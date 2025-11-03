Toàn cảnh Diễn đàn Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường: Lắng nghe Nông dân nói 2025

Nhà nông

Dù trôi về đâu trên dòng sông Tiền thì bèo lục bình (một loại cây bị các nhà quản lý, nhà khoa học xếp vào là 1 trong các cây ngoại lai nguy hiểm ở Việt Nam) vẫn có ích cho đời sống của con người. Tôi thầm nghĩ, số phận một đời người dù có lênh đênh như đóa hoa lục bình thì cũng cần phải sống làm sao có ích cho chính bản thân, gia đình và xã hội.