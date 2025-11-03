Thứ hai, ngày 03/11/2025 06:30 GMT+7

Toàn cảnh Diễn đàn Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường: Lắng nghe Nông dân nói 2025

Nhóm PV Thứ hai, ngày 03/11/2025 06:30 GMT+7
Ngày 2/11, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì Diễn đàn Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam – Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường lắng nghe nông dân nói năm 2025 với chủ đề: “Đồng hành cùng nông dân bước vào kỷ nguyên mới”. Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt được giao trực tiếp tổ chức thực hiện.
Toàn cảnh Diễn đàn Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam – Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường lắng nghe nông dân nói năm 2025 với chủ đề: “Đồng hành cùng nông dân bước vào kỷ nguyên mới”.
Ông Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và ông Trần Đức Thắng, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường đồng chủ trì Diễn đàn. “Tôi và đồng chí Bộ trưởng sẽ lắng nghe và trao đổi về những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý của hai đơn vị. Đối với các vấn đề liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, chúng tôi sẽ tiếp thu, tổng hợp và báo cáo tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân năm 2025 tới đây”, ông Lương Quốc Đoàn cho biết tại Diễn đàn.
Phát biểu tại Diễn đàn, ông Trần Đức Thắng - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết rất vui mừng vì được đồng chủ trì một Diễn đàn rất đặc biệt “Lắng nghe nông dân nói” để cùng nhìn lại, cùng lắng nghe và cùng hành động vì mục tiêu là nâng tầm vai trò, vị thế và đời sống của người nông dân trong kỷ nguyên mới của đất nước.
Diễn đàn có sự góp mặt của những khách mời là các nông dân tiêu biểu, sản xuất kinh doanh giỏi, đại diện cho nông dân cả nước trực tiếp đối thoại và hơn 100 đại biểu là nông dân tiêu biểu TP Hà Nội và các tỉnh. Họ đã gửi tới Diễn đàn rất nhiều câu hỏi thời sự và nhận được các câu trả lời từ cơ quan chức năng.
Ngoài ra còn có nhiều lãnh đạo Bộ, ban, ngành đoàn thể Trung ương, đại diện lãnh đạo các Ban, đơn vị của Ủy ban Trung ương MTTQVN; lãnh đạo các cục, vụ, đơn vị của Bộ Nông nghiệp và Môi trường; đại diện lãnh đạo các ban đơn vị của T.Ư Hội Nông dân Việt Nam và các chuyên gia, nhà khoa học, các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nhà tài trợ đồng hành cùng chương trình.
Chị Vương Thị Thương, Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025 chuyên sản xuất hồng treo gió Lạng Sơn đặt câu hỏi với Bộ Nông nghiệp và Môi trường về vấn đề thú y và khuyến nông địa phương.
Rất nhiều câu hỏi được các nông dân, doanh nghiệp gửi tới cơ quan chức năng.
Ông Nguyễn Văn Long, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường trả lời câu hỏi liên quan đến Khoa học công nghệ, chuyển đổi số.
Diễn đàn kéo dài gần 4 giờ đồng hồ với nhiều câu hỏi được trả lời, thảo luận. 
Phát biểu kết thúc Diễn đàn, Bộ trưởng Trần Đức Thắng khẳng định: “Ngành Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục lắng nghe, đồng hành và hành động quyết liệt hơn nữa để nông dân thực sự là chủ thể, nông thôn là nơi đáng sống, và nông nghiệp Việt Nam phát triển xanh, bền vững, hội nhập vững vàng trong kỷ nguyên mới”.
Cũng nhân dịp này, ông Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chúc mửng ông Trần Đức Thắng, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường vừa được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng.
Ông Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trả lời các câu hỏi của báo chí tại Diễn đàn.
Ông Võ Quan Huy (bên trái), người 2 lần được vinh danh là Nông dân Việt Nam xuất sắc và tại Long An mang theo nhiều băn khoăn, trăn trở về vấn đề chuyển đổi đất tới Diễn đàn.
Các nông dân trao đổi cùng ông Trần Đức Thắng tại Diễn đàn Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam – Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường lắng nghe nông dân nói năm 2025 với chủ đề: “Đồng hành cùng nông dân bước vào kỷ nguyên mới”.
Diễn đàn là sự kiện thiết thực, ý nghĩa nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 95 năm thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2025), đồng thời là hoạt động hướng tới Kỷ niệm Ngày truyền thống Nông nghiệp và Môi trường (tiền thân là Bộ Canh nông trước đây, 14/11/1945- 14/11/2025).

Diễn đàn còn là hoạt động quan trọng nhằm thực hiện Kết luận chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân năm 2024 về việc, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng cường gặp gỡ, lắng nghe, trao đổi với nông dân, hợp tác xã; là sự kiện thiết thực trước thềm Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với Nông dân Việt Nam năm 2025, dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 12 năm nay.

“Lắng nghe nông dân nói năm 2025” – Đồng hành cùng nông dân bước vào kỷ nguyên mới

Toàn văn bài phát biểu của Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn tại Diễn đàn Lắng nghe nông dân nói 2025

Diễn đàn Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường: Lắng nghe nông dân nói

