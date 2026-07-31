Tòa tuyên tiêu hủy hàng trăm nghìn sản phẩm, nguyên liệu trong vụ án sữa giả MediUSA

Chiều 31/7, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Năng Mạnh, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Dược phẩm MediUSA, án 16 năm 6 tháng tù về 3 tội danh gồm “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Đưa hối lộ”.

Các bị cáo Đỗ Mạnh Hoàng, Giám đốc Công ty MediPhar và Khúc Minh Vũ, Giám đốc Công ty Việt Đức, nhận lần lượt nhận 13 và 12 năm tù về các tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: X.A

Có 3 người bị xử lý hình sự về tội “Nhận hối lộ” gồm Nguyễn Hữu Tuân, cựu Phó phòng giám quản 5, Cục giám sát quản lý về Hải quan, án 7 năm tù; Nguyễn Thế Việt, cựu Cục phó Cục Giám sát quản lý về Hải quan, 6 năm tù và Phan Công Chiến, Trưởng phòng quản lý kinh doanh dược, Cục Quản lý dược, Bộ Y tế, án 30 tháng án tù treo.

Bị cáo Nguyễn Danh Dũng, cựu Cán bộ Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (C05) Bộ Công an, bị phạt 15 tháng tù cho hưởng treo về tội “Cố ý làm lộ bí mật công tác”.

Về dân sự, tòa tuyên buộc các lãnh đạo, cổ đông chính của MediUSA phải nộp lại tiền hưởng lợi từ các tội sản xuất hàng giả và vi phạm quy định kế toán.

Trong đó, bị cáo Nguyễn Năng Mạnh phải nộp nhiều nhất với tổng số 291 tỷ đồng nhưng được tòa khấu trừ 169 tỷ đồng đã nộp. Các bị cáo còn phải khắc phục 121 tỷ đồng.

Ngoài ra, HĐXX tuyên tiêu hủy hàng trăm nghìn hộp sản phẩm, nhiều tấn nguyên liệu, sản phẩm, chất không rõ nguồn gốc đã được thu giữ trong quá trình xử lý vụ án.

Theo hồ sơ, Nguyễn Năng Mạnh giữ vai trò chủ mưu, chỉ đạo nhóm bị cáo Đỗ Mạnh Hoàng thực hiện hành vi sản xuất buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Trên cơ sở chỉ đạo của Mạnh, các bị cáo trong hệ thống MediUSA thực hiện hành vi sản xuất buôn bán hàng giả thu lời bất chính hơn 264 tỷ đồng; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng gây thiệt hại về thuế gần 144 tỷ đồng. Ngoài ra, Mạnh còn đưa hối lộ cho nhóm cán bộ hải quan với số tiền gần 5 tỷ đồng để được thông quan lô nguyên liệu.

Nhóm bị cáo Nguyễn Hữu Tuân, Nguyễn Thế Việt, Phan Công Chiến là cán bộ của cơ quan nhà nước đã nhận tiền của bị cáo Nguyễn Đăng Mạnh để bỏ qua và giúp đỡ cho lô hàng nguyên liệu. Trong việc này, Tuân giữ vai trò chính từ nhận tiền, phân công 2 bị cáo còn lại.

Đối với Nguyễn Danh Dũng, viện kiểm sát xác định bị cáo đã đã làm lộ bí mật công tác điều tra, để Nguyễn Năng Mạnh tiêu hủy sổ sách, chứng cứ. Việc này vi phạm điều lệ cán bộ chiến sĩ Công an nhân dân và quy chế làm việc của Cục C05.