm Trung Quốc lấn sân, người nuôi cá nước lạnh Lào Cai sắp phải 'mang sổ đỏ cho cá ăn'

