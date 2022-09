Nhiều mô hình phòng cháy, chữa cháy trong dân

Vừa qua, tại Tổ Nhân dân số 21 (ấp Hưng Lân, Bà Điểm, Hóc Môn), UBND huyện Hóc Môn đã tổ chức ra mắt mô hình điểm "Tổ liên gia an toàn về phòng cháy, chữa cháy'' và "Điểm chữa cháy công cộng".

Theo đó, "Tổ liên gia an toàn về phòng cháy, chữa cháy" gồm 21 thành viên do ông Lê Ngọc Lộc làm Tổ trưởng.

Họp triển khai mô hình “Tổ liên gia an toàn về phòng cháy, chữa cháy’’ và “Điểm chữa cháy công cộng” ở xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP.HCM. Ảnh: Trần Đáng

Tại buổi ra mắt "Tổ liên gia an toàn về phòng cháy, chữa cháy", Phó Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn Lê Thụy Mỵ Châu đề nghị người dân phát huy hiệu quả phương châm 4 tại chỗ là: Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và vật tư hậu cần tại chỗ.. Mỗi hộ gia đình tự trang bị bình chữa cháy xách tay, dụng cụ phá dỡ, chuông báo cháy, cài đặt app "Báo cháy 114" để kết nối với cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và thực hiện các biện pháp an toàn về phòng cháy, chữa cháy theo quy định.

Bà Châu cũng đề nghị các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện tăng cường tuyên về phòng cháy, chữa cháy, tập huấn kỹ năng thoát nạn cho người dân, hướng dẫn sử dụng điện an toàn.

Đồng quan điểm này, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy, Công an TP.HCM Thượng tá Lương Nguyễn Hoàng đề nghị Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn (Công an huyện Hóc Môn) cần tổ chức tập huấn phòng cháy, chữa cháy cho thành viên của "Tổ liên gia an toàn về phòng cháy, chữa cháy"; trang bị đầy đủ phương tiện chữa cháy.

Đồng thời, các hộ gia đình cần thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy để hạn chế thấp nhất nguy cơ cháy nổ xảy ra tại khu dân cư.

Ông Lê Minh Cường, một người dân xã Bà Điểm chia sẻ, việc chính quyền thành lập "Tổ liên gia an toàn về phòng cháy, chữa cháy'' và "Điểm chữa cháy công cộng" là việc đáng mừng. "Điều này vừa tăng cường bảo vệ tài sản người dân, nâng cao ý thức phòng cháy, chữa cháy và tính liên đới, tình làng nghĩa xóm của bà con", ông Cường thổ lộ.

Ông Cường cũng đề nghị, chính quyền nên nhân rộng những mô hình điểm "Tổ liên gia an toàn về phòng cháy, chữa cháy'' và "Điểm chữa cháy công cộng" ra cả huyện.

Cùng với huyện Hóc Môn, các huyện khác, như Nhà Bè, Củ Chi cũng đã cho thành lập mô hình điểm "Tổ liên gia an toàn về phòng cháy, chữa cháy'' và "Điểm chữa cháy công cộng".

Trao quyết định thành lập mô hình "Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy và điểm chữa cháy công cộng" tại ấp 3 và ấp 5, xã Phước Kiển, Nhà Bè, TP.HCM). Ảnh: Trần Đáng

UBND huyện Nhà Bè đã tổ chức lễ phát động và ra mắt mô hình "Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy và điểm chữa cháy công cộng" tại ấp 3 và ấp 5 (xã Phước Kiển).

Mô hình "Tổ liên gia an toàn PCCC và điểm chữa cháy công cộng" được thành lập gồm 11 thành viên trong 11 hộ gia đình liền kề nhau. Mỗi hộ được lắp đặt 2 nút ấn báo cháy, 1 bình chữa cháy xách tay và 1 dụng cụ phá dỡ.

Mô hình còn có 3 "Điểm chữa cháy công cộng" được lắp đặt 1 hộp phương tiện chữa cháy với 1 bình chữa cháy xách tay và 1 búa phá dỡ.

Thực hiện có hiệu quả an toàn phòng cháy, chữa cháy

Theo Ban chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn huyện Nhà Bè, 6 tháng đầu năm 2022, UBND huyện đã triển khai thực hiện có hiệu quả các mặt công tác đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với các cơ sở trên địa bàn huyện.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo về phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn được thực hiện thường xuyên và liên tục từ trên xuống dưới, các cấp các ban ngành đều tổ chức thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn.

Trong 6 tháng đầu năm, huyện đã thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra định kỳ về phòng cháy, chữa cháy tại 280 lượt cơ sở. Qua kiểm tra phát hiện 39 cơ sở vi phạm về phòng cháy, chữa cháy. Đoàn kiểm tra đã ban hành 35 Quyết định xử phạt với tổng số tiền phạt là 66,8 triệu đồng.

Ngoài ra, huyện cũng đã hướng dẫn 930 lượt cơ sở về các biện pháp, giải pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy…

Lực lượng chức năng bố trí "Điểm chữa cháy công cộng" trong khu vực dân cư. Ảnh: Trần Đáng



Tại huyện Củ Chi, theo UBND huyện, 6 tháng đầu năm 2022, công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tiếp tục được chính quyền quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt.

Huyện cũng đã triển khai kế hoạch xây dựng thí điểm mô hình "Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy và điểm chữa cháy công cộng".

Theo đó, mỗi tổ gồm 5-15 hộ gia đình liền kề, liên kết bằng một hệ thống chuông báo cháy chung. Đối với điểm chữa cháy công cộng sẽ được xây dựng tại các ngõ, hẻm có chiều dài từ 50m trở lên, tập trung nhiều nhà dân, xe chữa cháy khó tiếp cận được. Tại các điểm này sẽ được trang bị những phương tiện chữa cháy phù hợp, người dân dễ tiếp cận và sử dụng khi có sự cố cháy xảy ra.