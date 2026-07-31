Chủ đề nóng

Đưa Nghị quyết 57 vào cuộc sống
ASEAN Cup 2026
Diễn đàn Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lắng nghe nông dân nói năm 2026
Phù phép đưa rau trôi nổi vào bữa ăn học đường
Vụ điểm 10 môn Toán bất thường tại Tuyên Quang
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV (từ 19/1 - 23/1/2026)
Quy hoạch Hà Nội tầm nhìn 100 năm
Cuộc thi viết “Kể câu chuyện Việt Nam”
50 năm Ngày thành phố Sài Gòn-Gia Định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh
40 năm đổi mới - những tác phẩm đánh thức cả dân tộc
Pháp luật
Thứ sáu, ngày 31/07/2026 16:25 GMT+7

Tòa tuyên tiêu hủy hàng trăm nghìn sản phẩm, nguyên liệu trong vụ án sữa giả MediUSA

+ aA -
Gia Bình Thứ sáu, ngày 31/07/2026 16:25 GMT+7
Cấp sơ thẩm phạt tù Nguyễn Năng Mạnh cùng đồng phạm trong đường dây sản xuất thực phẩm giả tại MediUSA, xử lý hình sự nhóm cán bộ hải quan, công an, y tế giúp sức đồng thời tuyên tiêu hủy hàng trăm nghìn sản phẩm cùng nguyên liệu bị thu giữ.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Chiều 31/7, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Năng Mạnh, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Dược phẩm MediUSA, án 16 năm 6 tháng tù về 3 tội danh gồm “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Đưa hối lộ”.

Các bị cáo Đỗ Mạnh Hoàng, Giám đốc Công ty MediPhar và Khúc Minh Vũ, Giám đốc Công ty Việt Đức, nhận lần lượt nhận 13 và 12 năm tù về các tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: X.A

Có 3 người bị xử lý hình sự về tội “Nhận hối lộ” gồm Nguyễn Hữu Tuân, cựu Phó phòng giám quản 5, Cục giám sát quản lý về Hải quan, án 7 năm tù; Nguyễn Thế Việt, cựu Cục phó Cục Giám sát quản lý về Hải quan, 6 năm tù và Phan Công Chiến, Trưởng phòng quản lý kinh doanh dược, Cục Quản lý dược, Bộ Y tế, án 30 tháng án tù treo.

Bị cáo Nguyễn Danh Dũng, cựu Cán bộ Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (C05) Bộ Công an, bị phạt 15 tháng tù cho hưởng treo về tội “Cố ý làm lộ bí mật công tác”.

Về dân sự, tòa tuyên buộc các lãnh đạo, cổ đông chính của MediUSA phải nộp lại tiền hưởng lợi từ các tội sản xuất hàng giả và vi phạm quy định kế toán.

Trong đó, bị cáo Nguyễn Năng Mạnh phải nộp nhiều nhất với tổng số 291 tỷ đồng nhưng được tòa khấu trừ 169 tỷ đồng đã nộp. Các bị cáo còn phải khắc phục 121 tỷ đồng.

Ngoài ra, HĐXX tuyên tiêu hủy hàng trăm nghìn hộp sản phẩm, nhiều tấn nguyên liệu, sản phẩm, chất không rõ nguồn gốc đã được thu giữ trong quá trình xử lý vụ án.

Theo hồ sơ, Nguyễn Năng Mạnh giữ vai trò chủ mưu, chỉ đạo nhóm bị cáo Đỗ Mạnh Hoàng thực hiện hành vi sản xuất buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Trên cơ sở chỉ đạo của Mạnh, các bị cáo trong hệ thống MediUSA thực hiện hành vi sản xuất buôn bán hàng giả thu lời bất chính hơn 264 tỷ đồng; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng gây thiệt hại về thuế gần 144 tỷ đồng. Ngoài ra, Mạnh còn đưa hối lộ cho nhóm cán bộ hải quan với số tiền gần 5 tỷ đồng để được thông quan lô nguyên liệu.

Nhóm bị cáo Nguyễn Hữu Tuân, Nguyễn Thế Việt, Phan Công Chiến là cán bộ của cơ quan nhà nước đã nhận tiền của bị cáo Nguyễn Đăng Mạnh để bỏ qua và giúp đỡ cho lô hàng nguyên liệu. Trong việc này, Tuân giữ vai trò chính từ nhận tiền, phân công 2 bị cáo còn lại.

Đối với Nguyễn Danh Dũng, viện kiểm sát xác định bị cáo đã đã làm lộ bí mật công tác điều tra, để Nguyễn Năng Mạnh tiêu hủy sổ sách, chứng cứ. Việc này vi phạm điều lệ cán bộ chiến sĩ Công an nhân dân và quy chế làm việc của Cục C05.

Tham khảo thêm

Bắt tạm giam 2 tình nguyện viên Hội Cựu thanh niên xung phong ở Đắk Lắk bị cáo buộc tham ô tài sản

Bắt tạm giam 2 tình nguyện viên Hội Cựu thanh niên xung phong ở Đắk Lắk bị cáo buộc tham ô tài sản

Khởi tố Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX ở Đắk Lắk cùng 3 cựu lãnh đạo, cán bộ

Khởi tố Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX ở Đắk Lắk cùng 3 cựu lãnh đạo, cán bộ

Cảnh sát vào cuộc vụ nhóm người cầm hung khí hỗn chiến tại Quán Nhỏ, Hà Nội

Cảnh sát vào cuộc vụ nhóm người cầm hung khí hỗn chiến tại Quán Nhỏ, Hà Nội

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Khởi tố Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX ở Đắk Lắk cùng 3 cựu lãnh đạo, cán bộ

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo và kế toán Trung tâm GDNN-GDTX Sông Cầu để điều tra về hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Cảnh sát vào cuộc vụ nhóm người cầm hung khí hỗn chiến tại Quán Nhỏ, Hà Nội

Pháp luật
Cảnh sát vào cuộc vụ nhóm người cầm hung khí hỗn chiến tại Quán Nhỏ, Hà Nội

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Tạm giữ hình sự cha dượng đánh con riêng 3 tuổi của vợ; cháy nhà, 4 người nhập viện

Pháp luật
TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Tạm giữ hình sự cha dượng đánh con riêng 3 tuổi của vợ; cháy nhà, 4 người nhập viện

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Thiếu tá công an nhập viện khi truy bắt tội phạm ma túy; khống chế kẻ chém 2 công an xã bị thương

Pháp luật
TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Thiếu tá công an nhập viện khi truy bắt tội phạm ma túy; khống chế kẻ chém 2 công an xã bị thương

Tài xế khai báo quanh co khi xe khách chở hơn 27.000 bao thuốc lá bị chặn ở Huế

Pháp luật
Tài xế khai báo quanh co khi xe khách chở hơn 27.000 bao thuốc lá bị chặn ở Huế

Đọc thêm

Nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục Phạm Minh Hạc - người có những quyết sách đổi mới giáo dục - qua đời
Xã hội

Nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục Phạm Minh Hạc - người có những quyết sách đổi mới giáo dục - qua đời

Xã hội

Giáo sư, Viện sĩ, Nhà giáo nhân dân Phạm Minh Hạc - nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục qua đời vào 1h10 phút sáng ngày 31/7/2026.

Ban Bí thư chuẩn y 2 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hưng Yên
Thời sự

Ban Bí thư chuẩn y 2 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hưng Yên

Thời sự

Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Hưng Yên vừa tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Theo đó, Ban Bí thư chuẩn y 2 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hưng Yên, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Vì sao HLV Kim Sang-sik rất khó để Lê Phạm Thành Long đá chính?
Thể thao

Vì sao HLV Kim Sang-sik rất khó để Lê Phạm Thành Long đá chính?

Thể thao

HLV Kim Sang-sik cùng ĐT Việt Nam chuẩn bị đọ sức ĐT Singapore và cách sắp xếp trên hàng tiền vệ liên quan đến Lê Phạm Thành Long nhận được sự quan tâm đáng kể.

Phát hiện Salbutamol trên đàn lợn ở Đồng Nai, tạm giữ gần 1.800 con, Salbutamol nguy hiểm thế nào?
Nhà nông

Phát hiện Salbutamol trên đàn lợn ở Đồng Nai, tạm giữ gần 1.800 con, Salbutamol nguy hiểm thế nào?

Nhà nông

Kết quả mẫu xét nghiệm nhanh tại 2 trang trại lợn ở phường Dầu Giây (Đồng Nai) cho thấy đều dương tính với chất cấm Salbutamol. Hiện lực lượng chức năng đã tạm giữ gần 1.800 con lợn. Được biết, Salbutamol là chất cấm trong chăn nuôi tại Việt Nam và nhiều nước trên thế giới.

Khối STEM lên ngôi tại trường đại học hút gần 146.000 nguyện vọng ở TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

Khối STEM lên ngôi tại trường đại học hút gần 146.000 nguyện vọng ở TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

Mùa tuyển sinh 2026, Trường Đại học Công Thương TP.HCM (HUIT) ghi nhận lượng đăng ký ở các nguyện vọng top đầu tăng 1,5 lần so với năm ngoái, trong đó thí sinh đặc biệt ưu ái các ngành công nghệ, kỹ thuật.

Link xem trực tiếp Chung kết Miss Grand Vietnam 2026
Văn hóa - Giải trí

Link xem trực tiếp Chung kết Miss Grand Vietnam 2026

Văn hóa - Giải trí

Đêm Chung kết Miss Grand Vietnam 2026 diễn ra vào tối nay (31/7), khép lại hành trình tìm kiếm đại diện Việt Nam tham dự đấu trường Miss Grand International 2026.

Tăng tốc thi công tuyến đường 'đắt nhất hành tinh' để về đích trước 2/9
Media

Tăng tốc thi công tuyến đường "đắt nhất hành tinh" để về đích trước 2/9

Media

Sau nhiều năm triển khai, tuyến đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục (Hà Nội) đang được các đơn vị tăng tốc và thi công ngày đêm để chuẩn bị thông xe trước 2/9. Đây là dự án được ví "tuyến đường đắt nhất hành tinh" do chi phí giải phóng mặt bằng đặc biệt lớn: Khoảng 6.000 tỷ đồng.

Ấn định thời gian tang lễ BLV Trịnh Quốc Hưng, những lời tiễn biệt khiến nhiều người nghẹn lòng
Văn hóa - Giải trí

Ấn định thời gian tang lễ BLV Trịnh Quốc Hưng, những lời tiễn biệt khiến nhiều người nghẹn lòng

Văn hóa - Giải trí

Tang lễ của cựu cầu thủ, HLV/BLV Trịnh Quốc Hưng sẽ bắt đầu từ 8 giờ 30 phút ngày 3/8 tại Nhà tang lễ Bệnh viện 354 số 13 phố Đội Nhân, Hà Nội.

Đề xuất linh hoạt chuyển đổi nhà ở xã hội và nhà ở thương mại tại TP.HCM: Người dân thêm cơ hội an cư
Chuyển động Sài Gòn

Đề xuất linh hoạt chuyển đổi nhà ở xã hội và nhà ở thương mại tại TP.HCM: Người dân thêm cơ hội an cư

Chuyển động Sài Gòn

Chính phủ đang đề xuất trao cho TP.HCM cơ chế chủ động chuyển đổi giữa nhà ở xã hội, nhà ở thương mại và nhà tái định cư nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế của người dân. Nếu được thông qua, chính sách mới không chỉ góp phần tận dụng hiệu quả quỹ nhà sẵn có mà còn được kỳ vọng tăng nguồn cung, rút ngắn thời gian phát triển dự án và mở thêm cơ hội tiếp cận nhà ở cho người dân TP.HCM.

Hương Tràm biểu diễn trên sân khấu nghiêng 'độc lạ', giấu khách mời đặc biệt đến phút chót
Văn hóa - Giải trí

Hương Tràm biểu diễn trên sân khấu nghiêng "độc lạ", giấu khách mời đặc biệt đến phút chót

Văn hóa - Giải trí

Có một vị khách mời bí mật mà ca sĩ Hương Tràm muốn giữ kín đến phút chót trong live concert sắp diễn ra tại Hà Nội vào tối ngày 1/8 tới.

Dọn vườn tình cờ đụng con động vật hoang dã này, một người Lâm Đồng báo công an xã
Nhà nông

Dọn vườn tình cờ đụng con động vật hoang dã này, một người Lâm Đồng báo công an xã

Nhà nông

Công an xã Bảo Lâm 2, tỉnh Lâm Đồng (địa phận huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng cũ) phối hợp tiếp nhận cá thể động vật hoang dã là một con rùa núi vàng nặng 2kg do người dân tự nguyện giao nộp.

Cổ phiếu bất động sản chìm trong sắc đỏ, VN-Index mất gần 9 điểm
Nhà đất

Cổ phiếu bất động sản chìm trong sắc đỏ, VN-Index mất gần 9 điểm

Nhà đất

Phiên cuối tháng 7, cổ phiếu bất động sản chịu áp lực bán mạnh, VN-Index mất gần 9 điểm. Trong khi VIC lao dốc kéo thị trường giảm, TAL tăng trần nhờ thông tin thâu tóm doanh nghiệp.

Rúng động Ukraine: Lộ tin nhắn chỉ huy trung đoàn ra lệnh nổ súng vào đồng đội rút lui
Thế giới

Rúng động Ukraine: Lộ tin nhắn chỉ huy trung đoàn ra lệnh nổ súng vào đồng đội rút lui

Thế giới

Theo một cuộc điều tra của hãng tin Texty của Ukraine, Oleh Shyriaiev - chỉ huy Trung đoàn xung kích 225 của Ukraine, bị cáo buộc đã ra lệnh cho binh lính nổ súng vào đồng đội đang rút lui.

Chủ tịch VFA: Doanh nghiệp khó thu mua lúa trực tiếp từ nông dân do vướng các quy định về thanh toán, chứng từ
Nhà nông

Chủ tịch VFA: Doanh nghiệp khó thu mua lúa trực tiếp từ nông dân do vướng các quy định về thanh toán, chứng từ

Nhà nông

Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ động làm việc với phía Philippines, thúc đẩy cơ chế đối thoại giữa hiệp hội lương thực hai nước nhằm kịp thời tháo gỡ các vướng mắc liên quan xuất khẩu gạo; đồng thời tiếp tục có giải pháp điều hành linh hoạt để giữ mặt bằng giá lúa ổn định, tạo điều kiện cho doanh nghiệp thu mua, bảo đảm người trồng lúa có lãi...

Lịch phát sóng trực tiếp bóng chuyền nữ SEA V.Cup 2026: ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam thi đấu những ngày nào?
Thể thao

Lịch phát sóng trực tiếp bóng chuyền nữ SEA V.Cup 2026: ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam thi đấu những ngày nào?

Thể thao

Cập nhật lịch phát sóng trực tiếp bóng chuyền nữ SEA V.Cup 2026 chặng 1 diễn ra tại Hà Nội từ ngày 31/7. Xem trực tiếp các trận đấu đỉnh cao của ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam trên hệ thống VTVcab và VTVprime.

Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Lưu: Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2035 trở thành Thủ đô xã hội chủ nghĩa
Thời sự

Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Lưu: Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2035 trở thành Thủ đô xã hội chủ nghĩa

Thời sự

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu cho biết, tinh thần của lãnh đạo thành phố cũng như mong mỏi của người dân là hướng tới mục tiêu đến năm 2035 xây dựng Hà Nội trở thành Thủ đô xã hội chủ nghĩa, bắt đầu từ nền tảng các xã, phường.

Gần đạt doanh thu tỷ đô, nhưng 'The Odyssey' vẫn bị chê bai
Văn hóa - Giải trí

Gần đạt doanh thu tỷ đô, nhưng "The Odyssey" vẫn bị chê bai

Văn hóa - Giải trí

Tác phẩm điện ảnh "The Odyssey" đang phá đảo phòng vé toàn cầu với doanh thu khổng lồ. Dù vậy siêu phẩm này lại vấp phải những lời chê bai gay gắt về nội dung kịch bản.

Sáp nhập thôn mới nhất ở Bắc Ninh, xã Chi Lăng thành lập 5 thôn mới, cử 5 Trưởng thôn lâm thời (địa phận Quế Võ cũ)
Nhà nông

Sáp nhập thôn mới nhất ở Bắc Ninh, xã Chi Lăng thành lập 5 thôn mới, cử 5 Trưởng thôn lâm thời (địa phận Quế Võ cũ)

Nhà nông

Sáp nhập thôn thành công, UBND xã Chi Lăng, tỉnh Bắc Ninh (địa phận Quế Võ cũ) công bố các quyết định cử Trưởng thôn lâm thời đối với 5 thôn mới được thành lập sau sắp xếp, sáp nhập, gồm: thôn Phúc Hưng, thôn Đại Toán, thôn Yên Giả, thôn Đồng Mai và thôn Quảng Lãm.

Cuba có chính sách mới về nhà ở, những đối tượng nào sẽ được ưu tiên cấp nhà?
Nhà nông

Cuba có chính sách mới về nhà ở, những đối tượng nào sẽ được ưu tiên cấp nhà?

Nhà nông

Dự thảo luật Nhà ở mới của Cuba hướng đến mục tiêu đảm bảo không để gia đình dễ bị tổn thương nào gặp khó khăn về nhà ở.

Bắt tạm giam 2 tình nguyện viên Hội Cựu thanh niên xung phong ở Đắk Lắk bị cáo buộc tham ô tài sản
Pháp luật

Bắt tạm giam 2 tình nguyện viên Hội Cựu thanh niên xung phong ở Đắk Lắk bị cáo buộc tham ô tài sản

Pháp luật

Hai tình nguyện viên của Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh Đắk Lắk bị cáo buộc chiếm đoạt 15,5 triệu đồng tiền quyên góp rồi chia nhau sử dụng.

“Lá chắn” bảo vệ nông dân trước bệnh lao nơi xứ Lạng
Xã hội

“Lá chắn” bảo vệ nông dân trước bệnh lao nơi xứ Lạng

Xã hội

Những năm qua, nhờ các chương trình tầm soát sức khỏe chủ động và mạng lưới y tế cơ sở được tăng cường, hàng ngàn nông dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số tại các vùng sâu, vùng xa của tỉnh Lạng Sơn, đã được phát hiện, điều trị kịp thời các bệnh lý về phổi – trong đó có bệnh lao, vơi đi gánh nặng lo toan kinh tế…

Nghiêm Xuân Tú chỉ ra điều yên tâm nhất của ĐT Việt Nam, cảnh báo một điểm cần đặc biệt dè chừng trước Singapore
Thể thao

Nghiêm Xuân Tú chỉ ra điều yên tâm nhất của ĐT Việt Nam, cảnh báo một điểm cần đặc biệt dè chừng trước Singapore

Thể thao

Trước cuộc đối đầu giữa ĐT Việt Nam và Singapore tại ASEAN Cup 2026, cựu tuyển thủ Nghiêm Xuân Tú tin tưởng thầy trò HLV Kim Sang-sik đủ sức giành chiến thắng. Tuy nhiên, anh cũng chỉ ra một điểm mà ĐT Việt Nam cần đặc biệt lưu ý nếu muốn hoàn thành mục tiêu giành trọn 3 điểm.

REE báo 'bỏ túi' 7,5 tỷ đồng lợi nhuận 1 ngày nhưng vẫn cầm cố loạt 'át chủ bài' để bảo đảm khoản vay
Khoa học Công nghệ

REE báo "bỏ túi" 7,5 tỷ đồng lợi nhuận 1 ngày nhưng vẫn cầm cố loạt "át chủ bài" để bảo đảm khoản vay

Khoa học Công nghệ

Nửa đầu năm 2026, REE ghi nhận lợi nhuận tăng 9% và hoàn thành 61% kế hoạch năm. Năng lượng, cơ điện lạnh là động lực tăng trưởng, trong khi mảng bất động sản tiếp tục suy giảm.

Dấu ấn nổi bật của bóng bàn CAND - T&T tại giải trẻ, thiếu niên, nhi đồng toàn quốc
Thể thao

Dấu ấn nổi bật của bóng bàn CAND - T&T tại giải trẻ, thiếu niên, nhi đồng toàn quốc

Thể thao

17 HCV, 6 HCB, 11 HCĐ và ngôi Nhất toàn đoàn tại Đà Nẵng không chỉ khẳng định vị thế của bóng bàn CAND - T&T ở các giải trẻ, mà còn cho thấy những chuyển động tích cực trong công tác đào tạo, phát triển lực lượng kế cận và đầu tư dài hạn cho bóng bàn thành tích cao Việt Nam.

4 loại thực phẩm không nên để trong tủ lạnh quá 48 giờ, hâm nóng lại vẫn tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc
Xã hội

4 loại thực phẩm không nên để trong tủ lạnh quá 48 giờ, hâm nóng lại vẫn tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc

Xã hội

Nhiều người cho rằng bảo quản thức ăn trong tủ lạnh có thể ngăn chặn hoàn toàn vi khuẩn phát triển. Tuy nhiên, các chuyên gia an toàn thực phẩm cảnh báo có ít nhất 4 nhóm thực phẩm không nên để trong tủ lạnh quá 48 giờ vì vẫn có nguy cơ sinh vi khuẩn, tạo độc tố gây ngộ độc dù đã được hâm nóng lại.

Truyền thông: Đức tìm cách lách luật để điều quân NATO tới biên giới Nga
Thế giới

Truyền thông: Đức tìm cách lách luật để điều quân NATO tới biên giới Nga

Thế giới

Theo một cuộc điều tra chung của hai tờ báo The Telegraph và Die Welt, chính phủ Đức đang xây dựng một “kế hoạch bí mật” nhằm ngăn chặn chính quyền các bang cản trở việc triển khai quân đội NATO đến biên giới Nga.

Paul Doumer - lịch sử cây cầu đầu tiên bắc qua sông Hồng, mang tên Toàn quyền Đông Dương, trị giá 6,2 triệu franc
Đông Tây - Kim Cổ

Paul Doumer - lịch sử cây cầu đầu tiên bắc qua sông Hồng, mang tên Toàn quyền Đông Dương, trị giá 6,2 triệu franc

Đông Tây - Kim Cổ

Sau hơn 120 năm, Paul Doumer - Cây cầu đầu tiên bắc qua sông Hồng, do Pháp xây dựng, sau nổi tiếng Đông Dương trị giá 6,2 triệu franc mà bây giờ là cầu Long Biên - một trong những chứng nhân lịch sử của đất nước.

Thầm lặng giữ dòng điện nơi vùng biên Chư Prông
Xã hội

Thầm lặng giữ dòng điện nơi vùng biên Chư Prông

Xã hội

Giữa địa bàn biên giới rộng lớn với địa hình phức tạp và lưới điện nhiều nguồn, những cán bộ quản lý vận hành của Điện lực Chư Prông vẫn ngày đêm âm thầm đảm bảo dòng điện an toàn, liên tục đến từng hộ dân. Đằng sau ánh sáng của mỗi ngôi nhà là sự tận tâm, trách nhiệm của những người luôn "đi trước vầng thái dương".

MSB công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026, tổng tài sản tăng trưởng gần 30% so với cùng kỳ
Doanh nghiệp

MSB công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026, tổng tài sản tăng trưởng gần 30% so với cùng kỳ

Doanh nghiệp

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2026, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (HoSE: MSB) ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt gần 3.423 tỷ đồng, tăng gần 7,9%; tổng tài sản đạt gần 441.000 tỷ đồng, tăng 29,2% so với cùng kỳ. Các chỉ số an toàn và chất lượng tài sản tiếp tục được kiểm soát, phản ánh mức tăng trưởng ổn định, bền vững và nỗ lực nâng cao hiệu quả hoạt động của Ngân hàng trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động.

Nhà văn Việt Nam từng ước nguyện giành giải Nobel là ai?
Đông Tây - Kim Cổ

Nhà văn Việt Nam từng ước nguyện giành giải Nobel là ai?

Đông Tây - Kim Cổ

“Cả một đời tôi, tôi sẽ chỉ viết một quyển thôi, nhưng quyển ấy phải ăn giải Nobel và dịch ra đủ mọi thứ tiếng trên hoàn cầu”.

Tin đọc nhiều

1

Giá vàng hôm nay (30/7): Bất ngờ tăng "dựng đứng"

Giá vàng hôm nay (30/7): Bất ngờ tăng 'dựng đứng'

2

BLV Quang Huy bày tỏ nỗi xót xa trước sự ra đi đường đột của BLV Trịnh Quốc Hưng

BLV Quang Huy bày tỏ nỗi xót xa trước sự ra đi đường đột của BLV Trịnh Quốc Hưng

3

Danh sách mới nhất các xã có thể phải sáp nhập xã phường tiếp ở Tây Ninh (gồm địa phận Long An cũ) do thiếu diện tích

Danh sách mới nhất các xã có thể phải sáp nhập xã phường tiếp ở Tây Ninh (gồm địa phận Long An cũ) do thiếu diện tích

4

Iran đã hủy bỏ cuộc tấn công tên lửa vào các cảng của Ukraine sau khi ông Sybiga xin lỗi

Iran đã hủy bỏ cuộc tấn công tên lửa vào các cảng của Ukraine sau khi ông Sybiga xin lỗi

5

Giá vàng hôm nay (31/7): Tiếp tục tăng cao

Giá vàng hôm nay (31/7): Tiếp tục tăng cao