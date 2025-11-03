Toàn cảnh Diễn đàn Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường: Lắng nghe Nông dân nói 2025

Ngày 2/11, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì Diễn đàn Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam – Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường lắng nghe nông dân nói năm 2025 với chủ đề: “Đồng hành cùng nông dân bước vào kỷ nguyên mới”. Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt được giao trực tiếp tổ chức thực hiện.
Diễn đàn còn là hoạt động quan trọng nhằm thực hiện Kết luận chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân năm 2024 về việc, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng cường gặp gỡ, lắng nghe, trao đổi với nông dân, hợp tác xã; là sự kiện thiết thực trước thềm Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với Nông dân Việt Nam năm 2025, dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 12 năm nay.
Mấy ngày nay, chiếc áo mưa trở thành vật bất ly thân của người Hà Nội mỗi khi ra đường. Những cơn mưa rả rích kéo dài từ sáng đến tối, kèm theo cái lạnh len lỏi qua từng con phố, khiến việc di chuyển trở nên chậm chạp và bất tiện hơn.
Trong Công điện về việc khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ ở các tỉnh miền Trung, Thủ tướng yêu cầu nhanh chóng hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà ở bị hư hại, xây dựng lại nhà bị sập đổ, cuốn trôi, hỗ trợ chỗ ở tạm thời đối với những hộ bị mất nhà cửa; hỗ trợ, hướng dẫn Nhân dân vùng ngập lũ dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh môi trường, tiêu độc khử trùng, phòng chống dịch bệnh sau lũ.
Tựa vào núi Hồng, soi bóng dòng sông Lam, xã Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh (địa phận thị xã Hồng Lĩnh trước đây) hôm nay mang dáng hình rộng mở, năng động. Tiên Điền là làng khoa bảng, có khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu ở thôn Thành Phú, xã hướng đến là xã đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại theo hướng đô thị vào năm 2030...
Sau hơn một thập kỷ “đắp chiếu”, dự án Khu đô thị - Du lịch - Văn hóa - Thể thao hồ Phú Hòa hơn 21.000 tỷ đồng vừa được Gia Lai phê duyệt nhà đầu tư mới, đánh dấu bước “hồi sinh” quan trọng tại khu trung tâm Quy Nhơn.
Với ba mặt giáp biển, đường bờ biển dài hơn 310 km và vùng đặc quyền kinh tế rộng hơn 120.000 km², tỉnh Cà Mau mới (sau sáp nhập tỉnh Bạc Liêu) là một trong bốn ngư trường trọng điểm của cả nước. Tuyến đường hành lang kinh tế ven biển của tỉnh Cà Mau đang dần được định hình, gắn kết khai thác–chế biến-xuất khẩu-logistics nhằm tạo chuỗi giá trị nông sản, thủy sản, hải sản đồng bộ.
Trong khi Việt Nam bắt đầu tăng tốc xuất khẩu gạo tới thị trường các nước châu Phi trong bối cảnh hai thị trường chính là Philippines, Indonesia liên tục có những chính sách mới về lúa gạo thì Ấn Độ - nước đang xuất khẩu gạo nhiều nhất thế giới cũng đang nhắm tới những thị trường mới ở châu Phi.
Hưng Yên đang mở đợt kêu gọi đầu tư hơn 20.000 tỷ đồng cho 3 dự án đô thị mới tại Văn Giang, Việt Tiến và Ân Thi, kỳ vọng hình thành các khu đô thị hiện đại, đồng bộ hạ tầng và thúc đẩy phát triển vùng ven Hà Nội.
Dù trôi về đâu trên dòng sông Tiền thì bèo lục bình (một loại cây bị các nhà quản lý, nhà khoa học xếp vào là 1 trong các cây ngoại lai nguy hiểm ở Việt Nam) vẫn có ích cho đời sống của con người. Tôi thầm nghĩ, số phận một đời người dù có lênh đênh như đóa hoa lục bình thì cũng cần phải sống làm sao có ích cho chính bản thân, gia đình và xã hội.
Theo luật sư, nếu chủ sở hữu vẫn chưa thực hiện thủ tục xóa đăng ký thế chấp tại cơ quan có thẩm quyền dễ dẫn đến những vướng mắc, chậm trễ trong quá trình giao dịch do tài sản vẫn bị ghi nhận là đang thế chấp. Việc xóa thế chấp là bắt buộc nếu người dân muốn bán nhà, đất một cách hợp pháp dù đã trả hết nợ.
Nhờ tích tụ ruộng đất, áp dụng đầu tư công nghệ hiện đại, anh Nguyễn Văn Hùng ở TP Hải Phòng (địa phận Thủy Nguyên trước đây) đã "liều ôm ruộng bỏ hoang" biến ruộng bỏ hoang thành cánh đồng thẳng cánh cò bay, dễ dàng sử dụng cơ giới hóa, "bỏ túi" hơn 600 triệu/năm từ trồng lúa.
Chém hàng xóm trọng thương rồi cầm dao cố thủ trong nhà; diều tra vụ 2 bố con tử vong bất thường; đối tượng người Trung Quốc bỏ trốn khỏi bệnh viện khi còn mang còng số 8 ở chân... là những tin nóng 24 giờ qua.
Nhịp sống nông thôn mới hôm nay có nội dung: Diễn đàn “Lắng nghe nông dân nói 2025” khai mạc sáng 2/11 tại Hà Nội; Đồng Nai quảng bá trái cây đặc sản; Lào Cai hoàn thành 100% Đại hội Hội Nông dân cấp xã, phường, hội viên Hội ND Đồng Tháp, Tây Ninh trợ khôi phục sản xuất sau mưa lũ…
Tin bão mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão KALMAEGI (tiếng Triều Tiên có nghĩa là hải âu) vẫn đang di chuyển rất nhanh về phía biển Đông và đang tăng cấp; rạng sáng ngày 6/11, bão đã ở khu vực giữa biển Đông, trở thành cơn bão số 13.
Chiều ngày 30/10, UBND xã Phong Dụ Thượng (tỉnh Lào Cai) và Hiệp hội Doanh nghiệp khu vực Văn Yên đã tổ chức chương trình gặp mặt nhằm tăng cường kết nối, hợp tác giữa chính quyền, các hợp tác xã địa phương với Hiệp hội Doanh nghiệp khu vực Văn Yên. Qua đó, tìm kiếm cơ hội tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và phát triển du lịch địa phương.
Sau khi về nước, nhà Tống kiểm kê thiệt hại. Ngày 16/4/1077, Thái Thừa Hy dâng sớ tâu trình cụ thể. Số quân lính và dân phu 30 vạn trở về không được một nửa. Phí tổn chiến tranh được triều Tống tính ra là 5.190.000 lạng vàng.
Nước lũ dâng cao do mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua khiến mực nước tại các sông, hồ ở Hà Tĩnh tiếp tục lên nhanh. Trước nguy cơ ngập sâu, người dân vùng hạ du hồ Kẻ Gỗ và các khu trũng thấp tất bật di chuyển tài sản, xe cộ và vật nuôi lên cao để tránh thiệt hại.
Những bức tranh cá của hoạ sĩ Đặng Phương Việt đang trưng bày tại toà nhà Painting Castle, A7-33, Mỹ Gia 2, Tân Phú (TP.HCM), do "vua tiêu" Phan Minh Thông và Phúc Sinh Group tổ chức, khiến người thưởng lãm đi qua nhiều cung bậc cảm xúc của màu sắc. Cùng với ánh sáng, âm nhạc trong không gian nghệ thuật, nhiều người ngắm tranh mà như bị "thôi miên", không thể rời mắt...
Tin bão mới nhất, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, bão KALMAEGI - dự báo cơn bão số 13 đang tăng tốc trên vùng biển Philippines. Trong những ngày tới, bão vẫn tiếp tục mạnh lên, sẽ di chuyển nhanh vào biển Đông.
Chuyện lạ ở HAGL liên quan thủ môn Trần Trung Kiên 1m91; Indonesia sắp nhập tịch cho sao trẻ Hà Lan; Ronaldo thừa nhận tim đập nhanh sau khi lập cú đúp; Con gái Paul Scholes gửi lời cảm ơn cha; M.U lên kế hoạch mua Conor Gallagher vào tháng Giêng.
Chiều 2/11, ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cùng 2 Phó Chủ tịch Nguyễn Tuấn Thanh, Dương Mah Tiệp chủ trì cuộc họp khẩn với các sở, ban, ngành và 58 xã, phường khu vực phía Đông, để triển khai công tác chuẩn bị ứng phó với cơn bão số 13 -( bão Kalmaegi).
Giữa những ngày nước lũ dâng cao, khi nhiều thôn xóm ở vùng hạ lưu hồ Kẻ Gỗ bị chia cắt, ngôi nhà văn hoá cộng đồng ở Cẩm Duệ, Cẩm Bình (Hà Tĩnh) trở thành nơi trú ẩn an toàn, ấm áp cho hàng trăm hộ dân.
"Hỗ trợ 300 triệu đồng không đủ để đầu tư công nghệ sấy thăng hoa", CEO Nguyễn Thị Thành Thực phát biểu tại Diễn đàn "Lắng nghe nông dân nói", chỉ ra sự tản mạn trong chính sách hỗ trợ chế biến. Bà Thực cũng kiến nghị thành lập "Hiệp hội cà phê đặc sản" để nâng tầm thương hiệu Việt Nam, khi giá cà phê Robusta đang cao kỷ lục.