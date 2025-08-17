Đảo Nghi Sơn, phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa là mảnh đất gắn liền với những dấu tích, những sự kiện lịch sử đáng nhớ của dân tộc.

Khung cảnh nên thơ ngày càng thu hút khách du lịch của đảo Nghi Sơn, phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Đảo Nghi Sơn, phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa đang thay đổi diện mạo từng ngày.

Song hành với sự phát triển kinh tế, nơi đây ngày càng thu hút một lượng lớn khách du lịch, nhưng lại đối mặt với một thách thức lớn: Thiếu hụt các cơ sở lưu trú và dịch vụ chất lượng. Đây chính là cơ hội vàng cho những nhà đầu tư có tầm nhìn để cùng khai thác và phát triển.

Nghi Sơn-Quá trình chuyển mình mạnh mẽ

Trước những năm 2000, đảo Nghi Sơn có đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn, chủ yếu dựa vào việc đánh bắt và nuôi trồng thủy sản.

Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi khi Chính phủ quyết định thành lập Khu Kinh tế Nghi Sơn vào năm 2006. Hàng loạt các dự án lớn như Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn, Cảng nước sâu Nghi Sơn đã tạo cú hích lớn, thúc đẩy kinh tế – xã hội của cả khu vực.

Cơ sở hạ tầng được đầu tư mạnh mẽ, những con đường mới được mở rộng, tạo nên một diện mạo mới hoàn toàn cho vùng đất này.

Lượng khách ổn định quanh năm - Sức hút ngày càng tăng

Một trong những điểm đặc biệt của du lịch đảo Nghi Sơn là lượng khách không chỉ đến theo mùa.

Ngoài khách du lịch mùa vụ đến khám phá vẻ đẹp của biển, đảo vào dịp hè và lễ Tết, nơi đây còn có một lượng khách ổn định quanh năm là các chuyên gia, kỹ sư và công nhân làm việc tại Khu Kinh tế và Cảng nước sâu.



Sức hút của đảo Nghi Sơn ngày càng được khẳng định qua thực tế các cơ sở dịch vụ đã và đang quá tải.

Chị H, chủ homestay Camhouse, chia sẻ: "Mỗi mùa du lịch, đặc biệt là vào cuối tuần, home nhà mình đều trong tình trạng cháy phòng.

Nhu cầu của khách du lịch rất lớn nhưng các cơ sở lưu trú, nhà hàng, quán ăn chưa đủ để phục vụ một cách tốt nhất." Điều này cho thấy, dù chưa được đầu tư bài bản, du lịch Nghi Sơn đã có một sức hút tự nhiên mạnh mẽ và một lượng khách hàng tiềm năng khổng lồ.

Các cơ sở lưu trú, dịch vụ ở đảo Nghi Sơn, phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa luôn trong tình trạng quá tải.



Cơ hội vàng cho những nhà đầu tư có tầm nhìn

Thực trạng thiếu hụt dịch vụ chính là một cơ hội kinh doanh đầy hứa hẹn cho các nhà đầu tư.

Với một lượng khách hàng tiềm năng lớn và ổn định, đảo Nghi Sơn đang cần những dự án lớn để thay đổi bộ mặt du lịch.

Việc xây dựng các khách sạn, resort chất lượng cao, các khu nghỉ dưỡng sinh thái hay thậm chí là chuỗi nhà hàng, quán ăn chuyên nghiệp sẽ là những bước đi chiến lược.

Ngoài ra, phát triển các dịch vụ hỗ trợ như vận chuyển du lịch, tổ chức tour khám phá đảo, hay các khu vui chơi giải trí cũng là những hướng đi tiềm năng.

Kết nối thuận tiện với khu kinh tế và cảng nước sâu Nghi Sơn, đảo Nghi Sơn, phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Những địa điểm checkin hot hit ở đảo Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa đang cần được khai phá bài bản.

Để đảo Nghi Sơn phát triển bền vững và toàn diện, cùng với việc tạo dựng không gian phát triển thông qua quy hoạch bài bản, đồng bộ, tăng cường đầu tư hạ tầng cần phải có sự vào cuộc mạnh mẽ của các nhà đầu tư, các doanh nghiệp có tầm nhìn.

Đây sẽ là chìa khóa quan trọng để “đánh thức” tiềm năng du lịch của Nghi Sơn trong tương lai không xa đưa nơi đây trở thành điểm đến du lịch – công nghiệp hiện đại của tỉnh Thanh Hóa.

Theo: Báo Thanh Hóa