Tô Dũng: "Tôi muốn giữ chuyện tình cảm cho riêng mình"

Trở lại màn ảnh nhỏ trong Mùa hè năm ấy, Tô Dũng đảm nhận vai Khánh ở giai đoạn trưởng thành. Đáng chú ý, bộ phim cũng đánh dấu lần đầu nam diễn viên đóng cặp với bạn gái Minh Thu trên màn ảnh.

Trong cuộc trò chuyện với Dân Việt, Tô Dũng không né tránh khi được hỏi về chuyện tình cảm nhưng nhiều lần nhấn mạnh mong muốn giữ đời tư ở một khoảng cách nhất định với công chúng.

Diễn viên Tô Dũng góp mặt trong phim Mùa hè năm ấy. Ảnh: FBNV

Tô Dũng: "Tôi không muốn khán giả nhớ đến mình vì đời tư"

Anh và Minh Thu cùng tham gia một bộ phim. Hai người giữ sự chuyên nghiệp như thế nào khi làm việc chung?

- Thật ra chuyện hai đứa có tình cảm với nhau thì mọi người đều biết. Tuy nhiên, khi đến môi trường làm việc, chúng tôi vẫn bình thường thôi!

Mỗi ngày đến hiện trường, tôi đảm nhận vai diễn của mình, làm việc cùng đạo diễn và các diễn viên khác. Chúng tôi trao đổi xem đoạn này nên làm thế nào, đoạn kia cần xử lý ra sao rồi cùng nhau thể hiện nhân vật. Với tôi, chuyện đó không có gì quá đặc biệt để phải làm khác đi.

So với nhiều diễn viên hiện nay, anh dường như khá kín tiếng. Anh có chủ động tránh để đời tư lấn át công việc?

- Tôi là kiểu người như thế. Tôi thích được làm nghề và cũng rất khao khát được khán ghi nhận.

Một diễn viên bao giờ cũng mong muốn khán giả nhớ đến mình qua một vai diễn. Tôi nghĩ chẳng ai muốn người ta chỉ nhớ đến mình qua những câu chuyện đời tư hay những drama bên ngoài.

Công việc của chúng tôi cuối cùng vẫn hướng tới khán giả. Mong muốn lớn nhất của tôi là được khán giả ghi nhận bằng những vai diễn. Vì vậy, tôi không thể hiện quá nhiều những chuyện thuộc về cuộc sống cá nhân và cũng hiếm khi chia sẻ chúng trên mạng xã hội.

Diễn viên Tô Dũng . Ảnh: FBNV

Nhưng với nghệ sĩ, chuyện tình cảm đôi khi cũng là một phần giúp hình ảnh nhận được nhiều sự chú ý hơn?

- Tôi không muốn lợi dụng điều đó. Tình cảm là chuyện khá nhạy cảm. Có những lúc chúng ta vui, có những lúc buồn; chúng ta có thể yêu, có thể chia tay, cũng có thể cãi vã. Nếu là một người bình thường thì những chuyện đó xảy ra trong cuộc sống cũng không có gì đặc biệt.

Nhưng khi là nghệ sĩ, mình phải ý thức rằng sẽ có người quan tâm tới những chuyện đó.

Bản thân tôi không thích tham gia vào chuyện của người khác nên cũng không muốn người khác tham gia quá nhiều vào chuyện của mình. Tôi biết điều đó rất khó. Tôi là diễn viên, sẽ có những khán giả yêu thương và quan tâm tới mình, không thể nói rằng mọi người đừng quan tâm nữa.

Thay vì nhìn điều đó theo hướng tiêu cực, tôi chọn cách hạn chế chia sẻ những hình ảnh và câu chuyện riêng tư. Tôi muốn khi khán giả nhìn mình, họ nghĩ: "Tô Dũng là một diễn viên. Anh ấy có thể làm nghề, có thể đảm nhận vai diễn này, vai diễn kia". Tôi muốn khẳng định bản thân bằng những vai diễn mình có.



Khi chuyện tình cảm của hai người nhận được sự quan tâm, anh và Minh Thu có từng bàn bạc cách ứng xử trước công chúng?

- Chuyện được quan tâm là điều không thể tránh khỏi. Nhưng như mọi người thấy, tôi hạn chế tối đa việc chia sẻ. Có người hỏi thì tôi cũng ít nói. Tôi nghĩ mong muốn đó của mình là chính đáng. Tình cảm vốn dĩ là chuyện của hai người. Vui thì chúng tôi cùng vui, còn nếu buồn hay có những lúc cãi vã thì chúng tôi tự biết với nhau.

Tôi không muốn mang những chuyện đó lên mặt báo. Đơn giản là tôi không thích. Nếu khán giả quan tâm bởi yêu mến chúng tôi, tôi rất cảm ơn tình cảm đó. Nhưng giữa việc khán giả tự quan tâm và việc bản thân chủ động đưa chuyện tình cảm ra để thu hút sự chú ý là hai điều khác nhau.

Diễn viên Tô Dũng . Ảnh: FBNV

Nhiều khán giả lại rất thích một cặp đôi diễn viên ngoài đời thực và thường muốn nhìn thấy họ xuất hiện bên nhau?

- Tôi hiểu điều đó, nhưng tôi không muốn chủ động "đẩy" hình ảnh. Có thể tôi hơi bảo thủ. Tôi muốn khán giả biết đến Tô Dũng với tư cách diễn viên Tô Dũng và biết đến Minh Thu với tư cách diễn viên Minh Thu.

Tôi muốn mọi người nhìn thấy cô ấy còn có thể phát triển ở đâu, làm tốt điều gì, có khả năng như thế nào, thay vì cứ đặt hai người cạnh nhau.

Tất nhiên, tôi không cho rằng việc các cặp đôi nghệ sĩ cùng xây dựng hình ảnh là sai. Mỗi người có một lựa chọn và quan điểm khác nhau.

Riêng tôi, tôi xin phép giữ chuyện tình cảm cho riêng mình.

Nếu nhìn Minh Thu với tư cách một đồng nghiệp thay vì bạn gái, anh đánh giá cô ấy thế nào?

- Tôi thấy Thu có sự cầu tiến. Thực ra, diễn viên nào cũng cần điều đó. Với vai diễn lần này, tôi nghĩ bất kỳ ai đảm nhận cũng có áp lực. Nhân vật ngay từ thời trẻ đã có cá tính nhưng bên trong lại chứa nhiều trăn trở và nỗi đau. Sau 10 năm, nhân vật của cô ấy trở về sau thời gian học tập ở nước ngoài rồi đảm nhận công việc quản lý. Nhân vật có những thay đổi khá lớn.

Điều tôi đánh giá cao không chỉ ở Thu mà ở các bạn diễn khác là mọi người đều rất nỗ lực trên phim trường và sẵn sàng trao đổi.

Nếu không hiểu thì hỏi ngay. Có thể hỏi đạo diễn, hỏi bạn diễn rồi cùng trao đổi để tìm ra cách xử lý tốt nhất. Tôi nghĩ việc không ngại thừa nhận mình chưa hiểu một điều gì đó rất đáng quý.