Tổ hợp căn hộ cao cấp ven sông Hàn Capital Square chinh phục giới đầu tư Hà Nội

Tiếp nối thành công rực rỡ của chuỗi sự kiện “The Flow” và “The Diva” ở Đà Nẵng, Capital Square chính thức ra mắt thị trường miền Bắc với sự kiện “The Capital Crown – Thịnh vượng và trường tồn” được tổ chức tại khách sạn InterContinental Hanoi West Lake.

Sự kiện “The Capital Crown” thu hút đông đảo khách hàng tới tham dự.

Lấy cảm hứng từ Hà Nội, “The Capital Crown” là hành trình khám phá phong cách sống thượng lưu bằng một không gian nghệ thuật hòa quyện giữa âm thanh sống động và ánh sáng rực rỡ. Tất cả nhằm khắc họa các tiện ích nội khu biểu tượng tại Capital Square như quảng trường trung tâm, con đường ánh sáng, tuyến phố thương mại và cổng âm nhạc – những công trình mang tính biểu tượng của dự án.

Tại sự kiện, đại diện chủ đầu tư đã mang đến các thông tin về vị trí, quy hoạch và cập nhật tiến độ dự án cùng những chính sách ưu đãi hấp dẫn. Với vị trí kim cương bên bờ sông Hàn, tọa lạc giữa cầu Rồng và cầu Sông Hàn, đồng thời tiếp giáp các trục đường huyết mạch như Ngô Quyền, Nguyễn Công Trứ và Trần Hưng Đạo, nhiều khách hàng đã khẳng định Capital Square là “hàng hiếm” trên thị trường bất động sản cao cấp Đà Nẵng trong giai đoạn này.

Các khách mời cũng đã được thưởng thức những tiết mục nghệ thuật đặc sắc, hòa mình vào không gian âm nhạc mang đậm dấu ấn khác biệt của The Capital Crown. Đặc biệt, sự xuất hiện của ca sĩ Đông Hùng đã mang đến những phút giây thăng hoa cảm xúc cho các khách mời. Bên cạnh đó, tiết mục múa tương tác LED với sự kết hợp giữa công nghệ và âm thanh ánh sáng tinh xảo đã tái hiện sinh động hình ảnh dòng sông Hàn thơ mộng, phân khu Capital State cùng hai tòa tháp Kings Place và Queens Place – trung tâm mới của sự phồn hoa và chuẩn mực sống thượng lưu tại Capital Square. Màn trình diễn nghệ thuật đã để lại ấn tượng sâu sắc, chạm đến cảm xúc của toàn bộ khán giả.

Chương trình bốc thăm may mắn với những phần quà hấp dẫn cũng đã góp phần gia tăng không khí hào hứng, để lại những khoảnh khắc đáng nhớ và trọn vẹn niềm vui cho tất cả khách mời tham dự. Sự quan tâm của đông đảo khách hàng một lần nữa khẳng định sức hút vượt trội của Capital Square – biểu tượng kiến trúc hiện đại, kiêu hãnh bên bờ sông Hàn.

Tổ hợp căn hộ cao cấp Capital Square với vị trí kim cương giữa lòng thành phố Đà Nẵng.

Là siêu dự án có quy mô lớn nhất trung tâm Đà Nẵng, Capital Square không chỉ kiến tạo biểu tượng kiến trúc mới cho thành phố mà còn nâng tầm chuẩn mực sống đẳng cấp với hệ tiện ích đa dạng, đồng bộ và hiện đại bậc nhất. Hòa nhịp cùng sự phát triển của thành phố, phân khu Capital State khẳng định tiềm năng không giới hạn của khu Đông, kiêu hãnh đón đầu giá trị gia tăng mạnh mẽ.

Nằm cạnh tuyến phố thương mại sầm uất Park Boulevard, gần trung tâm thương mại Grand Central Mall, tòa Kings Place thuộc phân khu Capital State thừa hưởng toàn bộ chuỗi tiện ích đặc quyền từ hệ sinh thái Capital Square. Trong khi đó, tòa Queens Place nằm cạnh quảng trường Capital Park rộng hơn 2.000 m², tạo nên không gian sống cân bằng giữa thịnh vượng sầm uất và thiên nhiên giao hòa.

Sở hữu vị trí kim cương, hệ tiện ích đa dạng cùng sổ hồng lâu dài, Capital Square không chỉ đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng mà còn mang lại lợi nhuận bền vững cho nhà đầu tư, trở thành lựa chọn hoàn hảo cả về an cư và đầu tư dài hạn.